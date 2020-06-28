Прогнозы на матч Верона - Интер Милан

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Верона
 
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Стадион:
Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ди Кармине Самуэль 6 (1) 0.16
2. Пессина Маттео 5 0.14
3. Паццини Джампаоло 4 (3) 0.11
4. Фараони Марко 3 0.08
5. Верре Валерио 3 (2) 0.08
6. Стемпиньски Мариуш 3 0.08
7. Лазович Дарко 2 0.05
8. Велозу Мигель 2 0.05
9. Цаканьи Маттиа 2 0.05
10. Борини Фабио 2 0.05
11. Давидович Павел 1 0.03
12. Сальседо Эдди 1 0.03
13. Кумбулла Мараш 1 0.03
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 20 (5) 0.54
2. Мартинес Лаутаро 12 (2) 0.32
3. Кандрева Антонио 3 0.08
4. Брозович Марсело 3 0.08
5. Де Врей Стефан 3 0.08
6. Сенси Стефано 3 0.08
7. Гальярдини Роберто 3 0.08
8. Санчес Алексис 2 (1) 0.05
9. Янг Эшли 2 0.05
10. Весино Матиас 2 0.05
11. Валеро Борха 2 0.05
12. Д'Амброзио Данило 2 0.05
13. Бастони Алессандро 2 0.05
14. Бираги Кристиано 1 0.03
15. Барелла Николо 1 0.03
16. Эриксен Кристиан 1 0.03
17. Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.03
18. Мозес Виктор 0 0
19. Годин Диего 0 0
20. Асамоа Квадво 0 0
21. Лазаро Валентино 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Амрабат Софьян 8 1
2. Кумбулла Мараш 6 1
3. Давидович Павел 3 2
4. Гюнтер Корай 6 0
5. Велозу Мигель 5 0
6. Фараони Марко 5 0
7. Цаканьи Маттиа 5 0
8. Пессина Маттео 5 0
9. Лазович Дарко 4 0
10. Верре Валерио 4 0
11. Ррахмани Амир 4 0
12. Стемпиньски Мариуш 2 1
13. Ди Кармине Самуэль 3 0
14. Борини Фабио 1 1
15. Боккетти Сальваторе 2 0
16. Агеманг-Баду Эммануэль 2 0
17. Сильвестри Марко 2 0
18. Эмпереур Алан 2 0
19. Хендерсон Лиам 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Шкриньяр Милан 8 1
2. Мартинес Лаутаро 8 1
3. Бастони Алессандро 7 1
4. Барелла Николо 8 0
5. Брозович Марсело 6 0
6. Кандрева Антонио 5 0
7. Д'Амброзио Данило 5 0
8. Годин Диего 4 0
9. Де Врей Стефан 4 0
10. Весино Матиас 4 0
11. Гальярдини Роберто 4 0
12. Валеро Борха 3 0
13. Санчес Алексис 1 1
14. Лукаку Ромелу 2 0
15. Лазаро Валентино 2 0
16. Сенси Стефано 2 0
17. Эспозито Себастьяно 2 0
18. Берни Томмазо 0 1
19. Паделли Даниэле 0 1
20. Мозес Виктор 1 0
21. Асамоа Квадво 1 0
22. Раноккия Андреа 1 0
23. Агум Люсьен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 14.29% (5) 17.14% (6) 8.57% (3) 17.14% (6) 14.29% (5) 28.57% (10)
 Интер Милан 11.48% (7) 21.31% (13) 21.31% (13) 11.48% (7) 21.31% (13) 13.11% (8)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: + = -
Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи
Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Сежана Интер Милан 2:1 Верона
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло
Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри Интер Милан 1:1 Аталанта Наполи 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа

Последние игры между собой

Верона: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
Интер Милан: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
Интер Милан 2:1 Верона Серия A Интер Милан 3:0 Верона Серия A Верона 1:2 Интер Милан Серия A Верона 3:3 Интер Милан Серия A
Интер Милан 1:0 Верона Серия A Верона 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Верона Серия A Верона 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:2 Верона Серия A Интер Милан 2:0 Верона Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 30 24 3 3 63 - 26 75
2. Лацио Заявка 30 21 5 4 66 - 31 68
3. Интер Милан Заявка 30 19 7 4 63 - 31 64
4. Аталанта Заявка 30 19 6 5 83 - 39 63
5. Рома Заявка 30 14 6 10 54 - 42 48
6. Наполи Заявка 30 14 6 10 48 - 40 48
7. Милан Заявка 30 13 7 10 39 - 37 46
8. Верона Заявка 30 11 9 10 37 - 36 42
9. Болонья Заявка 30 11 8 11 43 - 47 41
10. Сассуоло Заявка 30 11 7 12 55 - 52 40
11. Парма Заявка 30 11 6 13 41 - 40 39
12. Кальяри Заявка 30 10 9 11 48 - 46 39
13. Фиорентина Заявка 30 8 10 12 37 - 43 34
14. Сампдория Заявка 30 9 5 16 36 - 51 32
15. Удинезе Заявка 30 8 8 14 27 - 43 32
16. Торино Заявка 30 9 4 17 34 - 56 31
17. Дженоа Заявка 30 6 9 15 37 - 58 27
18. Лечче Заявка 30 6 7 17 38 - 70 25
19. Брешия Заявка 30 5 6 19 27 - 58 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 30 5 4 21 23 - 53 19
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июля 2020, осталось 2 дня 20 часов 1 минуту.


    • Прогнозы 60
    Верона 3.3% (2)
    X 13.3% (8)
    Интер Милан 83.3% (50)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Верона - Интер Милан

    Исход игры
    Верона
    3.3% (2)
    Ничья
    13.3% (8)
    Интер Милан
    83.3% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.73% (29)
    Меньше
    47.27% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (35)
    Нет
    36.36% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    46.7% (28)
    0:1 Интер Милан
    18.3% (11)
    0:2 Интер Милан
    13.3% (8)
    1:1 Ничья
    10% (6)
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