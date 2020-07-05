Прогнозы на матч Сампдория 3:0 СПАЛ 2013

Сампдория
3:0
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
СПАЛ 2013
3' Желтая карточкаБертолаччи Андреа
1:0
12' ГолЛинетти Кароль
37' Желтая карточкаЦионек Тьяго
2:0
45' ГолГаббьядини Маноло
3:0
45' ГолЛинетти Кароль
34
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
14
Янкто
Якуб
25
Летица
Карло
14
Дабо
Брайан
26
Сала
Джакопо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Йосида МайяЗащитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Роша КайкеЗащитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Лерис МехдиНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Сала ДжакопоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
91 Крюэзю АлтынПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Бьяджо Луиджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
12'
1:0
37'
45'
45'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 13
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|9 (5)
|0.24
|2.
|Габбьядини Маноло
|8 (1)
|0.22
|3.
|Рамирес Гастон
|7 (3)
|0.19
|4.
|Линетти Кароль
|4
|0.11
|5.
|Капрари Джанлука
|3
|0.08
|6.
|Янкто Якуб
|2
|0.05
|7.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.05
|8.
|Торсби Мортен
|1
|0.03
|9.
|Экдаль Олбин
|0
|0
|10.
|Коллей Омар
|0
|0
|11.
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
|12.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|13.
|Депаоли Фабио
|0
|0
|14.
|Виейра Ронни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петанья Андреа
|12 (5)
|0.32
|2.
|Валоти Матиа
|3
|0.08
|3.
|Куртич Ясмин
|2
|0.05
|4.
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.05
|5.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.03
|6.
|Флоккари Сержио
|1
|0.03
|7.
|Миссироли Симоне
|1
|0.03
|8.
|Бонифаци Кевин
|1
|0.03
|9.
|Дабо Брайан
|0
|0
|10.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|11.
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|12.
|Томович Ненад
|0
|0
|13.
|Ционек Тьяго
|0
|0
|14.
|Мурджа Алессандро
|0
|0
|15.
|Хулио Игор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Виейра Ронни
|9
|1
|2.
|Коллей Омар
|9
|0
|3.
|Берешиньски Бартош
|7
|0
|4.
|Мурру Никола
|5
|1
|5.
|Экдаль Олбин
|6
|0
|6.
|Депаоли Фабио
|6
|0
|7.
|Рамирес Гастон
|5
|0
|8.
|Торсби Мортен
|5
|0
|9.
|Янкто Якуб
|5
|0
|10.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|11.
|Линетти Кароль
|4
|0
|12.
|Феррари Алекс
|4
|0
|13.
|Мурильо Джейсон
|2
|1
|14.
|Бертолаччи Андреа
|3
|0
|15.
|Тонелли Лоренцо
|3
|0
|16.
|Хабот Юлиан
|1
|1
|17.
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|18.
|Габбьядини Маноло
|2
|0
|19.
|Ригони Эмилиано
|2
|0
|20.
|Йосида Майя
|1
|0
|21.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|22.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ционек Тьяго
|10
|0
|2.
|Стрефецца Габриэль
|7
|1
|3.
|Миссироли Симоне
|7
|0
|4.
|Валоти Матиа
|7
|0
|5.
|Хулио Игор
|7
|0
|6.
|Томович Ненад
|5
|1
|7.
|Фелипе Диас
|5
|0
|8.
|Куртич Ясмин
|5
|0
|9.
|Петанья Андреа
|5
|0
|10.
|Вальдифиори Мирко
|4
|0
|11.
|Ди Франческо Федерико
|4
|0
|12.
|Викари Франческо
|4
|0
|13.
|Флоккари Сержио
|2
|0
|14.
|Дабо Брайан
|2
|0
|15.
|Бериша Этрит
|2
|0
|16.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|17.
|Мурджа Алессандро
|2
|0
|18.
|Д'Аллесандро Марко
|0
|1
|19.
|Жуканович Эрвин
|1
|0
|20.
|Сала Джакопо
|1
|0
|21.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|22.
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|23.
|Янкович Марко
|1
|0
|24.
|Летица Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|6.25% (2)
|3.13% (1)
|25% (8)
|12.5% (4)
|31.25% (10)
|21.88% (7)
|СПАЛ 2013
|9.09% (2)
|31.82% (7)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|4.55% (1)
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: + = -Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория
Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|63 - 26
|75
|2.
|Лацио
|Заявка
|30
|21
|5
|4
|66 - 31
|68
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|63 - 31
|64
|4.
|Аталанта
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|83 - 39
|63
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|30
|14
|7
|9
|53 - 40
|49
|6.
|Наполи
|0:0 Заявка
|30
|13
|7
|10
|46 - 39
|46
|7.
|Милан
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 37
|46
|8.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|37 - 36
|42
|9.
|Болонья
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 47
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|55 - 52
|40
|11.
|Парма
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|41 - 40
|39
|12.
|Кальяри
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|48 - 46
|39
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|37 - 43
|34
|14.
|Сампдория
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|36 - 51
|32
|15.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|27 - 43
|32
|16.
|Торино
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|34 - 56
|31
|17.
|Дженоа
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|37 - 58
|27
|18.
|Лечче
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|38 - 70
|25
|19.
|Брешия
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|27 - 58
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|5
|4
|21
|23 - 53
|19
Прогнозы на матч Сампдория 3:0 СПАЛ 2013
Исход игры
Сампдория
88.6% (132)
Ничья
8.1% (12)
СПАЛ 2013
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
52.48% (74)
Меньше
47.52% (67)
Обе команды забьют
Да
57.45% (81)
Нет
42.55% (60)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
41.6% (62)
1:0 Сампдория
23.5% (35)
2:0 Сампдория
14.8% (22)
1:1 Ничья
6% (9)
1:2 СПАЛ 2013
2% (3)
3:1 Сампдория
2% (3)
3:2 Сампдория
1.3% (2)
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