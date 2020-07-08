Второй тайм

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Хорошую попытку сделал Кутроне Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

94' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Симеоне Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Геззаль Рашид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Ликояннис Хараламбос - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

91' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Кальяри

90' Отличные скиллы показывает Геззаль Рашид , обводя своих соперников

86' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Фиорентина остается без одного игрока, потому что Геззаль Рашид уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

85' Матч возобновлен

83' Геззаль Рашид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Валюкевич Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Наингголан Раджа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Дункан Альфред получил желтую карточку от судьи

80' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Наингголан Раджа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Касерес Мартин из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Плохо сыграл Ликояннис Хараламбос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

77' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

76' Удар от ворот произведет Кальяри

75' Влахович Душан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Отличные скиллы показывает Рибери Франк , обводя своих соперников

73' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Матьелло Федерико получил желтую карточку от судьи

70' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Чеккерини Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

68' Касерес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Кальяри

66' Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Тактическая замена. Жуан Педро уходит с поля и его заменяет Рагатцу Даниэле

63' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Касерес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Жуан Педро из команды Кальяри нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

58' Миленкович Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Влахович Душан из команды Фиорентина плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

57' Хорошую попытку сделал Симеоне Джованни . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Отличные скиллы показывает Нандес Найтан , обводя своих соперников

56' Валюкевич Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Рог Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' ШАНС! Нандес Найтан вышел один на один с голкипером...

54' Удар от ворот произведет Фиорентина

54' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

54' Касерес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Геззаль Рашид получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Геззаль Рашид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Нандес Найтан из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Удар от ворот произведет Фиорентина