Болонья
1:2
Конец матча
Стадион: Ренато Далл'Ара
Сассуоло
26' Желтая карточкаМедель Гари
34' Желтая карточкаГараслин Лукаш
0:1
41' ГолБерарди Доменико
0:2
56' ГолГараслин Лукаш
60' Желтая карточкаДенсвил Стефано
82' Желтая карточкаДейкс Митчелл
87' Желтая карточкаБурабия Мехди
1:2
90' ГолБарроу Муса
90' Желтая карточкаМюлдюр Мерт
90' Желтая карточкаРожерио да Силва
13
Бани
Маттиа
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Ювара МусаНападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Гион АндреаПолузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
26'
34'
41'
0:1
56'
0:2
60'
82'
87'
90'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 6
-
7 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орсолини Риккардо
|8
|0.22
|2.
|Паласио Родриго
|6
|0.16
|3.
|Сансоне Никола
|4 (3)
|0.11
|4.
|Бани Маттиа
|4
|0.11
|5.
|Сориано Роберто
|3
|0.08
|6.
|Поли Андреа
|2
|0.05
|7.
|Джемаили Блерим
|1
|0.03
|8.
|Ольсен Андреас
|1
|0.03
|9.
|Крейчи Ладислав
|1
|0.03
|10.
|Данило Ларанжера
|1
|0.03
|11.
|Ювара Муса
|1
|0.03
|12.
|Сантандер Федерико
|1 (1)
|0.03
|13.
|М'Байе Ибрахим
|0
|0
|14.
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|15.
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|16.
|Денсвил Стефано
|0
|0
|17.
|Домингес Николас
|0
|0
|18.
|Пас Нехуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|15 (1)
|0.41
|2.
|Берарди Доменико
|12 (2)
|0.32
|3.
|Бога Жереми
|11
|0.3
|4.
|Джуричич Филип
|4
|0.11
|5.
|Дефрель Грегоре
|3 (1)
|0.08
|6.
|Траоре Хамед
|3
|0.08
|7.
|Мюлдюр Мерт
|2
|0.05
|8.
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|9.
|Тольян Йереми
|1
|0.03
|10.
|Обьянг Педро
|1
|0.03
|11.
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|12.
|Гараслин Лукаш
|1
|0.03
|13.
|Рожерио да Силва
|1
|0.03
|14.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0.03
|15.
|Локателли Мануэль
|0
|0
|16.
|Пелузо Федерико
|0
|0
|17.
|Кирьякопулос Гиоргус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бани Маттиа
|12
|1
|2.
|Медель Гари
|9
|1
|3.
|Данило Ларанжера
|9
|1
|4.
|Денсвил Стефано
|6
|1
|5.
|Схаутен Йерди
|6
|1
|6.
|Сориано Роберто
|3
|2
|7.
|Томиясу Такэхиро
|6
|0
|8.
|Поли Андреа
|5
|0
|9.
|Сантандер Федерико
|5
|0
|10.
|Сансоне Никола
|5
|0
|11.
|М'Байе Ибрахим
|5
|0
|12.
|Паласио Родриго
|4
|0
|13.
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|14.
|Орсолини Риккардо
|3
|0
|15.
|Джемаили Блерим
|2
|0
|16.
|Дестро Маттиа
|2
|0
|17.
|Ольсен Андреас
|2
|0
|18.
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|19.
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|20.
|Пас Нехуэн
|2
|0
|21.
|Крейчи Ладислав
|1
|0
|22.
|Домингес Николас
|1
|0
|23.
|Ювара Муса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Обьянг Педро
|9
|0
|2.
|Тольян Йереми
|8
|0
|3.
|Локателли Мануэль
|8
|0
|4.
|Марлон
|6
|0
|5.
|Пелузо Федерико
|4
|1
|6.
|Джуричич Филип
|5
|0
|7.
|Рожерио да Силва
|5
|0
|8.
|Бурабия Мехди
|4
|0
|9.
|Маньянелли Франческо
|4
|0
|10.
|Берарди Доменико
|4
|0
|11.
|Капуто Франческо
|3
|0
|12.
|Дункан Альфред
|3
|0
|13.
|Кирьякопулос Гиоргус
|3
|0
|14.
|Романья Филиппо
|3
|0
|15.
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|16.
|Траоре Хамед
|3
|0
|17.
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|18.
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|19.
|Консильи Андреа
|1
|0
|20.
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|21.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|5.71% (2)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|25.71% (9)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|Сассуоло
|7.69% (4)
|19.23% (10)
|19.23% (10)
|11.54% (6)
|28.85% (15)
|13.46% (7)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: + = -Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус
Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло
Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио
Последние игры между собой
Болонья: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Сассуоло: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|24
|3
|4
|65 - 30
|75
|2.
|Лацио
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|67 - 33
|68
|3.
|Аталанта
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|85 - 39
|66
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|63 - 31
|64
|5.
|Рома
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|56 - 43
|51
|6.
|Наполи
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|50 - 41
|51
|7.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 39
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|57 - 53
|43
|9.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|37 - 36
|42
|10.
|Болонья
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|44 - 49
|41
|11.
|Кальяри
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|48 - 46
|40
|12.
|Парма
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 42
|39
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|37 - 43
|35
|14.
|Торино
|Заявка
|31
|10
|4
|17
|37 - 57
|34
|15.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|27 - 43
|32
|16.
|Сампдория
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|36 - 53
|32
|17.
|Лечче
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|40 - 71
|28
|18.
|Дженоа
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|38 - 60
|27
|19.
|Брешия
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|28 - 61
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|5
|4
|21
|23 - 53
|19
Прогнозы на матч Болонья 1:2 Сассуоло
Исход игры
Болонья
51.4% (76)
Ничья
39.9% (59)
Сассуоло
8.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
51.43% (72)
Меньше
48.57% (68)
Обе команды забьют
Да
81.43% (114)
Нет
18.57% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (43)
2:1 Болонья
27.7% (41)
1:0 Болонья
12.2% (18)
2:2 Ничья
8.8% (13)
1:2 Сассуоло
6.1% (9)
3:2 Болонья
3.4% (5)
2:0 Болонья
3.4% (5)
3:1 Болонья
1.4% (2)
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