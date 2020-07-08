Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Парма
13
Пау
Лопес
33
Перес
Бруно
22
Алвеш
Бруну
33
Куцка
Юрай
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|14
|0.38
|2.
|Мхитарян Генрих
|7
|0.19
|3.
|Коларов Александар
|6 (2)
|0.16
|4.
|Клюйверт Джастин
|4
|0.11
|5.
|Дзаньоло Николо
|4
|0.11
|6.
|Перотти Диего
|3 (3)
|0.08
|7.
|Юндер Дженгиз
|3
|0.08
|8.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.05
|9.
|Калинич Никола
|2
|0.05
|10.
|Смоллинг Крис
|2
|0.05
|11.
|Верету Жордан
|2 (2)
|0.05
|12.
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|13.
|Манчини Джанлука
|1
|0.03
|14.
|Пасторе Хавьер
|0
|0
|15.
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|16.
|Перес Бруно
|0
|0
|17.
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|18.
|Перес Карлес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корнелиус Андреас
|11
|0.3
|2.
|Кулушевски Деян
|7
|0.19
|3.
|Жервиньо Куасси
|6
|0.16
|4.
|Куцка Юрай
|5 (1)
|0.14
|5.
|Гальоло Риккардо
|3
|0.08
|6.
|Инглезе Роберто
|2
|0.05
|7.
|Иакопони Симоне
|2
|0.05
|8.
|Карамо Янн
|1
|0.03
|9.
|Барилла Антонино
|1
|0.03
|10.
|Спрокати Маттиа
|1
|0.03
|11.
|Грасси Альберто
|1
|0.03
|12.
|Скоццарелла Маттео
|0
|0
|13.
|Эрнани Азеведо
|0
|0
|14.
|Лорини Венсан
|0
|0
|15.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|16.
|Куртич Ясмин
|0
|0
|17.
|Бругман Гастон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манчини Джанлука
|12
|1
|2.
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|1
|3.
|Клюйверт Джастин
|5
|1
|4.
|Коларов Александар
|6
|0
|5.
|Верету Жордан
|6
|0
|6.
|Дзаньоло Николо
|6
|0
|7.
|Кристанте Бриан
|4
|1
|8.
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|9.
|Четин Мерт
|3
|1
|10.
|Джеко Эдин
|4
|0
|11.
|Сантон Давиде
|4
|0
|12.
|Мхитарян Генрих
|3
|0
|13.
|Диавара Амаду
|3
|0
|14.
|Фасио Федерико
|1
|1
|15.
|Перотти Диего
|1
|1
|16.
|Жуан Жезус
|2
|0
|17.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|18.
|Пау Лопес
|2
|0
|19.
|Юндер Дженгиз
|2
|0
|20.
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|21.
|Калинич Никола
|1
|0
|22.
|Смоллинг Крис
|1
|0
|23.
|Перес Бруно
|1
|0
|24.
|Перес Карлес
|1
|0
|25.
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|26.
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|10
|0
|2.
|Гальоло Риккардо
|7
|0
|3.
|Барилла Антонино
|6
|0
|4.
|Иакопони Симоне
|6
|0
|5.
|Куцка Юрай
|4
|1
|6.
|Дармиан Маттео
|4
|0
|7.
|Бругман Гастон
|4
|0
|8.
|Лорини Венсан
|4
|0
|9.
|Жервиньо Куасси
|3
|0
|10.
|Грасси Альберто
|3
|0
|11.
|Кулушевски Деян
|3
|0
|12.
|Алвеш Бруну
|2
|0
|13.
|Скоццарелла Маттео
|2
|0
|14.
|Дермаку Кастриот
|2
|0
|15.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|16.
|Сепе Луиджи
|1
|0
|17.
|Инглезе Роберто
|1
|0
|18.
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|19.
|Капрари Джанлука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|10.2% (5)
|20.41% (10)
|12.24% (6)
|24.49% (12)
|22.45% (11)
|10.2% (5)
|Парма
|11.11% (4)
|19.44% (7)
|27.78% (10)
|19.44% (7)
|13.89% (5)
|8.33% (3)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: + = -Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория
Парма Последние 20 матчей: + = -Парма 1:2 Фиорентина Верона 3:2 Парма Парма 1:2 Интер Милан Дженоа 1:4 Парма
Последние игры между собой
Рома: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 2
Парма: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|24
|3
|4
|65 - 30
|75
|2.
|Лацио
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|67 - 33
|68
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|63 - 31
|64
|4.
|Аталанта
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|83 - 39
|63
|5.
|Наполи
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|50 - 41
|51
|6.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 39
|49
|7.
|Рома
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|54 - 42
|48
|8.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|37 - 36
|42
|9.
|Болонья
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 47
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|55 - 52
|40
|11.
|Кальяри
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|48 - 46
|40
|12.
|Парма
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|41 - 40
|39
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|37 - 43
|35
|14.
|Сампдория
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|36 - 51
|32
|15.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|27 - 43
|32
|16.
|Торино
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|34 - 56
|31
|17.
|Лечче
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|40 - 71
|28
|18.
|Дженоа
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|38 - 60
|27
|19.
|Брешия
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|27 - 58
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|5
|4
|21
|23 - 53
|19
Прогнозы на матч Рома - Парма
Исход игры
Рома
91.3% (136)
Ничья
6.7% (10)
Парма
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
60.43% (84)
Меньше
39.57% (55)
Обе команды забьют
Да
61.15% (85)
Нет
38.85% (54)
Популярный счёт
2:1 Рома
45.6% (68)
2:0 Рома
24.2% (36)
1:0 Рома
10.1% (15)
3:1 Рома
4.7% (7)
1:1 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:3 Ничья
1.3% (2)
1:2 Парма
1.3% (2)
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