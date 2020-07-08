Торино
Позже
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Брешия
88
Ринкон
Томас
24
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
-
27 Газоини ЭминЗащитник
-
80 Адопо НдариПолузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гецци АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Айе ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Лопес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|12 (7)
|0.32
|2.
|Беренгер Алекс
|5
|0.14
|3.
|Ансальди Кристиан
|4
|0.11
|4.
|Дзадза Симоне
|4
|0.11
|5.
|Бремер Глейсон
|2
|0.05
|6.
|Верди Симоне
|1
|0.03
|7.
|Ринкон Томас
|1
|0.03
|8.
|Эдера Симоне
|1
|0.03
|9.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|10.
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|11.
|Бонифаци Кевин
|1
|0.03
|12.
|Мейте Суалихо
|0
|0
|13.
|Базелли Даниэле
|0
|0
|14.
|Эйна Ола
|0
|0
|15.
|Лашальт Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доннарумма Альфредо
|7 (2)
|0.19
|2.
|Балотелли Марио
|5
|0.14
|3.
|Торрегросса Эрнесто
|4 (1)
|0.11
|4.
|Чансельор Джон
|3
|0.08
|5.
|Тонали Сандро
|1
|0.03
|6.
|Ромуло Соуза
|1
|0.03
|7.
|Бизоли Димитри
|1
|0.03
|8.
|Шпалек Николас
|1
|0.03
|9.
|Кистана Андреа
|1
|0.03
|10.
|Семприни Алессандро
|1
|0.03
|11.
|Папетти Андреа
|1
|0.03
|12.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|13.
|Бьярнасон Биркир
|0
|0
|14.
|Матею Алеш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иццо Армандо
|6
|2
|2.
|Ринкон Томас
|8
|0
|3.
|Бремер Глейсон
|4
|2
|4.
|Ансальди Кристиан
|7
|0
|5.
|Эйна Ола
|7
|0
|6.
|Лукич Саша
|4
|1
|7.
|Н'Кулу Николя
|3
|1
|8.
|Эдера Симоне
|3
|1
|9.
|Дзадза Симоне
|4
|0
|10.
|Сиригу Сальваторе
|4
|0
|11.
|Верди Симоне
|3
|0
|12.
|Мейте Суалихо
|3
|0
|13.
|Белотти Андреа
|3
|0
|14.
|Базелли Даниэле
|3
|0
|15.
|Лашальт Диего
|3
|0
|16.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|17.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|18.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|19.
|Лянко Войнович
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матею Алеш
|8
|1
|2.
|Кистана Андреа
|7
|1
|3.
|Балотелли Марио
|6
|1
|4.
|Дессена Даниэле
|5
|1
|5.
|Торрегросса Эрнесто
|6
|0
|6.
|Бизоли Димитри
|6
|0
|7.
|Тонали Сандро
|6
|0
|8.
|Айе Флориан
|3
|1
|9.
|Сабелли Стефано
|4
|0
|10.
|Шпалек Николас
|4
|0
|11.
|Ромуло Соуза
|3
|0
|12.
|Чансельор Джон
|3
|0
|13.
|Мартелла Бруно
|3
|0
|14.
|Матри Алессандро
|1
|1
|15.
|Ндой Эмануэле
|2
|0
|16.
|Семприни Алессандро
|2
|0
|17.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|18.
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|19.
|Папетти Андреа
|2
|0
|20.
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|21.
|Скрабб Симон
|1
|0
|22.
|Йоронен Йессе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|Брешия
|20% (5)
|20% (5)
|20% (5)
|20% (5)
|12% (3)
|8% (2)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: + = -Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе
Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан
Брешия Последние 20 матчей: + = -Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия
Последние игры между собой
Торино: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Брешия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|24
|3
|4
|65 - 30
|75
|2.
|Лацио
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|67 - 33
|68
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|63 - 31
|64
|4.
|Аталанта
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|83 - 39
|63
|5.
|Наполи
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|50 - 41
|51
|6.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 39
|49
|7.
|Рома
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|54 - 42
|48
|8.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|37 - 36
|42
|9.
|Болонья
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 47
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|55 - 52
|40
|11.
|Кальяри
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|48 - 46
|40
|12.
|Парма
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|41 - 40
|39
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|37 - 43
|35
|14.
|Сампдория
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|36 - 51
|32
|15.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|27 - 43
|32
|16.
|Торино
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|34 - 56
|31
|17.
|Лечче
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|40 - 71
|28
|18.
|Дженоа
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|38 - 60
|27
|19.
|Брешия
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|27 - 58
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|5
|4
|21
|23 - 53
|19
Прогнозы на матч Торино - Брешия
Исход игры
Торино
88.5% (131)
Ничья
9.5% (14)
Брешия
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
39.86% (55)
Меньше
60.14% (83)
Обе команды забьют
Да
45.65% (63)
Нет
54.35% (75)
Популярный счёт
1:0 Торино
33.1% (49)
2:1 Торино
31.8% (47)
2:0 Торино
14.9% (22)
1:1 Ничья
6.8% (10)
3:1 Торино
1.4% (2)
1:2 Брешия
1.4% (2)
3:0 Торино
1.4% (2)
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