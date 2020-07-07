Лечче
1:1
Перерыв
Стадион: Виа дель Маре
Лацио
2' Undefined phrase: football_event_Манкозу Марко
0:1
5' ГолКайседо Фелипе
22' Желтая карточкаКайседо Фелипе
1:1
30' ГолБабакар Хоума
43' Желтая карточкаДонати Джулио
44' Желтая карточкаРаду Стефан
1:1
45' Не забитый пенальтиМанкозу Марко
4
Патрик
26
Раду
Стефан
16
Пароло
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фариас ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
52 Фальбо ЛукаЗащитник
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
5'
0:1
22'
30'
1:1
43'
44'
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкозу Марко
|11 (8)
|0.3
|2.
|Лападула Джанлука
|7 (2)
|0.19
|3.
|Фалько Филиппо
|3
|0.08
|4.
|Кальдерони Марко
|3
|0.08
|5.
|Бабакар Хоума
|3
|0.08
|6.
|Фариас Диего
|2
|0.05
|7.
|Лучиони Фабио
|2
|0.05
|8.
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.05
|9.
|Сапонара Риккардо
|1
|0.03
|10.
|Майер Жан
|1
|0.03
|11.
|Дейола Алессандро
|1
|0.03
|12.
|Донати Джулио
|1
|0.03
|13.
|Табанелли Андреа
|1
|0.03
|14.
|Барак Антонин
|1
|0.03
|15.
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|16.
|Шахов Евгений
|0
|0
|17.
|Россеттини Лука
|0
|0
|18.
|Тахцидис Панайотис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|29 (11)
|0.78
|2.
|Кайседо Фелипе
|9
|0.24
|3.
|Корреа Хоакин
|7
|0.19
|4.
|Альберто Луис
|5 (1)
|0.14
|5.
|Милинкович-Савич Сергей
|5
|0.14
|6.
|Ачерби Франческо
|2
|0.05
|7.
|Марусич Адам
|2
|0.05
|8.
|Луис Фелипе
|1
|0.03
|9.
|Раду Стефан
|1
|0.03
|10.
|Пароло Марко
|1
|0.03
|11.
|Катальди Данило
|1
|0.03
|12.
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.03
|13.
|Адеканье Бобби
|1
|0.03
|14.
|Лаццари Мануэль
|0
|0
|15.
|Лулич Сенад
|0
|0
|16.
|Лукас Лейва
|0
|0
|17.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|18.
|Хони Родригес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лучиони Фабио
|7
|1
|2.
|Лападула Джанлука
|7
|1
|3.
|Петриччоне Якопо
|8
|0
|4.
|Тахцидис Панайотис
|6
|1
|5.
|Кальдерони Марко
|6
|0
|6.
|Майер Жан
|6
|0
|7.
|Россеттини Лука
|5
|0
|8.
|Рисполи Андреа
|5
|0
|9.
|Фариас Диего
|3
|1
|10.
|Табанелли Андреа
|4
|0
|11.
|Шахов Евгений
|3
|0
|12.
|Манкозу Марко
|3
|0
|13.
|Бабакар Хоума
|3
|0
|14.
|Дель Орко Кристиан
|1
|1
|15.
|Донати Джулио
|2
|0
|16.
|Дейола Алессандро
|2
|0
|17.
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|18.
|Пас Нехуэн
|2
|0
|19.
|Вигорито Мауро
|1
|0
|20.
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|21.
|Габриэл Васконселлос
|1
|0
|22.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|8
|1
|2.
|Милинкович-Савич Сергей
|8
|0
|3.
|Раду Стефан
|7
|0
|4.
|Лулич Сенад
|6
|0
|5.
|Кайседо Фелипе
|6
|0
|6.
|Пароло Марко
|6
|0
|7.
|Иммобиле Чиро
|5
|0
|8.
|Луис Фелипе
|5
|0
|9.
|Альберто Луис
|4
|0
|10.
|Ачерби Франческо
|4
|0
|11.
|Лаццари Мануэль
|4
|0
|12.
|Катальди Данило
|3
|0
|13.
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0
|14.
|Хони Родригес
|3
|0
|15.
|Патрик
|2
|0
|16.
|Лукаку Джордан
|2
|0
|17.
|Марусич Адам
|2
|0
|18.
|Стракоша Томас
|1
|0
|19.
|Адеканье Бобби
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лечче
|8.57% (3)
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|25.71% (9)
|20% (7)
|Лацио
|12.07% (7)
|20.69% (12)
|20.69% (12)
|13.79% (8)
|20.69% (12)
|12.07% (7)
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: + = -Сассуоло 4:2 Лечче Лечче 1:2 Сампдория Ювентус 4:0 Лечче Лечче 1:4 Милан
Лацио Последние 20 матчей: + = -Лацио 0:3 Милан Торино 1:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Аталанта 3:2 Лацио
Последние игры между собой
Лечче: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Лацио: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|63 - 26
|75
|2.
|Лацио
|1:1 Заявка
|31
|21
|6
|4
|67 - 32
|69
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|63 - 31
|64
|4.
|Аталанта
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|83 - 39
|63
|5.
|Рома
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|54 - 42
|48
|6.
|Наполи
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|48 - 40
|48
|7.
|Милан
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 37
|46
|8.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|37 - 36
|42
|9.
|Болонья
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 47
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|55 - 52
|40
|11.
|Парма
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|41 - 40
|39
|12.
|Кальяри
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|48 - 46
|39
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|37 - 43
|34
|14.
|Сампдория
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|36 - 51
|32
|15.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|27 - 43
|32
|16.
|Торино
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|34 - 56
|31
|17.
|Дженоа
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|37 - 58
|27
|18.
|Лечче
|1:1 Заявка
|31
|6
|8
|17
|39 - 71
|26
|19.
|Брешия
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|27 - 58
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|5
|4
|21
|23 - 53
|19
Прогнозы на матч Лечче 1:1 Лацио
Исход игры
Лечче
2.7% (4)
Ничья
6.8% (10)
Лацио
90.5% (133)
Тотал 2.5
Больше
65.44% (89)
Меньше
34.56% (47)
Обе команды забьют
Да
66.91% (91)
Нет
33.09% (45)
Популярный счёт
1:2 Лацио
34.7% (51)
0:2 Лацио
23.8% (35)
1:3 Лацио
18.4% (27)
1:1 Ничья
4.8% (7)
0:1 Лацио
3.4% (5)
0:3 Лацио
3.4% (5)
2:3 Лацио
1.4% (2)
2:1 Лечче
1.4% (2)
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