Кьево
2:0
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Фрозиноне
19' Желтая карточкаОби Джоэл
39' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
45' Желтая карточкаЛеверб Максим
52' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
1:0
54' ГолОби Джоэл
2:0
55' ГолВиньято Эмануэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Нарди МикелеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Сетер ДамирНападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Ход матча
19'
45'
52'
54'
1:0
55'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 7
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|8 (2)
|0.26
|2.
|Джорджевич Филип
|6
|0.19
|3.
|Виньято Эмануэль
|4
|0.13
|4.
|Джаккерини Эммануэле
|4 (2)
|0.13
|5.
|Сегре Джакопо
|3
|0.1
|6.
|Пуччарелли Мануэль
|2
|0.06
|7.
|Сетер Дамир
|2
|0.06
|8.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.03
|9.
|Родригес Алехандро
|1
|0.03
|10.
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|11.
|Оби Джоэл
|1
|0.03
|12.
|Риджионе Микеле
|1
|0.03
|13.
|Гарритано Лука
|1
|0.03
|14.
|Вяйсянен Саули
|1
|0.03
|15.
|Ди Ноя Джованни
|1
|0.03
|16.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|17.
|Цесар Боштян
|0
|0
|18.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|19.
|Бривио Давиде
|0
|0
|20.
|Ровалья Пьетро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дионизи Федерико
|9 (3)
|0.29
|2.
|Чано Камилло
|7 (3)
|0.23
|3.
|Паганини Лука
|4
|0.13
|4.
|Новакович Андрия
|3
|0.1
|5.
|Бегетто Андреа
|2
|0.06
|6.
|Роден Маркус
|2
|0.06
|7.
|Капуано Марко
|2
|0.06
|8.
|Читро Никола
|2
|0.06
|9.
|Майелло Раффаэле
|1
|0.03
|10.
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|11.
|Хаас Николас
|0
|0
|12.
|Сальви Алессандро
|0
|0
|13.
|Бригенти Николо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цесар Боштян
|11
|0
|2.
|Оби Джоэл
|9
|0
|3.
|Гарритано Лука
|8
|0
|4.
|Дикманн Лоренцо
|8
|0
|5.
|Меджорини Риккардо
|6
|0
|6.
|Вяйсянен Саули
|6
|0
|7.
|Эспозито Сальваторе
|6
|0
|8.
|Фрей Николя
|4
|0
|9.
|Сегре Джакопо
|4
|0
|10.
|Леверб Максим
|4
|0
|11.
|Джорджевич Филип
|3
|0
|12.
|Виньято Эмануэль
|3
|0
|13.
|Пина Нуну
|1
|1
|14.
|Родригес Алехандро
|2
|0
|15.
|Риджионе Микеле
|2
|0
|16.
|Ди Ноя Джованни
|2
|0
|17.
|Шемпер Адриан
|2
|0
|18.
|Пуччарелли Мануэль
|0
|1
|19.
|Бривио Давиде
|1
|0
|20.
|Джаккерини Эммануэле
|1
|0
|21.
|Коттали Маттео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|12
|1
|2.
|Дионизи Федерико
|8
|1
|3.
|Паганини Лука
|8
|1
|4.
|Чано Камилло
|7
|0
|5.
|Гори Мирко
|4
|1
|6.
|Капуано Марко
|5
|0
|7.
|Ариаудо Лоренцо
|4
|0
|8.
|Майелло Раффаэле
|4
|0
|9.
|Бегетто Андреа
|4
|0
|10.
|Крайнц Лука
|3
|0
|11.
|Дзампано Франческо
|3
|0
|12.
|Хаас Николас
|3
|0
|13.
|Барди Франческо
|2
|0
|14.
|Сальви Алессандро
|2
|0
|15.
|Роден Маркус
|2
|0
|16.
|Новакович Андрия
|2
|0
|17.
|Читро Никола
|1
|0
|18.
|Матарезе Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кьево
|19.44% (7)
|11.11% (4)
|16.67% (6)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|16.67% (6)
|Фрозиноне
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|31.03% (9)
|10.34% (3)
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: + = -Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево
Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне
Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево
Последние игры между собой
Кьево: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|31
|23
|7
|1
|56 - 15
|76
|2.
|Кротоне
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|49 - 35
|52
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|41 - 32
|52
|4.
|Специя
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|45 - 35
|50
|5.
|Порденоне
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|39 - 37
|49
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|33 - 27
|48
|7.
|Кьево
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 31
|45
|8.
|Салернитана
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 37
|44
|9.
|Пиза
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|40 - 38
|43
|10.
|Эмполи
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|34 - 36
|42
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|37 - 40
|41
|12.
|Перуджа
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 38
|40
|13.
|Пескара
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|43 - 48
|39
|14.
|Венеция
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|30 - 34
|39
|15.
|Юве Стабия
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|38 - 50
|36
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|34 - 39
|34
|17.
|Асколи
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|39 - 48
|33
|18.
|Козенца
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|35 - 38
|31
|19.
|Трапани
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|36 - 54
|30
|20.
|Ливорно
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|26 - 51
|21