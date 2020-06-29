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Специя
1:2
Конец матча

Стадион:
Пиза
0'
1' Желтая карточка
Эрлич Мартин
1:0
26' Гол
Гьяси Эммануэль
1:1
38' Гол
Маркони Микеле
65' Желтая карточка
Мастину Джузеппе
1:2
85' Гол
Маркони Микеле
87' Желтая карточка
Галабинов Андрей
88' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
90'+6
1
Скуффет
Симоне
2
Виньяли
Лука
28
Эрлич
Мартин
13
Капрадосси
Элио
33
Витале
Луиджи
25
Маджоре
Джулио
16
Бартоломей
Паоло
4
Акампора
Дженнаро
32
Рагуза
Антонио
14
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
1
Гори
Стефано
8
Караччоло
Антонио
33
Бенедетти
Симоне
3
Пизано
Эрос
4
Белли
Франческо
14
Марин
Мариус
27
Гухер
Роберт
21
Пинато
Марко
10
Соддимо
Данило
31
Маркони
Микеле
19
Видо
Лука
Специя
4-3-3
Пиза
3-4-1-2

Ход матча

1'
Эрлич Мартин
 
26'
Гьяси Эммануэль
(Рагуза Антонио)
1:0
38'
1:1
Маркони Микеле
(Гухер Роберт)
46'
 
Де Витис Алессандро
Пинато Марко
56'
Маркицца Риккардо
Витале Луиджи
 
57'
Мастину Джузеппе
Рагуза Антонио
 
63'
 
Биринделли Самуэле
Пизано Эрос
64'
 
Мерони Андреа
Белли Франческо
65'
Мастину Джузеппе
 
69'
Галабинов Андрей
Нзола М'Бала
 
69'
 
Минессо Маттиа
Соддимо Данило
77'
 
Фабро Микаэль
Видо Лука
80'
Гудьонсен Свейнн
Акампора Дженнаро
 
80'
Феррер Сальвадор
Виньяли Лука
 
85'
1:2
Маркони Микеле
(Гухер Роберт)
87'
Галабинов Андрей
 
88'
Гьяси Эммануэль
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рагуза Антонио 8 0.26
2. Гьяси Эммануэль 7 0.23
3. Риччи Матео 4 (3) 0.13
4. Галабинов Андрей 4 (1) 0.13
5. Риччи Федерико 3 (1) 0.1
6. Бидуи Софьян 3 0.1
7. Бартоломей Паоло 2 0.06
8. Гудьонсен Свейнн 2 0.06
9. Мастину Джузеппе 2 0.06
10. Капрадосси Элио 2 0.06
11. Маджоре Джулио 1 0.03
12. Мора Лука 1 0.03
13. Ди Гаудио Антонио 1 0.03
14. Маркицца Риккардо 0 0
15. Акампора Дженнаро 0 0
16. Рамос Хуан 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 12 (1) 0.39
2. Мазуччи Гаэтано 6 0.19
3. Лизи Франческо 3 0.1
4. Пинато Марко 2 0.06
5. Биринделли Самуэле 2 0.06
6. Москарделли Давиде 2 0.06
7. Гухер Роберт 1 0.03
8. Бенедетти Симоне 1 0.03
9. Белли Франческо 1 0.03
10. Видо Лука 1 0.03
11. Фабро Микаэль 1 0.03
12. Соддимо Данило 1 0.03
13. Айя Рамзи 1 0.03
14. Де Витис Алессандро 1 0.03
15. Пизано Эрос 1 0.03
16. Минессо Маттиа 1 0.03
17. Верна Лука 1 0.03
18. Ди Квинцио Давиде 1 0.03
19. Марин Мариус 0 0
20. Сьега Николас 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Мора Лука 8 1
2. Маджоре Джулио 5 2
3. Рамос Хуан 4 2
4. Гьяси Эммануэль 7 0
5. Риччи Матео 7 0
6. Мастину Джузеппе 6 0
7. Бартоломей Паоло 4 0
8. Гудьонсен Свейнн 4 0
9. Феррер Сальвадор 4 0
10. Эрлич Мартин 2 1
11. Терци Клаудио 3 0
12. Капрадосси Элио 3 0
13. Виньяли Лука 3 0
14. Рагуза Антонио 2 0
15. Риччи Федерико 2 0
16. Бидуи Софьян 2 0
17. Галабинов Андрей 2 0
18. Нзола М'Бала 2 0
19. Маркицца Риккардо 2 0
20. Скуффет Симоне 1 0
21. Бастони Симоне 1 0
22. Макинтош-Баффондж Даррен 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Бенедетти Симоне 10 2
2. Биринделли Самуэле 7 1
3. Сьега Николас 6 1
4. Марин Мариус 6 1
5. Мазуччи Гаэтано 7 0
6. Айя Рамзи 6 0
7. Гухер Роберт 6 0
8. Де Витис Алессандро 6 0
9. Пинато Марко 4 1
10. Маркони Микеле 2 2
11. Соддимо Данило 3 1
12. Фабро Микаэль 3 1
13. Лизи Франческо 4 0
14. Белли Франческо 2 1
15. Ингроссо Джанмарко 2 0
16. Караччоло Антонио 2 0
17. Гори Стефано 2 0
18. Верна Лука 2 0
19. Москарделли Давиде 1 0
20. Пизано Эрос 1 0
21. Льотти Даниэле 1 0
22. Варньер Марко 1 0
23. Мерони Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 6.98% (3) 11.63% (5) 13.95% (6) 18.6% (8) 32.56% (14) 16.28% (7)
 Пиза 14.29% (5) 14.29% (5) 25.71% (9) 22.86% (8) 11.43% (4) 11.43% (4)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: + = -
Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара
Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево
Пиза Последние 20 матчей: + = -
Пиза 2:1 Пескара Салернитана 1:1 Пиза Пиза 1:0 Ливорно Кротоне 1:0 Пиза
Пиза 1:0 Перуджа Пиза 1:2 Венеция Эмполи 2:1 Пиза Пиза 1:1 Кьево Кремонезе 3:4 Пиза Пиза 1:1 Юве Стабия Беневенто 1:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Асколи 1:0 Пиза Пиза 1:3 Козенца Трапани 1:3 Пиза Пиза 0:2 Виртус Энтелла Пиза 2:0 Порденоне Читтаделла 1:1 Пиза Пиза 3:2 Специя Пескара 3:0 Пиза

Последние игры между собой

Специя: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Пиза: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Пиза 3:2 Специя Серия B Специя 0:0 Пиза Серия B Пиза 0:0 Специя Серия B Пиза 1:2 Специя Коппа Италия Лега Про
Специя 0:1 Пиза Коппа Италия Лега Про Пиза 1:0 Специя Серия B Специя 1:4 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 31 23 7 1 56 - 15 76
2. Кротоне Заявка 31 15 7 9 49 - 35 52
3. Читтаделла Заявка 31 15 7 9 41 - 32 52
4. Специя Заявка 31 14 8 9 45 - 35 50
5. Порденоне Заявка 31 14 7 10 39 - 37 49
6. Фрозиноне Заявка 31 13 9 9 33 - 27 48
7. Кьево Заявка 31 11 12 8 38 - 31 45
8. Салернитана Заявка 31 12 8 11 40 - 37 44
9. Пиза Заявка 31 11 10 10 40 - 38 43
10. Эмполи Заявка 31 10 12 9 34 - 36 42
11. Виртус Энтелла Заявка 31 11 8 12 37 - 40 41
12. Перуджа Заявка 31 11 7 13 30 - 38 40
13. Пескара Заявка 31 11 6 14 43 - 48 39
14. Венеция Заявка 31 9 12 10 30 - 34 39
15. Юве Стабия Заявка 31 10 6 15 38 - 50 36
16. Кремонезе Заявка 31 8 10 13 34 - 39 34
17. Асколи Заявка 31 9 6 16 39 - 48 33
18. Козенца Заявка 31 7 10 14 35 - 38 31
19. Трапани Заявка 31 6 12 13 36 - 54 30
20. Ливорно Заявка 31 5 6 20 26 - 51 21
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Маркони Микеле бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Гьяси Эммануэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    1'
    Эрлич Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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