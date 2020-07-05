Парма
1:2
Второй тайм: 73'
Стадион: Эннио Тардини
Фиорентина
0:1
19' ПенальтиПульгар Эрик
0:2
31' ПенальтиПульгар Эрик
32' Желтая карточкаВенути Лоренцо
37' Желтая карточкаБругман Гастон
37' Желтая карточкаКулушевски Деян
41' Желтая карточкаКуцка Юрай
49' Желтая карточкаПесселья Херман
1:2
50' ПенальтиКуцка Юрай
53' Желтая карточкаРоша Игор II
63' Желтая карточкаМиленкович Никола
22
Алвеш
Бруну
33
Куцка
Юрай
19
Куртич
Ясмин
78
Пульгар
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
19'
0:1
31'
0:2
32'
37'
37'
41'
49'
50'
1:2
53'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корнелиус Андреас
|11
|0.3
|2.
|Кулушевски Деян
|7
|0.19
|3.
|Жервиньо Куасси
|6
|0.16
|4.
|Куцка Юрай
|5 (1)
|0.14
|5.
|Гальоло Риккардо
|3
|0.08
|6.
|Инглезе Роберто
|2
|0.05
|7.
|Иакопони Симоне
|2
|0.05
|8.
|Карамо Янн
|1
|0.03
|9.
|Барилла Антонино
|1
|0.03
|10.
|Спрокати Маттиа
|1
|0.03
|11.
|Грасси Альберто
|1
|0.03
|12.
|Скоццарелла Маттео
|0
|0
|13.
|Эрнани Азеведо
|0
|0
|14.
|Лорини Венсан
|0
|0
|15.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|16.
|Куртич Ясмин
|0
|0
|17.
|Бругман Гастон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кьеза Федерико
|7 (1)
|0.19
|2.
|Пульгар Эрик
|6 (6)
|0.16
|3.
|Влахович Душан
|6 (1)
|0.16
|4.
|Рибери Франк
|3
|0.08
|5.
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0.08
|6.
|Песселья Херман
|3
|0.08
|7.
|Миленкович Никола
|3
|0.08
|8.
|Бенасси Марко
|1
|0.03
|9.
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0.03
|10.
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|11.
|Бадель Милан
|1
|0.03
|12.
|Кутроне Патрик
|1
|0.03
|13.
|Далберт Эстеван
|0
|0
|14.
|Лирола Поль
|0
|0
|15.
|Дункан Альфред
|0
|0
|16.
|Венути Лоренцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|10
|0
|2.
|Гальоло Риккардо
|7
|0
|3.
|Барилла Антонино
|6
|0
|4.
|Иакопони Симоне
|6
|0
|5.
|Куцка Юрай
|4
|1
|6.
|Дармиан Маттео
|4
|0
|7.
|Бругман Гастон
|4
|0
|8.
|Лорини Венсан
|4
|0
|9.
|Жервиньо Куасси
|3
|0
|10.
|Грасси Альберто
|3
|0
|11.
|Кулушевски Деян
|3
|0
|12.
|Алвеш Бруну
|2
|0
|13.
|Скоццарелла Маттео
|2
|0
|14.
|Дермаку Кастриот
|2
|0
|15.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|16.
|Сепе Луиджи
|1
|0
|17.
|Инглезе Роберто
|1
|0
|18.
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|19.
|Капрари Джанлука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Песселья Херман
|10
|0
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|9
|0
|3.
|Касерес Мартин
|7
|1
|4.
|Далберт Эстеван
|7
|1
|5.
|Пульгар Эрик
|8
|0
|6.
|Миленкович Никола
|6
|0
|7.
|Влахович Душан
|4
|1
|8.
|Кьеза Федерико
|5
|0
|9.
|Венути Лоренцо
|4
|0
|10.
|Лирола Поль
|4
|0
|11.
|Бадель Милан
|2
|1
|12.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|13.
|Раньери Лука
|1
|1
|14.
|Боатенг Кевин-Принс
|2
|0
|15.
|Соттил Рикардо
|2
|0
|16.
|Геззаль Рашид
|2
|0
|17.
|Рибери Франк
|1
|0
|18.
|Роша Игор II
|1
|0
|19.
|Бенасси Марко
|1
|0
|20.
|Дункан Альфред
|1
|0
|21.
|Дронговски Бартломей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парма
|11.43% (4)
|20% (7)
|28.57% (10)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|8.57% (3)
|Фиорентина
|6.45% (2)
|22.58% (7)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|25.81% (8)
|22.58% (7)
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: + = -Верона 3:2 Парма Парма 1:2 Интер Милан Дженоа 1:4 Парма Торино 1:1 Парма
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина
Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина Фиорентина 2:0 Читтаделла Фиорентина 0:1 Лечче Верона 1:0 Фиорентина
Последние игры между собой
Парма: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 6
Фиорентина: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 5
Фиорентина 3:0 Парма Серия A Парма 1:0 Фиорентина Серия A Парма 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Парма Серия A Фиорентина 2:0 Парма Серия A Парма 1:1 Фиорентина Серия A Парма 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Парма Серия A Парма 1:1 Фиорентина Серия A Парма 2:1 Фиорентина Кубок Фиорентина 2:0 Парма Серия A Парма 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:3 Парма Серия A Фиорентина 3:1 Парма Серия A Парма 1:2 Фиорентина Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|63 - 26
|75
|2.
|Лацио
|Заявка
|30
|21
|5
|4
|66 - 31
|68
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|63 - 31
|64
|4.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|30
|19
|6
|5
|83 - 39
|63
|5.
|Рома
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|53 - 40
|48
|6.
|Милан
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 37
|46
|7.
|Наполи
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|46 - 39
|45
|8.
|Верона
|0:1 Заявка
|30
|11
|9
|10
|37 - 35
|42
|9.
|Болонья
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 47
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|55 - 52
|40
|11.
|Парма
|1:2 Заявка
|30
|11
|6
|13
|41 - 40
|39
|12.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|30
|10
|9
|11
|48 - 46
|39
|13.
|Удинезе
|2:0 Заявка
|30
|9
|7
|14
|27 - 41
|34
|14.
|Фиорентина
|2:1 Заявка
|30
|8
|10
|12
|37 - 43
|34
|15.
|Сампдория
|3:0 Заявка
|30
|9
|5
|16
|36 - 51
|32
|16.
|Торино
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|34 - 56
|31
|17.
|Дженоа
|0:2 Заявка
|30
|6
|8
|16
|35 - 58
|26
|18.
|Лечче
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|38 - 70
|25
|19.
|Брешия
|1:0 Заявка
|30
|5
|6
|19
|26 - 58
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|0:3 Заявка
|30
|5
|4
|21
|23 - 53
|19
Прогнозы на матч Парма 1:2 Фиорентина
Исход игры
Парма
47% (70)
Ничья
38.3% (57)
Фиорентина
14.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
40.43% (57)
Меньше
59.57% (84)
Обе команды забьют
Да
77.3% (109)
Нет
22.7% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (52)
2:1 Парма
28.9% (43)
1:0 Парма
11.4% (17)
1:2 Фиорентина
6.7% (10)
0:1 Фиорентина
6% (9)
2:0 Парма
4% (6)
2:2 Ничья
2.7% (4)
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