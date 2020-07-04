Сассуоло
4:2
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Лечче
1:0
5' ГолКапуто Франческо
22' Желтая карточкаБабакар Хоума
1:1
27' ГолЛучиони Фабио
32' Желтая карточкаКапуто Франческо
34' Желтая карточкаПетриччоне Якопо
50' Желтая карточкаДжуричич Филип
54' Желтая карточкаМарлон
62' Желтая карточкаПас Нехуэн
2:1
63' ПенальтиБерарди Доменико
2:2
67' ПенальтиМанкозу Марко
3:2
78' ГолБога Жереми
4:2
83' ГолМюлдюр Мерт
90' Желтая карточкаТахцидис Панайотис
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Гион АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фариас ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
22'
27'
32'
34'
50'
54'
62'
63'
2:1
67'
2:2
78'
3:2
83'
4:2
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|15 (1)
|0.41
|2.
|Берарди Доменико
|11 (2)
|0.3
|3.
|Бога Жереми
|11
|0.3
|4.
|Джуричич Филип
|4
|0.11
|5.
|Дефрель Грегоре
|3 (1)
|0.08
|6.
|Траоре Хамед
|3
|0.08
|7.
|Мюлдюр Мерт
|2
|0.05
|8.
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|9.
|Тольян Йереми
|1
|0.03
|10.
|Обьянг Педро
|1
|0.03
|11.
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|12.
|Рожерио да Силва
|1
|0.03
|13.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0.03
|14.
|Локателли Мануэль
|0
|0
|15.
|Пелузо Федерико
|0
|0
|16.
|Гараслин Лукаш
|0
|0
|17.
|Кирьякопулос Гиоргус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкозу Марко
|11 (8)
|0.3
|2.
|Лападула Джанлука
|7 (2)
|0.19
|3.
|Фалько Филиппо
|3
|0.08
|4.
|Кальдерони Марко
|3
|0.08
|5.
|Фариас Диего
|2
|0.05
|6.
|Бабакар Хоума
|2
|0.05
|7.
|Лучиони Фабио
|2
|0.05
|8.
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.05
|9.
|Сапонара Риккардо
|1
|0.03
|10.
|Майер Жан
|1
|0.03
|11.
|Дейола Алессандро
|1
|0.03
|12.
|Донати Джулио
|1
|0.03
|13.
|Табанелли Андреа
|1
|0.03
|14.
|Барак Антонин
|1
|0.03
|15.
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|16.
|Шахов Евгений
|0
|0
|17.
|Россеттини Лука
|0
|0
|18.
|Тахцидис Панайотис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Обьянг Педро
|9
|0
|2.
|Тольян Йереми
|8
|0
|3.
|Локателли Мануэль
|8
|0
|4.
|Марлон
|6
|0
|5.
|Пелузо Федерико
|4
|1
|6.
|Джуричич Филип
|5
|0
|7.
|Рожерио да Силва
|5
|0
|8.
|Маньянелли Франческо
|4
|0
|9.
|Берарди Доменико
|4
|0
|10.
|Капуто Франческо
|3
|0
|11.
|Бурабия Мехди
|3
|0
|12.
|Дункан Альфред
|3
|0
|13.
|Кирьякопулос Гиоргус
|3
|0
|14.
|Романья Филиппо
|3
|0
|15.
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|16.
|Траоре Хамед
|3
|0
|17.
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|18.
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|19.
|Консильи Андреа
|1
|0
|20.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лучиони Фабио
|7
|1
|2.
|Лападула Джанлука
|7
|1
|3.
|Петриччоне Якопо
|8
|0
|4.
|Тахцидис Панайотис
|6
|1
|5.
|Кальдерони Марко
|6
|0
|6.
|Майер Жан
|6
|0
|7.
|Россеттини Лука
|5
|0
|8.
|Рисполи Андреа
|5
|0
|9.
|Фариас Диего
|3
|1
|10.
|Табанелли Андреа
|4
|0
|11.
|Шахов Евгений
|3
|0
|12.
|Манкозу Марко
|3
|0
|13.
|Бабакар Хоума
|3
|0
|14.
|Дель Орко Кристиан
|1
|1
|15.
|Дейола Алессандро
|2
|0
|16.
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|17.
|Пас Нехуэн
|2
|0
|18.
|Вигорито Мауро
|1
|0
|19.
|Донати Джулио
|1
|0
|20.
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|21.
|Габриэл Васконселлос
|1
|0
|22.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|7.69% (4)
|19.23% (10)
|19.23% (10)
|11.54% (6)
|28.85% (15)
|13.46% (7)
|Лечче
|8.57% (3)
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|25.71% (9)
|20% (7)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло
Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья
Лечче Последние 20 матчей: + = -Лечче 1:2 Сампдория Ювентус 4:0 Лечче Лечче 1:4 Милан Лечче 2:7 Аталанта
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Лечче: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|63 - 26
|75
|2.
|Лацио
|0:0 Заявка
|30
|21
|6
|3
|66 - 28
|69
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|62 - 29
|64
|4.
|Аталанта
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|82 - 39
|60
|5.
|Рома
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|53 - 40
|48
|6.
|Наполи
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|46 - 39
|45
|7.
|Милан
|0:0 Заявка
|30
|12
|8
|10
|36 - 37
|44
|8.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|37 - 34
|42
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|55 - 52
|40
|10.
|Парма
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|40 - 38
|39
|11.
|Кальяри
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|48 - 45
|39
|12.
|Болонья
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|41 - 46
|38
|13.
|Удинезе
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|25 - 41
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|35 - 42
|31
|15.
|Торино
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|34 - 56
|31
|16.
|Сампдория
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|33 - 51
|29
|17.
|Дженоа
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|35 - 56
|26
|18.
|Лечче
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|38 - 70
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|29
|5
|4
|20
|23 - 50
|19
|20.
|Брешия
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|25 - 58
|18
Прогнозы на матч Сассуоло 4:2 Лечче
Исход игры
Сассуоло
83.9% (125)
Ничья
13.4% (20)
Лечче
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
56.74% (80)
Меньше
43.26% (61)
Обе команды забьют
Да
63.12% (89)
Нет
36.88% (52)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
31.5% (47)
2:0 Сассуоло
17.4% (26)
3:1 Сассуоло
14.1% (21)
1:0 Сассуоло
12.8% (19)
1:1 Ничья
8.7% (13)
3:0 Сассуоло
2.7% (4)
4:2 Сассуоло
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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