Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Д'Аллесандро Марко нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

44' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Г О О О О О Л - Окака Стефано ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот

34' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Вальдифиори Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Ласанья Кевин из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

25' Плохо сыграл Бонифаци Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

24' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

21' Удар от ворот произведет Удинезе

21' Мурджа Алессандро не смог попасть в створ ударом издали

18' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Удинезе

17' Мурджа Алессандро не смог попасть в створ ударом издали

16' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

11' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Вальдифиори Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Какой промах! Ласанья Кевин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

7' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Удинезе

5' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Уолас Соуза не смог попасть в створ ударом издали

3' Уолас Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Удинезе начинает с центра поля