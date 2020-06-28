Прогнозы на матч Верона - Интер Милан

Верона
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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Интер Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ди Кармине Самуэль
|6 (1)
|0.16
|2.
|Пессина Маттео
|5
|0.14
|3.
|Паццини Джампаоло
|4 (3)
|0.11
|4.
|Фараони Марко
|3
|0.08
|5.
|Верре Валерио
|3 (2)
|0.08
|6.
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.08
|7.
|Лазович Дарко
|2
|0.05
|8.
|Велозу Мигель
|2
|0.05
|9.
|Цаканьи Маттиа
|2
|0.05
|10.
|Борини Фабио
|2
|0.05
|11.
|Давидович Павел
|1
|0.03
|12.
|Сальседо Эдди
|1
|0.03
|13.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|20 (5)
|0.54
|2.
|Мартинес Лаутаро
|12 (2)
|0.32
|3.
|Кандрева Антонио
|3
|0.08
|4.
|Брозович Марсело
|3
|0.08
|5.
|Де Врей Стефан
|3
|0.08
|6.
|Сенси Стефано
|3
|0.08
|7.
|Гальярдини Роберто
|3
|0.08
|8.
|Санчес Алексис
|2 (1)
|0.05
|9.
|Янг Эшли
|2
|0.05
|10.
|Весино Матиас
|2
|0.05
|11.
|Валеро Борха
|2
|0.05
|12.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0.05
|13.
|Бастони Алессандро
|2
|0.05
|14.
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|15.
|Барелла Николо
|1
|0.03
|16.
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|17.
|Эспозито Себастьяно
|1 (1)
|0.03
|18.
|Мозес Виктор
|0
|0
|19.
|Годин Диего
|0
|0
|20.
|Асамоа Квадво
|0
|0
|21.
|Лазаро Валентино
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амрабат Софьян
|8
|1
|2.
|Кумбулла Мараш
|6
|1
|3.
|Давидович Павел
|3
|2
|4.
|Гюнтер Корай
|6
|0
|5.
|Велозу Мигель
|5
|0
|6.
|Фараони Марко
|5
|0
|7.
|Цаканьи Маттиа
|5
|0
|8.
|Пессина Маттео
|5
|0
|9.
|Лазович Дарко
|4
|0
|10.
|Верре Валерио
|4
|0
|11.
|Ррахмани Амир
|4
|0
|12.
|Стемпиньски Мариуш
|2
|1
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0
|14.
|Борини Фабио
|1
|1
|15.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0
|16.
|Агеманг-Баду Эммануэль
|2
|0
|17.
|Сильвестри Марко
|2
|0
|18.
|Эмпереур Алан
|2
|0
|19.
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шкриньяр Милан
|8
|1
|2.
|Мартинес Лаутаро
|8
|1
|3.
|Бастони Алессандро
|7
|1
|4.
|Барелла Николо
|8
|0
|5.
|Брозович Марсело
|6
|0
|6.
|Кандрева Антонио
|5
|0
|7.
|Д'Амброзио Данило
|5
|0
|8.
|Годин Диего
|4
|0
|9.
|Де Врей Стефан
|4
|0
|10.
|Весино Матиас
|4
|0
|11.
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|12.
|Валеро Борха
|3
|0
|13.
|Санчес Алексис
|1
|1
|14.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|15.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|16.
|Сенси Стефано
|2
|0
|17.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|18.
|Берни Томмазо
|0
|1
|19.
|Паделли Даниэле
|0
|1
|20.
|Мозес Виктор
|1
|0
|21.
|Асамоа Квадво
|1
|0
|22.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|23.
|Агум Люсьен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|28.57% (10)
|Интер Милан
|11.48% (7)
|21.31% (13)
|21.31% (13)
|11.48% (7)
|21.31% (13)
|13.11% (8)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: + = -Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи
Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Сежана Интер Милан 2:1 Верона
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло
Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри Интер Милан 1:1 Аталанта Наполи 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа
Последние игры между собой
Верона: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
Интер Милан: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|63 - 26
|75
|2.
|Лацио
|Заявка
|30
|21
|5
|4
|66 - 31
|68
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|63 - 31
|64
|4.
|Аталанта
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|83 - 39
|63
|5.
|Рома
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|54 - 42
|48
|6.
|Наполи
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|48 - 40
|48
|7.
|Милан
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 37
|46
|8.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|37 - 36
|42
|9.
|Болонья
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 47
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|55 - 52
|40
|11.
|Парма
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|41 - 40
|39
|12.
|Кальяри
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|48 - 46
|39
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|37 - 43
|34
|14.
|Сампдория
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|36 - 51
|32
|15.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|27 - 43
|32
|16.
|Торино
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|34 - 56
|31
|17.
|Дженоа
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|37 - 58
|27
|18.
|Лечче
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|38 - 70
|25
|19.
|Брешия
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|27 - 58
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|5
|4
|21
|23 - 53
|19
Прогнозы на матч Верона - Интер Милан
Исход игры
Верона
3.3% (2)
Ничья
13.3% (8)
Интер Милан
83.3% (50)
Тотал 2.5
Больше
52.73% (29)
Меньше
47.27% (26)
Обе команды забьют
Да
63.64% (35)
Нет
36.36% (20)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
46.7% (28)
0:1 Интер Милан
18.3% (11)
0:2 Интер Милан
13.3% (8)
1:1 Ничья
10% (6)
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