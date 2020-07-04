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  3. Италия
Сассуоло
4:2
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
1:0
5' Гол
Капуто Франческо
22' Желтая карточка
Бабакар Хоума
1:1
27' Гол
Лучиони Фабио
32' Желтая карточка
Капуто Франческо
34' Желтая карточка
Петриччоне Якопо
50' Желтая карточка
Джуричич Филип
54' Желтая карточка
Марлон
62' Желтая карточка
Пас Нехуэн
2:1
63' Пенальти
Берарди Доменико
2:2
67' Пенальти
Манкозу Марко
3:2
78' Гол
Бога Жереми
4:2
83' Гол
Мюлдюр Мерт
90' Желтая карточка
Тахцидис Панайотис
90'+5
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Гиоргус
68
Бурабия
Мехди
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
23
Траоре
Хамед
7
Бога
Жереми
9
Капуто
Франческо
21
Габриэл
Васконселлос
7
Донати
Джулио
5
Лучиони
Фабио
6
Пас
Нехуэн
27
Кальдерони
Марко
4
Петриччоне
Якопо
77
Тахцидис
Панайотис
72
Барак
Антонин
11
Шахов
Евгений
17
Фариас
Диего
30
Бабакар
Хоума
Сассуоло
4-2-3-1
Лечче
4-3-2-1

Ход матча

5'
Капуто Франческо
(Локателли Мануэль)
1:0
22'
 
Бабакар Хоума
27'
1:1
Лучиони Фабио
(Кальдерони Марко)
32'
Капуто Франческо
 
34'
 
Петриччоне Якопо
46'
Джуричич Филип
Траоре Хамед
 
50'
Джуричич Филип
 
54'
Марлон
 
57'
Пелузо Федерико
Кирьякопулос Гиоргус
 
62'
 
Пас Нехуэн
63'
Берарди Доменико
2:1
67'
 
Фалько Филиппо
Петриччоне Якопо
67'
 
Манкозу Марко
Шахов Евгений
67'
2:2
Манкозу Марко
78'
Бога Жереми
3:2
83'
Мюлдюр Мерт
(Берарди Доменико)
4:2
84'
Маньянелли Франческо
Бога Жереми
 
85'
Тольян Йереми
Мюлдюр Мерт
 
90'
 
Тахцидис Панайотис

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 15 (1) 0.41
2. Берарди Доменико 11 (2) 0.3
3. Бога Жереми 11 0.3
4. Джуричич Филип 4 0.11
5. Дефрель Грегоре 3 (1) 0.08
6. Траоре Хамед 3 0.08
7. Мюлдюр Мерт 2 0.05
8. Дункан Альфред 1 0.03
9. Тольян Йереми 1 0.03
10. Обьянг Педро 1 0.03
11. Бурабия Мехди 1 0.03
12. Рожерио да Силва 1 0.03
13. Маньяни Джанджакомо 1 0.03
14. Локателли Мануэль 0 0
15. Пелузо Федерико 0 0
16. Гараслин Лукаш 0 0
17. Кирьякопулос Гиоргус 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкозу Марко 11 (8) 0.3
2. Лападула Джанлука 7 (2) 0.19
3. Фалько Филиппо 3 0.08
4. Кальдерони Марко 3 0.08
5. Фариас Диего 2 0.05
6. Бабакар Хоума 2 0.05
7. Лучиони Фабио 2 0.05
8. Ла Мантия Андреа 2 0.05
9. Сапонара Риккардо 1 0.03
10. Майер Жан 1 0.03
11. Дейола Алессандро 1 0.03
12. Донати Джулио 1 0.03
13. Табанелли Андреа 1 0.03
14. Барак Антонин 1 0.03
15. Петриччоне Якопо 0 0
16. Шахов Евгений 0 0
17. Россеттини Лука 0 0
18. Тахцидис Панайотис 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Обьянг Педро 9 0
2. Тольян Йереми 8 0
3. Локателли Мануэль 8 0
4. Марлон 6 0
5. Пелузо Федерико 4 1
6. Джуричич Филип 5 0
7. Рожерио да Силва 5 0
8. Маньянелли Франческо 4 0
9. Берарди Доменико 4 0
10. Капуто Франческо 3 0
11. Бурабия Мехди 3 0
12. Дункан Альфред 3 0
13. Кирьякопулос Гиоргус 3 0
14. Романья Филиппо 3 0
15. Феррари Джанмарко 3 0
16. Траоре Хамед 3 0
17. Мюлдюр Мерт 2 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Консильи Андреа 1 0
20. Маньяни Джанджакомо 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Лучиони Фабио 7 1
2. Лападула Джанлука 7 1
3. Петриччоне Якопо 8 0
4. Тахцидис Панайотис 6 1
5. Кальдерони Марко 6 0
6. Майер Жан 6 0
7. Россеттини Лука 5 0
8. Рисполи Андреа 5 0
9. Фариас Диего 3 1
10. Табанелли Андреа 4 0
11. Шахов Евгений 3 0
12. Манкозу Марко 3 0
13. Бабакар Хоума 3 0
14. Дель Орко Кристиан 1 1
15. Дейола Алессандро 2 0
16. Меккарьелло Бьяджо 2 0
17. Пас Нехуэн 2 0
18. Вигорито Мауро 1 0
19. Донати Джулио 1 0
20. Сапонара Риккардо 1 0
21. Габриэл Васконселлос 1 0
22. Ла Мантия Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 7.69% (4) 19.23% (10) 19.23% (10) 11.54% (6) 28.85% (15) 13.46% (7)
 Лечче 8.57% (3) 14.29% (5) 14.29% (5) 17.14% (6) 25.71% (9) 20% (7)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло
Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья
Лечче Последние 20 матчей: + = -
Лечче 1:2 Сампдория Ювентус 4:0 Лечче Лечче 1:4 Милан Лечче 2:7 Аталанта
Рома 4:0 Лечче Алессандрия 2:1 Лечче Лечче 2:1 СПАЛ 2013 Лечче 3:1 Перджолеттезе Наполи 2:3 Лечче Лечче 4:0 Торино Монца 4:0 Лечче Сиена 1:1 Лечче Верона 3:0 Лечче Лечче 2:2 Ареццо Лечче 3:2 Новара Лечче 1:1 Интер Милан Парма 2:0 Лечче Про Верчелли 1:1 Лечче Лечче 0:1 Удинезе Лечче 2:3 Болонья

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Лечче: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Лечче 2:2 Сассуоло Серия A Лечче 0:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:1 Лечче Серия B Лечче 0:1 Сассуоло Серия C1 A
Сассуоло 2:0 Лечче Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 30 24 3 3 63 - 26 75
2. Лацио 0:0 Заявка 30 21 6 3 66 - 28 69
3. Интер Милан Заявка 29 19 7 3 62 - 29 64
4. Аталанта Заявка 29 18 6 5 82 - 39 60
5. Рома Заявка 29 14 6 9 53 - 40 48
6. Наполи Заявка 29 13 6 10 46 - 39 45
7. Милан 0:0 Заявка 30 12 8 10 36 - 37 44
8. Верона Заявка 29 11 9 9 37 - 34 42
9. Сассуоло Заявка 30 11 7 12 55 - 52 40
10. Парма Заявка 29 11 6 12 40 - 38 39
11. Кальяри Заявка 29 10 9 10 48 - 45 39
12. Болонья Заявка 29 10 8 11 41 - 46 38
13. Удинезе Заявка 29 8 7 14 25 - 41 31
14. Фиорентина Заявка 29 7 10 12 35 - 42 31
15. Торино Заявка 30 9 4 17 34 - 56 31
16. Сампдория Заявка 29 8 5 16 33 - 51 29
17. Дженоа Заявка 29 6 8 15 35 - 56 26
18. Лечче Заявка 30 6 7 17 38 - 70 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 29 5 4 20 23 - 50 19
20. Брешия Заявка 29 4 6 19 25 - 58 18
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Сассуоло 83.9% (125)
X 13.4% (20)
Лечче 2.7% (4)
Все прогнозы
1.67 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сассуоло 4:2 Лечче

Исход игры
Сассуоло
83.9% (125)
Ничья
13.4% (20)
Лечче
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
56.74% (80)
Меньше
43.26% (61)
Обе команды забьют
Да
63.12% (89)
Нет
36.88% (52)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
31.5% (47)
2:0 Сассуоло
17.4% (26)
3:1 Сассуоло
14.1% (21)
1:0 Сассуоло
12.8% (19)
1:1 Ничья
8.7% (13)
3:0 Сассуоло
2.7% (4)
4:2 Сассуоло
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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