Получил по ногам в центре поля Демме от Пеллегрини. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.

Сместился с фланга в центр Инсинье и покатил в центр на Зелиньски, но выстрел последнего накрыл Верету.

Отобрал мяч на чужой половине поля Кальехон и подал в штрафную, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Хосе Кальехон! Протащил мяч Руй по левому флангу и подал на линию вратарской, куда ворвался Кальехон и в падении пробил по воротам. Мяч рикошетом от ноги Лопеса залетел в сетку.

Выскакивал один на один с голкипером Зелиньски после заброса от Руиса, но пробил поляк точно в руки Лопесу.

Футболисты уже вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

С левого фланга подавал Инсинье на дальнюю штангу. Мяч свалился с ноги и едва не залетел в дальнюю девятку, но Лопес сумел перевести на угловой.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Руис и сбросил назад под удар Инсинье, но этот выстрел принял на себя Фасио.

Убегал в контратаку Мхитарян, но получил по ногам от Кулибали. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

Мягко навесил со штрафного Спинаццола на линию вратарской, но здесь Кулибали вынес сферу за боковую линию.

Руками уложил Фасио на газон в центре поля Милика. Можно было показать карточку. но судья пожалел нарушителя.

Навесил с правого фланга Кальехон в центр штрафной на Милика, но тому пробить по воротам не позволил Фасио.

Первый тайм

— Ничего опасного не произошло в компенсированное время. Судья своим свистком отправил команды на перерыв.

45' Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.

44' Сместился с фланга в штрафную Руис, обыграл защитника и покатил под удар Зелиньски, но выстрел последнего оказался неточным.

43' С левого фланга навесил Руй в штрафную. но здесь без особых проблем Спинаццола головой вынес мяч на угловой.

42' С правого фланга прострелил Дзаппакоста во вратарскую, где в падении пробил Пеллегрини, но мяч полетел выше перекладины.

41' Прорвался к штрафной соперника Инсинье и отдал поперек на Милика. который вторым касанием пробил из-под защитника, но выручил свою команду Лопес.

40' Диагональным пасом Пеллегрини запустил по флангу Спинаццолу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

39' В разрез отдавал Мхитарян в штрафную, куда врывался Клюйверт, но вышедший из ворот Мерет оказался первым на мяче.

38' Сместился с фланга в центр Инсинье и отдал тонкий пас в штрафную на Милика, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Фасио.

37' Решился на дальний удар Демме метров с двадцати трех. Мяч полетел в дальний угол, но прошел рядом со штангой.

36' Со штрафного Инсинье навесил на линию вратарской, но здесь выше всех прыгнул Фасио и вынес мяч головой на фланг.

35' Придержал руками Пеллегрини перед своей штрафной Зелиньски. Опасный стандарт будут исполнять неаполитанцы.

34' Пробивал головой Милик с центра штрафной после подачи от Руя. Выручила гостей сейчас перекладина, а добивание Кальехона оказалось неточным.

33' Принял мяч перед чужой штрафной Джеко и с разворота неожиданно пробил, но сфера до ворот не дошла, застряв в ногах Маноласа.

32' С левого фланга Спинаццола подал на дальнюю штангу, где Дзаппакоста сбросил головой в центр, но перехватил этот пас Мерет.

31' Мягко забросил Кальехон в штрафную на ход Руису, но прочитал эпизод Лопес и оказался первым на мяче.

30' Вынужденная замена произошла в составе римлян. Вместо травмированного Смоллинга играть будет Федерико Фасио.

29' Пауза в матче. На ровном месте получил повреждение Смоллинг. Держится за мышцы паха футболист "Ромы".

28' Ворвался в штрафную на скорости Кальехон после скидки от Инсинье, но пробил с острого угла крайне неудачно.

27' Получил по ногам от Демме в центре поля Пеллегрини. Нужно аккуратнее играть футболисту "Наполи", ведь у него уже есть карточка.

26' Забросил Дзаппакоста по флангу на ход Мхитаряну, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Кулибали.

25' Прорвался по левой бровке Спинаццола и от лицевой линии подал в штрафную, где упал Джеко в борьбе с защитником, но судья проигнорировал этот эпизод.

24' Взял инициативу на себя Пеллегрини, протащил мяч к штрафной и пробил в ближний угол, но немного выше перекладины полетела сфера.

23' В медленном темпе прошел старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, ведь цена ошибки может быть слишком высока.

22' Мягко подал Спинаццола в штрафную с левого фланга. Здесь пытался пробить Мхитарян, но проиграл он борьбу за мяч Кулибали.

21' В верховой борьбе против Джеко в центре поля подтолкнул соперника в спину Манолас. Штрафной удар исполнят гости.

20' С лету пробивал Мхитарян с угла вратарской после подачи от Дзаппакосты. Мяч полетел в дальний угол, но буквально с линии его головой вынес Кулибали.

19' С правого фланга Дзаппакоста покатил в штрафную на Джеко, но тот откровенно передержал сферу и так и не смог пробить по воротам.

18' Инсинье с левого фланга покатил в центр на Милика, который упал в борьбе против Смоллинга, но судья не стал останавливать игру.

17' Мхитарян навесил в район одиннадцатиметровой отметки, где пробил головой Смоллинг, но мяч застрял в гуще защитников.

16' Перед своей штрафной Кулибали руками уложил на газон Джеко. Опасный стандарт исполнять будут римляне.

15' Принял мяч в штрафной соперника Милик после заброса от Руя, но в ближнем бою не смог форвард переиграть Лопеса, а добивание Инсинье оказалось неточным.

14' С угла поля навесил на дальнюю штангу Кальехон. Здесь пробил головой Кулибали, но крайне неточно.

13' Тонким пасом Кальехон запустил в штрафную Руиса, который обыграл финтом защитника и пробил в ближний угол, но каким-то чудом сумел Лопес отбить сферу в сторону.

12' Пробивал в падении Кальехон с острого угла после заброса от Демме, но мяч полетел слабо и точно в руки Лопесу.

11' Дальний заброс исполнил Руй в штрафную на ход Милику, но того опередил Смоллинг и вынес мяч далеко в центр поля.

10' Теперь уже Пеллегрини заехал по ноге сопернику в центре поля. Судья был последователен и здесь так же показал желтую карточку.

9' Диагональным пасом Руй запускал по правой бровке Ди Лоренцо, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

8' Грубо в подкат пошел Демме в центре поля в ноги Мхитаряну. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.

7' Активно прессингуют соперника на чужой половине поля римляне. Даже центр с мячом не дают они перейти хозяевам.

6' После навеса со штрафного от Руиса попытался пробить с ближней штанги Ди Лоренцо, но махнул мимо мяча.

5' На фланге руками придержал Смоллинг за футболку Милика. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Наполи".

4' Отдавал Мхитарян разрезной пас в штрафную на ход Джеко, но в последний момент мяч перехватил Манолас.

3' Прорвался по правой бровке Кальехон и подал в центр штрафной, но там никого из партнеров не оказалось.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе бордово-белый комплект формы.