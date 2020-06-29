Ливорно
0:2
Второй тайм: 47'
Стадион: Армандо Пикки
Венеция
0:1
19' ГолЛонго Самуэле
20' Желтая карточкаМаррас Мануэль
0:2
22' ГолКапелло Алессандро
42
Бобен
Матия
26
Богдан
Лука
47
Сек
Мустафа
13
Модоло
Марко
23
Мале
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
-
47 Сек МустафаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Маццео ФабиоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Antonio Filippini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
Ход матча
19'
0:1
20'
22'
0:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маррас Мануэль
|8 (1)
|0.26
|2.
|Марсура Давиде
|4
|0.13
|3.
|Агацци Давиде
|3
|0.1
|4.
|Феррари Франко
|2
|0.06
|5.
|Райчевич Филип
|1
|0.03
|6.
|Мендес Мурило
|1
|0.03
|7.
|Дель Прато Энрико
|1
|0.03
|8.
|Маццео Фабио
|1
|0.03
|9.
|Бракен Свен
|1
|0.03
|10.
|Богдан Лука
|1
|0.03
|11.
|Бобен Матия
|1
|0.03
|12.
|Рокка Микеле
|1 (1)
|0.03
|13.
|Порчино Антонио
|0
|0
|14.
|Лучи Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Араму Маттиа
|8 (2)
|0.26
|2.
|Капелло Алессандро
|6
|0.19
|3.
|Лонго Самуэле
|4 (1)
|0.13
|4.
|Бокалон Риккардо
|3
|0.1
|5.
|Монтальто Адриано
|2 (1)
|0.06
|6.
|Зигони Джанмарко
|1
|0.03
|7.
|Модоло Марко
|1
|0.03
|8.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.03
|9.
|Фиренце Марко
|1
|0.03
|10.
|Калигара Фабрицио
|1
|0.03
|11.
|Сукулини Франко
|0
|0
|12.
|Мале Юссеф
|0
|0
|13.
|Лолло Лоренцо
|0
|0
|14.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маррас Мануэль
|11
|0
|2.
|Агацци Давиде
|7
|1
|3.
|Лучи Андреа
|7
|0
|4.
|Бобен Матия
|6
|0
|5.
|Рокка Микеле
|5
|0
|6.
|Гоннелли Лоренцо
|5
|0
|7.
|Порчино Антонио
|3
|1
|8.
|Богдан Лука
|3
|1
|9.
|Райчевич Филип
|4
|0
|10.
|Морганелла Мишель
|3
|0
|11.
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|1
|12.
|Маццео Фабио
|2
|0
|13.
|Бракен Свен
|2
|0
|14.
|Вивиани Федерико
|2
|0
|15.
|Газбарро Андреа
|2
|0
|16.
|Авуа Теофилус
|2
|0
|17.
|Паллекки Маттео
|2
|0
|18.
|Марсура Давиде
|0
|1
|19.
|Сильвестре Матиас
|1
|0
|20.
|Риццо Лука
|1
|0
|21.
|Мендес Мурило
|1
|0
|22.
|Морелли Габриэле
|1
|0
|23.
|Феррари Франко
|1
|0
|24.
|Бриньола Энрико
|1
|0
|25.
|Руджеро Дженнаро
|1
|0
|26.
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фьордилино Антонио
|11
|0
|2.
|Мале Юссеф
|8
|1
|3.
|Араму Маттиа
|5
|2
|4.
|Лолло Лоренцо
|5
|1
|5.
|Сукулини Франко
|6
|0
|6.
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|7.
|Кремонези Микеле
|4
|0
|8.
|Капелло Алессандро
|4
|0
|9.
|Монтальто Адриано
|4
|0
|10.
|Чеккарони Пьетро
|4
|0
|11.
|Модоло Марко
|3
|0
|12.
|Фьордализо Алессандро
|3
|0
|13.
|Риккарди Давид
|1
|1
|14.
|Молинаро Кристиан
|2
|0
|15.
|Казале Николо
|2
|0
|16.
|Лонго Самуэле
|1
|0
|17.
|Моначелло Гаетано
|1
|0
|18.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|19.
|Лакичевич Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливорно
|18.18% (4)
|27.27% (6)
|4.55% (1)
|40.91% (9)
|9.09% (2)
|0
|Венеция
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Ливорно Последние 20 матчей: + = -Юве Стабия 2:3 Ливорно Ливорно 0:2 Читтаделла Пиза 1:0 Ливорно Ливорно 2:2 Фрозиноне
Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия
Венеция Последние 20 матчей: + = -Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция
Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция
Последние игры между собой
Ливорно: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|31
|22
|8
|1
|55 - 15
|74
|2.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|31
|15
|7
|9
|48 - 34
|52
|3.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|31
|15
|7
|9
|40 - 32
|52
|4.
|Специя
|1:1 Заявка
|31
|14
|9
|8
|45 - 34
|51
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|31
|13
|10
|8
|33 - 25
|49
|6.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|31
|13
|8
|10
|37 - 37
|47
|7.
|Салернитана
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 37
|44
|8.
|Кьево
|0:0 Заявка
|31
|10
|13
|8
|36 - 31
|43
|9.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 38
|42
|10.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|31
|10
|12
|9
|33 - 35
|42
|11.
|Пиза
|1:1 Заявка
|31
|10
|11
|10
|39 - 38
|41
|12.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 37
|40
|13.
|Пескара
|0:0 Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 47
|39
|14.
|Венеция
|2:0 Заявка
|31
|9
|12
|10
|30 - 34
|39
|15.
|Юве Стабия
|0:0 Заявка
|31
|10
|7
|14
|38 - 49
|37
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|34 - 39
|34
|17.
|Асколи
|0:0 Заявка
|31
|9
|6
|16
|38 - 47
|33
|18.
|Трапани
|2:1 Заявка
|31
|7
|11
|13
|36 - 53
|32
|19.
|Козенца
|1:2 Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 38
|30
|20.
|Ливорно
|0:2 Заявка
|31
|5
|6
|20
|26 - 51
|21