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СПАЛ 2013
0:3
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
0:1
18' Гол
Де Пауль Родриго
0:2
35' Гол
Окака Стефано
0:3
81' Гол
Ласанья Кевин
90'+5
25
Летица
Карло
41
Бонифаци
Кевин
27
Фелипе
Диас
23
Викари
Франческо
77
Д'Аллесандро
Марко
7
Миссироли
Симоне
6
Вальдифиори
Мирко
11
Мурджа
Алессандро
26
Сала
Джакопо
37
Петанья
Андреа
19
Кастро
Лукас
1
Муссо
Хуан
87
Де
Майо
Себастьян
17
Нюйтинк
Брэм
50
Бекао
Родриго
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
6
Фофана
Секо
11
Уолас
Соуза
77
Зеегелаар
Марвин
15
Ласанья
Кевин
7
Окака
Стефано
СПАЛ 2013
3-5-2
Удинезе
3-5-2

Ход матча

18'
0:1
Де Пауль Родриго
35'
0:2
Окака Стефано
46'
Дабо Брайан
Миссироли Симоне
 
63'
Стрефецца Габриэль
Мурджа Алессандро
 
72'
Реца Аркадиуш
Д'Аллесандро Марко
 
72'
Флоккари Сержио
Кастро Лукас
 
76'
 
Тер Авест Хидде
Зеегелаар Марвин
77'
 
Самир Каэтано
Де Майо Себастьян
81'
0:3
Ласанья Кевин
(Фофана Секо)
82'
 
Несторовски Илья
Ласанья Кевин
82'
 
Теодорчик Лукаш
Окака Стефано
84'
Черри Альберто
Петанья Андреа
 
90'
 
Балларини Марко
Фофана Секо

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петанья Андреа 12 (5) 0.32
2. Валоти Матиа 3 0.08
3. Куртич Ясмин 2 0.05
4. Ди Франческо Федерико 2 0.05
5. Стрефецца Габриэль 1 0.03
6. Флоккари Сержио 1 0.03
7. Миссироли Симоне 1 0.03
8. Бонифаци Кевин 1 0.03
9. Дабо Брайан 0 0
10. Вальдифиори Мирко 0 0
11. Реца Аркадиуш 0 0
12. Томович Ненад 0 0
13. Ционек Тьяго 0 0
14. Мурджа Алессандро 0 0
15. Хулио Игор 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ласанья Кевин 9 0.24
2. Де Пауль Родриго 6 0.16
3. Окака Стефано 6 0.16
4. Фофана Секо 2 0.05
5. Несторовски Илья 2 0.05
6. Сема Кен 2 0.05
7. Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.03
8. Пуссетто Игнасио 1 0.03
9. Бекао Родриго 1 0.03
10. Мандрагора Роландо 0 0
11. Зеегелаар Марвин 0 0
12. Теодорчик Лукаш 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Ционек Тьяго 10 0
2. Стрефецца Габриэль 7 1
3. Миссироли Симоне 7 0
4. Валоти Матиа 7 0
5. Хулио Игор 7 0
6. Томович Ненад 5 1
7. Фелипе Диас 5 0
8. Куртич Ясмин 5 0
9. Петанья Андреа 5 0
10. Вальдифиори Мирко 4 0
11. Ди Франческо Федерико 4 0
12. Викари Франческо 4 0
13. Флоккари Сержио 2 0
14. Дабо Брайан 2 0
15. Бериша Этрит 2 0
16. Бонифаци Кевин 2 0
17. Мурджа Алессандро 2 0
18. Д'Аллесандро Марко 0 1
19. Жуканович Эрвин 1 0
20. Сала Джакопо 1 0
21. Фарес Мохамед 1 0
22. Реца Аркадиуш 1 0
23. Янкович Марко 1 0
24. Летица Карло 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Окака Стефано 9 0
2. Яяло Мато 7 1
3. Бекао Родриго 7 0
4. Де Пауль Родриго 5 1
5. Сема Кен 5 0
6. Несторовски Илья 4 0
7. Фофана Секо 4 0
8. Трост-Эконг Виллиам 4 0
9. Опоку Николас 2 1
10. Самир Каэтано 3 0
11. Стрюгер-Ларсен Йенс 3 0
12. Зеегелаар Марвин 2 0
13. Нюйтинк Брэм 2 0
14. Мандрагора Роландо 2 0
15. Де Майо Себастьян 1 0
16. Уолас Соуза 1 0
17. Теодорчик Лукаш 1 0
18. Пуссетто Игнасио 1 0
19. Ласанья Кевин 1 0
20. Барак Антонин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СПАЛ 2013 9.09% (2) 31.82% (7) 13.64% (3) 22.73% (5) 18.18% (4) 4.55% (1)
 Удинезе 15.38% (4) 15.38% (4) 30.77% (8) 0 11.54% (3) 26.92% (7)

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -
Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри
Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа
Удинезе Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе
Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Удинезе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Серия A Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 СПАЛ 2013 Серия A
СПАЛ 2013 3:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 24 3 4 65 - 30 75
2. Лацио Заявка 31 21 5 5 67 - 33 68
3. Аталанта Заявка 31 20 6 5 85 - 39 66
4. Интер Милан Заявка 31 19 8 4 65 - 33 65
5. Рома Заявка 31 15 6 10 56 - 43 51
6. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
7. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
8. Сассуоло Заявка 31 12 7 12 57 - 53 43
9. Верона Заявка 31 11 10 10 39 - 38 43
10. Болонья Заявка 31 11 8 12 44 - 49 41
11. Кальяри Заявка 31 10 10 11 48 - 46 40
12. Парма Заявка 31 11 6 14 42 - 42 39
13. Удинезе Заявка 31 9 8 14 30 - 43 35
14. Фиорентина Заявка 31 8 11 12 37 - 43 35
15. Торино Заявка 31 10 4 17 37 - 57 34
16. Сампдория Заявка 31 9 5 17 36 - 53 32
17. Лечче Заявка 31 7 7 17 40 - 71 28
18. Дженоа Заявка 31 6 9 16 38 - 60 27
19. Брешия Заявка 31 5 6 20 28 - 61 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 31 5 4 22 23 - 56 19
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
СПАЛ 2013 20.7% (31)
X 34% (51)
Удинезе 45.3% (68)
Все прогнозы
2.31 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:3 Удинезе

Исход игры
СПАЛ 2013
20.7% (31)
Ничья
34% (51)
Удинезе
45.3% (68)
Тотал 2.5
Больше
34.75% (49)
Меньше
65.25% (92)
Обе команды забьют
Да
65.96% (93)
Нет
34.04% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (45)
1:2 Удинезе
20.7% (31)
0:1 Удинезе
20% (30)
2:1 СПАЛ 2013
8% (12)
1:0 СПАЛ 2013
6.7% (10)
2:0 СПАЛ 2013
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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