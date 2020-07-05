Прогнозы на матч Брешия 1:0 Верона

Брешия
1:0
Второй тайм: 77'
Стадион: Марио Ригамонти
Верона
17' Желтая карточкаМартелла Бруно
43' Желтая карточкаПапетти Андреа
1:0
53' ГолПапетти Андреа
71' Желтая карточкаДи Кармине Самуэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гецци АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрабб СимонПолузащитник
-
18 Айе ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Лопес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
17'
43'
53'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 7
-
3 Угловые 11
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доннарумма Альфредо
|6 (2)
|0.16
|2.
|Балотелли Марио
|5
|0.14
|3.
|Торрегросса Эрнесто
|4 (1)
|0.11
|4.
|Чансельор Джон
|3
|0.08
|5.
|Тонали Сандро
|1
|0.03
|6.
|Ромуло Соуза
|1
|0.03
|7.
|Бизоли Димитри
|1
|0.03
|8.
|Шпалек Николас
|1
|0.03
|9.
|Кистана Андреа
|1
|0.03
|10.
|Семприни Алессандро
|1
|0.03
|11.
|Папетти Андреа
|1
|0.03
|12.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|13.
|Бьярнасон Биркир
|0
|0
|14.
|Матею Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ди Кармине Самуэль
|6 (1)
|0.16
|2.
|Пессина Маттео
|5
|0.14
|3.
|Паццини Джампаоло
|4 (3)
|0.11
|4.
|Фараони Марко
|3
|0.08
|5.
|Верре Валерио
|3 (2)
|0.08
|6.
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.08
|7.
|Лазович Дарко
|2
|0.05
|8.
|Велозу Мигель
|2
|0.05
|9.
|Цаканьи Маттиа
|2
|0.05
|10.
|Борини Фабио
|2
|0.05
|11.
|Давидович Павел
|1
|0.03
|12.
|Сальседо Эдди
|1
|0.03
|13.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матею Алеш
|8
|1
|2.
|Кистана Андреа
|7
|1
|3.
|Балотелли Марио
|6
|1
|4.
|Дессена Даниэле
|5
|1
|5.
|Торрегросса Эрнесто
|6
|0
|6.
|Бизоли Димитри
|6
|0
|7.
|Тонали Сандро
|6
|0
|8.
|Айе Флориан
|3
|1
|9.
|Сабелли Стефано
|4
|0
|10.
|Ромуло Соуза
|3
|0
|11.
|Чансельор Джон
|3
|0
|12.
|Мартелла Бруно
|3
|0
|13.
|Шпалек Николас
|3
|0
|14.
|Маньяни Джанджакомо
|3
|0
|15.
|Матри Алессандро
|1
|1
|16.
|Ндой Эмануэле
|2
|0
|17.
|Семприни Алессандро
|2
|0
|18.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|19.
|Папетти Андреа
|2
|0
|20.
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|21.
|Скрабб Симон
|1
|0
|22.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амрабат Софьян
|8
|1
|2.
|Кумбулла Мараш
|6
|1
|3.
|Давидович Павел
|3
|2
|4.
|Гюнтер Корай
|6
|0
|5.
|Велозу Мигель
|5
|0
|6.
|Фараони Марко
|5
|0
|7.
|Цаканьи Маттиа
|5
|0
|8.
|Пессина Маттео
|5
|0
|9.
|Лазович Дарко
|4
|0
|10.
|Верре Валерио
|4
|0
|11.
|Ррахмани Амир
|4
|0
|12.
|Стемпиньски Мариуш
|2
|1
|13.
|Борини Фабио
|1
|1
|14.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0
|15.
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0
|16.
|Агеманг-Баду Эммануэль
|2
|0
|17.
|Сильвестри Марко
|2
|0
|18.
|Эмпереур Алан
|2
|0
|19.
|Хендерсон Лиам
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|Верона
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|28.57% (10)
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: + = -Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия
Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия
Верона Последние 20 матчей: + = -Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри
Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Сежана Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия
Последние игры между собой
Брешия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Верона: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|63 - 26
|75
|2.
|Лацио
|Заявка
|30
|21
|5
|4
|66 - 31
|68
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|63 - 31
|64
|4.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|30
|19
|6
|5
|83 - 39
|63
|5.
|Рома
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|53 - 40
|48
|6.
|Милан
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 37
|46
|7.
|Наполи
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|46 - 39
|45
|8.
|Верона
|0:1 Заявка
|30
|11
|9
|10
|37 - 35
|42
|9.
|Болонья
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 47
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|55 - 52
|40
|11.
|Парма
|1:2 Заявка
|30
|11
|6
|13
|41 - 40
|39
|12.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|30
|10
|9
|11
|48 - 46
|39
|13.
|Удинезе
|2:0 Заявка
|30
|9
|7
|14
|27 - 41
|34
|14.
|Фиорентина
|2:1 Заявка
|30
|8
|10
|12
|37 - 43
|34
|15.
|Сампдория
|3:0 Заявка
|30
|9
|5
|16
|36 - 51
|32
|16.
|Торино
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|34 - 56
|31
|17.
|Дженоа
|0:2 Заявка
|30
|6
|8
|16
|35 - 58
|26
|18.
|Лечче
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|38 - 70
|25
|19.
|Брешия
|1:0 Заявка
|30
|5
|6
|19
|26 - 58
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|0:3 Заявка
|30
|5
|4
|21
|23 - 53
|19
Прогнозы на матч Брешия 1:0 Верона
Исход игры
Брешия
18.5% (28)
Ничья
27.2% (41)
Верона
54.3% (82)
Тотал 2.5
Больше
48.59% (69)
Меньше
51.41% (73)
Обе команды забьют
Да
70.42% (100)
Нет
29.58% (42)
Популярный счёт
1:2 Верона
33.1% (50)
1:1 Ничья
20.5% (31)
0:1 Верона
13.2% (20)
2:1 Брешия
7.3% (11)
1:0 Брешия
7.3% (11)
0:2 Верона
4% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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