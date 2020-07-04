Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Торино
13
Данило
Луис
25
Рабио
Адриен
10
Дибала
Пауло
34
Эйна
Ола
24
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
42 Весли ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Матуиди БлезПолузащитник
- Нападающий
-
11 Коста ДугласНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
-
27 Газоини ЭминЗащитник
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Адопо НдариПолузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|24 (9)
|0.65
|2.
|Дибала Пауло
|10 (1)
|0.27
|3.
|Игуаин Гонсало
|6
|0.16
|4.
|Пьянич Миралем
|3
|0.08
|5.
|Ремзи Аарон
|3
|0.08
|6.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0.08
|7.
|Де Лихт Маттайс
|3
|0.08
|8.
|Коста Дуглас
|1
|0.03
|9.
|Куадрадо Хуан
|1
|0.03
|10.
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|11.
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|12.
|Данило Луис
|1
|0.03
|13.
|Бетанкур Родриго
|0
|0
|14.
|Алекс Сандро
|0
|0
|15.
|Матуиди Блез
|0
|0
|16.
|Хедира Сами
|0
|0
|17.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|11 (6)
|0.3
|2.
|Беренгер Алекс
|5
|0.14
|3.
|Ансальди Кристиан
|4
|0.11
|4.
|Дзадза Симоне
|4
|0.11
|5.
|Бремер Глейсон
|2
|0.05
|6.
|Верди Симоне
|1
|0.03
|7.
|Ринкон Томас
|1
|0.03
|8.
|Эдера Симоне
|1
|0.03
|9.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|10.
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|11.
|Бонифаци Кевин
|1
|0.03
|12.
|Мейте Суалихо
|0
|0
|13.
|Базелли Даниэле
|0
|0
|14.
|Эйна Ола
|0
|0
|15.
|Лашальт Диего
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бетанкур Родриго
|9
|0
|2.
|Пьянич Миралем
|7
|0
|3.
|Бонуччи Леонардо
|6
|0
|4.
|Куадрадо Хуан
|4
|1
|5.
|Рабио Адриен
|4
|1
|6.
|Дибала Пауло
|4
|0
|7.
|Де Лихт Маттайс
|4
|0
|8.
|Данило Луис
|2
|1
|9.
|Хедира Сами
|3
|0
|10.
|Алекс Сандро
|3
|0
|11.
|Бернардески Федерико
|3
|0
|12.
|Матуиди Блез
|2
|0
|13.
|Роналду Криштиану
|2
|0
|14.
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|15.
|Джан Эмре
|2
|0
|16.
|Щесны Войцех
|1
|0
|17.
|Коста Дуглас
|1
|0
|18.
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|19.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|20.
|Демирал Мерих
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иццо Армандо
|5
|2
|2.
|Ринкон Томас
|8
|0
|3.
|Бремер Глейсон
|4
|2
|4.
|Ансальди Кристиан
|7
|0
|5.
|Эйна Ола
|6
|0
|6.
|Лукич Саша
|4
|1
|7.
|Н'Кулу Николя
|3
|1
|8.
|Эдера Симоне
|3
|1
|9.
|Дзадза Симоне
|4
|0
|10.
|Сиригу Сальваторе
|4
|0
|11.
|Верди Симоне
|3
|0
|12.
|Мейте Суалихо
|3
|0
|13.
|Белотти Андреа
|3
|0
|14.
|Базелли Даниэле
|3
|0
|15.
|Лашальт Диего
|3
|0
|16.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|17.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|18.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|19.
|Лянко Войнович
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|7.55% (4)
|15.09% (8)
|20.75% (11)
|18.87% (10)
|20.75% (11)
|16.98% (9)
|Торино
|19.35% (6)
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|22.58% (7)
|12.9% (4)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус
Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус
Торино Последние 20 матчей: + = -Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе Торино 1:1 Парма
Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Торино: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Ювентус 2:0 Торино Кубок Ювентус 4:0 Торино Серия A Ювентус 1:1 Торино Серия A Торино 1:3 Ювентус Серия A Торино 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Торино Кубок Ювентус 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Торино Серия A Ювентус 1:0 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Торино 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Торино Серия A Ювентус 0:0 Торино Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|59 - 25
|72
|2.
|Лацио
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|66 - 28
|68
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|62 - 29
|64
|4.
|Аталанта
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|82 - 39
|60
|5.
|Рома
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|53 - 40
|48
|6.
|Наполи
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|46 - 39
|45
|7.
|Милан
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|36 - 37
|43
|8.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|37 - 34
|42
|9.
|Парма
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|40 - 38
|39
|10.
|Кальяри
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|48 - 45
|39
|11.
|Болонья
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|41 - 46
|38
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|51 - 50
|37
|13.
|Торино
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|33 - 52
|31
|14.
|Удинезе
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|25 - 41
|31
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|35 - 42
|31
|16.
|Сампдория
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|33 - 51
|29
|17.
|Дженоа
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|35 - 56
|26
|18.
|Лечче
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|36 - 66
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|29
|5
|4
|20
|23 - 50
|19
|20.
|Брешия
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|25 - 58
|18
Прогнозы на матч Ювентус - Торино
Исход игры
Ювентус
95.4% (145)
Ничья
3.3% (5)
Торино
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.26% (59)
Меньше
58.74% (84)
Обе команды забьют
Да
32.87% (47)
Нет
67.13% (96)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
46.7% (71)
2:1 Ювентус
17.1% (26)
3:1 Ювентус
11.2% (17)
3:0 Ювентус
9.2% (14)
1:0 Ювентус
6.6% (10)
1:1 Ничья
2% (3)
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