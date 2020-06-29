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  3. Италия
Специя
1:1
Второй тайм: 50'

Стадион:
Пиза
0'
1' Желтая карточка
Эрлич Мартин
1:0
26' Гол
Гьяси Эммануэль
1:1
38' Гол
Маркони Микеле
50'
1
Скуффет
Симоне
2
Виньяли
Лука
28
Эрлич
Мартин
13
Капрадосси
Элио
33
Витале
Луиджи
25
Маджоре
Джулио
16
Бартоломей
Паоло
4
Акампора
Дженнаро
32
Рагуза
Антонио
14
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
1
Гори
Стефано
8
Караччоло
Антонио
33
Бенедетти
Симоне
3
Пизано
Эрос
4
Белли
Франческо
14
Марин
Мариус
27
Гухер
Роберт
21
Пинато
Марко
10
Соддимо
Данило
31
Маркони
Микеле
19
Видо
Лука
Специя
4-3-3
Пиза
3-4-1-2

Ход матча

1'
Эрлич Мартин
 
26'
Гьяси Эммануэль
(Рагуза Антонио)
1:0
38'
1:1
Маркони Микеле
(Гухер Роберт)
46'
 
Де Витис Алессандро
Пинато Марко

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рагуза Антонио 8 0.26
2. Гьяси Эммануэль 7 0.23
3. Риччи Матео 4 (3) 0.13
4. Галабинов Андрей 4 (1) 0.13
5. Риччи Федерико 3 (1) 0.1
6. Бидуи Софьян 3 0.1
7. Бартоломей Паоло 2 0.06
8. Гудьонсен Свейнн 2 0.06
9. Мастину Джузеппе 2 0.06
10. Капрадосси Элио 2 0.06
11. Маджоре Джулио 1 0.03
12. Мора Лука 1 0.03
13. Ди Гаудио Антонио 1 0.03
14. Маркицца Риккардо 0 0
15. Акампора Дженнаро 0 0
16. Рамос Хуан 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 11 (1) 0.35
2. Мазуччи Гаэтано 6 0.19
3. Лизи Франческо 3 0.1
4. Пинато Марко 2 0.06
5. Биринделли Самуэле 2 0.06
6. Москарделли Давиде 2 0.06
7. Гухер Роберт 1 0.03
8. Бенедетти Симоне 1 0.03
9. Белли Франческо 1 0.03
10. Видо Лука 1 0.03
11. Фабро Микаэль 1 0.03
12. Соддимо Данило 1 0.03
13. Айя Рамзи 1 0.03
14. Де Витис Алессандро 1 0.03
15. Пизано Эрос 1 0.03
16. Минессо Маттиа 1 0.03
17. Верна Лука 1 0.03
18. Ди Квинцио Давиде 1 0.03
19. Марин Мариус 0 0
20. Сьега Николас 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Мора Лука 8 1
2. Маджоре Джулио 5 2
3. Рамос Хуан 4 2
4. Риччи Матео 7 0
5. Гьяси Эммануэль 6 0
6. Мастину Джузеппе 5 0
7. Бартоломей Паоло 4 0
8. Гудьонсен Свейнн 4 0
9. Феррер Сальвадор 4 0
10. Эрлич Мартин 2 1
11. Терци Клаудио 3 0
12. Капрадосси Элио 3 0
13. Виньяли Лука 3 0
14. Рагуза Антонио 2 0
15. Риччи Федерико 2 0
16. Бидуи Софьян 2 0
17. Нзола М'Бала 2 0
18. Маркицца Риккардо 2 0
19. Галабинов Андрей 1 0
20. Скуффет Симоне 1 0
21. Бастони Симоне 1 0
22. Макинтош-Баффондж Даррен 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Бенедетти Симоне 10 2
2. Биринделли Самуэле 7 1
3. Сьега Николас 6 1
4. Марин Мариус 6 1
5. Мазуччи Гаэтано 7 0
6. Айя Рамзи 6 0
7. Гухер Роберт 6 0
8. Де Витис Алессандро 6 0
9. Пинато Марко 4 1
10. Маркони Микеле 2 2
11. Соддимо Данило 3 1
12. Фабро Микаэль 3 1
13. Лизи Франческо 4 0
14. Белли Франческо 2 1
15. Ингроссо Джанмарко 2 0
16. Караччоло Антонио 2 0
17. Гори Стефано 2 0
18. Верна Лука 2 0
19. Москарделли Давиде 1 0
20. Пизано Эрос 1 0
21. Льотти Даниэле 1 0
22. Варньер Марко 1 0
23. Мерони Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 7.14% (3) 9.52% (4) 14.29% (6) 19.05% (8) 33.33% (14) 16.67% (7)
 Пиза 15.15% (5) 15.15% (5) 24.24% (8) 24.24% (8) 12.12% (4) 9.09% (3)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: + = -
Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара
Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево
Пиза Последние 20 матчей: + = -
Пиза 2:1 Пескара Салернитана 1:1 Пиза Пиза 1:0 Ливорно Кротоне 1:0 Пиза
Пиза 1:0 Перуджа Пиза 1:2 Венеция Эмполи 2:1 Пиза Пиза 1:1 Кьево Кремонезе 3:4 Пиза Пиза 1:1 Юве Стабия Беневенто 1:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Асколи 1:0 Пиза Пиза 1:3 Козенца Трапани 1:3 Пиза Пиза 0:2 Виртус Энтелла Пиза 2:0 Порденоне Читтаделла 1:1 Пиза Пиза 3:2 Специя Пескара 3:0 Пиза

Последние игры между собой

Специя: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Пиза: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Пиза 3:2 Специя Серия B Специя 0:0 Пиза Серия B Пиза 0:0 Специя Серия B Пиза 1:2 Специя Коппа Италия Лега Про
Специя 0:1 Пиза Коппа Италия Лега Про Пиза 1:0 Специя Серия B Специя 1:4 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 Заявка 31 22 8 1 55 - 15 74
2. Кротоне 0:0 Заявка 31 15 7 9 48 - 34 52
3. Читтаделла 1:0 Заявка 31 15 7 9 40 - 32 52
4. Специя 1:1 Заявка 31 14 9 8 45 - 34 51
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 31 13 10 8 33 - 25 49
6. Порденоне 0:0 Заявка 31 13 8 10 37 - 37 47
7. Салернитана Заявка 31 12 8 11 40 - 37 44
8. Кьево 0:0 Заявка 31 10 13 8 36 - 31 43
9. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 31 11 9 11 37 - 38 42
10. Эмполи 0:0 Заявка 31 10 12 9 33 - 35 42
11. Пиза 1:1 Заявка 31 10 11 10 39 - 38 41
12. Перуджа 0:1 Заявка 31 11 7 13 30 - 37 40
13. Пескара 0:0 Заявка 31 11 6 14 42 - 47 39
14. Венеция 2:0 Заявка 31 9 12 10 30 - 34 39
15. Юве Стабия 0:0 Заявка 31 10 7 14 38 - 49 37
16. Кремонезе Заявка 31 8 10 13 34 - 39 34
17. Асколи 0:0 Заявка 31 9 6 16 38 - 47 33
18. Трапани 2:1 Заявка 31 7 11 13 36 - 53 32
19. Козенца 1:2 Заявка 31 7 9 15 34 - 38 30
20. Ливорно 0:2 Заявка 31 5 6 20 26 - 51 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Маркони Микеле бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Гьяси Эммануэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    1'
    Эрлич Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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