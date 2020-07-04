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Лацио
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Милан
0' 9'
1
Стракоша
Томас
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
16
Пароло
Марко
22
Хони
Родригес
10
Альберто
Луис
11
Корреа
Хоакин
99
Доннарумма
Джанлуиджи
12
Конти
Андреа
24
Кьяер
Симон
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
4
Беннасер
Исмаэль
56
Салемакерс
Алексис
5
Бонавентура
Джакомо
10
Чалханоглу
Хакан
21
Ибрагимович
Златан
Лацио
3-5-2
Милан
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 29 (11) 0.78
2. Кайседо Фелипе 8 0.22
3. Корреа Хоакин 7 0.19
4. Альберто Луис 5 (1) 0.14
5. Милинкович-Савич Сергей 5 0.14
6. Ачерби Франческо 2 0.05
7. Марусич Адам 2 0.05
8. Луис Фелипе 1 0.03
9. Раду Стефан 1 0.03
10. Пароло Марко 1 0.03
11. Катальди Данило 1 0.03
12. Баштуш Бартоломеу 1 0.03
13. Адеканье Бобби 1 0.03
14. Лаццари Мануэль 0 0
15. Лулич Сенад 0 0
16. Лукас Лейва 0 0
17. Лукаку Джордан 0 0
18. Хони Родригес 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ребич Анте 8 0.22
2. Тео Эрнандес 5 0.14
3. Чалханоглу Хакан 4 (1) 0.11
4. Леау Рафаэл 4 0.11
5. Пёнтек Кшиштоф 4 (3) 0.11
6. Ибрагимович Златан 3 0.08
7. Бонавентура Джакомо 3 0.08
8. Сусо Хесус 1 0.03
9. Кастильехо Самуэль 1 0.03
10. Кесси Франк 1 (1) 0.03
11. Конти Андреа 0 0
12. Билья Лукас 0 0
13. Крунич Раде 0 0
14. Калабрия Давиде 0 0
15. Пакета Лукас 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 8 1
2. Милинкович-Савич Сергей 8 0
3. Раду Стефан 7 0
4. Лулич Сенад 6 0
5. Пароло Марко 6 0
6. Кайседо Фелипе 5 0
7. Иммобиле Чиро 5 0
8. Луис Фелипе 5 0
9. Альберто Луис 4 0
10. Ачерби Франческо 4 0
11. Лаццари Мануэль 4 0
12. Катальди Данило 3 0
13. Баштуш Бартоломеу 3 0
14. Хони Родригес 3 0
15. Патрик 2 0
16. Марусич Адам 2 0
17. Лукаку Джордан 1 0
18. Стракоша Томас 1 0
19. Адеканье Бобби 1 0
Милан
# Игрок      
1. Беннасер Исмаэль 12 0
2. Тео Эрнандес 8 0
3. Калабрия Давиде 3 2
4. Чалханоглу Хакан 6 0
5. Мусаккио Матео 4 1
6. Конти Андреа 5 0
7. Пакета Лукас 5 0
8. Кастильехо Самуэль 3 1
9. Романьоли Алессио 4 0
10. Билья Лукас 3 0
11. Ребич Анте 3 0
12. Крунич Раде 3 0
13. Кесси Франк 3 0
14. Доннарумма Джанлуиджи 3 0
15. Борини Фабио 2 0
16. Сусо Хесус 2 0
17. Дуарте Леонардо 2 0
18. Рейна Пепе 0 1
19. Ибрагимович Златан 1 0
20. Бонавентура Джакомо 1 0
21. Кьяер Симон 1 0
22. Доннарумма Антонио 1 0
23. Андре Силва 1 0
24. Пёнтек Кшиштоф 1 0
25. Габбия Маттео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 12.07% (7) 20.69% (12) 20.69% (12) 13.79% (8) 20.69% (12) 12.07% (7)
 Милан 6.06% (2) 18.18% (6) 9.09% (3) 27.27% (9) 18.18% (6) 21.21% (7)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: + = -
Торино 1:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Аталанта 3:2 Лацио Лацио 7:2 Тернана
Лацио 2:0 Болонья Дженоа 2:3 Лацио Лацио 2:1 Интер Милан Парма 0:1 Лацио Лацио 0:0 Верона Лацио 5:1 СПАЛ 2013 Рома 1:1 Лацио Наполи 1:0 Лацио Лацио 5:1 Сампдория Лацио 4:0 Кремонезе Лацио 1:0 Наполи Брешия 1:2 Лацио Ювентус 1:3 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Ренн 2:0 Лацио Лацио 3:1 Ювентус
Милан Последние 20 матчей: + = -
СПАЛ 2013 2:2 Милан Милан 2:0 Рома Лечче 1:4 Милан Ювентус 0:0 Милан
Милан 1:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Милан Милан 1:0 Торино Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 4:2 Милан Милан 1:1 Верона Милан 4:2 Торино Брешия 0:1 Милан Милан 3:2 Удинезе Милан 3:0 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Сампдория Аталанта 5:0 Милан Милан 0:0 Сассуоло Болонья 2:3 Милан Парма 0:1 Милан

Последние игры между собой

Лацио: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Милан: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Милан 1:2 Лацио Серия A Милан 0:1 Лацио Кубок Милан 1:0 Лацио Серия A Лацио 0:0 Милан Кубок
Лацио 1:1 Милан Серия A Лацио 0:0 Милан Кубок Милан 0:0 Лацио Кубок Милан 2:1 Лацио Серия A Лацио 4:1 Милан Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 2:0 Лацио Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A Лацио 1:3 Милан Серия A Милан 0:1 Лацио Кубок Лацио 3:1 Милан Серия A Милан 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A Милан 3:0 Лацио Серия A Лацио 3:2 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 30 24 3 3 63 - 26 75
2. Лацио 0:0 Заявка 30 21 6 3 66 - 28 69
3. Интер Милан Заявка 29 19 7 3 62 - 29 64
4. Аталанта Заявка 29 18 6 5 82 - 39 60
5. Рома Заявка 29 14 6 9 53 - 40 48
6. Наполи Заявка 29 13 6 10 46 - 39 45
7. Милан 0:0 Заявка 30 12 8 10 36 - 37 44
8. Верона Заявка 29 11 9 9 37 - 34 42
9. Сассуоло Заявка 30 11 7 12 55 - 52 40
10. Парма Заявка 29 11 6 12 40 - 38 39
11. Кальяри Заявка 29 10 9 10 48 - 45 39
12. Болонья Заявка 29 10 8 11 41 - 46 38
13. Удинезе Заявка 29 8 7 14 25 - 41 31
14. Фиорентина Заявка 29 7 10 12 35 - 42 31
15. Торино Заявка 30 9 4 17 34 - 56 31
16. Сампдория Заявка 29 8 5 16 33 - 51 29
17. Дженоа Заявка 29 6 8 15 35 - 56 26
18. Лечче Заявка 30 6 7 17 38 - 70 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 29 5 4 20 23 - 50 19
20. Брешия Заявка 29 4 6 19 25 - 58 18
  • Первый тайм
  • 13'
    Хони с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Тео головой выбил мяч в аут. 
  • Судья
    12'
    Чалханоглу в борьбе с игроками "Лацио" оказался на газоне перед штрафной площадью римского клуба, Джанпаоло Кальварезе показал, что нужно играть дальше. 
  • 11'
    Лаццари получил мяч на правом фланге от Патрика, на этот раз Мануэль успешно убежал от Тео, но его подача на ближнюю штангу оказалась крайне неудачной, мяч оказался в руках у Доннаруммы. 
  • 10'
    Корреа выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Пароло, Кьяер здорово сыграл в подкате, мяч ушёл за лицевую линию поля от форварда "Лацио". 
  • 9'
    Лаццари попытался пройти вперёд по правому флангу, но под прессингом Тео Мануэль упустил мяч в аут. 
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Угловой
    8'
    Хони с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Милана" очень уверенно отбились при этом стандарте. 
  • 7'
    Альберто со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Лейва в борьбе с соперниками заработал угловой для своей команды. 
  • Травма, повреждение
    6'
    Кьяер неудачно сыграл в борьбе с Милинковичем-Савичем, мяч попал по лицу центральному защитнику "Милана", но после паузы Симон показал, что он готов играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Конти на левом фланге нарушил правила против Хони. "Лацио" заработал очень неплохой стандарт. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Милинкович-Савич получил по ногам в центре поля от Чалханоглу. Игроки "Лацио" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 3'
    Альберто выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Корреа, Романьоли оказался первым на мяче. 
  • 2'
    Игра начинается относительно спокойно, "Милан" и "Лацио" уже успели покатать мяч в центре поля, пока обе команды присматриваются друг к другу. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. У "Лацио" из-за перебора жёлтых карточек сегодня не будут играть Иммобиле и Кайседо, посмотрим, сможет ли команда Симоне Индзаги справиться с "Миланом" при таких потерях. Сам же "Милан" также должен бороться только за победу, в случае успеха команда Стефано Пиоли наберёт три очка и обойдёт "Наполи" в борьбе за место в Лиге Европы. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Лацио 0:0 Милан

Исход игры
Лацио
67.1% (104)
Ничья
23.2% (36)
Милан
9.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
67.13% (96)
Меньше
32.87% (47)
Обе команды забьют
Да
83.92% (120)
Нет
16.08% (23)
Популярный счёт
2:1 Лацио
47.7% (74)
1:1 Ничья
15.5% (24)
1:0 Лацио
9.7% (15)
1:2 Милан
5.8% (9)
2:2 Ничья
3.2% (5)
2:0 Лацио
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
1:3 Милан
1.3% (2)
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