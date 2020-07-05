Прогнозы на матч Сампдория 3:0 СПАЛ 2013

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  3. Италия
Сампдория
3:0
Второй тайм: 78'

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
3' Желтая карточка
Бертолаччи Андреа
1:0
12' Гол
Линетти Кароль
37' Желтая карточка
Ционек Тьяго
2:0
45' Гол
Габбьядини Маноло
3:0
45' Гол
Линетти Кароль
78'
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
34
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
7
Линетти
Кароль
6
Экдаль
Олбин
91
Бертолаччи
Андреа
14
Янкто
Якуб
11
Рамирес
Гастон
23
Габбьядини
Маноло
25
Летица
Карло
4
Ционек
Тьяго
23
Викари
Франческо
41
Бонифаци
Кевин
21
Стрефецца
Габриэль
7
Миссироли
Симоне
14
Дабо
Брайан
11
Мурджа
Алессандро
26
Сала
Джакопо
32
Черри
Альберто
10
Флоккари
Сержио
Сампдория
4-4-1-1
СПАЛ 2013
3-5-2

Ход матча

3'
Бертолаччи Андреа
 
12'
Линетти Кароль
1:0
37'
 
Ционек Тьяго
45'
Габбьядини Маноло
2:0
45'
Линетти Кароль
(Рамирес Гастон)
3:0
46'
 
Вальдифиори Мирко
Дабо Брайан
61'
Аскилдсен Кристоффер
Габбьядини Маноло
 
61'
Ла Гумина Антонино
Бертолаччи Андреа
 
61'
 
Саламон Бартош
Викари Франческо
61'
 
Петанья Андреа
Флоккари Сержио
69'
Лерис Мехди
Рамирес Гастон
 
69'
Депаоли Фабио
Янкто Якуб
 
69'
 
Кастро Лукас
Черри Альберто
78'
 
Тунёв Георгий
Мурджа Алессандро

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 11
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 9 (5) 0.24
2. Габбьядини Маноло 8 (1) 0.22
3. Рамирес Гастон 7 (3) 0.19
4. Линетти Кароль 4 0.11
5. Капрари Джанлука 3 0.08
6. Янкто Якуб 2 0.05
7. Бонаццоли Федерико 2 0.05
8. Торсби Мортен 1 0.03
9. Экдаль Олбин 0 0
10. Коллей Омар 0 0
11. Ауджелло Томмазо 0 0
12. Ригони Эмилиано 0 0
13. Депаоли Фабио 0 0
14. Виейра Ронни 0 0
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петанья Андреа 12 (5) 0.32
2. Валоти Матиа 3 0.08
3. Куртич Ясмин 2 0.05
4. Ди Франческо Федерико 2 0.05
5. Стрефецца Габриэль 1 0.03
6. Флоккари Сержио 1 0.03
7. Миссироли Симоне 1 0.03
8. Бонифаци Кевин 1 0.03
9. Дабо Брайан 0 0
10. Вальдифиори Мирко 0 0
11. Реца Аркадиуш 0 0
12. Томович Ненад 0 0
13. Ционек Тьяго 0 0
14. Мурджа Алессандро 0 0
15. Хулио Игор 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Виейра Ронни 9 1
2. Коллей Омар 9 0
3. Берешиньски Бартош 7 0
4. Мурру Никола 5 1
5. Экдаль Олбин 6 0
6. Депаоли Фабио 6 0
7. Рамирес Гастон 5 0
8. Торсби Мортен 5 0
9. Янкто Якуб 5 0
10. Капрари Джанлука 3 1
11. Линетти Кароль 4 0
12. Феррари Алекс 4 0
13. Мурильо Джейсон 2 1
14. Бертолаччи Андреа 3 0
15. Тонелли Лоренцо 3 0
16. Хабот Юлиан 1 1
17. Квальярелла Фабио 2 0
18. Габбьядини Маноло 2 0
19. Ригони Эмилиано 2 0
20. Йосида Майя 1 0
21. Бонаццоли Федерико 1 0
22. Ауджелло Томмазо 1 0
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Ционек Тьяго 10 0
2. Стрефецца Габриэль 7 1
3. Миссироли Симоне 7 0
4. Валоти Матиа 7 0
5. Хулио Игор 7 0
6. Томович Ненад 5 1
7. Фелипе Диас 5 0
8. Куртич Ясмин 5 0
9. Петанья Андреа 5 0
10. Вальдифиори Мирко 4 0
11. Ди Франческо Федерико 4 0
12. Викари Франческо 4 0
13. Флоккари Сержио 2 0
14. Дабо Брайан 2 0
15. Бериша Этрит 2 0
16. Бонифаци Кевин 2 0
17. Мурджа Алессандро 2 0
18. Д'Аллесандро Марко 0 1
19. Жуканович Эрвин 1 0
20. Сала Джакопо 1 0
21. Фарес Мохамед 1 0
22. Реца Аркадиуш 1 0
23. Янкович Марко 1 0
24. Летица Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 3.45% (1) 3.45% (1) 20.69% (6) 13.79% (4) 34.48% (10) 24.14% (7)
 СПАЛ 2013 9.09% (2) 31.82% (7) 13.64% (3) 22.73% (5) 18.18% (4) 4.55% (1)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: + = -
Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория
Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -
СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Серия A СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 СПАЛ 2013 Кубок Сампдория 2:1 СПАЛ 2013 Серия A
СПАЛ 2013 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 СПАЛ 2013 Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 30 24 3 3 63 - 26 75
2. Лацио Заявка 30 21 5 4 66 - 31 68
3. Интер Милан Заявка 30 19 7 4 63 - 31 64
4. Аталанта 1:0 Заявка 30 19 6 5 83 - 39 63
5. Рома Заявка 29 14 6 9 53 - 40 48
6. Милан Заявка 30 13 7 10 39 - 37 46
7. Наполи Заявка 29 13 6 10 46 - 39 45
8. Верона 0:1 Заявка 30 11 9 10 37 - 35 42
9. Болонья Заявка 30 11 8 11 43 - 47 41
10. Сассуоло Заявка 30 11 7 12 55 - 52 40
11. Парма 1:2 Заявка 30 11 6 13 41 - 40 39
12. Кальяри 0:1 Заявка 30 10 9 11 48 - 46 39
13. Удинезе 2:0 Заявка 30 9 7 14 27 - 41 34
14. Фиорентина 2:1 Заявка 30 8 10 12 37 - 43 34
15. Сампдория 3:0 Заявка 30 9 5 16 36 - 51 32
16. Торино Заявка 30 9 4 17 34 - 56 31
17. Дженоа 0:2 Заявка 30 6 8 16 35 - 58 26
18. Лечче Заявка 30 6 7 17 38 - 70 25
19. Брешия 1:0 Заявка 30 5 6 19 26 - 58 21
20. СПАЛ 2013 0:3 Заявка 30 5 4 21 23 - 53 19
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Сампдория 88.6% (132)
X 8.1% (12)
СПАЛ 2013 3.4% (5)
Все прогнозы
2.01 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сампдория 3:0 СПАЛ 2013

Исход игры
Сампдория
88.6% (132)
Ничья
8.1% (12)
СПАЛ 2013
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
52.48% (74)
Меньше
47.52% (67)
Обе команды забьют
Да
57.45% (81)
Нет
42.55% (60)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
41.6% (62)
1:0 Сампдория
23.5% (35)
2:0 Сампдория
14.8% (22)
1:1 Ничья
6% (9)
3:1 Сампдория
2% (3)
1:2 СПАЛ 2013
2% (3)
3:2 Сампдория
1.3% (2)
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