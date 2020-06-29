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  3. Италия
Кьево
0:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Фрозиноне
0'
19' Желтая карточка
Оби Джоэл
39' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
45' Желтая карточка
Леверб Максим
46'
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
15
Леверб
Максим
33
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
8
Сегре
Джакопо
4
Оби
Джоэл
6
Эспозито
Сальваторе
25
Виньято
Эмануэль
23
Джорджевич
Филип
17
Джаккерини
Эммануэле
22
Барди
Франческо
2
Дзампано
Франческо
25
Шиминьски
Пшемыслав
15
Ариаудо
Лоренцо
3
Капуано
Марко
33
Д'Элиа
Сальваторе
17
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
21
Табанелли
Андреа
18
Новакович
Андрия
10
Дионизи
Федерико
Кьево
4-3-3
Фрозиноне
5-3-2

Ход матча

19'
Оби Джоэл
 
39'
Эспозито Сальваторе
 
45'
Леверб Максим
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 8 (2) 0.26
2. Джорджевич Филип 6 0.19
3. Джаккерини Эммануэле 4 (2) 0.13
4. Виньято Эмануэль 3 0.1
5. Сегре Джакопо 3 0.1
6. Пуччарелли Мануэль 2 0.06
7. Сетер Дамир 2 0.06
8. Эспозито Сальваторе 1 0.03
9. Родригес Алехандро 1 0.03
10. Дикманн Лоренцо 1 0.03
11. Риджионе Микеле 1 0.03
12. Гарритано Лука 1 0.03
13. Вяйсянен Саули 1 0.03
14. Ди Ноя Джованни 1 0.03
15. Бертаньоли Массимо 1 0.03
16. Цесар Боштян 0 0
17. Ренцетти Франческо 0 0
18. Бривио Давиде 0 0
19. Ровалья Пьетро 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дионизи Федерико 9 (3) 0.29
2. Чано Камилло 7 (3) 0.23
3. Паганини Лука 4 0.13
4. Новакович Андрия 3 0.1
5. Бегетто Андреа 2 0.06
6. Роден Маркус 2 0.06
7. Капуано Марко 2 0.06
8. Читро Никола 2 0.06
9. Майелло Раффаэле 1 0.03
10. Дзампано Франческо 1 0.03
11. Хаас Николас 0 0
12. Сальви Алессандро 0 0
13. Бригенти Николо 0 0

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Цесар Боштян 11 0
2. Оби Джоэл 9 0
3. Гарритано Лука 8 0
4. Дикманн Лоренцо 8 0
5. Меджорини Риккардо 6 0
6. Вяйсянен Саули 6 0
7. Эспозито Сальваторе 6 0
8. Фрей Николя 4 0
9. Сегре Джакопо 4 0
10. Леверб Максим 4 0
11. Джорджевич Филип 3 0
12. Виньято Эмануэль 3 0
13. Пина Нуну 1 1
14. Родригес Алехандро 2 0
15. Риджионе Микеле 2 0
16. Ди Ноя Джованни 2 0
17. Шемпер Адриан 2 0
18. Пуччарелли Мануэль 0 1
19. Бривио Давиде 1 0
20. Джаккерини Эммануэле 1 0
21. Коттали Маттео 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 12 1
2. Дионизи Федерико 8 1
3. Паганини Лука 8 1
4. Чано Камилло 7 0
5. Гори Мирко 4 1
6. Капуано Марко 5 0
7. Ариаудо Лоренцо 4 0
8. Бегетто Андреа 4 0
9. Майелло Раффаэле 3 0
10. Крайнц Лука 3 0
11. Дзампано Франческо 3 0
12. Хаас Николас 3 0
13. Барди Франческо 2 0
14. Сальви Алессандро 2 0
15. Роден Маркус 2 0
16. Новакович Андрия 2 0
17. Читро Никола 1 0
18. Матарезе Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кьево 20.59% (7) 11.76% (4) 17.65% (6) 17.65% (6) 14.71% (5) 17.65% (6)
 Фрозиноне 20.69% (6) 10.34% (3) 10.34% (3) 17.24% (5) 31.03% (9) 10.34% (3)

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: + = -
Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево
Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне
Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево

Последние игры между собой

Кьево: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Фрозиноне 2:0 Кьево Серия B Фрозиноне 0:0 Кьево Серия A Кьево 1:0 Фрозиноне Серия A Кьево 5:1 Фрозиноне Серия A
Фрозиноне 0:2 Кьево Серия A Кьево 2:0 Фрозиноне Кубок Кьево 2:0 Фрозиноне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 Заявка 31 22 8 1 55 - 15 74
2. Кротоне 0:0 Заявка 31 15 7 9 48 - 34 52
3. Читтаделла 1:0 Заявка 31 15 7 9 40 - 32 52
4. Специя 1:1 Заявка 31 14 9 8 45 - 34 51
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 31 13 10 8 33 - 25 49
6. Порденоне 0:0 Заявка 31 13 8 10 37 - 37 47
7. Салернитана Заявка 31 12 8 11 40 - 37 44
8. Кьево 0:0 Заявка 31 10 13 8 36 - 31 43
9. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 31 11 9 11 37 - 38 42
10. Эмполи 0:0 Заявка 31 10 12 9 33 - 35 42
11. Пиза 1:1 Заявка 31 10 11 10 39 - 38 41
12. Перуджа 0:1 Заявка 31 11 7 13 30 - 37 40
13. Пескара 0:0 Заявка 31 11 6 14 42 - 47 39
14. Венеция 2:0 Заявка 31 9 12 10 30 - 34 39
15. Юве Стабия 0:0 Заявка 31 10 7 14 38 - 49 37
16. Кремонезе Заявка 31 8 10 13 34 - 39 34
17. Асколи 0:0 Заявка 31 9 6 16 38 - 47 33
18. Трапани 2:1 Заявка 31 7 11 13 36 - 53 32
19. Козенца 1:2 Заявка 31 7 9 15 34 - 38 30
20. Ливорно 0:2 Заявка 31 5 6 20 26 - 51 21
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Леверб Максим получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Эспозито Сальваторе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Оби Джоэл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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