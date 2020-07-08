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Рома
 
Позже

Стадион:
Парма
13
Пау
Лопес
23
Манчини
Джанлука
4
Кристанте
Бриан
41
Ибаньес
Рожер
33
Перес
Бруно
42
Диавара
Амаду
21
Верету
Жордан
37
Спинаццола
Леонардо
7
Пеллегрини
Лоренцо
77
Мхитарян
Генрих
9
Джеко
Эдин
1
Сепе
Луиджи
36
Дармиан
Маттео
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
97
Пеццелла
Джузеппе
10
Эрнани
Азеведо
33
Куцка
Юрай
17
Барилла
Антонино
44
Кулушевски
Деян
11
Корнелиус
Андреас
27
Жервиньо
Куасси
Рома
3-4-2-1
Парма
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 14 0.38
2. Мхитарян Генрих 7 0.19
3. Коларов Александар 6 (2) 0.16
4. Клюйверт Джастин 4 0.11
5. Дзаньоло Николо 4 0.11
6. Перотти Диего 3 (3) 0.08
7. Юндер Дженгиз 3 0.08
8. Пеллегрини Лоренцо 2 0.05
9. Калинич Никола 2 0.05
10. Смоллинг Крис 2 0.05
11. Верету Жордан 2 (2) 0.05
12. Кристанте Бриан 1 0.03
13. Манчини Джанлука 1 0.03
14. Пасторе Хавьер 0 0
15. Флоренци Алессандро 0 0
16. Перес Бруно 0 0
17. Спинаццола Леонардо 0 0
18. Перес Карлес 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корнелиус Андреас 11 0.3
2. Кулушевски Деян 7 0.19
3. Жервиньо Куасси 6 0.16
4. Куцка Юрай 5 (1) 0.14
5. Гальоло Риккардо 3 0.08
6. Инглезе Роберто 2 0.05
7. Иакопони Симоне 2 0.05
8. Карамо Янн 1 0.03
9. Барилла Антонино 1 0.03
10. Спрокати Маттиа 1 0.03
11. Грасси Альберто 1 0.03
12. Скоццарелла Маттео 0 0
13. Эрнани Азеведо 0 0
14. Лорини Венсан 0 0
15. Дармиан Маттео 0 0
16. Куртич Ясмин 0 0
17. Бругман Гастон 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 12 1
2. Пеллегрини Лоренцо 7 1
3. Клюйверт Джастин 5 1
4. Коларов Александар 6 0
5. Верету Жордан 6 0
6. Дзаньоло Николо 6 0
7. Кристанте Бриан 4 1
8. Флоренци Алессандро 5 0
9. Четин Мерт 3 1
10. Джеко Эдин 4 0
11. Сантон Давиде 4 0
12. Мхитарян Генрих 3 0
13. Диавара Амаду 3 0
14. Фасио Федерико 1 1
15. Перотти Диего 1 1
16. Жуан Жезус 2 0
17. Спинаццола Леонардо 2 0
18. Пау Лопес 2 0
19. Юндер Дженгиз 2 0
20. Вильяр Гонсало 2 0
21. Калинич Никола 1 0
22. Смоллинг Крис 1 0
23. Перес Бруно 1 0
24. Перес Карлес 1 0
25. Антонуччи Мирко 1 0
26. Ибаньес Рожер 1 0
Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 10 0
2. Гальоло Риккардо 7 0
3. Барилла Антонино 6 0
4. Иакопони Симоне 6 0
5. Куцка Юрай 4 1
6. Дармиан Маттео 4 0
7. Бругман Гастон 4 0
8. Лорини Венсан 4 0
9. Жервиньо Куасси 3 0
10. Грасси Альберто 3 0
11. Кулушевски Деян 3 0
12. Алвеш Бруну 2 0
13. Скоццарелла Маттео 2 0
14. Дермаку Кастриот 2 0
15. Пеццелла Джузеппе 2 0
16. Сепе Луиджи 1 0
17. Инглезе Роберто 1 0
18. Корнелиус Андреас 1 0
19. Капрари Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 10.2% (5) 20.41% (10) 12.24% (6) 24.49% (12) 22.45% (11) 10.2% (5)
 Парма 11.11% (4) 19.44% (7) 27.78% (10) 19.44% (7) 13.89% (5) 8.33% (3)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: + = -
Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория
Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома Рома 1:2 Ювентус Рома 0:2 Торино Фиорентина 1:4 Рома Рома 3:1 СПАЛ 2013 Рома 2:2 Вольфсбергер
Парма Последние 20 матчей: + = -
Парма 1:2 Фиорентина Верона 3:2 Парма Парма 1:2 Интер Милан Дженоа 1:4 Парма
Торино 1:1 Парма Парма 0:1 СПАЛ 2013 Сассуоло 0:1 Парма Парма 0:1 Лацио Кальяри 2:2 Парма Парма 2:0 Удинезе Ювентус 2:1 Парма Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче Аталанта 5:0 Парма Парма 1:1 Брешия Наполи 1:2 Парма Сампдория 0:1 Парма Парма 2:1 Фрозиноне Парма 0:1 Милан Болонья 2:2 Парма

Последние игры между собой

Рома: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 2
Парма: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 12
Парма 0:2 Рома Кубок Парма 2:0 Рома Серия A Рома 2:1 Парма Серия A Парма 0:2 Рома Серия A
Рома 0:0 Парма Серия A Парма 1:2 Рома Серия A Рома 4:2 Парма Серия A Парма 1:3 Рома Серия A Рома 2:0 Парма Серия A Парма 3:2 Рома Серия A Рома 1:0 Парма Серия A Парма 0:1 Рома Серия A Рома 2:2 Парма Серия A Парма 0:0 Рома Серия A Парма 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Парма Серия A Рома 4:0 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 24 3 4 65 - 30 75
2. Лацио Заявка 31 21 5 5 67 - 33 68
3. Интер Милан Заявка 30 19 7 4 63 - 31 64
4. Аталанта Заявка 30 19 6 5 83 - 39 63
5. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
6. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
7. Рома Заявка 30 14 6 10 54 - 42 48
8. Верона Заявка 30 11 9 10 37 - 36 42
9. Болонья Заявка 30 11 8 11 43 - 47 41
10. Сассуоло Заявка 30 11 7 12 55 - 52 40
11. Кальяри Заявка 31 10 10 11 48 - 46 40
12. Парма Заявка 30 11 6 13 41 - 40 39
13. Фиорентина Заявка 31 8 11 12 37 - 43 35
14. Сампдория Заявка 30 9 5 16 36 - 51 32
15. Удинезе Заявка 30 8 8 14 27 - 43 32
16. Торино Заявка 30 9 4 17 34 - 56 31
17. Лечче Заявка 31 7 7 17 40 - 71 28
18. Дженоа Заявка 31 6 9 16 38 - 60 27
19. Брешия Заявка 30 5 6 19 27 - 58 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 30 5 4 21 23 - 53 19
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 31-го тура чемпионата Италии между римской "Ромой" и "Пармой". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Микаэль Фаббри из Фаэнцы. Помогать ему на бровках будут Стефано Либерти и Лоренцо Гори. Резервным арбитром на этот матч назначен Ивано Пеццуто. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Парма от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2020, осталось 8 минут.


Прогнозы 149
Рома 91.3% (136)
X 6.7% (10)
Парма 2% (3)
Все прогнозы
1.84 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Рома - Парма

Исход игры
Рома
91.3% (136)
Ничья
6.7% (10)
Парма
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
60.43% (84)
Меньше
39.57% (55)
Обе команды забьют
Да
61.15% (85)
Нет
38.85% (54)
Популярный счёт
2:1 Рома
45.6% (68)
2:0 Рома
24.2% (36)
1:0 Рома
10.1% (15)
3:1 Рома
4.7% (7)
1:1 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:3 Ничья
1.3% (2)
1:2 Парма
1.3% (2)
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