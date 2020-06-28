Прогнозы на матч Интер Милан - Болонья

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Интер Милан
 
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Стадион:
Болонья

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 19 (5) 0.51
2. Мартинес Лаутаро 12 (2) 0.32
3. Кандрева Антонио 3 0.08
4. Брозович Марсело 3 0.08
5. Де Врей Стефан 3 0.08
6. Сенси Стефано 3 0.08
7. Гальярдини Роберто 3 0.08
8. Санчес Алексис 2 (1) 0.05
9. Янг Эшли 2 0.05
10. Весино Матиас 2 0.05
11. Валеро Борха 2 0.05
12. Д'Амброзио Данило 2 0.05
13. Бастони Алессандро 2 0.05
14. Бираги Кристиано 1 0.03
15. Барелла Николо 1 0.03
16. Эриксен Кристиан 1 0.03
17. Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.03
18. Мозес Виктор 0 0
19. Годин Диего 0 0
20. Асамоа Квадво 0 0
21. Лазаро Валентино 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орсолини Риккардо 8 0.22
2. Паласио Родриго 6 0.16
3. Сансоне Никола 4 (3) 0.11
4. Бани Маттиа 4 0.11
5. Сориано Роберто 3 0.08
6. Поли Андреа 2 0.05
7. Джемаили Блерим 1 0.03
8. Ольсен Андреас 1 0.03
9. Крейчи Ладислав 1 0.03
10. Данило Ларанжера 1 0.03
11. Сантандер Федерико 1 (1) 0.03
12. М'Байе Ибрахим 0 0
13. Сванберг Маттиас 0 0
14. Томиясу Такэхиро 0 0
15. Денсвил Стефано 0 0
16. Пас Нехуэн 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Шкриньяр Милан 8 1
2. Мартинес Лаутаро 8 1
3. Барелла Николо 8 0
4. Брозович Марсело 6 0
5. Бастони Алессандро 6 0
6. Кандрева Антонио 5 0
7. Годин Диего 4 0
8. Де Врей Стефан 4 0
9. Д'Амброзио Данило 4 0
10. Весино Матиас 4 0
11. Гальярдини Роберто 4 0
12. Валеро Борха 3 0
13. Санчес Алексис 1 1
14. Лукаку Ромелу 2 0
15. Лазаро Валентино 2 0
16. Сенси Стефано 2 0
17. Эспозито Себастьяно 2 0
18. Берни Томмазо 0 1
19. Паделли Даниэле 0 1
20. Мозес Виктор 1 0
21. Асамоа Квадво 1 0
22. Раноккия Андреа 1 0
23. Агум Люсьен 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Бани Маттиа 12 1
2. Медель Гари 8 1
3. Данило Ларанжера 8 1
4. Схаутен Йерди 6 1
5. Денсвил Стефано 5 1
6. Томиясу Такэхиро 6 0
7. Поли Андреа 5 0
8. Сантандер Федерико 5 0
9. Сансоне Никола 5 0
10. М'Байе Ибрахим 5 0
11. Сориано Роберто 3 1
12. Паласио Родриго 3 0
13. Дейкс Митчелл 3 0
14. Орсолини Риккардо 3 0
15. Джемаили Блерим 2 0
16. Дестро Маттиа 2 0
17. Ольсен Андреас 2 0
18. Скорупски Лукаш 2 0
19. Сванберг Маттиас 2 0
20. Крейчи Ладислав 1 0
21. Домингес Николас 1 0
22. Пас Нехуэн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 11.67% (7) 20% (12) 21.67% (13) 11.67% (7) 21.67% (13) 13.33% (8)
 Болонья 6.06% (2) 18.18% (6) 18.18% (6) 27.27% (9) 15.15% (5) 15.15% (5)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория
Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри Интер Милан 1:1 Аталанта Наполи 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Фиорентина 1:1 Интер Милан
Болонья Последние 20 матчей: + = -
Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья
Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Болонья: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Болонья 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Болонья Серия A Болонья 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Болонья Серия A
Болонья 1:1 Интер Милан Серия A Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Интер Милан 1:1 Болонья Серия A Интер Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Болонья Серия A Болонья 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Болонья Серия A Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Болонья 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:3 Болонья Серия A Болонья 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:1 Болонья Серия A Болонья 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:0 Болонья Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 29 23 3 3 59 - 25 72
2. Лацио Заявка 29 21 5 3 66 - 28 68
3. Интер Милан Заявка 29 19 7 3 62 - 29 64
4. Аталанта Заявка 29 18 6 5 82 - 39 60
5. Рома Заявка 29 14 6 9 53 - 40 48
6. Наполи Заявка 29 13 6 10 46 - 39 45
7. Милан Заявка 29 12 7 10 36 - 37 43
8. Верона Заявка 29 11 9 9 37 - 34 42
9. Парма Заявка 29 11 6 12 40 - 38 39
10. Кальяри Заявка 29 10 9 10 48 - 45 39
11. Болонья Заявка 29 10 8 11 41 - 46 38
12. Сассуоло Заявка 29 10 7 12 51 - 50 37
13. Торино Заявка 29 9 4 16 33 - 52 31
14. Удинезе Заявка 29 8 7 14 25 - 41 31
15. Фиорентина Заявка 29 7 10 12 35 - 42 31
16. Сампдория Заявка 29 8 5 16 33 - 51 29
17. Дженоа Заявка 29 6 8 15 35 - 56 26
18. Лечче Заявка 29 6 7 16 36 - 66 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 29 5 4 20 23 - 50 19
20. Брешия Заявка 29 4 6 19 25 - 58 18
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июля 2020, осталось 2 дня 15 часов 18 минут.


    • Прогнозы 49
    Интер Милан 91.8% (45)
    X 8.2% (4)
    Болонья 0% (0)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Интер Милан - Болонья

    Исход игры
    Интер Милан
    91.8% (45)
    Ничья
    8.2% (4)
    Болонья
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.92% (23)
    Меньше
    52.08% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (24)
    Нет
    50% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    34.7% (17)
    2:1 Интер Милан
    24.5% (12)
    3:1 Интер Милан
    12.2% (6)
    1:0 Интер Милан
    10.2% (5)
    1:1 Ничья
    6.1% (3)
    3:0 Интер Милан
    4.1% (2)
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