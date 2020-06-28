Прогнозы на матч Рома - Парма

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Рома
 
Позже

Стадион:
Парма

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 14 0.38
2. Мхитарян Генрих 7 0.19
3. Коларов Александар 6 (2) 0.16
4. Клюйверт Джастин 4 0.11
5. Дзаньоло Николо 4 0.11
6. Перотти Диего 3 (3) 0.08
7. Юндер Дженгиз 3 0.08
8. Пеллегрини Лоренцо 2 0.05
9. Калинич Никола 2 0.05
10. Смоллинг Крис 2 0.05
11. Верету Жордан 2 (2) 0.05
12. Кристанте Бриан 1 0.03
13. Манчини Джанлука 1 0.03
14. Пасторе Хавьер 0 0
15. Флоренци Алессандро 0 0
16. Перес Бруно 0 0
17. Спинаццола Леонардо 0 0
18. Перес Карлес 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корнелиус Андреас 11 0.3
2. Кулушевски Деян 7 0.19
3. Жервиньо Куасси 6 0.16
4. Куцка Юрай 5 (1) 0.14
5. Гальоло Риккардо 3 0.08
6. Инглезе Роберто 2 0.05
7. Иакопони Симоне 2 0.05
8. Карамо Янн 1 0.03
9. Барилла Антонино 1 0.03
10. Спрокати Маттиа 1 0.03
11. Грасси Альберто 1 0.03
12. Скоццарелла Маттео 0 0
13. Эрнани Азеведо 0 0
14. Лорини Венсан 0 0
15. Дармиан Маттео 0 0
16. Куртич Ясмин 0 0
17. Бругман Гастон 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 12 1
2. Пеллегрини Лоренцо 7 1
3. Клюйверт Джастин 5 1
4. Коларов Александар 6 0
5. Верету Жордан 6 0
6. Дзаньоло Николо 6 0
7. Кристанте Бриан 4 1
8. Флоренци Алессандро 5 0
9. Четин Мерт 3 1
10. Джеко Эдин 4 0
11. Сантон Давиде 4 0
12. Мхитарян Генрих 3 0
13. Диавара Амаду 3 0
14. Фасио Федерико 1 1
15. Перотти Диего 1 1
16. Жуан Жезус 2 0
17. Спинаццола Леонардо 2 0
18. Пау Лопес 2 0
19. Юндер Дженгиз 2 0
20. Вильяр Гонсало 2 0
21. Калинич Никола 1 0
22. Смоллинг Крис 1 0
23. Перес Бруно 1 0
24. Перес Карлес 1 0
25. Антонуччи Мирко 1 0
26. Ибаньес Рожер 1 0
Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 10 0
2. Гальоло Риккардо 7 0
3. Барилла Антонино 6 0
4. Иакопони Симоне 6 0
5. Куцка Юрай 4 1
6. Дармиан Маттео 4 0
7. Бругман Гастон 4 0
8. Лорини Венсан 4 0
9. Жервиньо Куасси 3 0
10. Грасси Альберто 3 0
11. Кулушевски Деян 3 0
12. Алвеш Бруну 2 0
13. Скоццарелла Маттео 2 0
14. Дермаку Кастриот 2 0
15. Пеццелла Джузеппе 2 0
16. Сепе Луиджи 1 0
17. Инглезе Роберто 1 0
18. Корнелиус Андреас 1 0
19. Капрари Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 10.2% (5) 20.41% (10) 12.24% (6) 24.49% (12) 22.45% (11) 10.2% (5)
 Парма 11.11% (4) 19.44% (7) 27.78% (10) 19.44% (7) 13.89% (5) 8.33% (3)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория
Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома Рома 1:2 Ювентус Рома 0:2 Торино Фиорентина 1:4 Рома Рома 3:1 СПАЛ 2013 Рома 2:2 Вольфсбергер
Парма Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Парма 1:2 Фиорентина Верона 3:2 Парма Парма 1:2 Интер Милан Дженоа 1:4 Парма
Торино 1:1 Парма Парма 0:1 СПАЛ 2013 Сассуоло 0:1 Парма Парма 0:1 Лацио Кальяри 2:2 Парма Парма 2:0 Удинезе Ювентус 2:1 Парма Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче Аталанта 5:0 Парма Парма 1:1 Брешия Наполи 1:2 Парма Сампдория 0:1 Парма Парма 2:1 Фрозиноне Парма 0:1 Милан Болонья 2:2 Парма

Последние игры между собой

Рома: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 2
Парма: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 12
Парма 0:2 Рома Кубок Парма 2:0 Рома Серия A Рома 2:1 Парма Серия A Парма 0:2 Рома Серия A
Рома 0:0 Парма Серия A Парма 1:2 Рома Серия A Рома 4:2 Парма Серия A Парма 1:3 Рома Серия A Рома 2:0 Парма Серия A Парма 3:2 Рома Серия A Рома 1:0 Парма Серия A Парма 0:1 Рома Серия A Рома 2:2 Парма Серия A Парма 0:0 Рома Серия A Парма 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Парма Серия A Рома 4:0 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 30 24 3 3 63 - 26 75
2. Лацио Заявка 30 21 5 4 66 - 31 68
3. Интер Милан Заявка 30 19 7 4 63 - 31 64
4. Аталанта Заявка 30 19 6 5 83 - 39 63
5. Рома Заявка 30 14 6 10 54 - 42 48
6. Наполи Заявка 30 14 6 10 48 - 40 48
7. Милан Заявка 30 13 7 10 39 - 37 46
8. Верона Заявка 30 11 9 10 37 - 36 42
9. Болонья Заявка 30 11 8 11 43 - 47 41
10. Сассуоло Заявка 30 11 7 12 55 - 52 40
11. Парма Заявка 30 11 6 13 41 - 40 39
12. Кальяри Заявка 30 10 9 11 48 - 46 39
13. Фиорентина Заявка 30 8 10 12 37 - 43 34
14. Сампдория Заявка 30 9 5 16 36 - 51 32
15. Удинезе Заявка 30 8 8 14 27 - 43 32
16. Торино Заявка 30 9 4 17 34 - 56 31
17. Дженоа Заявка 30 6 9 15 37 - 58 27
18. Лечче Заявка 30 6 7 17 38 - 70 25
19. Брешия Заявка 30 5 6 19 27 - 58 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 30 5 4 21 23 - 53 19
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Парма от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2020, осталось 2 дня 12 часов 22 минуты.


    • Прогнозы 52
    Рома 92.3% (48)
    X 7.7% (4)
    Парма 0% (0)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Рома - Парма

    Исход игры
    Рома
    92.3% (48)
    Ничья
    7.7% (4)
    Парма
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.06% (24)
    Меньше
    48.94% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    53.19% (25)
    Нет
    46.81% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    40.4% (21)
    2:0 Рома
    26.9% (14)
    1:0 Рома
    15.4% (8)
    3:1 Рома
    3.8% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Рома - Парма онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в следующих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и затем выбрать нужный матч в линии:

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити

    ВулканБет

    1ХСтавка

    Бонусы букмекеров
    КЭШБЭК 12,5% на все ставки


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     