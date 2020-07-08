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Болонья
1:2
Конец матча

Стадион:
Сассуоло
0'
26' Желтая карточка
Медель Гари
34' Желтая карточка
Гараслин Лукаш
0:1
41' Гол
Берарди Доменико
0:2
56' Гол
Гараслин Лукаш
60' Желтая карточка
Денсвил Стефано
82' Желтая карточка
Дейкс Митчелл
87' Желтая карточка
Бурабия Мехди
1:2
90' Гол
Барроу Муса
90' Желтая карточка
Мюлдюр Мерт
90' Желтая карточка
Рожерио да Силва
90'+6
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
13
Бани
Маттиа
4
Денсвил
Стефано
35
Дейкс
Митчелл
5
Медель
Гари
7
Орсолини
Риккардо
32
Сванберг
Маттиас
30
Схаутен
Йерди
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
13
Пелузо
Федерико
6
Рожерио
да
Силва
4
Маньянелли
Франческо
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
11
Дефрель
Грегоре
27
Гараслин
Лукаш
9
Капуто
Франческо
Болонья
4-1-4-1
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

26'
Медель Гари
 
34'
 
Гараслин Лукаш
41'
0:1
Берарди Доменико
(Мюлдюр Мерт)
56'
0:2
Гараслин Лукаш
60'
Денсвил Стефано
 
61'
Сансоне Никола
Сванберг Маттиас
 
61'
Домингес Николас
Медель Гари
 
65'
 
Бога Жереми
Гараслин Лукаш
72'
 
Траоре Хамед
Дефрель Грегоре
73'
 
Феррари Джанмарко
Пелузо Федерико
74'
Ольсен Андреас
Орсолини Риккардо
 
74'
Бальдюрссон Андри-Фаннар
Схаутен Йерди
 
80'
 
Бурабия Мехди
Берарди Доменико
81'
 
Маньяни Джанджакомо
Локателли Мануэль
82'
Дейкс Митчелл
 
83'
Канджано Джанмарко
Паласио Родриго
 
87'
 
Бурабия Мехди
90'
Барроу Муса
1:2
90'
 
Мюлдюр Мерт
90'
 
Рожерио да Силва

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орсолини Риккардо 8 0.22
2. Паласио Родриго 6 0.16
3. Сансоне Никола 4 (3) 0.11
4. Бани Маттиа 4 0.11
5. Сориано Роберто 3 0.08
6. Поли Андреа 2 0.05
7. Джемаили Блерим 1 0.03
8. Ольсен Андреас 1 0.03
9. Крейчи Ладислав 1 0.03
10. Данило Ларанжера 1 0.03
11. Ювара Муса 1 0.03
12. Сантандер Федерико 1 (1) 0.03
13. М'Байе Ибрахим 0 0
14. Сванберг Маттиас 0 0
15. Томиясу Такэхиро 0 0
16. Денсвил Стефано 0 0
17. Домингес Николас 0 0
18. Пас Нехуэн 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 15 (1) 0.41
2. Берарди Доменико 12 (2) 0.32
3. Бога Жереми 11 0.3
4. Джуричич Филип 4 0.11
5. Дефрель Грегоре 3 (1) 0.08
6. Траоре Хамед 3 0.08
7. Мюлдюр Мерт 2 0.05
8. Дункан Альфред 1 0.03
9. Тольян Йереми 1 0.03
10. Обьянг Педро 1 0.03
11. Бурабия Мехди 1 0.03
12. Гараслин Лукаш 1 0.03
13. Рожерио да Силва 1 0.03
14. Маньяни Джанджакомо 1 0.03
15. Локателли Мануэль 0 0
16. Пелузо Федерико 0 0
17. Кирьякопулос Гиоргус 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Бани Маттиа 12 1
2. Медель Гари 9 1
3. Данило Ларанжера 9 1
4. Денсвил Стефано 6 1
5. Схаутен Йерди 6 1
6. Сориано Роберто 3 2
7. Томиясу Такэхиро 6 0
8. Поли Андреа 5 0
9. Сантандер Федерико 5 0
10. Сансоне Никола 5 0
11. М'Байе Ибрахим 5 0
12. Паласио Родриго 4 0
13. Дейкс Митчелл 4 0
14. Орсолини Риккардо 3 0
15. Джемаили Блерим 2 0
16. Дестро Маттиа 2 0
17. Ольсен Андреас 2 0
18. Скорупски Лукаш 2 0
19. Сванберг Маттиас 2 0
20. Пас Нехуэн 2 0
21. Крейчи Ладислав 1 0
22. Домингес Николас 1 0
23. Ювара Муса 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Обьянг Педро 9 0
2. Тольян Йереми 8 0
3. Локателли Мануэль 8 0
4. Марлон 6 0
5. Пелузо Федерико 4 1
6. Джуричич Филип 5 0
7. Рожерио да Силва 5 0
8. Бурабия Мехди 4 0
9. Маньянелли Франческо 4 0
10. Берарди Доменико 4 0
11. Капуто Франческо 3 0
12. Дункан Альфред 3 0
13. Кирьякопулос Гиоргус 3 0
14. Романья Филиппо 3 0
15. Феррари Джанмарко 3 0
16. Траоре Хамед 3 0
17. Мюлдюр Мерт 2 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Консильи Андреа 1 0
20. Гараслин Лукаш 1 0
21. Маньяни Джанджакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 5.71% (2) 17.14% (6) 17.14% (6) 25.71% (9) 17.14% (6) 17.14% (6)
 Сассуоло 7.69% (4) 19.23% (10) 19.23% (10) 11.54% (6) 28.85% (15) 13.46% (7)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус
Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло
Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио

Последние игры между собой

Болонья: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Сассуоло: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Сассуоло 3:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Болонья Серия A Болонья 2:1 Сассуоло Серия A
Сассуоло 0:1 Болонья Серия A Сассуоло 0:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Болонья Серия A Болонья 0:1 Сассуоло Серия A Болонья 0:1 Сассуоло Товарищеские матчи Болонья 0:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Болонья Серия A Сассуоло 2:1 Болонья Международные матчи (клубы)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 24 3 4 65 - 30 75
2. Лацио Заявка 31 21 5 5 67 - 33 68
3. Аталанта Заявка 31 20 6 5 85 - 39 66
4. Интер Милан Заявка 30 19 7 4 63 - 31 64
5. Рома Заявка 31 15 6 10 56 - 43 51
6. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
7. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
8. Сассуоло Заявка 31 12 7 12 57 - 53 43
9. Верона Заявка 30 11 9 10 37 - 36 42
10. Болонья Заявка 31 11 8 12 44 - 49 41
11. Кальяри Заявка 31 10 10 11 48 - 46 40
12. Парма Заявка 31 11 6 14 42 - 42 39
13. Фиорентина Заявка 31 8 11 12 37 - 43 35
14. Торино Заявка 31 10 4 17 37 - 57 34
15. Удинезе Заявка 30 8 8 14 27 - 43 32
16. Сампдория Заявка 31 9 5 17 36 - 53 32
17. Лечче Заявка 31 7 7 17 40 - 71 28
18. Дженоа Заявка 31 6 9 16 38 - 60 27
19. Брешия Заявка 31 5 6 20 28 - 61 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 30 5 4 21 23 - 53 19
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Болонья 51.4% (76)
X 39.9% (59)
Сассуоло 8.8% (13)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Болонья 1:2 Сассуоло

Исход игры
Болонья
51.4% (76)
Ничья
39.9% (59)
Сассуоло
8.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
51.43% (72)
Меньше
48.57% (68)
Обе команды забьют
Да
81.43% (114)
Нет
18.57% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (43)
2:1 Болонья
27.7% (41)
1:0 Болонья
12.2% (18)
2:2 Ничья
8.8% (13)
1:2 Сассуоло
6.1% (9)
3:2 Болонья
3.4% (5)
2:0 Болонья
3.4% (5)
3:1 Болонья
1.4% (2)
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