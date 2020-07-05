Прогнозы на матч Кальяри 0:1 Аталанта

Кальяри
0:1
Второй тайм: 79'
Стадион: Сарденья Арена
Аталанта
5' Желтая карточкаКарбони Андреа
12' Undefined phrase: football_event_Симеоне Джованни
27' Вторая желтая карточкаКарбони Андреа
0:1
27' ПенальтиМуриэль Луис
44' Желтая карточкаПизакане Фабио
62' Желтая карточкаПаломино Хосе
70' Желтая карточкаНандес Найтан
71' Желтая карточкаХатебур Ханс
21
Ионице
Артур
10
Педро
Жоао
33
Хатебур
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Гальяно ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
-
72 Иличич ЙосипНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
Ход матча
12'
27'
27'
0:1
44'
62'
70'
71'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 9
-
0 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|17 (4)
|0.46
|2.
|Симеоне Джованни
|10
|0.27
|3.
|Наингголан Раджа
|6
|0.16
|4.
|Нандес Найтан
|2
|0.05
|5.
|Чеппители Лука
|2
|0.05
|6.
|Кастро Лукас
|2
|0.05
|7.
|Фараго Паоло
|1
|0.03
|8.
|Олива Кристиан
|1
|0.03
|9.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0.03
|10.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|11.
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|12.
|Пизакане Фабио
|1
|0.03
|13.
|Рог Марко
|1
|0.03
|14.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|15.
|Чигарини Лука
|0
|0
|16.
|Ионице Артур
|0
|0
|17.
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|16 (6)
|0.43
|2.
|Иличич Йосип
|15
|0.41
|3.
|Сапата Дуван
|14 (1)
|0.38
|4.
|Госенс Робин
|9
|0.24
|5.
|Гомес Алехандро
|6
|0.16
|6.
|Пашалич Марио
|6
|0.16
|7.
|Малиновский Руслан
|5
|0.14
|8.
|Фройлер Ремо
|2
|0.05
|9.
|Паломино Хосе
|2
|0.05
|10.
|Джимсити Берат
|2
|0.05
|11.
|Толой Рафаэл
|1
|0.03
|12.
|Де Рон Мартен
|1
|0.03
|13.
|Барроу Муса
|1
|0.03
|14.
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|15.
|Траоре Амад
|1
|0.03
|16.
|Хатебур Ханс
|0
|0
|17.
|Кальдара Маттиа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нандес Найтан
|12
|0
|2.
|Пеллегрини Лука
|10
|0
|3.
|Чигарини Лука
|7
|1
|4.
|Пизакане Фабио
|7
|1
|5.
|Рог Марко
|7
|0
|6.
|Наингголан Раджа
|5
|0
|7.
|Педро Жоао
|5
|0
|8.
|Чеппители Лука
|5
|0
|9.
|Карбони Андреа
|3
|1
|10.
|Ионице Артур
|4
|0
|11.
|Симеоне Джованни
|4
|0
|12.
|Клаван Рагнар
|3
|0
|13.
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|14.
|Каччаторе Фабрицио
|1
|1
|15.
|Кастро Лукас
|2
|0
|16.
|Перейро Гастон
|2
|0
|17.
|Матьелло Федерико
|2
|0
|18.
|Ольсен Робин
|0
|1
|19.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0
|20.
|Черри Альберто
|1
|0
|21.
|Фараго Паоло
|1
|0
|22.
|Пинна Симоне
|1
|0
|23.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|24.
|Олива Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Рон Мартен
|11
|0
|2.
|Толой Рафаэл
|8
|0
|3.
|Малиновский Руслан
|6
|1
|4.
|Хатебур Ханс
|7
|0
|5.
|Паломино Хосе
|5
|0
|6.
|Пашалич Марио
|5
|0
|7.
|Джимсити Берат
|3
|0
|8.
|Кастань Тимоти
|3
|0
|9.
|Голлини Пьерлуиджи
|3
|0
|10.
|Иличич Йосип
|1
|1
|11.
|Гомес Алехандро
|2
|0
|12.
|Кьяер Симон
|2
|0
|13.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|14.
|Госенс Робин
|2
|0
|15.
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|16.
|Муриэль Луис
|1
|0
|17.
|Сапата Дуван
|1
|0
|18.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|6.98% (3)
|23.26% (10)
|9.3% (4)
|20.93% (9)
|20.93% (9)
|18.6% (8)
|Аталанта
|8.11% (6)
|13.51% (10)
|21.62% (16)
|21.62% (16)
|21.62% (16)
|13.51% (10)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: + = -Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри
Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина
Аталанта Последние 20 матчей: + = -Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло
Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма Аталанта 5:0 Милан Болонья 2:1 Аталанта Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Аталанта 3:2 Верона Брешия 0:3 Аталанта
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Аталанта: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Кальяри 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Кальяри Серия A Аталанта 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Аталанта Серия A Кальяри 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Аталанта 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Аталанта Серия A Кальяри 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|63 - 26
|75
|2.
|Лацио
|Заявка
|30
|21
|5
|4
|66 - 31
|68
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|63 - 31
|64
|4.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|30
|19
|6
|5
|83 - 39
|63
|5.
|Рома
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|53 - 40
|48
|6.
|Милан
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 37
|46
|7.
|Наполи
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|46 - 39
|45
|8.
|Верона
|0:1 Заявка
|30
|11
|9
|10
|37 - 35
|42
|9.
|Болонья
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 47
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|55 - 52
|40
|11.
|Парма
|1:2 Заявка
|30
|11
|6
|13
|41 - 40
|39
|12.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|30
|10
|9
|11
|48 - 46
|39
|13.
|Удинезе
|2:0 Заявка
|30
|9
|7
|14
|27 - 41
|34
|14.
|Фиорентина
|2:1 Заявка
|30
|8
|10
|12
|37 - 43
|34
|15.
|Сампдория
|3:0 Заявка
|30
|9
|5
|16
|36 - 51
|32
|16.
|Торино
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|34 - 56
|31
|17.
|Дженоа
|0:2 Заявка
|30
|6
|8
|16
|35 - 58
|26
|18.
|Лечче
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|38 - 70
|25
|19.
|Брешия
|1:0 Заявка
|30
|5
|6
|19
|26 - 58
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|0:3 Заявка
|30
|5
|4
|21
|23 - 53
|19
Прогнозы на матч Кальяри 0:1 Аталанта
Исход игры
Кальяри
6% (9)
Ничья
6.7% (10)
Аталанта
87.2% (130)
Тотал 2.5
Больше
75.71% (106)
Меньше
24.29% (34)
Обе команды забьют
Да
78.57% (110)
Нет
21.43% (30)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
43% (64)
1:3 Аталанта
18.8% (28)
0:2 Аталанта
9.4% (14)
0:1 Аталанта
6.7% (10)
1:1 Ничья
3.4% (5)
1:0 Кальяри
3.4% (5)
2:3 Аталанта
2.7% (4)
2:1 Кальяри
2% (3)
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