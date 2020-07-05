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Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Болонья
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
87
Кандрева
Антонио
77
Брозович
Марсело
5
Гальярдини
Роберто
15
Янг
Эшли
24
Эриксен
Кристиан
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
4
Денсвил
Стефано
35
Дейкс
Митчелл
30
Схаутен
Йерди
8
Домингес
Николас
21
Сориано
Роберто
7
Орсолини
Риккардо
99
Барроу
Муса
10
Сансоне
Никола
Интер Милан
3-4-1-2
Болонья
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 19 (5) 0.51
2. Мартинес Лаутаро 12 (2) 0.32
3. Кандрева Антонио 3 0.08
4. Брозович Марсело 3 0.08
5. Де Врей Стефан 3 0.08
6. Сенси Стефано 3 0.08
7. Гальярдини Роберто 3 0.08
8. Санчес Алексис 2 (1) 0.05
9. Янг Эшли 2 0.05
10. Весино Матиас 2 0.05
11. Валеро Борха 2 0.05
12. Д'Амброзио Данило 2 0.05
13. Бастони Алессандро 2 0.05
14. Бираги Кристиано 1 0.03
15. Барелла Николо 1 0.03
16. Эриксен Кристиан 1 0.03
17. Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.03
18. Мозес Виктор 0 0
19. Годин Диего 0 0
20. Асамоа Квадво 0 0
21. Лазаро Валентино 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орсолини Риккардо 8 0.22
2. Паласио Родриго 6 0.16
3. Сансоне Никола 4 (3) 0.11
4. Бани Маттиа 4 0.11
5. Сориано Роберто 3 0.08
6. Поли Андреа 2 0.05
7. Джемаили Блерим 1 0.03
8. Ольсен Андреас 1 0.03
9. Крейчи Ладислав 1 0.03
10. Данило Ларанжера 1 0.03
11. Сантандер Федерико 1 (1) 0.03
12. М'Байе Ибрахим 0 0
13. Сванберг Маттиас 0 0
14. Томиясу Такэхиро 0 0
15. Денсвил Стефано 0 0
16. Пас Нехуэн 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Шкриньяр Милан 8 1
2. Мартинес Лаутаро 8 1
3. Барелла Николо 8 0
4. Брозович Марсело 6 0
5. Бастони Алессандро 6 0
6. Кандрева Антонио 5 0
7. Годин Диего 4 0
8. Де Врей Стефан 4 0
9. Д'Амброзио Данило 4 0
10. Весино Матиас 4 0
11. Гальярдини Роберто 4 0
12. Валеро Борха 3 0
13. Санчес Алексис 1 1
14. Лукаку Ромелу 2 0
15. Лазаро Валентино 2 0
16. Сенси Стефано 2 0
17. Эспозито Себастьяно 2 0
18. Берни Томмазо 0 1
19. Паделли Даниэле 0 1
20. Мозес Виктор 1 0
21. Асамоа Квадво 1 0
22. Раноккия Андреа 1 0
23. Агум Люсьен 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Бани Маттиа 12 1
2. Медель Гари 8 1
3. Данило Ларанжера 8 1
4. Схаутен Йерди 6 1
5. Денсвил Стефано 5 1
6. Томиясу Такэхиро 6 0
7. Поли Андреа 5 0
8. Сантандер Федерико 5 0
9. Сансоне Никола 5 0
10. М'Байе Ибрахим 5 0
11. Сориано Роберто 3 1
12. Паласио Родриго 3 0
13. Дейкс Митчелл 3 0
14. Орсолини Риккардо 3 0
15. Джемаили Блерим 2 0
16. Дестро Маттиа 2 0
17. Ольсен Андреас 2 0
18. Скорупски Лукаш 2 0
19. Сванберг Маттиас 2 0
20. Крейчи Ладислав 1 0
21. Домингес Николас 1 0
22. Пас Нехуэн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 11.67% (7) 20% (12) 21.67% (13) 11.67% (7) 21.67% (13) 13.33% (8)
 Болонья 6.06% (2) 18.18% (6) 18.18% (6) 27.27% (9) 15.15% (5) 15.15% (5)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория
Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри Интер Милан 1:1 Аталанта Наполи 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Фиорентина 1:1 Интер Милан
Болонья Последние 20 матчей: + = -
Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья
Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Болонья: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Болонья 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Болонья Серия A Болонья 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Болонья Серия A
Болонья 1:1 Интер Милан Серия A Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Интер Милан 1:1 Болонья Серия A Интер Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Болонья Серия A Болонья 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Болонья Серия A Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Болонья 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:3 Болонья Серия A Болонья 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:1 Болонья Серия A Болонья 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:0 Болонья Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 30 24 3 3 63 - 26 75
2. Лацио Заявка 30 21 5 4 66 - 31 68
3. Интер Милан Заявка 29 19 7 3 62 - 29 64
4. Аталанта Заявка 29 18 6 5 82 - 39 60
5. Рома Заявка 29 14 6 9 53 - 40 48
6. Милан Заявка 30 13 7 10 39 - 37 46
7. Наполи Заявка 29 13 6 10 46 - 39 45
8. Верона Заявка 29 11 9 9 37 - 34 42
9. Сассуоло Заявка 30 11 7 12 55 - 52 40
10. Парма Заявка 29 11 6 12 40 - 38 39
11. Кальяри Заявка 29 10 9 10 48 - 45 39
12. Болонья Заявка 29 10 8 11 41 - 46 38
13. Удинезе Заявка 29 8 7 14 25 - 41 31
14. Фиорентина Заявка 29 7 10 12 35 - 42 31
15. Торино Заявка 30 9 4 17 34 - 56 31
16. Сампдория Заявка 29 8 5 16 33 - 51 29
17. Дженоа Заявка 29 6 8 15 35 - 56 26
18. Лечче Заявка 30 6 7 17 38 - 70 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 29 5 4 20 23 - 50 19
20. Брешия Заявка 29 4 6 19 25 - 58 18
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на игре:
    Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
    Ассистент: Валентино Фьорито (Италия);
    Ассистент: Паскуале Де Мео (Италия);
    Резервный: Давиде Герзини (Генуя, Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках очередного поединка 30-го тура чемпионата Италии лицом к лицу сойдутся футболисты "Интера" и "Болоньи". Встреча состоится в Милане, на стадионе "Сан Сиро". Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июля 2020, осталось 19 минут.


Прогнозы 149
Интер Милан 91.9% (137)
X 6.7% (10)
Болонья 1.3% (2)
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Интер Милан - Болонья

Исход игры
Интер Милан
91.9% (137)
Ничья
6.7% (10)
Болонья
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.61% (77)
Меньше
45.39% (64)
Обе команды забьют
Да
52.48% (74)
Нет
47.52% (67)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
30.9% (46)
2:1 Интер Милан
26.8% (40)
3:1 Интер Милан
14.1% (21)
1:0 Интер Милан
7.4% (11)
3:0 Интер Милан
6% (9)
1:1 Ничья
4.7% (7)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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