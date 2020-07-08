Аталанта
2:0
Конец матча
Стадион: Гевисс Стэдиум
Сампдория
24' Желтая карточкаДжимсити Берат
36' Желтая карточкаТорсби Мортен
56' Желтая карточкаЯнкто Якуб
65' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
1:0
75' ГолТолой Рафаэл
2:0
85' ГолМуриэль Луис
90' Желтая карточкаКастань Тимоти
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
34
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
-
16 Rodrigo Guth
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Йосида МайяЗащитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
24'
36'
56'
75'
85'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 10
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 9
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|17 (6)
|0.46
|2.
|Иличич Йосип
|15
|0.41
|3.
|Сапата Дуван
|14 (1)
|0.38
|4.
|Госенс Робин
|9
|0.24
|5.
|Гомес Алехандро
|6
|0.16
|6.
|Пашалич Марио
|6
|0.16
|7.
|Малиновский Руслан
|5
|0.14
|8.
|Толой Рафаэл
|2
|0.05
|9.
|Фройлер Ремо
|2
|0.05
|10.
|Паломино Хосе
|2
|0.05
|11.
|Джимсити Берат
|2
|0.05
|12.
|Де Рон Мартен
|1
|0.03
|13.
|Барроу Муса
|1 (1)
|0.03
|14.
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|15.
|Траоре Амад
|1
|0.03
|16.
|Хатебур Ханс
|0
|0
|17.
|Кальдара Маттиа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|9 (5)
|0.24
|2.
|Габбьядини Маноло
|8 (1)
|0.22
|3.
|Рамирес Гастон
|7 (3)
|0.19
|4.
|Линетти Кароль
|4
|0.11
|5.
|Капрари Джанлука
|3
|0.08
|6.
|Янкто Якуб
|2
|0.05
|7.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.05
|8.
|Торсби Мортен
|1
|0.03
|9.
|Экдаль Олбин
|0
|0
|10.
|Коллей Омар
|0
|0
|11.
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
|12.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|13.
|Депаоли Фабио
|0
|0
|14.
|Виейра Ронни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Рон Мартен
|11
|0
|2.
|Толой Рафаэл
|8
|0
|3.
|Хатебур Ханс
|8
|0
|4.
|Малиновский Руслан
|6
|1
|5.
|Паломино Хосе
|5
|0
|6.
|Пашалич Марио
|5
|0
|7.
|Джимсити Берат
|4
|0
|8.
|Кастань Тимоти
|3
|0
|9.
|Голлини Пьерлуиджи
|3
|0
|10.
|Иличич Йосип
|1
|1
|11.
|Гомес Алехандро
|2
|0
|12.
|Кьяер Симон
|2
|0
|13.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|14.
|Госенс Робин
|2
|0
|15.
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|16.
|Муриэль Луис
|1
|0
|17.
|Сапата Дуван
|1
|0
|18.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Виейра Ронни
|9
|1
|2.
|Коллей Омар
|9
|0
|3.
|Берешиньски Бартош
|8
|0
|4.
|Мурру Никола
|5
|1
|5.
|Экдаль Олбин
|6
|0
|6.
|Торсби Мортен
|6
|0
|7.
|Янкто Якуб
|6
|0
|8.
|Депаоли Фабио
|6
|0
|9.
|Рамирес Гастон
|5
|0
|10.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|11.
|Линетти Кароль
|4
|0
|12.
|Феррари Алекс
|4
|0
|13.
|Мурильо Джейсон
|2
|1
|14.
|Бертолаччи Андреа
|3
|0
|15.
|Тонелли Лоренцо
|3
|0
|16.
|Хабот Юлиан
|1
|1
|17.
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|18.
|Габбьядини Маноло
|2
|0
|19.
|Ригони Эмилиано
|2
|0
|20.
|Йосида Майя
|1
|0
|21.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|22.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|8% (6)
|14.67% (11)
|21.33% (16)
|21.33% (16)
|21.33% (16)
|13.33% (10)
|Сампдория
|6.25% (2)
|3.13% (1)
|25% (8)
|12.5% (4)
|31.25% (10)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: + = -Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио
Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма Аталанта 5:0 Милан Болонья 2:1 Аталанта Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Аталанта 3:2 Верона
Сампдория Последние 20 матчей: + = -Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория
Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Сампдория: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Сампдория 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Аталанта Серия A Сампдория 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сампдория Серия A Аталанта 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Аталанта Серия A Сампдория 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 4:2 Сампдория Серия A Аталанта 4:1 Сампдория Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|24
|3
|4
|65 - 30
|75
|2.
|Лацио
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|67 - 33
|68
|3.
|Аталанта
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|85 - 39
|66
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|63 - 31
|64
|5.
|Рома
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|56 - 43
|51
|6.
|Наполи
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|50 - 41
|51
|7.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 39
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|57 - 53
|43
|9.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|37 - 36
|42
|10.
|Болонья
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|44 - 49
|41
|11.
|Кальяри
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|48 - 46
|40
|12.
|Парма
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 42
|39
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|37 - 43
|35
|14.
|Торино
|Заявка
|31
|10
|4
|17
|37 - 57
|34
|15.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|27 - 43
|32
|16.
|Сампдория
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|36 - 53
|32
|17.
|Лечче
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|40 - 71
|28
|18.
|Дженоа
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|38 - 60
|27
|19.
|Брешия
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|28 - 61
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|5
|4
|21
|23 - 53
|19
Прогнозы на матч Аталанта 2:0 Сампдория
Исход игры
Аталанта
93.9% (139)
Ничья
4.7% (7)
Сампдория
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
68.35% (95)
Меньше
31.65% (44)
Обе команды забьют
Да
66.19% (92)
Нет
33.81% (47)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
27% (40)
3:1 Аталанта
26.4% (39)
2:0 Аталанта
19.6% (29)
1:0 Аталанта
6.8% (10)
3:0 Аталанта
4.1% (6)
4:1 Аталанта
2.7% (4)
1:1 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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