СПАЛ 2013
0:3
Второй тайм: 90+'
Стадион: Паоло Мацца
Удинезе
0:1
18' ГолДе Пауль Родриго
0:2
35' ГолОкака Стефано
0:3
82' ГолЛасанья Кевин
25
Летица
Карло
27
Фелипе
Диас
26
Сала
Джакопо
19
Кастро
Лукас
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сала ДжакопоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Кастро ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Бьяджо Луиджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
18'
0:1
35'
0:2
82'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
8 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петанья Андреа
|12 (5)
|0.32
|2.
|Валоти Матиа
|3
|0.08
|3.
|Куртич Ясмин
|2
|0.05
|4.
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.05
|5.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.03
|6.
|Флоккари Сержио
|1
|0.03
|7.
|Миссироли Симоне
|1
|0.03
|8.
|Бонифаци Кевин
|1
|0.03
|9.
|Дабо Брайан
|0
|0
|10.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|11.
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|12.
|Томович Ненад
|0
|0
|13.
|Ционек Тьяго
|0
|0
|14.
|Мурджа Алессандро
|0
|0
|15.
|Хулио Игор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ласанья Кевин
|9
|0.24
|2.
|Де Пауль Родриго
|6
|0.16
|3.
|Окака Стефано
|6
|0.16
|4.
|Фофана Секо
|2
|0.05
|5.
|Несторовски Илья
|2
|0.05
|6.
|Сема Кен
|2
|0.05
|7.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.03
|8.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.03
|9.
|Бекао Родриго
|1
|0.03
|10.
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|11.
|Зеегелаар Марвин
|0
|0
|12.
|Теодорчик Лукаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ционек Тьяго
|10
|0
|2.
|Стрефецца Габриэль
|7
|1
|3.
|Миссироли Симоне
|7
|0
|4.
|Валоти Матиа
|7
|0
|5.
|Хулио Игор
|7
|0
|6.
|Томович Ненад
|5
|1
|7.
|Фелипе Диас
|5
|0
|8.
|Куртич Ясмин
|5
|0
|9.
|Петанья Андреа
|5
|0
|10.
|Вальдифиори Мирко
|4
|0
|11.
|Ди Франческо Федерико
|4
|0
|12.
|Викари Франческо
|4
|0
|13.
|Флоккари Сержио
|2
|0
|14.
|Дабо Брайан
|2
|0
|15.
|Бериша Этрит
|2
|0
|16.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|17.
|Мурджа Алессандро
|2
|0
|18.
|Д'Аллесандро Марко
|0
|1
|19.
|Жуканович Эрвин
|1
|0
|20.
|Сала Джакопо
|1
|0
|21.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|22.
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|23.
|Янкович Марко
|1
|0
|24.
|Летица Карло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Окака Стефано
|9
|0
|2.
|Яяло Мато
|7
|1
|3.
|Бекао Родриго
|7
|0
|4.
|Де Пауль Родриго
|5
|1
|5.
|Сема Кен
|5
|0
|6.
|Несторовски Илья
|4
|0
|7.
|Фофана Секо
|4
|0
|8.
|Трост-Эконг Виллиам
|4
|0
|9.
|Опоку Николас
|2
|1
|10.
|Самир Каэтано
|3
|0
|11.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|3
|0
|12.
|Зеегелаар Марвин
|2
|0
|13.
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|14.
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|15.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|16.
|Уолас Соуза
|1
|0
|17.
|Теодорчик Лукаш
|1
|0
|18.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|19.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|20.
|Барак Антонин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СПАЛ 2013
|9.09% (2)
|31.82% (7)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|4.55% (1)
|Удинезе
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|30.43% (7)
|0
|13.04% (3)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри
Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа
Удинезе Последние 20 матчей: + = -Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе
Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Удинезе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|24
|3
|4
|65 - 30
|75
|2.
|Лацио
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|67 - 33
|68
|3.
|Аталанта
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|85 - 39
|66
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|63 - 31
|64
|5.
|Рома
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|56 - 43
|51
|6.
|Наполи
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|50 - 41
|51
|7.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 39
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|57 - 53
|43
|9.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|37 - 36
|42
|10.
|Болонья
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|44 - 49
|41
|11.
|Кальяри
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|48 - 46
|40
|12.
|Парма
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 42
|39
|13.
|Удинезе
|3:0 Заявка
|31
|9
|8
|14
|30 - 43
|35
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|37 - 43
|35
|15.
|Торино
|Заявка
|31
|10
|4
|17
|37 - 57
|34
|16.
|Сампдория
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|36 - 53
|32
|17.
|Лечче
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|40 - 71
|28
|18.
|Дженоа
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|38 - 60
|27
|19.
|Брешия
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|28 - 61
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|0:3 Заявка
|31
|5
|4
|22
|23 - 56
|19
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:3 Удинезе
Исход игры
СПАЛ 2013
20.7% (31)
Ничья
34% (51)
Удинезе
45.3% (68)
Тотал 2.5
Больше
34.75% (49)
Меньше
65.25% (92)
Обе команды забьют
Да
65.96% (93)
Нет
34.04% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (45)
1:2 Удинезе
20.7% (31)
0:1 Удинезе
20% (30)
2:1 СПАЛ 2013
8% (12)
1:0 СПАЛ 2013
6.7% (10)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 СПАЛ 2013
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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