Прогнозы на матч Брешия 2:0 Верона

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  3. Италия
Брешия
2:0
Конец матча

Стадион:
Верона
0'
17' Желтая карточка
Мартелла Бруно
43' Желтая карточка
Папетти Андреа
1:0
52' Гол
Папетти Андреа
71' Желтая карточка
Ди Кармине Самуэль
80' Желтая карточка
Шпалек Николас
2:0
90' Гол
Доннарумма Альфредо
90'+8
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
32
Папетти
Андреа
3
Матею
Алеш
26
Мартелла
Бруно
31
Бьярнасон
Биркир
4
Тонали
Сандро
27
Дессена
Даниэле
7
Шпалек
Николас
11
Торрегросса
Эрнесто
9
Доннарумма
Альфредо
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
33
Эмпереур
Алан
24
Кумбулла
Мараш
5
Фараони
Марко
7
Агеманг-Баду
Эммануэль
4
Велозу
Мигель
88
Лазович
Дарко
10
Ди
Кармине
Самуэль
16
Борини
Фабио
20
Цаканьи
Маттиа
Брешия
4-3-1-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

17'
Мартелла Бруно
 
34'
 
Верре Валерио
Борини Фабио
43'
Папетти Андреа
 
52'
Папетти Андреа
(Тонали Сандро)
1:0
67'
 
Димарко Федерико
Цаканьи Маттиа
68'
 
Фелиппе Лукас
Агеманг-Баду Эммануэль
68'
Семприни Алессандро
Мартелла Бруно
 
71'
 
Ди Кармине Самуэль
72'
 
Паццини Джампаоло
Ди Кармине Самуэль
72'
 
Стемпиньски Мариуш
Эмпереур Алан
80'
Шпалек Николас
 
81'
Вивиани Маттиа
Тонали Сандро
 
83'
Змрхаль Яромир
Бьярнасон Биркир
 
90'
Доннарумма Альфредо
(Торрегросса Эрнесто)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 11
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доннарумма Альфредо 7 (2) 0.19
2. Балотелли Марио 5 0.14
3. Торрегросса Эрнесто 4 (1) 0.11
4. Чансельор Джон 3 0.08
5. Тонали Сандро 1 0.03
6. Ромуло Соуза 1 0.03
7. Бизоли Димитри 1 0.03
8. Шпалек Николас 1 0.03
9. Кистана Андреа 1 0.03
10. Семприни Алессандро 1 0.03
11. Папетти Андреа 1 0.03
12. Сабелли Стефано 0 0
13. Бьярнасон Биркир 0 0
14. Матею Алеш 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ди Кармине Самуэль 6 (1) 0.16
2. Пессина Маттео 5 0.14
3. Паццини Джампаоло 4 (3) 0.11
4. Фараони Марко 3 0.08
5. Верре Валерио 3 (2) 0.08
6. Стемпиньски Мариуш 3 0.08
7. Лазович Дарко 2 0.05
8. Велозу Мигель 2 0.05
9. Цаканьи Маттиа 2 0.05
10. Борини Фабио 2 0.05
11. Давидович Павел 1 0.03
12. Сальседо Эдди 1 0.03
13. Кумбулла Мараш 1 0.03

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 8 1
2. Кистана Андреа 7 1
3. Балотелли Марио 6 1
4. Дессена Даниэле 5 1
5. Торрегросса Эрнесто 6 0
6. Бизоли Димитри 6 0
7. Тонали Сандро 6 0
8. Айе Флориан 3 1
9. Сабелли Стефано 4 0
10. Шпалек Николас 4 0
11. Ромуло Соуза 3 0
12. Чансельор Джон 3 0
13. Мартелла Бруно 3 0
14. Маньяни Джанджакомо 3 0
15. Матри Алессандро 1 1
16. Ндой Эмануэле 2 0
17. Семприни Алессандро 2 0
18. Мангравити Массимилиано 2 0
19. Папетти Андреа 2 0
20. Бьярнасон Биркир 1 0
21. Скрабб Симон 1 0
22. Йоронен Йессе 1 0
Верона
# Игрок      
1. Амрабат Софьян 8 1
2. Кумбулла Мараш 6 1
3. Давидович Павел 3 2
4. Гюнтер Корай 6 0
5. Велозу Мигель 5 0
6. Фараони Марко 5 0
7. Цаканьи Маттиа 5 0
8. Пессина Маттео 5 0
9. Лазович Дарко 4 0
10. Верре Валерио 4 0
11. Ррахмани Амир 4 0
12. Стемпиньски Мариуш 2 1
13. Ди Кармине Самуэль 3 0
14. Борини Фабио 1 1
15. Боккетти Сальваторе 2 0
16. Агеманг-Баду Эммануэль 2 0
17. Сильвестри Марко 2 0
18. Эмпереур Алан 2 0
19. Хендерсон Лиам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 20% (5) 20% (5) 20% (5) 20% (5) 12% (3) 8% (2)
 Верона 14.29% (5) 17.14% (6) 8.57% (3) 17.14% (6) 14.29% (5) 28.57% (10)

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия
Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия
Верона Последние 20 матчей: + = -
Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри
Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Сежана Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия

Последние игры между собой

Брешия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Верона: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Верона 2:1 Брешия Серия A Верона 2:2 Брешия Серия B Брешия 4:2 Верона Серия B Брешия 0:1 Верона Серия B
Верона 2:2 Брешия Серия B Верона 4:2 Брешия Серия B Брешия 2:0 Верона Серия B Брешия 2:1 Верона Серия B Верона 1:0 Брешия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 30 24 3 3 63 - 26 75
2. Лацио Заявка 30 21 5 4 66 - 31 68
3. Интер Милан Заявка 30 19 7 4 63 - 31 64
4. Аталанта Заявка 30 19 6 5 83 - 39 63
5. Рома 0:0 Заявка 30 14 7 9 53 - 40 49
6. Наполи 0:0 Заявка 30 13 7 10 46 - 39 46
7. Милан Заявка 30 13 7 10 39 - 37 46
8. Верона Заявка 30 11 9 10 37 - 36 42
9. Болонья Заявка 30 11 8 11 43 - 47 41
10. Сассуоло Заявка 30 11 7 12 55 - 52 40
11. Парма Заявка 30 11 6 13 41 - 40 39
12. Кальяри Заявка 30 10 9 11 48 - 46 39
13. Фиорентина Заявка 30 8 10 12 37 - 43 34
14. Сампдория Заявка 30 9 5 16 36 - 51 32
15. Удинезе Заявка 30 8 8 14 27 - 43 32
16. Торино Заявка 30 9 4 17 34 - 56 31
17. Дженоа Заявка 30 6 9 15 37 - 58 27
18. Лечче Заявка 30 6 7 17 38 - 70 25
19. Брешия Заявка 30 5 6 19 27 - 58 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 30 5 4 21 23 - 53 19
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Брешия 18.5% (28)
X 27.2% (41)
Верона 54.3% (82)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брешия 2:0 Верона

Исход игры
Брешия
18.5% (28)
Ничья
27.2% (41)
Верона
54.3% (82)
Тотал 2.5
Больше
48.59% (69)
Меньше
51.41% (73)
Обе команды забьют
Да
70.42% (100)
Нет
29.58% (42)
Популярный счёт
1:2 Верона
33.1% (50)
1:1 Ничья
20.5% (31)
0:1 Верона
13.2% (20)
2:1 Брешия
7.3% (11)
1:0 Брешия
7.3% (11)
0:2 Верона
4% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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