7' Желтая карточкаДемме Диего
9' Желтая карточкаПеллегрини Лоренцо
48' Желтая карточкаКулибали Калиду
1:0
55' ГолКальехон Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
-
34 Юнес АминПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Элмас ЭльифПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лосано ИрвинНападающий
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
7'
48'
55'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милик Аркадиуш
|10
|0.27
|2.
|Мертенс Дрис
|7
|0.19
|3.
|Инсинье Лоренцо
|5 (3)
|0.14
|4.
|Кальехон Хосе
|3
|0.08
|5.
|Льоренте Фернандо
|3
|0.08
|6.
|Лосано Ирвин
|3
|0.08
|7.
|Манолас Костас
|3
|0.08
|8.
|Фабиан Руис
|2
|0.05
|9.
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.05
|10.
|Зелиньски Петр
|2
|0.05
|11.
|Максимович Никола
|1
|0.03
|12.
|Аллан Маркес
|1
|0.03
|13.
|Элмас Эльиф
|1
|0.03
|14.
|Демме Диего
|1
|0.03
|15.
|Юнес Амин
|1
|0.03
|16.
|Гулам Фаузи
|0
|0
|17.
|Руй Мариу
|0
|0
|18.
|Политано Маттео
|0
|0
|19.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|14
|0.38
|2.
|Коларов Александар
|6 (2)
|0.16
|3.
|Мхитарян Генрих
|6
|0.16
|4.
|Клюйверт Джастин
|4
|0.11
|5.
|Дзаньоло Николо
|4
|0.11
|6.
|Перотти Диего
|3 (3)
|0.08
|7.
|Юндер Дженгиз
|3
|0.08
|8.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.05
|9.
|Калинич Никола
|2
|0.05
|10.
|Смоллинг Крис
|2
|0.05
|11.
|Верету Жордан
|2 (2)
|0.05
|12.
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|13.
|Манчини Джанлука
|1
|0.03
|14.
|Пасторе Хавьер
|0
|0
|15.
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|16.
|Перес Бруно
|0
|0
|17.
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|18.
|Перес Карлес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Руй Мариу
|7
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|5
|1
|3.
|Элмас Эльиф
|6
|0
|4.
|Демме Диего
|5
|0
|5.
|Мертенс Дрис
|4
|0
|6.
|Милик Аркадиуш
|4
|0
|7.
|Максимович Никола
|2
|1
|8.
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|9.
|Аллан Маркес
|3
|0
|10.
|Зелиньски Петр
|3
|0
|11.
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|12.
|Кальехон Хосе
|2
|0
|13.
|Манолас Костас
|2
|0
|14.
|Гулам Фаузи
|2
|0
|15.
|Фабиан Руис
|2
|0
|16.
|Луперто Себастьяно
|2
|0
|17.
|Льоренте Фернандо
|1
|0
|18.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|19.
|Юнес Амин
|1
|0
|20.
|Политано Маттео
|1
|0
|21.
|Лосано Ирвин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манчини Джанлука
|11
|1
|2.
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|1
|3.
|Клюйверт Джастин
|5
|1
|4.
|Коларов Александар
|6
|0
|5.
|Дзаньоло Николо
|6
|0
|6.
|Верету Жордан
|5
|0
|7.
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|8.
|Кристанте Бриан
|3
|1
|9.
|Четин Мерт
|3
|1
|10.
|Джеко Эдин
|4
|0
|11.
|Сантон Давиде
|4
|0
|12.
|Мхитарян Генрих
|3
|0
|13.
|Диавара Амаду
|3
|0
|14.
|Фасио Федерико
|1
|1
|15.
|Перотти Диего
|1
|1
|16.
|Жуан Жезус
|2
|0
|17.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|18.
|Пау Лопес
|2
|0
|19.
|Юндер Дженгиз
|2
|0
|20.
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|21.
|Калинич Никола
|1
|0
|22.
|Смоллинг Крис
|1
|0
|23.
|Перес Бруно
|1
|0
|24.
|Перес Карлес
|1
|0
|25.
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|26.
|Ибаньес Рожер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|11.9% (5)
|11.9% (5)
|21.43% (9)
|14.29% (6)
|26.19% (11)
|14.29% (6)
|Рома
|10.42% (5)
|20.83% (10)
|12.5% (6)
|22.92% (11)
|22.92% (11)
|10.42% (5)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: + = -Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус
Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма
Рома Последние 20 матчей: + = -Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома
Последние игры между собой
Наполи: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Рома: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Рома 0:1 Наполи Серия A Рома 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:3 Рома Серия A Рома 1:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Рома Серия A Рома 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:0 Рома Серия A Наполи 1:0 Рома Серия A Наполи 3:0 Рома Кубок Рома 3:2 Наполи Кубок Рома 2:0 Наполи Серия A Рома 2:1 Наполи Серия A Наполи 4:1 Рома Серия A Рома 2:2 Наполи Серия A Наполи 1:3 Рома Серия A Рома 0:2 Наполи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|63 - 26
|75
|2.
|Лацио
|Заявка
|30
|21
|5
|4
|66 - 31
|68
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|63 - 31
|64
|4.
|Аталанта
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|83 - 39
|63
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|30
|14
|7
|9
|53 - 40
|49
|6.
|Наполи
|0:0 Заявка
|30
|13
|7
|10
|46 - 39
|46
|7.
|Милан
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 37
|46
|8.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|37 - 36
|42
|9.
|Болонья
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 47
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|55 - 52
|40
|11.
|Парма
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|41 - 40
|39
|12.
|Кальяри
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|48 - 46
|39
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|37 - 43
|34
|14.
|Сампдория
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|36 - 51
|32
|15.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|27 - 43
|32
|16.
|Торино
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|34 - 56
|31
|17.
|Дженоа
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|37 - 58
|27
|18.
|Лечче
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|38 - 70
|25
|19.
|Брешия
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|27 - 58
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|5
|4
|21
|23 - 53
|19
|Футбольный тест из 100 вопросов
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Прогнозы на матч Наполи 1:0 Рома
Исход игры
Наполи
73.7% (112)
Ничья
17.1% (26)
Рома
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
71.13% (101)
Меньше
28.87% (41)
Обе команды забьют
Да
83.8% (119)
Нет
16.2% (23)
Популярный счёт
2:1 Наполи
53.3% (81)
1:1 Ничья
11.8% (18)
1:0 Наполи
7.2% (11)
1:2 Рома
5.9% (9)
2:0 Наполи
5.3% (8)
2:2 Ничья
3.3% (5)
3:2 Наполи
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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