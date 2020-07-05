Прогнозы на матч Кальяри 0:1 Аталанта

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  3. Италия
Кальяри
0:1
Второй тайм: 79'

Стадион:
Аталанта
0'
5' Желтая карточка
Карбони Андреа
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Симеоне Джованни
27' Вторая желтая карточка
Карбони Андреа
0:1
27' Пенальти
Муриэль Луис
44' Желтая карточка
Пизакане Фабио
62' Желтая карточка
Паломино Хосе
70' Желтая карточка
Нандес Найтан
71' Желтая карточка
Хатебур Ханс
79'
28
Краньо
Алессио
40
Валюкевич
Себастьян
19
Пизакане
Фабио
36
Карбони
Андреа
21
Ионице
Артур
18
Нандес
Найтан
6
Рог
Марко
22
Ликояннис
Хараламбос
4
Наингголан
Раджа
99
Симеоне
Джованни
10
Педро
Жоао
57
Спортьелло
Марко
4
Шутало
Бошко
3
Кальдара
Маттиа
6
Паломино
Хосе
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
5
Тамез
Адриен
21
Кастань
Тимоти
88
Пашалич
Марио
18
Малиновский
Руслан
9
Муриэль
Луис
Кальяри
3-4-1-2
Аталанта
3-4-2-1

Ход матча

5'
Карбони Андреа
 
12'
Симеоне Джованни
 
27'
Карбони Андреа
 
27'
0:1
Муриэль Луис
44'
Пизакане Фабио
 
60'
 
Гомес Алехандро
Малиновский Руслан
61'
 
Иличич Йосип
Пашалич Марио
61'
 
Сапата Дуван
Муриэль Луис
62'
 
Паломино Хосе
67'
Фараго Паоло
Ионице Артур
 
67'
Бирса Вальтер
Наингголан Раджа
 
67'
Матьелло Федерико
Ликояннис Хараламбос
 
70'
Нандес Найтан
 
71'
 
Хатебур Ханс
74'
 
Госенс Робин
Хатебур Ханс
75'
Рагатцу Даниэле
Симеоне Джованни
 
75'
Клаван Рагнар
Пизакане Фабио
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 9
  • 0 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 17 (4) 0.46
2. Симеоне Джованни 10 0.27
3. Наингголан Раджа 6 0.16
4. Нандес Найтан 2 0.05
5. Чеппители Лука 2 0.05
6. Кастро Лукас 2 0.05
7. Фараго Паоло 1 0.03
8. Олива Кристиан 1 0.03
9. Рагатцу Даниэле 1 0.03
10. Черри Альберто 1 0.03
11. Перейро Гастон 1 0.03
12. Пизакане Фабио 1 0.03
13. Рог Марко 1 0.03
14. Пеллегрини Лука 0 0
15. Чигарини Лука 0 0
16. Ионице Артур 0 0
17. Ликояннис Хараламбос 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 16 (6) 0.43
2. Иличич Йосип 15 0.41
3. Сапата Дуван 14 (1) 0.38
4. Госенс Робин 9 0.24
5. Гомес Алехандро 6 0.16
6. Пашалич Марио 6 0.16
7. Малиновский Руслан 5 0.14
8. Фройлер Ремо 2 0.05
9. Паломино Хосе 2 0.05
10. Джимсити Берат 2 0.05
11. Толой Рафаэл 1 0.03
12. Де Рон Мартен 1 0.03
13. Барроу Муса 1 0.03
14. Кастань Тимоти 1 0.03
15. Траоре Амад 1 0.03
16. Хатебур Ханс 0 0
17. Кальдара Маттиа 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Нандес Найтан 12 0
2. Пеллегрини Лука 10 0
3. Чигарини Лука 7 1
4. Пизакане Фабио 7 1
5. Рог Марко 7 0
6. Наингголан Раджа 5 0
7. Педро Жоао 5 0
8. Чеппители Лука 5 0
9. Карбони Андреа 3 1
10. Ионице Артур 4 0
11. Симеоне Джованни 4 0
12. Клаван Рагнар 3 0
13. Ликояннис Хараламбос 3 0
14. Каччаторе Фабрицио 1 1
15. Кастро Лукас 2 0
16. Перейро Гастон 2 0
17. Матьелло Федерико 2 0
18. Ольсен Робин 0 1
19. Рагатцу Даниэле 1 0
20. Черри Альберто 1 0
21. Фараго Паоло 1 0
22. Пинна Симоне 1 0
23. Валюкевич Себастьян 1 0
24. Олива Кристиан 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Де Рон Мартен 11 0
2. Толой Рафаэл 8 0
3. Малиновский Руслан 6 1
4. Хатебур Ханс 7 0
5. Паломино Хосе 5 0
6. Пашалич Марио 5 0
7. Джимсити Берат 3 0
8. Кастань Тимоти 3 0
9. Голлини Пьерлуиджи 3 0
10. Иличич Йосип 1 1
11. Гомес Алехандро 2 0
12. Кьяер Симон 2 0
13. Фройлер Ремо 2 0
14. Госенс Робин 2 0
15. Мазиелло Андреа 1 0
16. Муриэль Луис 1 0
17. Сапата Дуван 1 0
18. Кальдара Маттиа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 6.98% (3) 23.26% (10) 9.3% (4) 20.93% (9) 20.93% (9) 18.6% (8)
 Аталанта 8.11% (6) 13.51% (10) 21.62% (16) 21.62% (16) 21.62% (16) 13.51% (10)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: + = -
Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри
Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина
Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло
Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма Аталанта 5:0 Милан Болонья 2:1 Аталанта Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Аталанта 3:2 Верона Брешия 0:3 Аталанта

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Аталанта: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Аталанта 0:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Аталанта Серия A Кальяри 0:2 Аталанта Кубок Аталанта 0:1 Кальяри Серия A
Кальяри 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Кальяри Серия A Аталанта 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Аталанта Серия A Кальяри 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Аталанта 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Аталанта Серия A Кальяри 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 30 24 3 3 63 - 26 75
2. Лацио Заявка 30 21 5 4 66 - 31 68
3. Интер Милан Заявка 30 19 7 4 63 - 31 64
4. Аталанта 1:0 Заявка 30 19 6 5 83 - 39 63
5. Рома Заявка 29 14 6 9 53 - 40 48
6. Милан Заявка 30 13 7 10 39 - 37 46
7. Наполи Заявка 29 13 6 10 46 - 39 45
8. Верона 0:1 Заявка 30 11 9 10 37 - 35 42
9. Болонья Заявка 30 11 8 11 43 - 47 41
10. Сассуоло Заявка 30 11 7 12 55 - 52 40
11. Парма 1:2 Заявка 30 11 6 13 41 - 40 39
12. Кальяри 0:1 Заявка 30 10 9 11 48 - 46 39
13. Удинезе 2:0 Заявка 30 9 7 14 27 - 41 34
14. Фиорентина 2:1 Заявка 30 8 10 12 37 - 43 34
15. Сампдория 3:0 Заявка 30 9 5 16 36 - 51 32
16. Торино Заявка 30 9 4 17 34 - 56 31
17. Дженоа 0:2 Заявка 30 6 8 16 35 - 58 26
18. Лечче Заявка 30 6 7 17 38 - 70 25
19. Брешия 1:0 Заявка 30 5 6 19 26 - 58 21
20. СПАЛ 2013 0:3 Заявка 30 5 4 21 23 - 53 19
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Прогнозы 149
Кальяри 6% (9)
X 6.7% (10)
Аталанта 87.2% (130)
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1.82 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Кальяри 0:1 Аталанта

Исход игры
Кальяри
6% (9)
Ничья
6.7% (10)
Аталанта
87.2% (130)
Тотал 2.5
Больше
75.71% (106)
Меньше
24.29% (34)
Обе команды забьют
Да
78.57% (110)
Нет
21.43% (30)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
43% (64)
1:3 Аталанта
18.8% (28)
0:2 Аталанта
9.4% (14)
0:1 Аталанта
6.7% (10)
1:1 Ничья
3.4% (5)
1:0 Кальяри
3.4% (5)
2:3 Аталанта
2.7% (4)
2:1 Кальяри
2% (3)
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