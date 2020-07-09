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Верона
 
Позже

Стадион:
Интер Милан
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
21
Гюнтер
Корай
24
Кумбулла
Мараш
5
Фараони
Марко
34
Амрабат
Софьян
4
Велозу
Мигель
23
Димарко
Федерико
32
Пессина
Маттео
88
Лазович
Дарко
9
Стемпиньски
Мариуш
1
Ханданович
Самир
2
Годин
Диего
6
Де
Врей
Стефан
37
Шкриньяр
Милан
87
Кандрева
Антонио
5
Гальярдини
Роберто
77
Брозович
Марсело
15
Янг
Эшли
20
Валеро
Борха
9
Лукаку
Ромелу
7
Санчес
Алексис
Верона
3-4-2-1
Интер Милан
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ди Кармине Самуэль 6 (1) 0.16
2. Пессина Маттео 5 0.14
3. Паццини Джампаоло 4 (3) 0.11
4. Фараони Марко 3 0.08
5. Верре Валерио 3 (2) 0.08
6. Стемпиньски Мариуш 3 0.08
7. Лазович Дарко 2 0.05
8. Велозу Мигель 2 0.05
9. Цаканьи Маттиа 2 0.05
10. Борини Фабио 2 0.05
11. Давидович Павел 1 0.03
12. Сальседо Эдди 1 0.03
13. Кумбулла Мараш 1 0.03
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 20 (5) 0.54
2. Мартинес Лаутаро 12 (2) 0.32
3. Кандрева Антонио 3 0.08
4. Брозович Марсело 3 0.08
5. Де Врей Стефан 3 0.08
6. Сенси Стефано 3 0.08
7. Гальярдини Роберто 3 0.08
8. Санчес Алексис 2 (1) 0.05
9. Янг Эшли 2 0.05
10. Весино Матиас 2 0.05
11. Валеро Борха 2 0.05
12. Д'Амброзио Данило 2 0.05
13. Бастони Алессандро 2 0.05
14. Бираги Кристиано 1 0.03
15. Барелла Николо 1 0.03
16. Эриксен Кристиан 1 0.03
17. Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.03
18. Мозес Виктор 0 0
19. Годин Диего 0 0
20. Асамоа Квадво 0 0
21. Лазаро Валентино 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Амрабат Софьян 8 1
2. Кумбулла Мараш 6 1
3. Давидович Павел 3 2
4. Гюнтер Корай 6 0
5. Велозу Мигель 5 0
6. Фараони Марко 5 0
7. Цаканьи Маттиа 5 0
8. Пессина Маттео 5 0
9. Лазович Дарко 4 0
10. Верре Валерио 4 0
11. Ррахмани Амир 4 0
12. Стемпиньски Мариуш 2 1
13. Ди Кармине Самуэль 3 0
14. Борини Фабио 1 1
15. Боккетти Сальваторе 2 0
16. Агеманг-Баду Эммануэль 2 0
17. Сильвестри Марко 2 0
18. Эмпереур Алан 2 0
19. Хендерсон Лиам 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Шкриньяр Милан 8 1
2. Мартинес Лаутаро 8 1
3. Бастони Алессандро 7 1
4. Барелла Николо 8 0
5. Брозович Марсело 6 0
6. Кандрева Антонио 5 0
7. Д'Амброзио Данило 5 0
8. Годин Диего 4 0
9. Де Врей Стефан 4 0
10. Весино Матиас 4 0
11. Гальярдини Роберто 4 0
12. Валеро Борха 3 0
13. Санчес Алексис 1 1
14. Лукаку Ромелу 2 0
15. Лазаро Валентино 2 0
16. Сенси Стефано 2 0
17. Эспозито Себастьяно 2 0
18. Берни Томмазо 0 1
19. Паделли Даниэле 0 1
20. Мозес Виктор 1 0
21. Асамоа Квадво 1 0
22. Раноккия Андреа 1 0
23. Агум Люсьен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 14.29% (5) 17.14% (6) 8.57% (3) 17.14% (6) 14.29% (5) 28.57% (10)
 Интер Милан 11.48% (7) 21.31% (13) 21.31% (13) 11.48% (7) 21.31% (13) 13.11% (8)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: + = -
Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи
Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Сежана Интер Милан 2:1 Верона
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло
Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри Интер Милан 1:1 Аталанта Наполи 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа

Последние игры между собой

Верона: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
Интер Милан: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
Интер Милан 2:1 Верона Серия A Интер Милан 3:0 Верона Серия A Верона 1:2 Интер Милан Серия A Верона 3:3 Интер Милан Серия A
Интер Милан 1:0 Верона Серия A Верона 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Верона Серия A Верона 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:2 Верона Серия A Интер Милан 2:0 Верона Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 24 3 4 65 - 30 75
2. Лацио Заявка 31 21 5 5 67 - 33 68
3. Аталанта Заявка 31 20 6 5 85 - 39 66
4. Интер Милан Заявка 30 19 7 4 63 - 31 64
5. Рома Заявка 31 15 6 10 56 - 43 51
6. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
7. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
8. Сассуоло Заявка 31 12 7 12 57 - 53 43
9. Верона Заявка 30 11 9 10 37 - 36 42
10. Болонья Заявка 31 11 8 12 44 - 49 41
11. Кальяри Заявка 31 10 10 11 48 - 46 40
12. Парма Заявка 31 11 6 14 42 - 42 39
13. Удинезе 3:0 Заявка 31 9 8 14 30 - 43 35
14. Фиорентина Заявка 31 8 11 12 37 - 43 35
15. Торино Заявка 31 10 4 17 37 - 57 34
16. Сампдория Заявка 31 9 5 17 36 - 53 32
17. Лечче Заявка 31 7 7 17 40 - 71 28
18. Дженоа Заявка 31 6 9 16 38 - 60 27
19. Брешия Заявка 31 5 6 20 28 - 61 21
20. СПАЛ 2013 0:3 Заявка 31 5 4 22 23 - 56 19
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июля 2020, осталось 24 минуты.


    • Прогнозы 147
    Верона 2.7% (4)
    X 9.5% (14)
    Интер Милан 87.8% (129)
    Все прогнозы
    1.84 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости

    Прогнозы на матч Верона - Интер Милан

    Исход игры
    Верона
    2.7% (4)
    Ничья
    9.5% (14)
    Интер Милан
    87.8% (129)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.85% (82)
    Меньше
    40.15% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    68.61% (94)
    Нет
    31.39% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    48.3% (71)
    0:1 Интер Милан
    15% (22)
    0:2 Интер Милан
    12.9% (19)
    1:1 Ничья
    8.2% (12)
    1:3 Интер Милан
    5.4% (8)
    2:1 Верона
    1.4% (2)
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