VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

53' Команда Фиорентина играла лучше в этом тайме.

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Парма

50' Удар от ворот произведет Фиорентина

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Ох, нехорошо это выглядит. Бенасси Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Бенасси Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Роша Игор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Жервиньо Куасси из команды Парма плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

47' Игрок из команды Парма вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

43' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Куцка Юрай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

39' Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Игрок из команды Парма вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

38' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Рефери не любит споров - именно за это Кулушевски Деян сейчас получил желтую

37' Бругман Гастон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновлен

33' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

32' Венути Лоренцо получил желтую карточку от судьи

31' Г О О О О Л - Пульгар Эрик из команды Фиорентина забивает с точки!

31' После проверки VAR судья изменил решение - Фиорентина пробьет пенальти!

29' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

28' Далберт Эстеван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Удар от ворот произведет Фиорентина

26' Какой промах! Гальоло Риккардо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

26' Отличные скиллы показывает Карамо Янн , обводя своих соперников

26' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Далберт Эстеван получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Далберт Эстеван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Дункан Альфред из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Карамо Янн получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Карамо Янн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Г О О О О Л - Пульгар Эрик из команды Фиорентина забивает с точки!

19' Отличные скиллы показывает Венути Лоренцо , обводя своих соперников

17' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

16' Отличные скиллы показывает Гальоло Риккардо , обводя своих соперников

16' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Фиорентина

14' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Венути Лоренцо

9' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Отличные скиллы показывает Кулушевски Деян , обводя своих соперников

2' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Сегодня отличная погода для футбола.