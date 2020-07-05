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  2. Матчи
  3. Италия
Парма
1:2
Второй тайм: 73'

Стадион:
Фиорентина
0'
0:1
19' Пенальти
Пульгар Эрик
0:2
31' Пенальти
Пульгар Эрик
32' Желтая карточка
Венути Лоренцо
37' Желтая карточка
Бругман Гастон
37' Желтая карточка
Кулушевски Деян
41' Желтая карточка
Куцка Юрай
49' Желтая карточка
Песселья Херман
1:2
50' Пенальти
Куцка Юрай
53' Желтая карточка
Роша Игор II
63' Желтая карточка
Миленкович Никола
73'
1
Сепе
Луиджи
36
Дармиан
Маттео
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
28
Гальоло
Риккардо
33
Куцка
Юрай
15
Бругман
Гастон
19
Куртич
Ясмин
44
Кулушевски
Деян
7
Карамо
Янн
27
Жервиньо
Куасси
1
Терраччиано
Пьетро
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
3
Роша
Игор
II
23
Венути
Лоренцо
24
Бенасси
Марко
78
Пульгар
Эрик
88
Дункан
Альфред
29
Далберт
Эстеван
63
Кутроне
Патрик
7
Рибери
Франк
Парма
4-3-3
Фиорентина
3-5-2

Ход матча

19'
0:1
Пульгар Эрик
31'
0:2
Пульгар Эрик
32'
 
Венути Лоренцо
37'
Бругман Гастон
 
37'
Кулушевски Деян
 
41'
Куцка Юрай
 
45'
 
Кастровилли Гаэтано
Бенасси Марко
46'
Корнелиус Андреас
Карамо Янн
 
46'
 
Лирола Поль
Венути Лоренцо
49'
 
Песселья Херман
50'
Куцка Юрай
1:2
53'
 
Роша Игор II
63'
 
Миленкович Никола
67'
 
Кьеза Федерико
Рибери Франк

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корнелиус Андреас 11 0.3
2. Кулушевски Деян 7 0.19
3. Жервиньо Куасси 6 0.16
4. Куцка Юрай 5 (1) 0.14
5. Гальоло Риккардо 3 0.08
6. Инглезе Роберто 2 0.05
7. Иакопони Симоне 2 0.05
8. Карамо Янн 1 0.03
9. Барилла Антонино 1 0.03
10. Спрокати Маттиа 1 0.03
11. Грасси Альберто 1 0.03
12. Скоццарелла Маттео 0 0
13. Эрнани Азеведо 0 0
14. Лорини Венсан 0 0
15. Дармиан Маттео 0 0
16. Куртич Ясмин 0 0
17. Бругман Гастон 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кьеза Федерико 7 (1) 0.19
2. Пульгар Эрик 6 (6) 0.16
3. Влахович Душан 6 (1) 0.16
4. Рибери Франк 3 0.08
5. Кастровилли Гаэтано 3 0.08
6. Песселья Херман 3 0.08
7. Миленкович Никола 3 0.08
8. Бенасси Марко 1 0.03
9. Боатенг Кевин-Принс 1 0.03
10. Касерес Мартин 1 0.03
11. Бадель Милан 1 0.03
12. Кутроне Патрик 1 0.03
13. Далберт Эстеван 0 0
14. Лирола Поль 0 0
15. Дункан Альфред 0 0
16. Венути Лоренцо 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 10 0
2. Гальоло Риккардо 7 0
3. Барилла Антонино 6 0
4. Иакопони Симоне 6 0
5. Куцка Юрай 4 1
6. Дармиан Маттео 4 0
7. Бругман Гастон 4 0
8. Лорини Венсан 4 0
9. Жервиньо Куасси 3 0
10. Грасси Альберто 3 0
11. Кулушевски Деян 3 0
12. Алвеш Бруну 2 0
13. Скоццарелла Маттео 2 0
14. Дермаку Кастриот 2 0
15. Пеццелла Джузеппе 2 0
16. Сепе Луиджи 1 0
17. Инглезе Роберто 1 0
18. Корнелиус Андреас 1 0
19. Капрари Джанлука 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Песселья Херман 10 0
2. Кастровилли Гаэтано 9 0
3. Касерес Мартин 7 1
4. Далберт Эстеван 7 1
5. Пульгар Эрик 8 0
6. Миленкович Никола 6 0
7. Влахович Душан 4 1
8. Кьеза Федерико 5 0
9. Венути Лоренцо 4 0
10. Лирола Поль 4 0
11. Бадель Милан 2 1
12. Чеккерини Федерико 3 0
13. Раньери Лука 1 1
14. Боатенг Кевин-Принс 2 0
15. Соттил Рикардо 2 0
16. Геззаль Рашид 2 0
17. Рибери Франк 1 0
18. Роша Игор II 1 0
19. Бенасси Марко 1 0
20. Дункан Альфред 1 0
21. Дронговски Бартломей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 11.43% (4) 20% (7) 28.57% (10) 17.14% (6) 14.29% (5) 8.57% (3)
 Фиорентина 6.45% (2) 22.58% (7) 12.9% (4) 9.68% (3) 25.81% (8) 22.58% (7)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: + = -
Верона 3:2 Парма Парма 1:2 Интер Милан Дженоа 1:4 Парма Торино 1:1 Парма
Парма 0:1 СПАЛ 2013 Сассуоло 0:1 Парма Парма 0:1 Лацио Кальяри 2:2 Парма Парма 2:0 Удинезе Ювентус 2:1 Парма Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче Аталанта 5:0 Парма Парма 1:1 Брешия Наполи 1:2 Парма Сампдория 0:1 Парма Парма 2:1 Фрозиноне Парма 0:1 Милан Болонья 2:2 Парма Парма 2:0 Рома
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина
Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина Фиорентина 2:0 Читтаделла Фиорентина 0:1 Лечче Верона 1:0 Фиорентина

Последние игры между собой

Парма: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 6
Фиорентина: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 5
Фиорентина 1:1 Парма Серия A Парма 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Парма Серия A Фиорентина 0:0 Парма Товарищеские матчи
Фиорентина 3:0 Парма Серия A Парма 1:0 Фиорентина Серия A Парма 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Парма Серия A Фиорентина 2:0 Парма Серия A Парма 1:1 Фиорентина Серия A Парма 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Парма Серия A Парма 1:1 Фиорентина Серия A Парма 2:1 Фиорентина Кубок Фиорентина 2:0 Парма Серия A Парма 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:3 Парма Серия A Фиорентина 3:1 Парма Серия A Парма 1:2 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 30 24 3 3 63 - 26 75
2. Лацио Заявка 30 21 5 4 66 - 31 68
3. Интер Милан Заявка 30 19 7 4 63 - 31 64
4. Аталанта 1:0 Заявка 30 19 6 5 83 - 39 63
5. Рома Заявка 29 14 6 9 53 - 40 48
6. Милан Заявка 30 13 7 10 39 - 37 46
7. Наполи Заявка 29 13 6 10 46 - 39 45
8. Верона 0:1 Заявка 30 11 9 10 37 - 35 42
9. Болонья Заявка 30 11 8 11 43 - 47 41
10. Сассуоло Заявка 30 11 7 12 55 - 52 40
11. Парма 1:2 Заявка 30 11 6 13 41 - 40 39
12. Кальяри 0:1 Заявка 30 10 9 11 48 - 46 39
13. Удинезе 2:0 Заявка 30 9 7 14 27 - 41 34
14. Фиорентина 2:1 Заявка 30 8 10 12 37 - 43 34
15. Сампдория 3:0 Заявка 30 9 5 16 36 - 51 32
16. Торино Заявка 30 9 4 17 34 - 56 31
17. Дженоа 0:2 Заявка 30 6 8 16 35 - 58 26
18. Лечче Заявка 30 6 7 17 38 - 70 25
19. Брешия 1:0 Заявка 30 5 6 19 26 - 58 21
20. СПАЛ 2013 0:3 Заявка 30 5 4 21 23 - 53 19
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Парма 47% (70)
X 38.3% (57)
Фиорентина 14.8% (22)
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Прогнозы на матч Парма 1:2 Фиорентина

Исход игры
Парма
47% (70)
Ничья
38.3% (57)
Фиорентина
14.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
40.43% (57)
Меньше
59.57% (84)
Обе команды забьют
Да
77.3% (109)
Нет
22.7% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (52)
2:1 Парма
28.9% (43)
1:0 Парма
11.4% (17)
1:2 Фиорентина
6.7% (10)
0:1 Фиорентина
6% (9)
2:0 Парма
4% (6)
2:2 Ничья
2.7% (4)
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