Фиорентина
0:0
Конец матча
Стадион: Артемио Франки
Кальяри
9' Желтая карточкаКьеза Федерико
72' Желтая карточкаМатьелло Федерико
81' Желтая карточкаДункан Альфред
90' Желтая карточкаЛикояннис Хараламбос
21
Лирола
Поль
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
81'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кьеза Федерико
|7 (1)
|0.19
|2.
|Пульгар Эрик
|6 (6)
|0.16
|3.
|Влахович Душан
|6 (1)
|0.16
|4.
|Рибери Франк
|3
|0.08
|5.
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0.08
|6.
|Песселья Херман
|3
|0.08
|7.
|Миленкович Никола
|3
|0.08
|8.
|Бенасси Марко
|1
|0.03
|9.
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0.03
|10.
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|11.
|Бадель Милан
|1
|0.03
|12.
|Кутроне Патрик
|1
|0.03
|13.
|Далберт Эстеван
|0
|0
|14.
|Лирола Поль
|0
|0
|15.
|Дункан Альфред
|0
|0
|16.
|Венути Лоренцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|17 (4)
|0.46
|2.
|Симеоне Джованни
|10
|0.27
|3.
|Наингголан Раджа
|6
|0.16
|4.
|Нандес Найтан
|2
|0.05
|5.
|Чеппители Лука
|2
|0.05
|6.
|Кастро Лукас
|2
|0.05
|7.
|Фараго Паоло
|1
|0.03
|8.
|Олива Кристиан
|1
|0.03
|9.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0.03
|10.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|11.
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|12.
|Пизакане Фабио
|1
|0.03
|13.
|Рог Марко
|1
|0.03
|14.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|15.
|Чигарини Лука
|0
|0
|16.
|Ионице Артур
|0
|0
|17.
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Песселья Херман
|10
|0
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|9
|0
|3.
|Касерес Мартин
|7
|1
|4.
|Далберт Эстеван
|7
|1
|5.
|Пульгар Эрик
|8
|0
|6.
|Миленкович Никола
|7
|0
|7.
|Кьеза Федерико
|6
|0
|8.
|Влахович Душан
|4
|1
|9.
|Венути Лоренцо
|4
|0
|10.
|Лирола Поль
|4
|0
|11.
|Бадель Милан
|2
|1
|12.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|13.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|14.
|Раньери Лука
|1
|1
|15.
|Боатенг Кевин-Принс
|2
|0
|16.
|Дункан Альфред
|2
|0
|17.
|Геззаль Рашид
|2
|0
|18.
|Рибери Франк
|1
|0
|19.
|Роша Игор II
|1
|0
|20.
|Бенасси Марко
|1
|0
|21.
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|22.
|Кутроне Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нандес Найтан
|13
|0
|2.
|Пеллегрини Лука
|10
|0
|3.
|Чигарини Лука
|7
|1
|4.
|Пизакане Фабио
|7
|1
|5.
|Рог Марко
|7
|0
|6.
|Наингголан Раджа
|5
|0
|7.
|Педро Жоао
|5
|0
|8.
|Чеппители Лука
|5
|0
|9.
|Карбони Андреа
|3
|1
|10.
|Ионице Артур
|4
|0
|11.
|Ликояннис Хараламбос
|4
|0
|12.
|Симеоне Джованни
|4
|0
|13.
|Клаван Рагнар
|3
|0
|14.
|Матьелло Федерико
|3
|0
|15.
|Каччаторе Фабрицио
|1
|1
|16.
|Кастро Лукас
|2
|0
|17.
|Перейро Гастон
|2
|0
|18.
|Ольсен Робин
|0
|1
|19.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0
|20.
|Черри Альберто
|1
|0
|21.
|Фараго Паоло
|1
|0
|22.
|Пинна Симоне
|1
|0
|23.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|24.
|Олива Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|6.06% (2)
|24.24% (8)
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
|21.21% (7)
|Кальяри
|6.98% (3)
|23.26% (10)
|9.3% (4)
|20.93% (9)
|20.93% (9)
|18.6% (8)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия
Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина Фиорентина 2:0 Читтаделла Фиорентина 0:1 Лечче
Кальяри Последние 20 матчей: + = -Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри
Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Кальяри: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Кальяри 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:3 Кальяри Серия A Кальяри 0:4 Фиорентина Серия A Кальяри 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:1 Кальяри Серия A Фиорентина 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Фиорентина Серия A Кальяри 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Кальяри Серия A Фиорентина 2:1 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|24
|3
|4
|65 - 30
|75
|2.
|Лацио
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|67 - 33
|68
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|63 - 31
|64
|4.
|Аталанта
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|83 - 39
|63
|5.
|Наполи
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|50 - 41
|51
|6.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 39
|49
|7.
|Рома
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|54 - 42
|48
|8.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|37 - 36
|42
|9.
|Болонья
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 47
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|55 - 52
|40
|11.
|Кальяри
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|48 - 46
|40
|12.
|Парма
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|41 - 40
|39
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|37 - 43
|35
|14.
|Сампдория
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|36 - 51
|32
|15.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|27 - 43
|32
|16.
|Торино
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|34 - 56
|31
|17.
|Лечче
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|40 - 71
|28
|18.
|Дженоа
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|38 - 60
|27
|19.
|Брешия
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|27 - 58
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|5
|4
|21
|23 - 53
|19
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Кальяри
Исход игры
Фиорентина
73.4% (113)
Ничья
22.7% (35)
Кальяри
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
52.08% (75)
Меньше
47.92% (69)
Обе команды забьют
Да
66.67% (96)
Нет
33.33% (48)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
39.6% (61)
1:0 Фиорентина
17.5% (27)
1:1 Ничья
14.9% (23)
2:0 Фиорентина
10.4% (16)
2:2 Ничья
4.5% (7)
1:2 Кальяри
1.9% (3)
3:0 Фиорентина
1.3% (2)
0:1 Кальяри
1.3% (2)
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