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Аталанта
2:0
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
24' Желтая карточка
Джимсити Берат
36' Желтая карточка
Торсби Мортен
56' Желтая карточка
Янкто Якуб
65' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
1:0
75' Гол
Толой Рафаэл
2:0
85' Гол
Муриэль Луис
90' Желтая карточка
Кастань Тимоти
90'+6
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
3
Кальдара
Маттиа
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
88
Пашалич
Марио
8
Госенс
Робин
10
Гомес
Алехандро
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
34
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
18
Торсби
Мортен
14
Янкто
Якуб
6
Экдаль
Олбин
7
Линетти
Кароль
12
Депаоли
Фабио
23
Габбьядини
Маноло
Аталанта
3-4-1-2
Сампдория
4-5-1

Ход матча

24'
Джимсити Берат
 
36'
 
Торсби Мортен
52'
Де Рон Мартен
Джимсити Берат
 
56'
 
Янкто Якуб
65'
 
Берешиньски Бартош
69'
Малиновский Руслан
Иличич Йосип
 
70'
Муриэль Луис
Пашалич Марио
 
75'
Толой Рафаэл
(Малиновский Руслан)
1:0
82'
 
Рамирес Гастон
Габбьядини Маноло
82'
 
Ауджелло Томмазо
Янкто Якуб
83'
 
Ла Гумина Антонино
Экдаль Олбин
85'
Муриэль Луис
2:0
86'
Шутало Бошко
Сапата Дуван
 
86'
Кастань Тимоти
Госенс Робин
 
90'
 
Д'Амико Феличе
Депаоли Фабио
90'
Кастань Тимоти
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 9
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 17 (6) 0.46
2. Иличич Йосип 15 0.41
3. Сапата Дуван 14 (1) 0.38
4. Госенс Робин 9 0.24
5. Гомес Алехандро 6 0.16
6. Пашалич Марио 6 0.16
7. Малиновский Руслан 5 0.14
8. Толой Рафаэл 2 0.05
9. Фройлер Ремо 2 0.05
10. Паломино Хосе 2 0.05
11. Джимсити Берат 2 0.05
12. Де Рон Мартен 1 0.03
13. Барроу Муса 1 (1) 0.03
14. Кастань Тимоти 1 0.03
15. Траоре Амад 1 0.03
16. Хатебур Ханс 0 0
17. Кальдара Маттиа 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 9 (5) 0.24
2. Габбьядини Маноло 8 (1) 0.22
3. Рамирес Гастон 7 (3) 0.19
4. Линетти Кароль 4 0.11
5. Капрари Джанлука 3 0.08
6. Янкто Якуб 2 0.05
7. Бонаццоли Федерико 2 0.05
8. Торсби Мортен 1 0.03
9. Экдаль Олбин 0 0
10. Коллей Омар 0 0
11. Ауджелло Томмазо 0 0
12. Ригони Эмилиано 0 0
13. Депаоли Фабио 0 0
14. Виейра Ронни 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Де Рон Мартен 11 0
2. Толой Рафаэл 8 0
3. Хатебур Ханс 8 0
4. Малиновский Руслан 6 1
5. Паломино Хосе 5 0
6. Пашалич Марио 5 0
7. Джимсити Берат 4 0
8. Кастань Тимоти 3 0
9. Голлини Пьерлуиджи 3 0
10. Иличич Йосип 1 1
11. Гомес Алехандро 2 0
12. Кьяер Симон 2 0
13. Фройлер Ремо 2 0
14. Госенс Робин 2 0
15. Мазиелло Андреа 1 0
16. Муриэль Луис 1 0
17. Сапата Дуван 1 0
18. Кальдара Маттиа 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Виейра Ронни 9 1
2. Коллей Омар 9 0
3. Берешиньски Бартош 8 0
4. Мурру Никола 5 1
5. Экдаль Олбин 6 0
6. Торсби Мортен 6 0
7. Янкто Якуб 6 0
8. Депаоли Фабио 6 0
9. Рамирес Гастон 5 0
10. Капрари Джанлука 3 1
11. Линетти Кароль 4 0
12. Феррари Алекс 4 0
13. Мурильо Джейсон 2 1
14. Бертолаччи Андреа 3 0
15. Тонелли Лоренцо 3 0
16. Хабот Юлиан 1 1
17. Квальярелла Фабио 2 0
18. Габбьядини Маноло 2 0
19. Ригони Эмилиано 2 0
20. Йосида Майя 1 0
21. Бонаццоли Федерико 1 0
22. Ауджелло Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 8% (6) 14.67% (11) 21.33% (16) 21.33% (16) 21.33% (16) 13.33% (10)
 Сампдория 6.25% (2) 3.13% (1) 25% (8) 12.5% (4) 31.25% (10) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио
Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма Аталанта 5:0 Милан Болонья 2:1 Аталанта Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Аталанта 3:2 Верона
Сампдория Последние 20 матчей: + = -
Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория
Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Сампдория: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Сампдория 0:0 Аталанта Серия A Сампдория 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Сампдория Серия A Аталанта 1:2 Сампдория Серия A
Сампдория 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Аталанта Серия A Сампдория 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сампдория Серия A Аталанта 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Аталанта Серия A Сампдория 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 4:2 Сампдория Серия A Аталанта 4:1 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 24 3 4 65 - 30 75
2. Лацио Заявка 31 21 5 5 67 - 33 68
3. Аталанта Заявка 31 20 6 5 85 - 39 66
4. Интер Милан Заявка 30 19 7 4 63 - 31 64
5. Рома Заявка 31 15 6 10 56 - 43 51
6. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
7. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
8. Сассуоло Заявка 31 12 7 12 57 - 53 43
9. Верона Заявка 30 11 9 10 37 - 36 42
10. Болонья Заявка 31 11 8 12 44 - 49 41
11. Кальяри Заявка 31 10 10 11 48 - 46 40
12. Парма Заявка 31 11 6 14 42 - 42 39
13. Фиорентина Заявка 31 8 11 12 37 - 43 35
14. Торино Заявка 31 10 4 17 37 - 57 34
15. Удинезе Заявка 30 8 8 14 27 - 43 32
16. Сампдория Заявка 31 9 5 17 36 - 53 32
17. Лечче Заявка 31 7 7 17 40 - 71 28
18. Дженоа Заявка 31 6 9 16 38 - 60 27
19. Брешия Заявка 31 5 6 20 28 - 61 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 30 5 4 21 23 - 53 19
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Аталанта 93.9% (139)
X 4.7% (7)
Сампдория 1.4% (2)
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2.06 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Аталанта 2:0 Сампдория

Исход игры
Аталанта
93.9% (139)
Ничья
4.7% (7)
Сампдория
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
68.35% (95)
Меньше
31.65% (44)
Обе команды забьют
Да
66.19% (92)
Нет
33.81% (47)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
27% (40)
3:1 Аталанта
26.4% (39)
2:0 Аталанта
19.6% (29)
1:0 Аталанта
6.8% (10)
3:0 Аталанта
4.1% (6)
4:1 Аталанта
2.7% (4)
1:1 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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