Прогнозы на матч Брешия 1:0 Верона

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  3. Италия
Брешия
1:0
Второй тайм: 77'

Стадион:
Верона
0'
17' Желтая карточка
Мартелла Бруно
43' Желтая карточка
Папетти Андреа
1:0
53' Гол
Папетти Андреа
71' Желтая карточка
Ди Кармине Самуэль
77'
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
32
Папетти
Андреа
3
Матею
Алеш
26
Мартелла
Бруно
31
Бьярнасон
Биркир
4
Тонали
Сандро
27
Дессена
Даниэле
7
Шпалек
Николас
11
Торрегросса
Эрнесто
9
Доннарумма
Альфредо
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
33
Эмпереур
Алан
24
Кумбулла
Мараш
5
Фараони
Марко
7
Агеманг-Баду
Эммануэль
4
Велозу
Мигель
88
Лазович
Дарко
10
Ди
Кармине
Самуэль
16
Борини
Фабио
20
Цаканьи
Маттиа
Брешия
4-3-1-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

17'
Мартелла Бруно
 
34'
 
Верре Валерио
Борини Фабио
43'
Папетти Андреа
 
53'
Папетти Андреа
(Тонали Сандро)
1:0
67'
 
Димарко Федерико
Цаканьи Маттиа
67'
 
Фелиппе Лукас
Агеманг-Баду Эммануэль
68'
Семприни Алессандро
Мартелла Бруно
 
71'
 
Ди Кармине Самуэль
72'
 
Паццини Джампаоло
Ди Кармине Самуэль
72'
 
Стемпиньски Мариуш
Эмпереур Алан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 11
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доннарумма Альфредо 6 (2) 0.16
2. Балотелли Марио 5 0.14
3. Торрегросса Эрнесто 4 (1) 0.11
4. Чансельор Джон 3 0.08
5. Тонали Сандро 1 0.03
6. Ромуло Соуза 1 0.03
7. Бизоли Димитри 1 0.03
8. Шпалек Николас 1 0.03
9. Кистана Андреа 1 0.03
10. Семприни Алессандро 1 0.03
11. Папетти Андреа 1 0.03
12. Сабелли Стефано 0 0
13. Бьярнасон Биркир 0 0
14. Матею Алеш 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ди Кармине Самуэль 6 (1) 0.16
2. Пессина Маттео 5 0.14
3. Паццини Джампаоло 4 (3) 0.11
4. Фараони Марко 3 0.08
5. Верре Валерио 3 (2) 0.08
6. Стемпиньски Мариуш 3 0.08
7. Лазович Дарко 2 0.05
8. Велозу Мигель 2 0.05
9. Цаканьи Маттиа 2 0.05
10. Борини Фабио 2 0.05
11. Давидович Павел 1 0.03
12. Сальседо Эдди 1 0.03
13. Кумбулла Мараш 1 0.03

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 8 1
2. Кистана Андреа 7 1
3. Балотелли Марио 6 1
4. Дессена Даниэле 5 1
5. Торрегросса Эрнесто 6 0
6. Бизоли Димитри 6 0
7. Тонали Сандро 6 0
8. Айе Флориан 3 1
9. Сабелли Стефано 4 0
10. Ромуло Соуза 3 0
11. Чансельор Джон 3 0
12. Мартелла Бруно 3 0
13. Шпалек Николас 3 0
14. Маньяни Джанджакомо 3 0
15. Матри Алессандро 1 1
16. Ндой Эмануэле 2 0
17. Семприни Алессандро 2 0
18. Мангравити Массимилиано 2 0
19. Папетти Андреа 2 0
20. Бьярнасон Биркир 1 0
21. Скрабб Симон 1 0
22. Йоронен Йессе 1 0
Верона
# Игрок      
1. Амрабат Софьян 8 1
2. Кумбулла Мараш 6 1
3. Давидович Павел 3 2
4. Гюнтер Корай 6 0
5. Велозу Мигель 5 0
6. Фараони Марко 5 0
7. Цаканьи Маттиа 5 0
8. Пессина Маттео 5 0
9. Лазович Дарко 4 0
10. Верре Валерио 4 0
11. Ррахмани Амир 4 0
12. Стемпиньски Мариуш 2 1
13. Борини Фабио 1 1
14. Боккетти Сальваторе 2 0
15. Ди Кармине Самуэль 2 0
16. Агеманг-Баду Эммануэль 2 0
17. Сильвестри Марко 2 0
18. Эмпереур Алан 2 0
19. Хендерсон Лиам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 20.83% (5) 20.83% (5) 20.83% (5) 16.67% (4) 12.5% (3) 8.33% (2)
 Верона 14.29% (5) 17.14% (6) 8.57% (3) 17.14% (6) 14.29% (5) 28.57% (10)

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия
Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия
Верона Последние 20 матчей: + = -
Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри
Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Сежана Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия

Последние игры между собой

Брешия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Верона: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Верона 2:1 Брешия Серия A Верона 2:2 Брешия Серия B Брешия 4:2 Верона Серия B Брешия 0:1 Верона Серия B
Верона 2:2 Брешия Серия B Верона 4:2 Брешия Серия B Брешия 2:0 Верона Серия B Брешия 2:1 Верона Серия B Верона 1:0 Брешия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 30 24 3 3 63 - 26 75
2. Лацио Заявка 30 21 5 4 66 - 31 68
3. Интер Милан Заявка 30 19 7 4 63 - 31 64
4. Аталанта 1:0 Заявка 30 19 6 5 83 - 39 63
5. Рома Заявка 29 14 6 9 53 - 40 48
6. Милан Заявка 30 13 7 10 39 - 37 46
7. Наполи Заявка 29 13 6 10 46 - 39 45
8. Верона 0:1 Заявка 30 11 9 10 37 - 35 42
9. Болонья Заявка 30 11 8 11 43 - 47 41
10. Сассуоло Заявка 30 11 7 12 55 - 52 40
11. Парма 1:2 Заявка 30 11 6 13 41 - 40 39
12. Кальяри 0:1 Заявка 30 10 9 11 48 - 46 39
13. Удинезе 2:0 Заявка 30 9 7 14 27 - 41 34
14. Фиорентина 2:1 Заявка 30 8 10 12 37 - 43 34
15. Сампдория 3:0 Заявка 30 9 5 16 36 - 51 32
16. Торино Заявка 30 9 4 17 34 - 56 31
17. Дженоа 0:2 Заявка 30 6 8 16 35 - 58 26
18. Лечче Заявка 30 6 7 17 38 - 70 25
19. Брешия 1:0 Заявка 30 5 6 19 26 - 58 21
20. СПАЛ 2013 0:3 Заявка 30 5 4 21 23 - 53 19
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Брешия 18.5% (28)
X 27.2% (41)
Верона 54.3% (82)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брешия 1:0 Верона

Исход игры
Брешия
18.5% (28)
Ничья
27.2% (41)
Верона
54.3% (82)
Тотал 2.5
Больше
48.59% (69)
Меньше
51.41% (73)
Обе команды забьют
Да
70.42% (100)
Нет
29.58% (42)
Популярный счёт
1:2 Верона
33.1% (50)
1:1 Ничья
20.5% (31)
0:1 Верона
13.2% (20)
2:1 Брешия
7.3% (11)
1:0 Брешия
7.3% (11)
0:2 Верона
4% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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