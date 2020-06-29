Специя
1:1
Второй тайм: 50'
Стадион: Альберто Пиччи
Пиза
1' Желтая карточкаЭрлич Мартин
1:0
26' ГолГьяси Эммануэль
1:1
38' ГолМаркони Микеле
28
Эрлич
Мартин
14
Нзола
М'Бала
14
Марин
Мариус
27
Гухер
Роберт
21
Пинато
Марко
19
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Italiano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
-
21 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
1'
26'
38'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рагуза Антонио
|8
|0.26
|2.
|Гьяси Эммануэль
|7
|0.23
|3.
|Риччи Матео
|4 (3)
|0.13
|4.
|Галабинов Андрей
|4 (1)
|0.13
|5.
|Риччи Федерико
|3 (1)
|0.1
|6.
|Бидуи Софьян
|3
|0.1
|7.
|Бартоломей Паоло
|2
|0.06
|8.
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0.06
|9.
|Мастину Джузеппе
|2
|0.06
|10.
|Капрадосси Элио
|2
|0.06
|11.
|Маджоре Джулио
|1
|0.03
|12.
|Мора Лука
|1
|0.03
|13.
|Ди Гаудио Антонио
|1
|0.03
|14.
|Маркицца Риккардо
|0
|0
|15.
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|16.
|Рамос Хуан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|11 (1)
|0.35
|2.
|Мазуччи Гаэтано
|6
|0.19
|3.
|Лизи Франческо
|3
|0.1
|4.
|Пинато Марко
|2
|0.06
|5.
|Биринделли Самуэле
|2
|0.06
|6.
|Москарделли Давиде
|2
|0.06
|7.
|Гухер Роберт
|1
|0.03
|8.
|Бенедетти Симоне
|1
|0.03
|9.
|Белли Франческо
|1
|0.03
|10.
|Видо Лука
|1
|0.03
|11.
|Фабро Микаэль
|1
|0.03
|12.
|Соддимо Данило
|1
|0.03
|13.
|Айя Рамзи
|1
|0.03
|14.
|Де Витис Алессандро
|1
|0.03
|15.
|Пизано Эрос
|1
|0.03
|16.
|Минессо Маттиа
|1
|0.03
|17.
|Верна Лука
|1
|0.03
|18.
|Ди Квинцио Давиде
|1
|0.03
|19.
|Марин Мариус
|0
|0
|20.
|Сьега Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мора Лука
|8
|1
|2.
|Маджоре Джулио
|5
|2
|3.
|Рамос Хуан
|4
|2
|4.
|Риччи Матео
|7
|0
|5.
|Гьяси Эммануэль
|6
|0
|6.
|Мастину Джузеппе
|5
|0
|7.
|Бартоломей Паоло
|4
|0
|8.
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0
|9.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|10.
|Эрлич Мартин
|2
|1
|11.
|Терци Клаудио
|3
|0
|12.
|Капрадосси Элио
|3
|0
|13.
|Виньяли Лука
|3
|0
|14.
|Рагуза Антонио
|2
|0
|15.
|Риччи Федерико
|2
|0
|16.
|Бидуи Софьян
|2
|0
|17.
|Нзола М'Бала
|2
|0
|18.
|Маркицца Риккардо
|2
|0
|19.
|Галабинов Андрей
|1
|0
|20.
|Скуффет Симоне
|1
|0
|21.
|Бастони Симоне
|1
|0
|22.
|Макинтош-Баффондж Даррен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетти Симоне
|10
|2
|2.
|Биринделли Самуэле
|7
|1
|3.
|Сьега Николас
|6
|1
|4.
|Марин Мариус
|6
|1
|5.
|Мазуччи Гаэтано
|7
|0
|6.
|Айя Рамзи
|6
|0
|7.
|Гухер Роберт
|6
|0
|8.
|Де Витис Алессандро
|6
|0
|9.
|Пинато Марко
|4
|1
|10.
|Маркони Микеле
|2
|2
|11.
|Соддимо Данило
|3
|1
|12.
|Фабро Микаэль
|3
|1
|13.
|Лизи Франческо
|4
|0
|14.
|Белли Франческо
|2
|1
|15.
|Ингроссо Джанмарко
|2
|0
|16.
|Караччоло Антонио
|2
|0
|17.
|Гори Стефано
|2
|0
|18.
|Верна Лука
|2
|0
|19.
|Москарделли Давиде
|1
|0
|20.
|Пизано Эрос
|1
|0
|21.
|Льотти Даниэле
|1
|0
|22.
|Варньер Марко
|1
|0
|23.
|Мерони Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|7.14% (3)
|9.52% (4)
|14.29% (6)
|19.05% (8)
|33.33% (14)
|16.67% (7)
|Пиза
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|24.24% (8)
|12.12% (4)
|9.09% (3)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: + = -Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара
Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево
Пиза Последние 20 матчей: + = -Пиза 2:1 Пескара Салернитана 1:1 Пиза Пиза 1:0 Ливорно Кротоне 1:0 Пиза
Последние игры между собой
Специя: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Пиза: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|31
|22
|8
|1
|55 - 15
|74
|2.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|31
|15
|7
|9
|48 - 34
|52
|3.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|31
|15
|7
|9
|40 - 32
|52
|4.
|Специя
|1:1 Заявка
|31
|14
|9
|8
|45 - 34
|51
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|31
|13
|10
|8
|33 - 25
|49
|6.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|31
|13
|8
|10
|37 - 37
|47
|7.
|Салернитана
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 37
|44
|8.
|Кьево
|0:0 Заявка
|31
|10
|13
|8
|36 - 31
|43
|9.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 38
|42
|10.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|31
|10
|12
|9
|33 - 35
|42
|11.
|Пиза
|1:1 Заявка
|31
|10
|11
|10
|39 - 38
|41
|12.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 37
|40
|13.
|Пескара
|0:0 Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 47
|39
|14.
|Венеция
|2:0 Заявка
|31
|9
|12
|10
|30 - 34
|39
|15.
|Юве Стабия
|0:0 Заявка
|31
|10
|7
|14
|38 - 49
|37
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|34 - 39
|34
|17.
|Асколи
|0:0 Заявка
|31
|9
|6
|16
|38 - 47
|33
|18.
|Трапани
|2:1 Заявка
|31
|7
|11
|13
|36 - 53
|32
|19.
|Козенца
|1:2 Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 38
|30
|20.
|Ливорно
|0:2 Заявка
|31
|5
|6
|20
|26 - 51
|21