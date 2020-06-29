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  3. Италия
Ливорно
0:2
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
0:1
19' Гол
Лонго Самуэле
20' Желтая карточка
Маррас Мануэль
0:2
22' Гол
Капелло Алессандро
61' Желтая карточка
Модоло Марко
90'+6
35
Плиццари
Алессандро
15
Дель
Прато
Энрико
42
Бобен
Матия
26
Богдан
Лука
47
Сек
Мустафа
37
Авуа
Теофилус
8
Лучи
Андреа
34
Агацци
Давиде
7
Марсура
Давиде
32
Маррас
Мануэль
9
Бракен
Свен
12
Леццерини
Лука
33
Лакичевич
Иван
13
Модоло
Марко
3
Казале
Николо
32
Чеккарони
Пьетро
25
Лолло
Лоренцо
16
Фьордилино
Антонио
23
Мале
Юссеф
28
Капелло
Алессандро
17
Зигони
Джанмарко
19
Лонго
Самуэле
Ливорно
4-4-2
Венеция
4-3-1-2

Ход матча

19'
0:1
Лонго Самуэле
(Лолло Лоренцо)
20'
Маррас Мануэль
 
22'
0:2
Капелло Алессандро
(Мале Юссеф)
32'
Руджеро Дженнаро
Сек Мустафа
 
32'
Феррари Франко
Бракен Свен
 
51'
Мендес Мурило
Маррас Мануэль
 
58'
 
Вакка Антонио
Фьордилино Антонио
58'
 
Монтальто Адриано
Зигони Джанмарко
59'
 
Молинаро Кристиан
Казале Николо
59'
Коппола Алессандро
Богдан Лука
 
59'
Тровато Маттиа
Лучи Андреа
 
61'
 
Модоло Марко
66'
 
Сукулини Франко
Лолло Лоренцо
76'
 
Марино Антонио
Мале Юссеф

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Ливорно
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маррас Мануэль 8 (1) 0.26
2. Марсура Давиде 4 0.13
3. Агацци Давиде 3 0.1
4. Феррари Франко 2 0.06
5. Райчевич Филип 1 0.03
6. Мендес Мурило 1 0.03
7. Дель Прато Энрико 1 0.03
8. Маццео Фабио 1 0.03
9. Бракен Свен 1 0.03
10. Богдан Лука 1 0.03
11. Бобен Матия 1 0.03
12. Рокка Микеле 1 (1) 0.03
13. Порчино Антонио 0 0
14. Лучи Андреа 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Араму Маттиа 8 (2) 0.26
2. Капелло Алессандро 6 0.19
3. Лонго Самуэле 4 (1) 0.13
4. Бокалон Риккардо 3 0.1
5. Монтальто Адриано 2 (1) 0.06
6. Зигони Джанмарко 1 0.03
7. Модоло Марко 1 0.03
8. Чеккарони Пьетро 1 0.03
9. Фиренце Марко 1 0.03
10. Калигара Фабрицио 1 0.03
11. Сукулини Франко 0 0
12. Мале Юссеф 0 0
13. Лолло Лоренцо 0 0
14. Фьордализо Алессандро 0 0

Карточки

Ливорно
# Игрок      
1. Маррас Мануэль 11 0
2. Агацци Давиде 7 1
3. Лучи Андреа 7 0
4. Бобен Матия 6 0
5. Рокка Микеле 5 0
6. Гоннелли Лоренцо 5 0
7. Порчино Антонио 3 1
8. Богдан Лука 3 1
9. Райчевич Филип 4 0
10. Морганелла Мишель 3 0
11. Ди Дженнаро Маттео 1 1
12. Маццео Фабио 2 0
13. Бракен Свен 2 0
14. Вивиани Федерико 2 0
15. Газбарро Андреа 2 0
16. Авуа Теофилус 2 0
17. Паллекки Маттео 2 0
18. Марсура Давиде 0 1
19. Сильвестре Матиас 1 0
20. Риццо Лука 1 0
21. Мендес Мурило 1 0
22. Морелли Габриэле 1 0
23. Феррари Франко 1 0
24. Бриньола Энрико 1 0
25. Руджеро Дженнаро 1 0
26. Дель Прато Энрико 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Фьордилино Антонио 11 0
2. Мале Юссеф 8 1
3. Араму Маттиа 5 2
4. Лолло Лоренцо 5 1
5. Сукулини Франко 6 0
6. Калигара Фабрицио 5 0
7. Кремонези Микеле 4 0
8. Модоло Марко 4 0
9. Капелло Алессандро 4 0
10. Монтальто Адриано 4 0
11. Чеккарони Пьетро 4 0
12. Фьордализо Алессандро 3 0
13. Риккарди Давид 1 1
14. Молинаро Кристиан 2 0
15. Казале Николо 2 0
16. Лонго Самуэле 1 0
17. Моначелло Гаетано 1 0
18. Феличоли Джанфилиппо 1 0
19. Лакичевич Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливорно 18.18% (4) 27.27% (6) 4.55% (1) 40.91% (9) 9.09% (2) 0
 Венеция 14.29% (4) 17.86% (5) 17.86% (5) 10.71% (3) 14.29% (4) 25% (7)

Предыдущие игры

Ливорно Последние 20 матчей: + = -
Юве Стабия 2:3 Ливорно Ливорно 0:2 Читтаделла Пиза 1:0 Ливорно Ливорно 2:2 Фрозиноне
Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия
Венеция Последние 20 матчей: + = -
Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция
Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция

Последние игры между собой

Ливорно: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Венеция 1:0 Ливорно Серия B Ливорно 1:0 Венеция Серия B Венеция 1:1 Ливорно Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 31 23 7 1 56 - 15 76
2. Кротоне Заявка 31 15 7 9 49 - 35 52
3. Читтаделла Заявка 31 15 7 9 41 - 32 52
4. Специя Заявка 31 14 8 9 45 - 35 50
5. Порденоне Заявка 31 14 7 10 39 - 37 49
6. Фрозиноне Заявка 31 13 9 9 33 - 27 48
7. Кьево Заявка 31 11 12 8 38 - 31 45
8. Салернитана Заявка 31 12 8 11 40 - 37 44
9. Пиза Заявка 31 11 10 10 40 - 38 43
10. Эмполи Заявка 31 10 12 9 34 - 36 42
11. Виртус Энтелла Заявка 31 11 8 12 37 - 40 41
12. Перуджа Заявка 31 11 7 13 30 - 38 40
13. Пескара Заявка 31 11 6 14 43 - 48 39
14. Венеция Заявка 31 9 12 10 30 - 34 39
15. Юве Стабия Заявка 31 10 6 15 38 - 50 36
16. Кремонезе Заявка 31 8 10 13 34 - 39 34
17. Асколи Заявка 31 9 6 16 39 - 48 33
18. Козенца Заявка 31 7 10 14 35 - 38 31
19. Трапани Заявка 31 6 12 13 36 - 54 30
20. Ливорно Заявка 31 5 6 20 26 - 51 21
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