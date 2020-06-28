Прогнозы на матч Ювентус - Торино

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Ювентус
 
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Стадион:
Торино

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 24 (9) 0.65
2. Дибала Пауло 10 (1) 0.27
3. Игуаин Гонсало 6 0.16
4. Пьянич Миралем 3 0.08
5. Ремзи Аарон 3 0.08
6. Бонуччи Леонардо 3 0.08
7. Де Лихт Маттайс 3 0.08
8. Коста Дуглас 1 0.03
9. Куадрадо Хуан 1 0.03
10. Демирал Мерих 1 0.03
11. Кьеллини Джорджо 1 0.03
12. Данило Луис 1 0.03
13. Бетанкур Родриго 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Матуиди Блез 0 0
16. Хедира Сами 0 0
17. Бернардески Федерико 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 11 (6) 0.3
2. Беренгер Алекс 5 0.14
3. Ансальди Кристиан 4 0.11
4. Дзадза Симоне 4 0.11
5. Бремер Глейсон 2 0.05
6. Верди Симоне 1 0.03
7. Ринкон Томас 1 0.03
8. Эдера Симоне 1 0.03
9. Н'Кулу Николя 1 0.03
10. Иццо Армандо 1 0.03
11. Бонифаци Кевин 1 0.03
12. Мейте Суалихо 0 0
13. Базелли Даниэле 0 0
14. Эйна Ола 0 0
15. Лашальт Диего 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Бетанкур Родриго 9 0
2. Пьянич Миралем 7 0
3. Бонуччи Леонардо 6 0
4. Куадрадо Хуан 4 1
5. Рабио Адриен 4 1
6. Дибала Пауло 4 0
7. Де Лихт Маттайс 4 0
8. Данило Луис 2 1
9. Хедира Сами 3 0
10. Алекс Сандро 3 0
11. Бернардески Федерико 3 0
12. Матуиди Блез 2 0
13. Роналду Криштиану 2 0
14. Игуаин Гонсало 2 0
15. Джан Эмре 2 0
16. Щесны Войцех 1 0
17. Коста Дуглас 1 0
18. Де Шильо Маттиа 1 0
19. Ругани Даниэле 1 0
20. Демирал Мерих 1 0
Торино
# Игрок      
1. Иццо Армандо 5 2
2. Ринкон Томас 8 0
3. Бремер Глейсон 4 2
4. Ансальди Кристиан 7 0
5. Эйна Ола 6 0
6. Лукич Саша 4 1
7. Н'Кулу Николя 3 1
8. Эдера Симоне 3 1
9. Дзадза Симоне 4 0
10. Сиригу Сальваторе 4 0
11. Верди Симоне 3 0
12. Мейте Суалихо 3 0
13. Белотти Андреа 3 0
14. Базелли Даниэле 3 0
15. Лашальт Диего 3 0
16. Беренгер Алекс 3 0
17. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
18. Джиджи Коффи 1 0
19. Лянко Войнович 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 7.55% (4) 15.09% (8) 20.75% (11) 18.87% (10) 20.75% (11) 16.98% (9)
 Торино 19.35% (6) 16.13% (5) 9.68% (3) 19.35% (6) 22.58% (7) 12.9% (4)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус
Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус
Торино Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе Торино 1:1 Парма
Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Торино: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Торино 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A
Ювентус 2:0 Торино Кубок Ювентус 4:0 Торино Серия A Ювентус 1:1 Торино Серия A Торино 1:3 Ювентус Серия A Торино 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Торино Кубок Ювентус 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Торино Серия A Ювентус 1:0 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Торино 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Торино Серия A Ювентус 0:0 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 29 23 3 3 59 - 25 72
2. Лацио Заявка 29 21 5 3 66 - 28 68
3. Интер Милан Заявка 29 19 7 3 62 - 29 64
4. Аталанта Заявка 28 17 6 5 80 - 39 57
5. Рома Заявка 28 14 6 8 53 - 38 48
6. Наполи Заявка 28 13 6 9 46 - 37 45
7. Милан Заявка 29 12 7 10 36 - 37 43
8. Верона Заявка 29 11 9 9 37 - 34 42
9. Парма Заявка 29 11 6 12 40 - 38 39
10. Кальяри Заявка 29 10 9 10 48 - 45 39
11. Болонья Заявка 29 10 8 11 41 - 46 38
12. Сассуоло Заявка 29 10 7 12 51 - 50 37
13. Торино Заявка 29 9 4 16 33 - 52 31
14. Фиорентина Заявка 29 7 10 12 35 - 42 31
15. Сампдория Заявка 29 8 5 16 33 - 51 29
16. Удинезе Заявка 28 7 7 14 23 - 41 28
17. Дженоа Заявка 29 6 8 15 35 - 56 26
18. Лечче Заявка 29 6 7 16 36 - 66 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 29 5 4 20 23 - 50 19
20. Брешия Заявка 29 4 6 19 25 - 58 18
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июля 2020, осталось 1 день 21 час 46 минут.


    • Прогнозы 65
    Ювентус 96.9% (63)
    X 3.1% (2)
    Торино 0% (0)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Ювентус - Торино

    Исход игры
    Ювентус
    96.9% (63)
    Ничья
    3.1% (2)
    Торино
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.68% (25)
    Меньше
    60.32% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    36.51% (23)
    Нет
    63.49% (40)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    49.2% (32)
    2:1 Ювентус
    24.6% (16)
    3:1 Ювентус
    7.7% (5)
    1:0 Ювентус
    7.7% (5)
    3:0 Ювентус
    3.1% (2)
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