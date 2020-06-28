Прогнозы на матч Наполи - Рома

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Наполи
 
Позже

Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милик Аркадиуш 10 0.27
2. Мертенс Дрис 7 0.19
3. Инсинье Лоренцо 5 (3) 0.14
4. Кальехон Хосе 3 0.08
5. Льоренте Фернандо 3 0.08
6. Лосано Ирвин 3 0.08
7. Манолас Костас 3 0.08
8. Фабиан Руис 2 0.05
9. Ди Лоренцо Джованни 2 0.05
10. Зелиньски Петр 2 0.05
11. Максимович Никола 1 0.03
12. Аллан Маркес 1 0.03
13. Элмас Эльиф 1 0.03
14. Демме Диего 1 0.03
15. Юнес Амин 1 0.03
16. Гулам Фаузи 0 0
17. Руй Мариу 0 0
18. Политано Маттео 0 0
19. Хюсай Эльсейд 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 14 0.38
2. Коларов Александар 6 (2) 0.16
3. Мхитарян Генрих 6 0.16
4. Клюйверт Джастин 4 0.11
5. Дзаньоло Николо 4 0.11
6. Перотти Диего 3 (3) 0.08
7. Юндер Дженгиз 3 0.08
8. Пеллегрини Лоренцо 2 0.05
9. Калинич Никола 2 0.05
10. Смоллинг Крис 2 0.05
11. Верету Жордан 2 (2) 0.05
12. Кристанте Бриан 1 0.03
13. Манчини Джанлука 1 0.03
14. Пасторе Хавьер 0 0
15. Флоренци Алессандро 0 0
16. Перес Бруно 0 0
17. Спинаццола Леонардо 0 0
18. Перес Карлес 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Руй Мариу 7 0
2. Элмас Эльиф 6 0
3. Кулибали Калиду 4 1
4. Мертенс Дрис 4 0
5. Демме Диего 4 0
6. Милик Аркадиуш 4 0
7. Максимович Никола 2 1
8. Ди Лоренцо Джованни 3 0
9. Аллан Маркес 3 0
10. Зелиньски Петр 3 0
11. Хюсай Эльсейд 3 0
12. Кальехон Хосе 2 0
13. Манолас Костас 2 0
14. Гулам Фаузи 2 0
15. Фабиан Руис 2 0
16. Луперто Себастьяно 2 0
17. Льоренте Фернандо 1 0
18. Инсинье Лоренцо 1 0
19. Юнес Амин 1 0
20. Политано Маттео 1 0
21. Лосано Ирвин 1 0
Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 11 1
2. Пеллегрини Лоренцо 6 1
3. Клюйверт Джастин 5 1
4. Коларов Александар 6 0
5. Дзаньоло Николо 6 0
6. Верету Жордан 5 0
7. Флоренци Алессандро 5 0
8. Кристанте Бриан 3 1
9. Четин Мерт 3 1
10. Джеко Эдин 4 0
11. Сантон Давиде 4 0
12. Мхитарян Генрих 3 0
13. Диавара Амаду 3 0
14. Фасио Федерико 1 1
15. Перотти Диего 1 1
16. Жуан Жезус 2 0
17. Спинаццола Леонардо 2 0
18. Пау Лопес 2 0
19. Юндер Дженгиз 2 0
20. Вильяр Гонсало 2 0
21. Калинич Никола 1 0
22. Смоллинг Крис 1 0
23. Перес Бруно 1 0
24. Перес Карлес 1 0
25. Антонуччи Мирко 1 0
26. Ибаньес Рожер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 11.9% (5) 11.9% (5) 21.43% (9) 14.29% (6) 26.19% (11) 14.29% (6)
 Рома 10.42% (5) 20.83% (10) 12.5% (6) 22.92% (11) 22.92% (11) 10.42% (5)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус
Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма
Рома Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома
Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома Рома 1:2 Ювентус Рома 0:2 Торино Фиорентина 1:4 Рома Рома 3:1 СПАЛ 2013 Рома 2:2 Вольфсбергер Интер Милан 0:0 Рома

Последние игры между собой

Наполи: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Рома: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Рома 2:1 Наполи Серия A Рома 1:4 Наполи Серия A Наполи 1:1 Рома Серия A Наполи 2:4 Рома Серия A
Рома 0:1 Наполи Серия A Рома 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:3 Рома Серия A Рома 1:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Рома Серия A Рома 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:0 Рома Серия A Наполи 1:0 Рома Серия A Наполи 3:0 Рома Кубок Рома 3:2 Наполи Кубок Рома 2:0 Наполи Серия A Рома 2:1 Наполи Серия A Наполи 4:1 Рома Серия A Рома 2:2 Наполи Серия A Наполи 1:3 Рома Серия A Рома 0:2 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 29 23 3 3 59 - 25 72
2. Лацио Заявка 29 21 5 3 66 - 28 68
3. Интер Милан Заявка 29 19 7 3 62 - 29 64
4. Аталанта Заявка 29 18 6 5 82 - 39 60
5. Рома Заявка 29 14 6 9 53 - 40 48
6. Наполи Заявка 29 13 6 10 46 - 39 45
7. Милан Заявка 29 12 7 10 36 - 37 43
8. Верона Заявка 29 11 9 9 37 - 34 42
9. Парма Заявка 29 11 6 12 40 - 38 39
10. Кальяри Заявка 29 10 9 10 48 - 45 39
11. Болонья Заявка 29 10 8 11 41 - 46 38
12. Сассуоло Заявка 29 10 7 12 51 - 50 37
13. Торино Заявка 29 9 4 16 33 - 52 31
14. Удинезе Заявка 29 8 7 14 25 - 41 31
15. Фиорентина Заявка 29 7 10 12 35 - 42 31
16. Сампдория Заявка 29 8 5 16 33 - 51 29
17. Дженоа Заявка 29 6 8 15 35 - 56 26
18. Лечче Заявка 29 6 7 16 36 - 66 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 29 5 4 20 23 - 50 19
20. Брешия Заявка 29 4 6 19 25 - 58 18
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июля 2020, осталось 2 дня 19 часов 48 минут.


    • Прогнозы 46
    Наполи 69.6% (32)
    X 19.6% (9)
    Рома 10.9% (5)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Наполи - Рома

    Исход игры
    Наполи
    69.6% (32)
    Ничья
    19.6% (9)
    Рома
    10.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (32)
    Меньше
    27.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    86.36% (38)
    Нет
    13.64% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    54.3% (25)
    1:1 Ничья
    13% (6)
    1:0 Наполи
    8.7% (4)
    1:2 Рома
    8.7% (4)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Наполи - Рома онлайн

    Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

    Прямая трансляция матча после регистрации

    Прямая трансляция матча

    Фонбет

    Париматч

    БетСити

    ВулканБет

    1ХСтавка

    Бонусы букмекеров
    КЭШБЭК 12,5% на все ставки


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     