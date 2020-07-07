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  2. Матчи
  3. Италия
Лечче
1:1
Перерыв

Стадион:
Лацио
0'
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Манкозу Марко
0:1
5' Гол
Кайседо Фелипе
22' Желтая карточка
Кайседо Фелипе
1:1
30' Гол
Бабакар Хоума
43' Желтая карточка
Донати Джулио
44' Желтая карточка
Раду Стефан
1:1
45' Не забитый пенальти
Манкозу Марко
21
Габриэл
Васконселлос
7
Донати
Джулио
5
Лучиони
Фабио
6
Пас
Нехуэн
27
Кальдерони
Марко
8
Манкозу
Марко
4
Петриччоне
Якопо
72
Барак
Антонин
18
Сапонара
Риккардо
10
Фалько
Филиппо
30
Бабакар
Хоума
1
Стракоша
Томас
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
16
Пароло
Марко
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
22
Хони
Родригес
20
Кайседо
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
Лечче
4-3-1-2
Лацио
3-5-2

Ход матча

2'
Манкозу Марко
 
5'
0:1
Кайседо Фелипе
22'
 
Кайседо Фелипе
30'
Бабакар Хоума
(Фалько Филиппо)
1:1
43'
Донати Джулио
 
44'
 
Раду Стефан
45'
Манкозу Марко
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкозу Марко 11 (8) 0.3
2. Лападула Джанлука 7 (2) 0.19
3. Фалько Филиппо 3 0.08
4. Кальдерони Марко 3 0.08
5. Бабакар Хоума 3 0.08
6. Фариас Диего 2 0.05
7. Лучиони Фабио 2 0.05
8. Ла Мантия Андреа 2 0.05
9. Сапонара Риккардо 1 0.03
10. Майер Жан 1 0.03
11. Дейола Алессандро 1 0.03
12. Донати Джулио 1 0.03
13. Табанелли Андреа 1 0.03
14. Барак Антонин 1 0.03
15. Петриччоне Якопо 0 0
16. Шахов Евгений 0 0
17. Россеттини Лука 0 0
18. Тахцидис Панайотис 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 29 (11) 0.78
2. Кайседо Фелипе 9 0.24
3. Корреа Хоакин 7 0.19
4. Альберто Луис 5 (1) 0.14
5. Милинкович-Савич Сергей 5 0.14
6. Ачерби Франческо 2 0.05
7. Марусич Адам 2 0.05
8. Луис Фелипе 1 0.03
9. Раду Стефан 1 0.03
10. Пароло Марко 1 0.03
11. Катальди Данило 1 0.03
12. Баштуш Бартоломеу 1 0.03
13. Адеканье Бобби 1 0.03
14. Лаццари Мануэль 0 0
15. Лулич Сенад 0 0
16. Лукас Лейва 0 0
17. Лукаку Джордан 0 0
18. Хони Родригес 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Лучиони Фабио 7 1
2. Лападула Джанлука 7 1
3. Петриччоне Якопо 8 0
4. Тахцидис Панайотис 6 1
5. Кальдерони Марко 6 0
6. Майер Жан 6 0
7. Россеттини Лука 5 0
8. Рисполи Андреа 5 0
9. Фариас Диего 3 1
10. Табанелли Андреа 4 0
11. Шахов Евгений 3 0
12. Манкозу Марко 3 0
13. Бабакар Хоума 3 0
14. Дель Орко Кристиан 1 1
15. Донати Джулио 2 0
16. Дейола Алессандро 2 0
17. Меккарьелло Бьяджо 2 0
18. Пас Нехуэн 2 0
19. Вигорито Мауро 1 0
20. Сапонара Риккардо 1 0
21. Габриэл Васконселлос 1 0
22. Ла Мантия Андреа 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 8 1
2. Милинкович-Савич Сергей 8 0
3. Раду Стефан 7 0
4. Лулич Сенад 6 0
5. Кайседо Фелипе 6 0
6. Пароло Марко 6 0
7. Иммобиле Чиро 5 0
8. Луис Фелипе 5 0
9. Альберто Луис 4 0
10. Ачерби Франческо 4 0
11. Лаццари Мануэль 4 0
12. Катальди Данило 3 0
13. Баштуш Бартоломеу 3 0
14. Хони Родригес 3 0
15. Патрик 2 0
16. Лукаку Джордан 2 0
17. Марусич Адам 2 0
18. Стракоша Томас 1 0
19. Адеканье Бобби 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 8.57% (3) 14.29% (5) 14.29% (5) 17.14% (6) 25.71% (9) 20% (7)
 Лацио 12.07% (7) 20.69% (12) 20.69% (12) 13.79% (8) 20.69% (12) 12.07% (7)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 4:2 Лечче Лечче 1:2 Сампдория Ювентус 4:0 Лечче Лечче 1:4 Милан
Лечче 2:7 Аталанта Рома 4:0 Лечче Алессандрия 2:1 Лечче Лечче 2:1 СПАЛ 2013 Лечче 3:1 Перджолеттезе Наполи 2:3 Лечче Лечче 4:0 Торино Монца 4:0 Лечче Сиена 1:1 Лечче Верона 3:0 Лечче Лечче 2:2 Ареццо Лечче 3:2 Новара Лечче 1:1 Интер Милан Парма 2:0 Лечче Про Верчелли 1:1 Лечче Лечче 0:1 Удинезе
Лацио Последние 20 матчей: + = -
Лацио 0:3 Милан Торино 1:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Аталанта 3:2 Лацио
Лацио 7:2 Тернана Лацио 2:0 Болонья Дженоа 2:3 Лацио Лацио 2:1 Интер Милан Парма 0:1 Лацио Лацио 0:0 Верона Лацио 5:1 СПАЛ 2013 Рома 1:1 Лацио Наполи 1:0 Лацио Лацио 5:1 Сампдория Лацио 4:0 Кремонезе Лацио 1:0 Наполи Брешия 1:2 Лацио Ювентус 1:3 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Ренн 2:0 Лацио

Последние игры между собой

Лечче: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Лацио: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Лацио 4:2 Лечче Серия A Лацио 1:1 Лечче Серия A Лечче 2:3 Лацио Серия A Лечче 2:4 Лацио Серия A
Лацио 1:2 Лечче Серия A Лечче 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:1 Лечче Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 30 24 3 3 63 - 26 75
2. Лацио 1:1 Заявка 31 21 6 4 67 - 32 69
3. Интер Милан Заявка 30 19 7 4 63 - 31 64
4. Аталанта Заявка 30 19 6 5 83 - 39 63
5. Рома Заявка 30 14 6 10 54 - 42 48
6. Наполи Заявка 30 14 6 10 48 - 40 48
7. Милан Заявка 30 13 7 10 39 - 37 46
8. Верона Заявка 30 11 9 10 37 - 36 42
9. Болонья Заявка 30 11 8 11 43 - 47 41
10. Сассуоло Заявка 30 11 7 12 55 - 52 40
11. Парма Заявка 30 11 6 13 41 - 40 39
12. Кальяри Заявка 30 10 9 11 48 - 46 39
13. Фиорентина Заявка 30 8 10 12 37 - 43 34
14. Сампдория Заявка 30 9 5 16 36 - 51 32
15. Удинезе Заявка 30 8 8 14 27 - 43 32
16. Торино Заявка 30 9 4 17 34 - 56 31
17. Дженоа Заявка 30 6 9 15 37 - 58 27
18. Лечче 1:1 Заявка 31 6 8 17 39 - 71 26
19. Брешия Заявка 30 5 6 19 27 - 58 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 30 5 4 21 23 - 53 19
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 1:1. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.
  • Угловой
    45'
    "Лацио" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.
  • Не забитый пенальти
    45'
    Манкозу взял и пробил выше ворот. Безобразный удар капитана "Лечче"
  • Пенальти!
    45'
    А вот это неожиданно. Патрику мяч в руку попадает, судья мгновенно указывает на точку.
  • 45'
    Есть ощущение, что команды уже согласны на такой исход в первом тайме, скорость упала, паузы увеличились.
  • 45'
    Фалько пробил по воротам "Лацио", мяч летит выше ворот, очень плохо
  • Дополнительное время
    45'
    5 минут судья добавил к тайму.
  • Желтая карточка
    45'
    Раду теперь жёлтую получает за грубый подкат у своей штрафной.
  • Желтая карточка
    44'
    Донати получает жёлтую карточку за фол в центре поля.
  • 43'
    Игроки "Лацио" потеряли мяч в атаке и напоролись на ответный выпад. Но гости успели вернуться и не дали развиться наступлению.
  • 42'
    Отдали хозяева центр поля "Лацио", занявшись построением оборонительных редутов.
  • Угловой
    41'
    Затяжной розыгрыш углового завершается без опасного момента, защита "Лечче" спокойно справляется с такой угрозой.
  • 40'
    Фабио Мареско выслушал своих помощников и указал всего лишь на угловой.
  • 39'
    А пауза с просмотром спорного эпизода продолжается.
  • Судья
    38'
    Так, а у нас арбитр взял паузу. Возможно, Фалько в своей штрафной подыграл себе рукой.
  • Опасный момент
    37'
    Кайседо едва не оформил дубль, но мяч после его удара головой летит над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    36'
    Кальдерони нарушает правила у своей штрафной на Лаццари.
  • Фол, нарушение
    35'
    Хороший штрафной заработали игроки "Лечче". Но исполнявший стандарт игрок принял легкомысленное решение и адресовал мяч точно сопернику.
  • 34'
    Хозяева пытаются организовать высокий прессинг, но гости сумели отбиться и вынести мяч подальше из своей штрафной.
  • 33'
    Симоне Индзаги, главный тренер гостей, на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. На ровном месте сейчас пропустили римляне, ничто к этому не располагало. Значит, рано расслабились.
  • Угловой
    32'
    Первый угловой заработали гости. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Бабакар!!!
    Фалько с правого края штрафной выполнил точную подачу на голову Бабакара, который в упор расстрелял ворота противника.
  • 30'
    И римляне продолжают владеть инициативой в игре. Контригра у "Лечче" не получается.
  • 29'
    Продолжается игра, с мячом гости в середине поля.
  • Судья
    27'
    Отправляет арбитр всех на водопой. Пауза у нас.
  • 26'
    Успокоилась опять у нас игра. "Лацио" через забросы старается действовать, отправляя вперед на Иммобиле.
  • Опасный момент
    25'
    И дождались этот шанс. Тут уже Габриэл Васконселлос сыграл выше всяких похвал, сократил он угол обстрела и не дал забить Чиро Иммобиле.
  • 24'
    "Лацио" оттягивается назад, позволяя противнику держать мяч. Гости ждут шанса для контратаки. 
  • Желтая карточка
    23'
    Кайседо падает в штрафной "Лечче" и получает жёлтую карточку, за симуляцию.
  • 22'
    Нехуэн Пас отдает пас через всё поле. Да, пас действительно хорош.
  • 21'
    Хозяева продолжают свои активные попытки сравнять счет. Впрочем, опасных моментов у ворот Стракоши нет.
  • 20'
    Долго "Лечче" владеет мячом на чужой половине, но "Лацио" довольно большим числом защищается и не подпускает хозяев близко.
  • Офсайд
    19'
    Чиро Иммобиле забрался в положение "вне игры" в чужой штрафной. Первый офсайд в матче.
  • 18'
    Постепенно "Лацио" отходит к своим воротам, но "Лечче" пока что не очень понимает, что делать с мячом.
  • Угловой
    17'
    "Лечче" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.
  • 16'
    Длинными забросами сейчас предпочитает проходить центральную зону "Лечче", но всё тщетно. Надо что-то менять.
  • Фол, нарушение
    15'
    Новый заброс мяча к хозяйской штрафной в расчёте на кого-то из форвардов, но тут центр обороны "Лечче" разобрался.
  • 14'
    Пока все в центре поля. "Лацио" не спешит, пока это и не рационально.
  • Фол, нарушение
    13'
    Манкозу грубо сыграл в середине поля. Игра остановлена.
  • 12'
    Долго комбинируют гости, заканчивая розыгрыш подачей в штрафную, где защитник играет на вынос.
  • 11'
    "Лацио" регулярно использует фланговые атаки, но со всеми навесами и прострелами оборона "Лечче" пока справляется.
  • 10'
    Начинают гости куражиться, делая передачи на высочайшей скорости. Ничего хорошего для "Лечче".
  • 9'
    И пока футболисты "Лацио" действительно стараются действовать первым номером, владеть мячом, но соперник в любой момент способен убежать в контратаку, поджидая ошибку.
  • 8'
    Игра на встречных курсах позволяет надеяться, что "Лацио" не успокоится, не сядет в оборону и даст "Лечче" простор для атак.
  • Фол, нарушение
    7'
    Чиро Иммобиле нарушает правила на половине поля соперника.
  • 6'
    "Лечче" держит мяч, очухиваясь от такого начала.
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Кайседо!!!
    А вот теперь уже взятие ворот будет засчитано. Габриэл Васконселлос привез этот гол, подарил он мяч сопернику, а Кайседо наказал за это.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья прав, Манкозу подыграл себе рукой и только потом забил гол. Взятие ворот отменено.
  • Судья
    4'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Фабио Марески. Отправился он смотреть телевизор. Возможно, гол и не засчитают.
  • 3'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Манкозу!!!
    Вот это начало. Первый удар в створ ворот Стракоши завершается голом. Манкозу с левой ноги пробил точно, мяч влетел в верхний угол.
  • 2'
    Видно, что команды опасаются друг друга на первых секундах. Сразу бросаться в открытый бой не рискуют ни те, ни другие.
  • 1'
    "Лечче" проводит матч в комплекте формы жёлто-красного цвета, в бело-голубой футболисты гостей. 
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты из Рима.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Лечче 1:1 Лацио

Исход игры
Лечче
2.7% (4)
Ничья
6.8% (10)
Лацио
90.5% (133)
Тотал 2.5
Больше
65.44% (89)
Меньше
34.56% (47)
Обе команды забьют
Да
66.91% (91)
Нет
33.09% (45)
Популярный счёт
1:2 Лацио
34.7% (51)
0:2 Лацио
23.8% (35)
1:3 Лацио
18.4% (27)
1:1 Ничья
4.8% (7)
0:1 Лацио
3.4% (5)
0:3 Лацио
3.4% (5)
2:3 Лацио
1.4% (2)
2:1 Лечче
1.4% (2)
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