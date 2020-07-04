Лаццари попытался пройти вперёд по правому флангу, но под прессингом Тео Мануэль упустил мяч в аут.

Корреа выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Пароло, Кьяер здорово сыграл в подкате, мяч ушёл за лицевую линию поля от форварда "Лацио".

Лаццари получил мяч на правом фланге от Патрика, на этот раз Мануэль успешно убежал от Тео, но его подача на ближнюю штангу оказалась крайне неудачной, мяч оказался в руках у Доннаруммы.

Чалханоглу в борьбе с игроками "Лацио" оказался на газоне перед штрафной площадью римского клуба, Джанпаоло Кальварезе показал, что нужно играть дальше.

Хони с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Тео головой выбил мяч в аут.

8' Хони с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Милана" очень уверенно отбились при этом стандарте.

7' Альберто со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Лейва в борьбе с соперниками заработал угловой для своей команды.

6' Кьяер неудачно сыграл в борьбе с Милинковичем-Савичем, мяч попал по лицу центральному защитнику "Милана", но после паузы Симон показал, что он готов играть дальше.

5' Конти на левом фланге нарушил правила против Хони. "Лацио" заработал очень неплохой стандарт.

4' Милинкович-Савич получил по ногам в центре поля от Чалханоглу. Игроки "Лацио" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

3' Альберто выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Корреа, Романьоли оказался первым на мяче.

2' Игра начинается относительно спокойно, "Милан" и "Лацио" уже успели покатать мяч в центре поля, пока обе команды присматриваются друг к другу.