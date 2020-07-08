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Фиорентина
0:0
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
9' Желтая карточка
Кьеза Федерико
72' Желтая карточка
Матьелло Федерико
81' Желтая карточка
Дункан Альфред
90' Желтая карточка
Ликояннис Хараламбос
90'+6
69
Дронговски
Бартломей
22
Касерес
Мартин
17
Чеккерини
Федерико
4
Миленкович
Никола
21
Лирола
Поль
88
Дункан
Альфред
5
Бадель
Милан
23
Венути
Лоренцо
25
Кьеза
Федерико
28
Влахович
Душан
7
Рибери
Франк
28
Краньо
Алессио
3
Матьелло
Федерико
40
Валюкевич
Себастьян
15
Клаван
Рагнар
22
Ликояннис
Хараламбос
18
Нандес
Найтан
4
Наингголан
Раджа
6
Рог
Марко
14
Бирса
Вальтер
99
Симеоне
Джованни
10
Педро
Жоао
Фиорентина
3-4-3
Кальяри
4-3-3

Ход матча

9'
Кьеза Федерико
 
46'
Геззаль Рашид
Кьеза Федерико
 
59'
Далберт Эстеван
Лирола Поль
 
61'
Пульгар Эрик
Бадель Милан
 
64'
 
Рагатцу Даниэле
Педро Жоао
64'
 
Ионице Артур
Рог Марко
72'
 
Матьелло Федерико
75'
Кутроне Патрик
Рибери Франк
 
75'
Куаме Кристиан
Влахович Душан
 
80'
 
Фараго Паоло
Бирса Вальтер
81'
Дункан Альфред
 
90'
 
Ликояннис Хараламбос

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кьеза Федерико 7 (1) 0.19
2. Пульгар Эрик 6 (6) 0.16
3. Влахович Душан 6 (1) 0.16
4. Рибери Франк 3 0.08
5. Кастровилли Гаэтано 3 0.08
6. Песселья Херман 3 0.08
7. Миленкович Никола 3 0.08
8. Бенасси Марко 1 0.03
9. Боатенг Кевин-Принс 1 0.03
10. Касерес Мартин 1 0.03
11. Бадель Милан 1 0.03
12. Кутроне Патрик 1 0.03
13. Далберт Эстеван 0 0
14. Лирола Поль 0 0
15. Дункан Альфред 0 0
16. Венути Лоренцо 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 17 (4) 0.46
2. Симеоне Джованни 10 0.27
3. Наингголан Раджа 6 0.16
4. Нандес Найтан 2 0.05
5. Чеппители Лука 2 0.05
6. Кастро Лукас 2 0.05
7. Фараго Паоло 1 0.03
8. Олива Кристиан 1 0.03
9. Рагатцу Даниэле 1 0.03
10. Черри Альберто 1 0.03
11. Перейро Гастон 1 0.03
12. Пизакане Фабио 1 0.03
13. Рог Марко 1 0.03
14. Пеллегрини Лука 0 0
15. Чигарини Лука 0 0
16. Ионице Артур 0 0
17. Ликояннис Хараламбос 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Песселья Херман 10 0
2. Кастровилли Гаэтано 9 0
3. Касерес Мартин 7 1
4. Далберт Эстеван 7 1
5. Пульгар Эрик 8 0
6. Миленкович Никола 7 0
7. Кьеза Федерико 6 0
8. Влахович Душан 4 1
9. Венути Лоренцо 4 0
10. Лирола Поль 4 0
11. Бадель Милан 2 1
12. Соттил Рикардо 3 0
13. Чеккерини Федерико 3 0
14. Раньери Лука 1 1
15. Боатенг Кевин-Принс 2 0
16. Дункан Альфред 2 0
17. Геззаль Рашид 2 0
18. Рибери Франк 1 0
19. Роша Игор II 1 0
20. Бенасси Марко 1 0
21. Дронговски Бартломей 1 0
22. Кутроне Патрик 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Нандес Найтан 13 0
2. Пеллегрини Лука 10 0
3. Чигарини Лука 7 1
4. Пизакане Фабио 7 1
5. Рог Марко 7 0
6. Наингголан Раджа 5 0
7. Педро Жоао 5 0
8. Чеппители Лука 5 0
9. Карбони Андреа 3 1
10. Ионице Артур 4 0
11. Ликояннис Хараламбос 4 0
12. Симеоне Джованни 4 0
13. Клаван Рагнар 3 0
14. Матьелло Федерико 3 0
15. Каччаторе Фабрицио 1 1
16. Кастро Лукас 2 0
17. Перейро Гастон 2 0
18. Ольсен Робин 0 1
19. Рагатцу Даниэле 1 0
20. Черри Альберто 1 0
21. Фараго Паоло 1 0
22. Пинна Симоне 1 0
23. Валюкевич Себастьян 1 0
24. Олива Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 6.06% (2) 24.24% (8) 15.15% (5) 9.09% (3) 24.24% (8) 21.21% (7)
 Кальяри 6.98% (3) 23.26% (10) 9.3% (4) 20.93% (9) 20.93% (9) 18.6% (8)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия
Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина Фиорентина 2:0 Читтаделла Фиорентина 0:1 Лечче
Кальяри Последние 20 матчей: + = -
Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри
Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Кальяри: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Кальяри 5:2 Фиорентина Серия A Кальяри 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Кальяри Серия A Фиорентина 0:1 Кальяри Серия A
Кальяри 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:3 Кальяри Серия A Кальяри 0:4 Фиорентина Серия A Кальяри 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:1 Кальяри Серия A Фиорентина 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Фиорентина Серия A Кальяри 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Кальяри Серия A Фиорентина 2:1 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 24 3 4 65 - 30 75
2. Лацио Заявка 31 21 5 5 67 - 33 68
3. Интер Милан Заявка 30 19 7 4 63 - 31 64
4. Аталанта Заявка 30 19 6 5 83 - 39 63
5. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
6. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
7. Рома Заявка 30 14 6 10 54 - 42 48
8. Верона Заявка 30 11 9 10 37 - 36 42
9. Болонья Заявка 30 11 8 11 43 - 47 41
10. Сассуоло Заявка 30 11 7 12 55 - 52 40
11. Кальяри Заявка 31 10 10 11 48 - 46 40
12. Парма Заявка 30 11 6 13 41 - 40 39
13. Фиорентина Заявка 31 8 11 12 37 - 43 35
14. Сампдория Заявка 30 9 5 16 36 - 51 32
15. Удинезе Заявка 30 8 8 14 27 - 43 32
16. Торино Заявка 30 9 4 17 34 - 56 31
17. Лечче Заявка 31 7 7 17 40 - 71 28
18. Дженоа Заявка 31 6 9 16 38 - 60 27
19. Брешия Заявка 30 5 6 19 27 - 58 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 30 5 4 21 23 - 53 19
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Фиорентина 73.4% (113)
X 22.7% (35)
Кальяри 3.9% (6)
Все прогнозы
2.81 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Кальяри

Исход игры
Фиорентина
73.4% (113)
Ничья
22.7% (35)
Кальяри
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
52.08% (75)
Меньше
47.92% (69)
Обе команды забьют
Да
66.67% (96)
Нет
33.33% (48)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
39.6% (61)
1:0 Фиорентина
17.5% (27)
1:1 Ничья
14.9% (23)
2:0 Фиорентина
10.4% (16)
2:2 Ничья
4.5% (7)
1:2 Кальяри
1.9% (3)
3:0 Фиорентина
1.3% (2)
0:1 Кальяри
1.3% (2)
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