Лацио
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Милан
4
Патрик
26
Раду
Стефан
16
Пароло
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
49 Силва ЖоржеЗащитник
-
93 Вавро ДенисЗащитник
-
52 Фальбо ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Конти АндреаЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Пакета ЛукасПолузащитник
-
20 Билья ЛукасПолузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Нападающий
-
18 Ребич АнтеНападающий
-
17 Леау РафаэлНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|29 (11)
|0.78
|2.
|Кайседо Фелипе
|8
|0.22
|3.
|Корреа Хоакин
|7
|0.19
|4.
|Альберто Луис
|5 (1)
|0.14
|5.
|Милинкович-Савич Сергей
|5
|0.14
|6.
|Ачерби Франческо
|2
|0.05
|7.
|Марусич Адам
|2
|0.05
|8.
|Луис Фелипе
|1
|0.03
|9.
|Раду Стефан
|1
|0.03
|10.
|Пароло Марко
|1
|0.03
|11.
|Катальди Данило
|1
|0.03
|12.
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.03
|13.
|Адеканье Бобби
|1
|0.03
|14.
|Лаццари Мануэль
|0
|0
|15.
|Лулич Сенад
|0
|0
|16.
|Лукас Лейва
|0
|0
|17.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|18.
|Хони Родригес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ребич Анте
|8
|0.22
|2.
|Тео Эрнандес
|5
|0.14
|3.
|Чалханоглу Хакан
|4 (1)
|0.11
|4.
|Леау Рафаэл
|4
|0.11
|5.
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (3)
|0.11
|6.
|Ибрагимович Златан
|3
|0.08
|7.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.08
|8.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|9.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.03
|10.
|Кесси Франк
|1 (1)
|0.03
|11.
|Конти Андреа
|0
|0
|12.
|Билья Лукас
|0
|0
|13.
|Крунич Раде
|0
|0
|14.
|Калабрия Давиде
|0
|0
|15.
|Пакета Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|8
|1
|2.
|Милинкович-Савич Сергей
|8
|0
|3.
|Раду Стефан
|7
|0
|4.
|Лулич Сенад
|6
|0
|5.
|Пароло Марко
|6
|0
|6.
|Кайседо Фелипе
|5
|0
|7.
|Иммобиле Чиро
|5
|0
|8.
|Луис Фелипе
|5
|0
|9.
|Альберто Луис
|4
|0
|10.
|Ачерби Франческо
|4
|0
|11.
|Лаццари Мануэль
|4
|0
|12.
|Катальди Данило
|3
|0
|13.
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0
|14.
|Хони Родригес
|3
|0
|15.
|Патрик
|2
|0
|16.
|Марусич Адам
|2
|0
|17.
|Лукаку Джордан
|1
|0
|18.
|Стракоша Томас
|1
|0
|19.
|Адеканье Бобби
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беннасер Исмаэль
|12
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|8
|0
|3.
|Калабрия Давиде
|3
|2
|4.
|Чалханоглу Хакан
|6
|0
|5.
|Мусаккио Матео
|4
|1
|6.
|Конти Андреа
|5
|0
|7.
|Пакета Лукас
|5
|0
|8.
|Кастильехо Самуэль
|3
|1
|9.
|Романьоли Алессио
|4
|0
|10.
|Билья Лукас
|3
|0
|11.
|Ребич Анте
|3
|0
|12.
|Крунич Раде
|3
|0
|13.
|Кесси Франк
|3
|0
|14.
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|15.
|Борини Фабио
|2
|0
|16.
|Сусо Хесус
|2
|0
|17.
|Дуарте Леонардо
|2
|0
|18.
|Рейна Пепе
|0
|1
|19.
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|20.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|21.
|Кьяер Симон
|1
|0
|22.
|Доннарумма Антонио
|1
|0
|23.
|Андре Силва
|1
|0
|24.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|25.
|Габбия Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|12.07% (7)
|20.69% (12)
|20.69% (12)
|13.79% (8)
|20.69% (12)
|12.07% (7)
|Милан
|6.06% (2)
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|27.27% (9)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: + = -Торино 1:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Аталанта 3:2 Лацио Лацио 7:2 Тернана
Милан Последние 20 матчей: + = -СПАЛ 2013 2:2 Милан Милан 2:0 Рома Лечче 1:4 Милан Ювентус 0:0 Милан
Последние игры между собой
Лацио: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Милан: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Лацио 1:1 Милан Серия A Лацио 0:0 Милан Кубок Милан 0:0 Лацио Кубок Милан 2:1 Лацио Серия A Лацио 4:1 Милан Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 2:0 Лацио Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A Лацио 1:3 Милан Серия A Милан 0:1 Лацио Кубок Лацио 3:1 Милан Серия A Милан 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A Милан 3:0 Лацио Серия A Лацио 3:2 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|63 - 26
|75
|2.
|Лацио
|0:0 Заявка
|30
|21
|6
|3
|66 - 28
|69
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|62 - 29
|64
|4.
|Аталанта
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|82 - 39
|60
|5.
|Рома
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|53 - 40
|48
|6.
|Наполи
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|46 - 39
|45
|7.
|Милан
|0:0 Заявка
|30
|12
|8
|10
|36 - 37
|44
|8.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|37 - 34
|42
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|55 - 52
|40
|10.
|Парма
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|40 - 38
|39
|11.
|Кальяри
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|48 - 45
|39
|12.
|Болонья
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|41 - 46
|38
|13.
|Удинезе
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|25 - 41
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|35 - 42
|31
|15.
|Торино
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|34 - 56
|31
|16.
|Сампдория
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|33 - 51
|29
|17.
|Дженоа
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|35 - 56
|26
|18.
|Лечче
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|38 - 70
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|29
|5
|4
|20
|23 - 50
|19
|20.
|Брешия
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|25 - 58
|18
Прогнозы на матч Лацио 0:0 Милан
Исход игры
Лацио
67.1% (104)
Ничья
23.2% (36)
Милан
9.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
67.13% (96)
Меньше
32.87% (47)
Обе команды забьют
Да
83.92% (120)
Нет
16.08% (23)
Популярный счёт
2:1 Лацио
47.7% (74)
1:1 Ничья
15.5% (24)
1:0 Лацио
9.7% (15)
1:2 Милан
5.8% (9)
2:2 Ничья
3.2% (5)
2:0 Лацио
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
1:3 Милан
1.3% (2)
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