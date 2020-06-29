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  3. Италия
Ливорно
0:2
Второй тайм: 47'

Стадион:
Венеция
0'
0:1
19' Гол
Лонго Самуэле
20' Желтая карточка
Маррас Мануэль
0:2
22' Гол
Капелло Алессандро
47'
35
Плиццари
Алессандро
15
Дель
Прато
Энрико
42
Бобен
Матия
26
Богдан
Лука
47
Сек
Мустафа
37
Авуа
Теофилус
8
Лучи
Андреа
34
Агацци
Давиде
7
Марсура
Давиде
32
Маррас
Мануэль
9
Бракен
Свен
12
Леццерини
Лука
33
Лакичевич
Иван
13
Модоло
Марко
3
Казале
Николо
32
Чеккарони
Пьетро
25
Лолло
Лоренцо
16
Фьордилино
Антонио
23
Мале
Юссеф
28
Капелло
Алессандро
17
Зигони
Джанмарко
19
Лонго
Самуэле
Ливорно
4-4-2
Венеция
4-3-1-2

Ход матча

19'
0:1
Лонго Самуэле
(Лолло Лоренцо)
20'
Маррас Мануэль
 
22'
0:2
Капелло Алессандро
(Мале Юссеф)
32'
Руджеро Дженнаро
Сек Мустафа
 
32'
Феррари Франко
Бракен Свен
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Бомбардиры внутри турнира

Ливорно
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маррас Мануэль 8 (1) 0.26
2. Марсура Давиде 4 0.13
3. Агацци Давиде 3 0.1
4. Феррари Франко 2 0.06
5. Райчевич Филип 1 0.03
6. Мендес Мурило 1 0.03
7. Дель Прато Энрико 1 0.03
8. Маццео Фабио 1 0.03
9. Бракен Свен 1 0.03
10. Богдан Лука 1 0.03
11. Бобен Матия 1 0.03
12. Рокка Микеле 1 (1) 0.03
13. Порчино Антонио 0 0
14. Лучи Андреа 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Араму Маттиа 8 (2) 0.26
2. Капелло Алессандро 6 0.19
3. Лонго Самуэле 4 (1) 0.13
4. Бокалон Риккардо 3 0.1
5. Монтальто Адриано 2 (1) 0.06
6. Зигони Джанмарко 1 0.03
7. Модоло Марко 1 0.03
8. Чеккарони Пьетро 1 0.03
9. Фиренце Марко 1 0.03
10. Калигара Фабрицио 1 0.03
11. Сукулини Франко 0 0
12. Мале Юссеф 0 0
13. Лолло Лоренцо 0 0
14. Фьордализо Алессандро 0 0

Карточки

Ливорно
# Игрок      
1. Маррас Мануэль 11 0
2. Агацци Давиде 7 1
3. Лучи Андреа 7 0
4. Бобен Матия 6 0
5. Рокка Микеле 5 0
6. Гоннелли Лоренцо 5 0
7. Порчино Антонио 3 1
8. Богдан Лука 3 1
9. Райчевич Филип 4 0
10. Морганелла Мишель 3 0
11. Ди Дженнаро Маттео 1 1
12. Маццео Фабио 2 0
13. Бракен Свен 2 0
14. Вивиани Федерико 2 0
15. Газбарро Андреа 2 0
16. Авуа Теофилус 2 0
17. Паллекки Маттео 2 0
18. Марсура Давиде 0 1
19. Сильвестре Матиас 1 0
20. Риццо Лука 1 0
21. Мендес Мурило 1 0
22. Морелли Габриэле 1 0
23. Феррари Франко 1 0
24. Бриньола Энрико 1 0
25. Руджеро Дженнаро 1 0
26. Дель Прато Энрико 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Фьордилино Антонио 11 0
2. Мале Юссеф 8 1
3. Араму Маттиа 5 2
4. Лолло Лоренцо 5 1
5. Сукулини Франко 6 0
6. Калигара Фабрицио 5 0
7. Кремонези Микеле 4 0
8. Капелло Алессандро 4 0
9. Монтальто Адриано 4 0
10. Чеккарони Пьетро 4 0
11. Модоло Марко 3 0
12. Фьордализо Алессандро 3 0
13. Риккарди Давид 1 1
14. Молинаро Кристиан 2 0
15. Казале Николо 2 0
16. Лонго Самуэле 1 0
17. Моначелло Гаетано 1 0
18. Феличоли Джанфилиппо 1 0
19. Лакичевич Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливорно 18.18% (4) 27.27% (6) 4.55% (1) 40.91% (9) 9.09% (2) 0
 Венеция 15.38% (4) 11.54% (3) 19.23% (5) 11.54% (3) 15.38% (4) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Ливорно Последние 20 матчей: + = -
Юве Стабия 2:3 Ливорно Ливорно 0:2 Читтаделла Пиза 1:0 Ливорно Ливорно 2:2 Фрозиноне
Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия
Венеция Последние 20 матчей: + = -
Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция
Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция

Последние игры между собой

Ливорно: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Венеция 1:0 Ливорно Серия B Ливорно 1:0 Венеция Серия B Венеция 1:1 Ливорно Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 Заявка 31 22 8 1 55 - 15 74
2. Кротоне 0:0 Заявка 31 15 7 9 48 - 34 52
3. Читтаделла 1:0 Заявка 31 15 7 9 40 - 32 52
4. Специя 1:1 Заявка 31 14 9 8 45 - 34 51
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 31 13 10 8 33 - 25 49
6. Порденоне 0:0 Заявка 31 13 8 10 37 - 37 47
7. Салернитана Заявка 31 12 8 11 40 - 37 44
8. Кьево 0:0 Заявка 31 10 13 8 36 - 31 43
9. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 31 11 9 11 37 - 38 42
10. Эмполи 0:0 Заявка 31 10 12 9 33 - 35 42
11. Пиза 1:1 Заявка 31 10 11 10 39 - 38 41
12. Перуджа 0:1 Заявка 31 11 7 13 30 - 37 40
13. Пескара 0:0 Заявка 31 11 6 14 42 - 47 39
14. Венеция 2:0 Заявка 31 9 12 10 30 - 34 39
15. Юве Стабия 0:0 Заявка 31 10 7 14 38 - 49 37
16. Кремонезе Заявка 31 8 10 13 34 - 39 34
17. Асколи 0:0 Заявка 31 9 6 16 38 - 47 33
18. Трапани 2:1 Заявка 31 7 11 13 36 - 53 32
19. Козенца 1:2 Заявка 31 7 9 15 34 - 38 30
20. Ливорно 0:2 Заявка 31 5 6 20 26 - 51 21
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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