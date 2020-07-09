Второй тайм

95' Удинезе заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

92' Уолас Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Тактическая замена. Фофана Секо уходит с поля и его заменяет Марко Балларини

91' Стрефецца Габриэль из команды СПАЛ 2013 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

90' Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Игрок из команды СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Удар от ворот произведет Удинезе

88' Дабо Брайан не смог попасть в створ ударом издали

88' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Удинезе

87' Сала Джакопо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Г О О О О Л - Ласанья Кевин изменил счет на табло!

78' Удар от ворот произведет Удинезе

77' Удар от ворот произведет Удинезе

76' Стрефецца Габриэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

69' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

66' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Удинезе

64' Окака Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Бекао Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Вальдифиори Мирко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Удинезе

58' Ласанья Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Удар от ворот произведет Удинезе

56' Сала Джакопо не смог попасть в створ ударом издали

56' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Удинезе

55' Мурджа Алессандро не смог попасть в створ ударом издали

53' Удар от ворот произведет Удинезе

53' Петанья Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Вальдифиори Мирко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.