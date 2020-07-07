Есть ощущение, что команды уже согласны на такой исход в первом тайме, скорость упала, паузы увеличились.

А вот это неожиданно. Патрику мяч в руку попадает, судья мгновенно указывает на точку.

"Лацио" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.

Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 1:1. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.

45' Фалько пробил по воротам "Лацио", мяч летит выше ворот, очень плохо

45' 5 минут судья добавил к тайму.

45' Раду теперь жёлтую получает за грубый подкат у своей штрафной.

44' Донати получает жёлтую карточку за фол в центре поля.

43' Игроки "Лацио" потеряли мяч в атаке и напоролись на ответный выпад. Но гости успели вернуться и не дали развиться наступлению.

42' Отдали хозяева центр поля "Лацио", занявшись построением оборонительных редутов.

41' Затяжной розыгрыш углового завершается без опасного момента, защита "Лечче" спокойно справляется с такой угрозой.

40' Фабио Мареско выслушал своих помощников и указал всего лишь на угловой.

39' А пауза с просмотром спорного эпизода продолжается.

38' Так, а у нас арбитр взял паузу. Возможно, Фалько в своей штрафной подыграл себе рукой.

37' Кайседо едва не оформил дубль, но мяч после его удара головой летит над перекладиной.

36' Кальдерони нарушает правила у своей штрафной на Лаццари.

35' Хороший штрафной заработали игроки "Лечче". Но исполнявший стандарт игрок принял легкомысленное решение и адресовал мяч точно сопернику.

34' Хозяева пытаются организовать высокий прессинг, но гости сумели отбиться и вынести мяч подальше из своей штрафной.

33' Симоне Индзаги, главный тренер гостей, на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. На ровном месте сейчас пропустили римляне, ничто к этому не располагало. Значит, рано расслабились.

32' Первый угловой заработали гости. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Бабакар!!!

Фалько с правого края штрафной выполнил точную подачу на голову Бабакара, который в упор расстрелял ворота противника.

30' И римляне продолжают владеть инициативой в игре. Контригра у "Лечче" не получается.

29' Продолжается игра, с мячом гости в середине поля.

27' Отправляет арбитр всех на водопой. Пауза у нас.

26' Успокоилась опять у нас игра. "Лацио" через забросы старается действовать, отправляя вперед на Иммобиле.

25' И дождались этот шанс. Тут уже Габриэл Васконселлос сыграл выше всяких похвал, сократил он угол обстрела и не дал забить Чиро Иммобиле.

24' "Лацио" оттягивается назад, позволяя противнику держать мяч. Гости ждут шанса для контратаки.

23' Кайседо падает в штрафной "Лечче" и получает жёлтую карточку, за симуляцию.

22' Нехуэн Пас отдает пас через всё поле. Да, пас действительно хорош.

21' Хозяева продолжают свои активные попытки сравнять счет. Впрочем, опасных моментов у ворот Стракоши нет.

20' Долго "Лечче" владеет мячом на чужой половине, но "Лацио" довольно большим числом защищается и не подпускает хозяев близко.

19' Чиро Иммобиле забрался в положение "вне игры" в чужой штрафной. Первый офсайд в матче.

18' Постепенно "Лацио" отходит к своим воротам, но "Лечче" пока что не очень понимает, что делать с мячом.

17' "Лечче" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.

16' Длинными забросами сейчас предпочитает проходить центральную зону "Лечче", но всё тщетно. Надо что-то менять.

15' Новый заброс мяча к хозяйской штрафной в расчёте на кого-то из форвардов, но тут центр обороны "Лечче" разобрался.

14' Пока все в центре поля. "Лацио" не спешит, пока это и не рационально.

13' Манкозу грубо сыграл в середине поля. Игра остановлена.

12' Долго комбинируют гости, заканчивая розыгрыш подачей в штрафную, где защитник играет на вынос.

11' "Лацио" регулярно использует фланговые атаки, но со всеми навесами и прострелами оборона "Лечче" пока справляется.

10' Начинают гости куражиться, делая передачи на высочайшей скорости. Ничего хорошего для "Лечче".

9' И пока футболисты "Лацио" действительно стараются действовать первым номером, владеть мячом, но соперник в любой момент способен убежать в контратаку, поджидая ошибку.

8' Игра на встречных курсах позволяет надеяться, что "Лацио" не успокоится, не сядет в оборону и даст "Лечче" простор для атак.

7' Чиро Иммобиле нарушает правила на половине поля соперника.

6' "Лечче" держит мяч, очухиваясь от такого начала.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Кайседо!!!

А вот теперь уже взятие ворот будет засчитано. Габриэл Васконселлос привез этот гол, подарил он мяч сопернику, а Кайседо наказал за это.

5' Судья прав, Манкозу подыграл себе рукой и только потом забил гол. Взятие ворот отменено.

4' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Фабио Марески. Отправился он смотреть телевизор. Возможно, гол и не засчитают.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Манкозу!!!

Вот это начало. Первый удар в створ ворот Стракоши завершается голом. Манкозу с левой ноги пробил точно, мяч влетел в верхний угол.

2' Видно, что команды опасаются друг друга на первых секундах. Сразу бросаться в открытый бой не рискуют ни те, ни другие.

1' "Лечче" проводит матч в комплекте формы жёлто-красного цвета, в бело-голубой футболисты гостей.