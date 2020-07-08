Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Паласио Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Г О О О О Л - Берарди Доменико изменил счет на табло!

41' Отличные скиллы показывает Гараслин Лукаш , обводя своих соперников

39' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Томиясу Такэхиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Болонья

35' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Гараслин Лукаш получил желтую карточку от судьи

34' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Болонья

32' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Локателли Мануэль не смог попасть в створ ударом издали

30' Паласио Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Медель Гари совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Томиясу Такэхиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Удар от ворот произведет Болонья

25' Удар от ворот произведет Болонья

24' Гараслин Лукаш не смог попасть в створ ударом издали

24' Денсвил Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Сассуоло

20' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Сассуоло

18' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Удар от ворот произведет Болонья

17' Капуто Франческо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

14' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Дейкс Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Болонья

10' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Болонья

10' Гараслин Лукаш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Денсвил Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Медель Гари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Локателли Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Удар от ворот произведет Болонья

2' Удар от ворот произведет Сассуоло

2' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Паласио Родриго

1' Удар от ворот произведет Болонья

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сассуоло начинает с центра поля