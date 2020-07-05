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  3. Италия
Наполи
1:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
Рома
0'
7' Желтая карточка
Демме Диего
9' Желтая карточка
Пеллегрини Лоренцо
48' Желтая карточка
Кулибали Калиду
1:0
55' Гол
Кальехон Хосе
56'
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
4
Демме
Диего
20
Зелиньски
Петр
7
Кальехон
Хосе
99
Милик
Аркадиуш
24
Инсинье
Лоренцо
13
Пау
Лопес
2
Дзаппакоста
Давиде
6
Смоллинг
Крис
41
Ибаньес
Рожер
37
Спинаццола
Леонардо
21
Верету
Жордан
23
Манчини
Джанлука
77
Мхитарян
Генрих
7
Пеллегрини
Лоренцо
99
Клюйверт
Джастин
9
Джеко
Эдин
Наполи
4-3-3
Рома
4-2-3-1

Ход матча

7'
Демме Диего
 
9'
 
Пеллегрини Лоренцо
30'
 
Фасио Федерико
Смоллинг Крис
48'
Кулибали Калиду
 
55'
Кальехон Хосе
(Руй Мариу)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милик Аркадиуш 10 0.27
2. Мертенс Дрис 7 0.19
3. Инсинье Лоренцо 5 (3) 0.14
4. Кальехон Хосе 3 0.08
5. Льоренте Фернандо 3 0.08
6. Лосано Ирвин 3 0.08
7. Манолас Костас 3 0.08
8. Фабиан Руис 2 0.05
9. Ди Лоренцо Джованни 2 0.05
10. Зелиньски Петр 2 0.05
11. Максимович Никола 1 0.03
12. Аллан Маркес 1 0.03
13. Элмас Эльиф 1 0.03
14. Демме Диего 1 0.03
15. Юнес Амин 1 0.03
16. Гулам Фаузи 0 0
17. Руй Мариу 0 0
18. Политано Маттео 0 0
19. Хюсай Эльсейд 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 14 0.38
2. Коларов Александар 6 (2) 0.16
3. Мхитарян Генрих 6 0.16
4. Клюйверт Джастин 4 0.11
5. Дзаньоло Николо 4 0.11
6. Перотти Диего 3 (3) 0.08
7. Юндер Дженгиз 3 0.08
8. Пеллегрини Лоренцо 2 0.05
9. Калинич Никола 2 0.05
10. Смоллинг Крис 2 0.05
11. Верету Жордан 2 (2) 0.05
12. Кристанте Бриан 1 0.03
13. Манчини Джанлука 1 0.03
14. Пасторе Хавьер 0 0
15. Флоренци Алессандро 0 0
16. Перес Бруно 0 0
17. Спинаццола Леонардо 0 0
18. Перес Карлес 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Руй Мариу 7 0
2. Кулибали Калиду 5 1
3. Элмас Эльиф 6 0
4. Демме Диего 5 0
5. Мертенс Дрис 4 0
6. Милик Аркадиуш 4 0
7. Максимович Никола 2 1
8. Ди Лоренцо Джованни 3 0
9. Аллан Маркес 3 0
10. Зелиньски Петр 3 0
11. Хюсай Эльсейд 3 0
12. Кальехон Хосе 2 0
13. Манолас Костас 2 0
14. Гулам Фаузи 2 0
15. Фабиан Руис 2 0
16. Луперто Себастьяно 2 0
17. Льоренте Фернандо 1 0
18. Инсинье Лоренцо 1 0
19. Юнес Амин 1 0
20. Политано Маттео 1 0
21. Лосано Ирвин 1 0
Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 11 1
2. Пеллегрини Лоренцо 7 1
3. Клюйверт Джастин 5 1
4. Коларов Александар 6 0
5. Дзаньоло Николо 6 0
6. Верету Жордан 5 0
7. Флоренци Алессандро 5 0
8. Кристанте Бриан 3 1
9. Четин Мерт 3 1
10. Джеко Эдин 4 0
11. Сантон Давиде 4 0
12. Мхитарян Генрих 3 0
13. Диавара Амаду 3 0
14. Фасио Федерико 1 1
15. Перотти Диего 1 1
16. Жуан Жезус 2 0
17. Спинаццола Леонардо 2 0
18. Пау Лопес 2 0
19. Юндер Дженгиз 2 0
20. Вильяр Гонсало 2 0
21. Калинич Никола 1 0
22. Смоллинг Крис 1 0
23. Перес Бруно 1 0
24. Перес Карлес 1 0
25. Антонуччи Мирко 1 0
26. Ибаньес Рожер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 11.9% (5) 11.9% (5) 21.43% (9) 14.29% (6) 26.19% (11) 14.29% (6)
 Рома 10.42% (5) 20.83% (10) 12.5% (6) 22.92% (11) 22.92% (11) 10.42% (5)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус
Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма
Рома Последние 20 матчей: + = -
Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома
Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома Рома 1:2 Ювентус Рома 0:2 Торино Фиорентина 1:4 Рома Рома 3:1 СПАЛ 2013 Рома 2:2 Вольфсбергер Интер Милан 0:0 Рома

Последние игры между собой

Наполи: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Рома: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Рома 2:1 Наполи Серия A Рома 1:4 Наполи Серия A Наполи 1:1 Рома Серия A Наполи 2:4 Рома Серия A
Рома 0:1 Наполи Серия A Рома 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:3 Рома Серия A Рома 1:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Рома Серия A Рома 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:0 Рома Серия A Наполи 1:0 Рома Серия A Наполи 3:0 Рома Кубок Рома 3:2 Наполи Кубок Рома 2:0 Наполи Серия A Рома 2:1 Наполи Серия A Наполи 4:1 Рома Серия A Рома 2:2 Наполи Серия A Наполи 1:3 Рома Серия A Рома 0:2 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 30 24 3 3 63 - 26 75
2. Лацио Заявка 30 21 5 4 66 - 31 68
3. Интер Милан Заявка 30 19 7 4 63 - 31 64
4. Аталанта Заявка 30 19 6 5 83 - 39 63
5. Рома 0:0 Заявка 30 14 7 9 53 - 40 49
6. Наполи 0:0 Заявка 30 13 7 10 46 - 39 46
7. Милан Заявка 30 13 7 10 39 - 37 46
8. Верона Заявка 30 11 9 10 37 - 36 42
9. Болонья Заявка 30 11 8 11 43 - 47 41
10. Сассуоло Заявка 30 11 7 12 55 - 52 40
11. Парма Заявка 30 11 6 13 41 - 40 39
12. Кальяри Заявка 30 10 9 11 48 - 46 39
13. Фиорентина Заявка 30 8 10 12 37 - 43 34
14. Сампдория Заявка 30 9 5 16 36 - 51 32
15. Удинезе Заявка 30 8 8 14 27 - 43 32
16. Торино Заявка 30 9 4 17 34 - 56 31
17. Дженоа Заявка 30 6 9 15 37 - 58 27
18. Лечче Заявка 30 6 7 17 38 - 70 25
19. Брешия Заявка 30 5 6 19 27 - 58 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 30 5 4 21 23 - 53 19
  • Второй тайм
  • 57'
    Выскакивал один на один с голкипером Зелиньски после заброса от Руиса, но пробил поляк точно в руки Лопесу.
  • Описание гола
    56'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Хосе Кальехон! Протащил мяч Руй по левому флангу и подал на линию вратарской, куда ворвался Кальехон и в падении пробил по воротам. Мяч рикошетом от ноги Лопеса залетел в сетку.
  • 55'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Кальехон и подал в штрафную, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 54'
    Сместился с фланга в центр Инсинье и покатил в центр на Зелиньски, но выстрел последнего накрыл Верету.
  • 53'
    Получил по ногам в центре поля Демме от Пеллегрини. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.
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  • 52'
    Навесил с правого фланга Кальехон в центр штрафной на Милика, но тому пробить по воротам не позволил Фасио.
  • 51'
    Руками уложил Фасио на газон в центре поля Милика. Можно было показать карточку. но судья пожалел нарушителя.
  • 50'
    Мягко навесил со штрафного Спинаццола на линию вратарской, но здесь Кулибали вынес сферу за боковую линию.
  • Желтая карточка
    49'
    Убегал в контратаку Мхитарян, но получил по ногам от Кулибали. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • 48'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Руис и сбросил назад под удар Инсинье, но этот выстрел принял на себя Фасио.
  • Опасный момент
    47'
    С левого фланга подавал Инсинье на дальнюю штангу. Мяч свалился с ноги и едва не залетел в дальнюю девятку, но Лопес сумел перевести на угловой.
  • Второй тайм начался
    46'
    Футболисты уже вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего опасного не произошло в компенсированное время. Судья своим свистком отправил команды на перерыв.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    Сместился с фланга в штрафную Руис, обыграл защитника и покатил под удар Зелиньски, но выстрел последнего оказался неточным.
  • Угловой
    43'
    С левого фланга навесил Руй в штрафную. но здесь без особых проблем Спинаццола головой вынес мяч на угловой.
  • 42'
    С правого фланга прострелил Дзаппакоста во вратарскую, где в падении пробил Пеллегрини, но мяч полетел выше перекладины.
  • Опасный момент
    41'
    Прорвался к штрафной соперника Инсинье и отдал поперек на Милика. который вторым касанием пробил из-под защитника, но выручил свою команду Лопес.
  • 40'
    Диагональным пасом Пеллегрини запустил по флангу Спинаццолу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 39'
    В разрез отдавал Мхитарян в штрафную, куда врывался Клюйверт, но вышедший из ворот Мерет оказался первым на мяче.
  • 38'
    Сместился с фланга в центр Инсинье и отдал тонкий пас в штрафную на Милика, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Фасио.
  • 37'
    Решился на дальний удар Демме метров с двадцати трех. Мяч полетел в дальний угол, но прошел рядом со штангой.
  • 36'
    Со штрафного Инсинье навесил на линию вратарской, но здесь выше всех прыгнул Фасио и вынес мяч головой на фланг.
  • 35'
    Придержал руками Пеллегрини перед своей штрафной Зелиньски. Опасный стандарт будут исполнять неаполитанцы.
  • Опасный момент
    34'
    Пробивал головой Милик с центра штрафной после подачи от Руя. Выручила гостей сейчас перекладина, а добивание Кальехона оказалось неточным.
  • 33'
    Принял мяч перед чужой штрафной Джеко и с разворота неожиданно пробил, но сфера до ворот не дошла, застряв в ногах Маноласа.
  • 32'
    С левого фланга Спинаццола подал на дальнюю штангу, где Дзаппакоста сбросил головой в центр, но перехватил этот пас Мерет.
  • 31'
    Мягко забросил Кальехон в штрафную на ход Руису, но прочитал эпизод Лопес и оказался первым на мяче.
  • Замена
    30'
    Вынужденная замена произошла в составе римлян. Вместо травмированного Смоллинга играть будет Федерико Фасио.
  • Травма, повреждение
    29'
    Пауза в матче. На ровном месте получил повреждение Смоллинг. Держится за мышцы паха футболист "Ромы".
  • 28'
    Ворвался в штрафную на скорости Кальехон после скидки от Инсинье, но пробил с острого угла крайне неудачно.
  • 27'
    Получил по ногам от Демме в центре поля Пеллегрини. Нужно аккуратнее играть футболисту "Наполи", ведь у него уже есть карточка.
  • 26'
    Забросил Дзаппакоста по флангу на ход Мхитаряну, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Кулибали.
  • 25'
    Прорвался по левой бровке Спинаццола и от лицевой линии подал в штрафную, где упал Джеко в борьбе с защитником, но судья проигнорировал этот эпизод.
  • 24'
    Взял инициативу на себя Пеллегрини, протащил мяч к штрафной и пробил в ближний угол, но немного выше перекладины полетела сфера.
  • 23'
    В медленном темпе прошел старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, ведь цена ошибки может быть слишком высока.
  • 22'
    Мягко подал Спинаццола в штрафную с левого фланга. Здесь пытался пробить Мхитарян, но проиграл он борьбу за мяч Кулибали.
  • 21'
    В верховой борьбе против Джеко в центре поля подтолкнул соперника в спину Манолас. Штрафной удар исполнят гости.
  • 20'
    С лету пробивал Мхитарян с угла вратарской после подачи от Дзаппакосты. Мяч полетел в дальний угол, но буквально с линии его головой вынес Кулибали.
  • 19'
    С правого фланга Дзаппакоста покатил в штрафную на Джеко, но тот откровенно передержал сферу и так и не смог пробить по воротам.
  • 18'
    Инсинье с левого фланга покатил в центр на Милика, который упал в борьбе против Смоллинга, но судья не стал останавливать игру.
  • 17'
    Мхитарян навесил в район одиннадцатиметровой отметки, где пробил головой Смоллинг, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 16'
    Перед своей штрафной Кулибали руками уложил на газон Джеко. Опасный стандарт исполнять будут римляне.
  • Опасный момент
    15'
    Принял мяч в штрафной соперника Милик после заброса от Руя, но в ближнем бою не смог форвард переиграть Лопеса, а добивание Инсинье оказалось неточным.
  • 14'
    С угла поля навесил на дальнюю штангу Кальехон. Здесь пробил головой Кулибали, но крайне неточно.
  • Опасный момент
    13'
    Тонким пасом Кальехон запустил в штрафную Руиса, который обыграл финтом защитника и пробил в ближний угол, но каким-то чудом сумел Лопес отбить сферу в сторону.
  • 12'
    Пробивал в падении Кальехон с острого угла после заброса от Демме, но мяч полетел слабо и точно в руки Лопесу.
  • 11'
    Дальний заброс исполнил Руй в штрафную на ход Милику, но того опередил Смоллинг и вынес мяч далеко в центр поля.
  • Желтая карточка
    10'
    Теперь уже Пеллегрини заехал по ноге сопернику в центре поля. Судья был последователен и здесь так же показал желтую карточку.
  • 9'
    Диагональным пасом Руй запускал по правой бровке Ди Лоренцо, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • Желтая карточка
    8'
    Грубо в подкат пошел Демме в центре поля в ноги Мхитаряну. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.
  • 7'
    Активно прессингуют соперника на чужой половине поля римляне. Даже центр с мячом не дают они перейти хозяевам.
  • 6'
    После навеса со штрафного от Руиса попытался пробить с ближней штанги Ди Лоренцо, но махнул мимо мяча.
  • 5'
    На фланге руками придержал Смоллинг за футболку Милика. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Наполи".
  • 4'
    Отдавал Мхитарян разрезной пас в штрафную на ход Джеко, но в последний момент мяч перехватил Манолас.
  • 3'
    Прорвался по правой бровке Кальехон и подал в центр штрафной, но там никого из партнеров не оказалось.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе бордово-белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Ромы"!
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Наполи 1:0 Рома

Исход игры
Наполи
73.7% (112)
Ничья
17.1% (26)
Рома
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
71.13% (101)
Меньше
28.87% (41)
Обе команды забьют
Да
83.8% (119)
Нет
16.2% (23)
Популярный счёт
2:1 Наполи
53.3% (81)
1:1 Ничья
11.8% (18)
1:0 Наполи
7.2% (11)
1:2 Рома
5.9% (9)
2:0 Наполи
5.3% (8)
2:2 Ничья
3.3% (5)
3:2 Наполи
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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