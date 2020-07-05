Прогнозы на матч Удинезе 2:0 Дженоа

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  3. Италия
Удинезе
2:0
Второй тайм: 79'

Стадион:
Дженоа
0'
10' Желтая карточка
Сема Кен
25' Желтая карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс
42' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
1:0
44' Гол
Фофана Секо
63' Желтая карточка
Стураро Стефано
2:0
73' Гол
Ласанья Кевин
79'
1
Муссо
Хуан
5
Трост-Эконг
Виллиам
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
8
Яяло
Мато
6
Фофана
Секо
12
Сема
Кен
30
Несторовски
Илья
15
Ласанья
Кевин
1
Перин
Маттиа
5
Гольданига
Эдоардо
17
Ромеро
Кристиан
55
Мазиелло
Андреа
14
Бираски
Давиде
85
Бехрами
Валон
8
Лерагер
Лукас
27
Стураро
Стефано
29
Кассата
Франческо
10
Фальке
Яго
9
Санабрия
Антонио
Удинезе
3-5-2
Дженоа
3-5-2

Ход матча

10'
Сема Кен
 
25'
Стрюгер-Ларсен Йенс
 
42'
 
Гольданига Эдоардо
44'
Фофана Секо
(Де Пауль Родриго)
1:0
46'
 
Пинамонти Андреа
Бехрами Валон
46'
 
Сумаоро Адама
Ромеро Кристиан
58'
Тер Авест Хидде
Стрюгер-Ларсен Йенс
 
58'
Окака Стефано
Несторовски Илья
 
59'
 
Пандев Горан
Фальке Яго
63'
 
Стураро Стефано
68'
Зеегелаар Марвин
Сема Кен
 
73'
Ласанья Кевин
(Фофана Секо)
2:0
77'
 
Фавилли Андреа
Санабрия Антонио

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ласанья Кевин 7 0.19
2. Де Пауль Родриго 5 0.14
3. Окака Стефано 5 0.14
4. Фофана Секо 2 0.05
5. Несторовски Илья 2 0.05
6. Сема Кен 2 0.05
7. Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.03
8. Пуссетто Игнасио 1 0.03
9. Бекао Родриго 1 0.03
10. Мандрагора Роландо 0 0
11. Зеегелаар Марвин 0 0
12. Теодорчик Лукаш 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 7 0.19
2. Кришито Доменико 7 (7) 0.19
3. Куаме Кристиан 5 0.14
4. Пинамонти Андреа 4 (1) 0.11
5. Санабрия Антонио 3 0.08
6. Кассата Франческо 2 0.05
7. Фальке Яго 2 (2) 0.05
8. Стураро Стефано 1 0.03
9. Шоне Лассе 1 0.03
10. Агудело Кевин 1 0.03
11. Сумаоро Адама 1 0.03
12. Сапата Кристиан 1 0.03
13. Гильоне Паоло 0 0
14. Мазиелло Андреа 0 0
15. Радованович Иван 0 0
16. Анкерсен Петер 0 0
17. Бираски Давиде 0 0
18. Баррека Антонио 0 0
19. Раду Йонуц 0 0
20. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Окака Стефано 9 0
2. Яяло Мато 7 1
3. Бекао Родриго 7 0
4. Де Пауль Родриго 5 1
5. Сема Кен 5 0
6. Несторовски Илья 4 0
7. Трост-Эконг Виллиам 4 0
8. Опоку Николас 2 1
9. Самир Каэтано 3 0
10. Стрюгер-Ларсен Йенс 3 0
11. Фофана Секо 3 0
12. Зеегелаар Марвин 2 0
13. Нюйтинк Брэм 2 0
14. Мандрагора Роландо 2 0
15. Де Майо Себастьян 1 0
16. Уолас Соуза 1 0
17. Теодорчик Лукаш 1 0
18. Пуссетто Игнасио 1 0
19. Ласанья Кевин 1 0
20. Барак Антонин 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Кассата Франческо 10 1
2. Ромеро Кристиан 10 0
3. Стураро Стефано 7 0
4. Пандев Горан 5 1
5. Кришито Доменико 6 0
6. Агудело Кевин 4 1
7. Шоне Лассе 5 0
8. Сапата Кристиан 4 0
9. Фавилли Андреа 4 0
10. Гильоне Паоло 4 0
11. Бехрами Валон 2 1
12. Бираски Давиде 2 1
13. Маркетти Федерико 0 2
14. Радованович Иван 3 0
15. Лерагер Лукас 3 0
16. Сапонара Риккардо 1 1
17. Анкерсен Петер 2 0
18. Сумаоро Адама 2 0
19. Гольданига Эдоардо 2 0
20. Санабрия Антонио 2 0
21. Клеонизе Денильо 2 0
22. Перин Маттиа 1 0
23. Паяч Марко 1 0
24. Раду Йонуц 1 0
25. Пинамонти Андреа 1 0
26. Куаме Кристиан 1 0
27. Эль-Ямик Джавад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 19.05% (4) 14.29% (3) 28.57% (6) 0 9.52% (2) 28.57% (6)
 Дженоа 6.06% (2) 15.15% (5) 36.36% (12) 12.12% (4) 15.15% (5) 15.15% (5)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: + = -
Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия
Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе
Дженоа Последние 20 матчей: + = -
Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа
Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Монако 2:1 Дженоа

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Дженоа: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Дженоа 1:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Удинезе Серия A Дженоа 0:1 Удинезе Серия A
Удинезе 1:0 Дженоа Серия A Удинезе 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Удинезе Серия A Дженоа 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:4 Дженоа Серия A Дженоа 3:3 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Дженоа Серия A Удинезе 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Удинезе Серия A Дженоа 2:4 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 30 24 3 3 63 - 26 75
2. Лацио Заявка 30 21 5 4 66 - 31 68
3. Интер Милан Заявка 30 19 7 4 63 - 31 64
4. Аталанта 1:0 Заявка 30 19 6 5 83 - 39 63
5. Рома Заявка 29 14 6 9 53 - 40 48
6. Милан Заявка 30 13 7 10 39 - 37 46
7. Наполи Заявка 29 13 6 10 46 - 39 45
8. Верона 0:1 Заявка 30 11 9 10 37 - 35 42
9. Болонья Заявка 30 11 8 11 43 - 47 41
10. Сассуоло Заявка 30 11 7 12 55 - 52 40
11. Парма 1:2 Заявка 30 11 6 13 41 - 40 39
12. Кальяри 0:1 Заявка 30 10 9 11 48 - 46 39
13. Удинезе 2:0 Заявка 30 9 7 14 27 - 41 34
14. Фиорентина 2:1 Заявка 30 8 10 12 37 - 43 34
15. Сампдория 3:0 Заявка 30 9 5 16 36 - 51 32
16. Торино Заявка 30 9 4 17 34 - 56 31
17. Дженоа 0:2 Заявка 30 6 8 16 35 - 58 26
18. Лечче Заявка 30 6 7 17 38 - 70 25
19. Брешия 1:0 Заявка 30 5 6 19 26 - 58 21
20. СПАЛ 2013 0:3 Заявка 30 5 4 21 23 - 53 19
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Удинезе 71.8% (107)
X 24.2% (36)
Дженоа 4% (6)
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2.21 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Удинезе 2:0 Дженоа

Исход игры
Удинезе
71.8% (107)
Ничья
24.2% (36)
Дженоа
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.48% (66)
Меньше
53.52% (76)
Обе команды забьют
Да
65.49% (93)
Нет
34.51% (49)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
36.2% (54)
1:0 Удинезе
24.2% (36)
1:1 Ничья
18.8% (28)
2:0 Удинезе
5.4% (8)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
1:2 Дженоа
1.3% (2)
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