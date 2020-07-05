Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Аталанта вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Иличич Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Толой Рафаэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Паломино Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Тамез Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Хорошую попытку сделал Иличич Йосип . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Удар от ворот произведет Аталанта

86' Фараго Паоло из команды Кальяри не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

85' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

85' Сапата Дуван имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

85' Матч возобновится спорным мячом

85' Матч остановлен

84' Удар от ворот произведет Кальяри

83' Тактическая замена. Боско Сутало уходит с поля и его заменяет Толой Рафаэл

83' Паломино Хосе из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

81' Удар от ворот произведет Кальяри

80' Хорошую попытку сделал Госенс Робин . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Удар от ворот произведет Аталанта

78' Удар от ворот произведет Аталанта

77' Удар от ворот произведет Аталанта

77' Жуан Педро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Удар от ворот произведет Аталанта

75' Жуан Педро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Хатебур Ханс получил желтую карточку от судьи

71' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Нандес Найтан получил желтую карточку от судьи

70' Тамез Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Боско Сутало из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Жуан Педро пострадал.

68' Удар от ворот произведет Кальяри

68' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Симеоне Джованни из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

62' Рог Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Паломино Хосе получил желтую карточку от судьи

61' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе

56' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Хатебур Ханс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Удар от ворот произведет Кальяри

53' Удар от ворот произведет Кальяри

53' Пашалич Марио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Хорошую попытку сделал Малиновский Руслан . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Кальяри

49' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Пизакане Фабио из команды Кальяри

49' ШАНС! Это должен был быть гол. Хатебур Ханс упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

47' Удар от ворот произведет Кальяри