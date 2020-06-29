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  3. Италия
Кьево
2:0
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
19' Желтая карточка
Оби Джоэл
39' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
45' Желтая карточка
Леверб Максим
52' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
1:0
54' Гол
Оби Джоэл
2:0
55' Гол
Виньято Эмануэль
90'+5
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
15
Леверб
Максим
33
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
8
Сегре
Джакопо
4
Оби
Джоэл
6
Эспозито
Сальваторе
25
Виньято
Эмануэль
23
Джорджевич
Филип
17
Джаккерини
Эммануэле
22
Барди
Франческо
2
Дзампано
Франческо
25
Шиминьски
Пшемыслав
15
Ариаудо
Лоренцо
3
Капуано
Марко
33
Д'Элиа
Сальваторе
17
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
21
Табанелли
Андреа
18
Новакович
Андрия
10
Дионизи
Федерико
Кьево
4-3-3
Фрозиноне
5-3-2

Ход матча

19'
Оби Джоэл
 
39'
Эспозито Сальваторе
 
45'
Леверб Максим
 
52'
 
Майелло Раффаэле
54'
Оби Джоэл
1:0
55'
Виньято Эмануэль
(Джаккерини Эммануэле)
2:0
58'
 
Гори Мирко
Майелло Раффаэле
58'
 
Чано Камилло
Табанелли Андреа
67'
Гарритано Лука
Виньято Эмануэль
 
67'
Ди Ноя Джованни
Оби Джоэл
 
71'
 
Бегетто Андреа
Д'Элиа Сальваторе
71'
 
Хаас Николас
Роден Маркус
73'
Сетер Дамир
Джорджевич Филип
 
74'
 
Ардеманьи Маттео
Ариаудо Лоренцо

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 8 (2) 0.26
2. Джорджевич Филип 6 0.19
3. Виньято Эмануэль 4 0.13
4. Джаккерини Эммануэле 4 (2) 0.13
5. Сегре Джакопо 3 0.1
6. Пуччарелли Мануэль 2 0.06
7. Сетер Дамир 2 0.06
8. Эспозито Сальваторе 1 0.03
9. Родригес Алехандро 1 0.03
10. Дикманн Лоренцо 1 0.03
11. Оби Джоэл 1 0.03
12. Риджионе Микеле 1 0.03
13. Гарритано Лука 1 0.03
14. Вяйсянен Саули 1 0.03
15. Ди Ноя Джованни 1 0.03
16. Бертаньоли Массимо 1 0.03
17. Цесар Боштян 0 0
18. Ренцетти Франческо 0 0
19. Бривио Давиде 0 0
20. Ровалья Пьетро 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дионизи Федерико 9 (3) 0.29
2. Чано Камилло 7 (3) 0.23
3. Паганини Лука 4 0.13
4. Новакович Андрия 3 0.1
5. Бегетто Андреа 2 0.06
6. Роден Маркус 2 0.06
7. Капуано Марко 2 0.06
8. Читро Никола 2 0.06
9. Майелло Раффаэле 1 0.03
10. Дзампано Франческо 1 0.03
11. Хаас Николас 0 0
12. Сальви Алессандро 0 0
13. Бригенти Николо 0 0

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Цесар Боштян 11 0
2. Оби Джоэл 9 0
3. Гарритано Лука 8 0
4. Дикманн Лоренцо 8 0
5. Меджорини Риккардо 6 0
6. Вяйсянен Саули 6 0
7. Эспозито Сальваторе 6 0
8. Фрей Николя 4 0
9. Сегре Джакопо 4 0
10. Леверб Максим 4 0
11. Джорджевич Филип 3 0
12. Виньято Эмануэль 3 0
13. Пина Нуну 1 1
14. Родригес Алехандро 2 0
15. Риджионе Микеле 2 0
16. Ди Ноя Джованни 2 0
17. Шемпер Адриан 2 0
18. Пуччарелли Мануэль 0 1
19. Бривио Давиде 1 0
20. Джаккерини Эммануэле 1 0
21. Коттали Маттео 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 12 1
2. Дионизи Федерико 8 1
3. Паганини Лука 8 1
4. Чано Камилло 7 0
5. Гори Мирко 4 1
6. Капуано Марко 5 0
7. Ариаудо Лоренцо 4 0
8. Майелло Раффаэле 4 0
9. Бегетто Андреа 4 0
10. Крайнц Лука 3 0
11. Дзампано Франческо 3 0
12. Хаас Николас 3 0
13. Барди Франческо 2 0
14. Сальви Алессандро 2 0
15. Роден Маркус 2 0
16. Новакович Андрия 2 0
17. Читро Никола 1 0
18. Матарезе Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кьево 19.44% (7) 11.11% (4) 16.67% (6) 22.22% (8) 13.89% (5) 16.67% (6)
 Фрозиноне 20.69% (6) 10.34% (3) 10.34% (3) 17.24% (5) 31.03% (9) 10.34% (3)

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: + = -
Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево
Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне
Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево

Последние игры между собой

Кьево: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Фрозиноне 2:0 Кьево Серия B Фрозиноне 0:0 Кьево Серия A Кьево 1:0 Фрозиноне Серия A Кьево 5:1 Фрозиноне Серия A
Фрозиноне 0:2 Кьево Серия A Кьево 2:0 Фрозиноне Кубок Кьево 2:0 Фрозиноне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 31 23 7 1 56 - 15 76
2. Кротоне Заявка 31 15 7 9 49 - 35 52
3. Читтаделла Заявка 31 15 7 9 41 - 32 52
4. Специя Заявка 31 14 8 9 45 - 35 50
5. Порденоне Заявка 31 14 7 10 39 - 37 49
6. Фрозиноне Заявка 31 13 9 9 33 - 27 48
7. Кьево Заявка 31 11 12 8 38 - 31 45
8. Салернитана Заявка 31 12 8 11 40 - 37 44
9. Пиза Заявка 31 11 10 10 40 - 38 43
10. Эмполи Заявка 31 10 12 9 34 - 36 42
11. Виртус Энтелла Заявка 31 11 8 12 37 - 40 41
12. Перуджа Заявка 31 11 7 13 30 - 38 40
13. Пескара Заявка 31 11 6 14 43 - 48 39
14. Венеция Заявка 31 9 12 10 30 - 34 39
15. Юве Стабия Заявка 31 10 6 15 38 - 50 36
16. Кремонезе Заявка 31 8 10 13 34 - 39 34
17. Асколи Заявка 31 9 6 16 39 - 48 33
18. Козенца Заявка 31 7 10 14 35 - 38 31
19. Трапани Заявка 31 6 12 13 36 - 54 30
20. Ливорно Заявка 31 5 6 20 26 - 51 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Леверб Максим получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Эспозито Сальваторе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Оби Джоэл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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