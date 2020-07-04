VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Бабакар Хоума выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Локателли Мануэль из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

44' Тахцидис Панайотис из команды Лечче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' Бога Жереми из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Мюлдюр Мерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Нехуэн Пас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Нехуэн Пас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Нехуэн Пас из команды Лечче

36' Траоре Хамед разрезает оборону соперника отличным пасом

35' Хорошую попытку сделал Берарди Доменико . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Отличные скиллы показывает Берарди Доменико , обводя своих соперников

34' Петриччоне Якопо получил желтую карточку от судьи

32' Капуто Франческо получил желтую карточку от судьи

31' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Г О О О О Л - Лучиони Фабио классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

26' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Кирьякопулос Гиоргус из команды Сассуоло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

22' Бабакар Хоума получил желтую карточку от судьи

20' Габриэл Васконселлос взял и забрал мяч на выходе

19' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновится спорным мячом

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Нехуэн Пас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Головой пробил Феррари Джанмарко , но голкипер отбил его в поле!

17' Траоре Хамед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Отличный пас сделал Бога Жереми из команды Сассуоло . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

15' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сассуоло будет все-таки засчитан.

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

4' Бога Жереми из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сассуоло начинает с центра поля