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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках очередного поединка 30-го тура чемпионата Италии лицом к лицу сойдутся футболисты "Интера" и "Болоньи". Встреча состоится в Милане, на стадионе "Сан Сиро". Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!