Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Болонья
15
Янг
Эшли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Валеро БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Ювара МусаНападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|19 (5)
|0.51
|2.
|Мартинес Лаутаро
|12 (2)
|0.32
|3.
|Кандрева Антонио
|3
|0.08
|4.
|Брозович Марсело
|3
|0.08
|5.
|Де Врей Стефан
|3
|0.08
|6.
|Сенси Стефано
|3
|0.08
|7.
|Гальярдини Роберто
|3
|0.08
|8.
|Санчес Алексис
|2 (1)
|0.05
|9.
|Янг Эшли
|2
|0.05
|10.
|Весино Матиас
|2
|0.05
|11.
|Валеро Борха
|2
|0.05
|12.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0.05
|13.
|Бастони Алессандро
|2
|0.05
|14.
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|15.
|Барелла Николо
|1
|0.03
|16.
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|17.
|Эспозито Себастьяно
|1 (1)
|0.03
|18.
|Мозес Виктор
|0
|0
|19.
|Годин Диего
|0
|0
|20.
|Асамоа Квадво
|0
|0
|21.
|Лазаро Валентино
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орсолини Риккардо
|8
|0.22
|2.
|Паласио Родриго
|6
|0.16
|3.
|Сансоне Никола
|4 (3)
|0.11
|4.
|Бани Маттиа
|4
|0.11
|5.
|Сориано Роберто
|3
|0.08
|6.
|Поли Андреа
|2
|0.05
|7.
|Джемаили Блерим
|1
|0.03
|8.
|Ольсен Андреас
|1
|0.03
|9.
|Крейчи Ладислав
|1
|0.03
|10.
|Данило Ларанжера
|1
|0.03
|11.
|Сантандер Федерико
|1 (1)
|0.03
|12.
|М'Байе Ибрахим
|0
|0
|13.
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|14.
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|15.
|Денсвил Стефано
|0
|0
|16.
|Пас Нехуэн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шкриньяр Милан
|8
|1
|2.
|Мартинес Лаутаро
|8
|1
|3.
|Барелла Николо
|8
|0
|4.
|Брозович Марсело
|6
|0
|5.
|Бастони Алессандро
|6
|0
|6.
|Кандрева Антонио
|5
|0
|7.
|Годин Диего
|4
|0
|8.
|Де Врей Стефан
|4
|0
|9.
|Д'Амброзио Данило
|4
|0
|10.
|Весино Матиас
|4
|0
|11.
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|12.
|Валеро Борха
|3
|0
|13.
|Санчес Алексис
|1
|1
|14.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|15.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|16.
|Сенси Стефано
|2
|0
|17.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|18.
|Берни Томмазо
|0
|1
|19.
|Паделли Даниэле
|0
|1
|20.
|Мозес Виктор
|1
|0
|21.
|Асамоа Квадво
|1
|0
|22.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|23.
|Агум Люсьен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бани Маттиа
|12
|1
|2.
|Медель Гари
|8
|1
|3.
|Данило Ларанжера
|8
|1
|4.
|Схаутен Йерди
|6
|1
|5.
|Денсвил Стефано
|5
|1
|6.
|Томиясу Такэхиро
|6
|0
|7.
|Поли Андреа
|5
|0
|8.
|Сантандер Федерико
|5
|0
|9.
|Сансоне Никола
|5
|0
|10.
|М'Байе Ибрахим
|5
|0
|11.
|Сориано Роберто
|3
|1
|12.
|Паласио Родриго
|3
|0
|13.
|Дейкс Митчелл
|3
|0
|14.
|Орсолини Риккардо
|3
|0
|15.
|Джемаили Блерим
|2
|0
|16.
|Дестро Маттиа
|2
|0
|17.
|Ольсен Андреас
|2
|0
|18.
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|19.
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|20.
|Крейчи Ладислав
|1
|0
|21.
|Домингес Николас
|1
|0
|22.
|Пас Нехуэн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|11.67% (7)
|20% (12)
|21.67% (13)
|11.67% (7)
|21.67% (13)
|13.33% (8)
|Болонья
|6.06% (2)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|27.27% (9)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория
Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри Интер Милан 1:1 Аталанта Наполи 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Фиорентина 1:1 Интер Милан
Болонья Последние 20 матчей: + = -Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья
Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Болонья: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Болонья 1:1 Интер Милан Серия A Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Интер Милан 1:1 Болонья Серия A Интер Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Болонья Серия A Болонья 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Болонья Серия A Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Болонья 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:3 Болонья Серия A Болонья 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:1 Болонья Серия A Болонья 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:0 Болонья Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|63 - 26
|75
|2.
|Лацио
|Заявка
|30
|21
|5
|4
|66 - 31
|68
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|62 - 29
|64
|4.
|Аталанта
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|82 - 39
|60
|5.
|Рома
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|53 - 40
|48
|6.
|Милан
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 37
|46
|7.
|Наполи
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|46 - 39
|45
|8.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|37 - 34
|42
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|55 - 52
|40
|10.
|Парма
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|40 - 38
|39
|11.
|Кальяри
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|48 - 45
|39
|12.
|Болонья
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|41 - 46
|38
|13.
|Удинезе
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|25 - 41
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|35 - 42
|31
|15.
|Торино
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|34 - 56
|31
|16.
|Сампдория
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|33 - 51
|29
|17.
|Дженоа
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|35 - 56
|26
|18.
|Лечче
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|38 - 70
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|29
|5
|4
|20
|23 - 50
|19
|20.
|Брешия
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|25 - 58
|18
Прогнозы на матч Интер Милан - Болонья
Исход игры
Интер Милан
91.9% (137)
Ничья
6.7% (10)
Болонья
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.61% (77)
Меньше
45.39% (64)
Обе команды забьют
Да
52.48% (74)
Нет
47.52% (67)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
30.9% (46)
2:1 Интер Милан
26.8% (40)
3:1 Интер Милан
14.1% (21)
1:0 Интер Милан
7.4% (11)
3:0 Интер Милан
6% (9)
1:1 Ничья
4.7% (7)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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