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Торино
 
Позже

Стадион:
Брешия
39
Сиригу
Сальваторе
4
Лянко
Войнович
33
Н'Кулу
Николя
36
Бремер
Глейсон
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
15
Ансальди
Кристиан
24
Верди
Симоне
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
32
Папетти
Андреа
3
Матею
Алеш
26
Мартелла
Бруно
7
Шпалек
Николас
4
Тонали
Сандро
27
Дессена
Даниэле
31
Бьярнасон
Биркир
9
Доннарумма
Альфредо
11
Торрегросса
Эрнесто
Торино
3-4-1-2
Брешия
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 12 (7) 0.32
2. Беренгер Алекс 5 0.14
3. Ансальди Кристиан 4 0.11
4. Дзадза Симоне 4 0.11
5. Бремер Глейсон 2 0.05
6. Верди Симоне 1 0.03
7. Ринкон Томас 1 0.03
8. Эдера Симоне 1 0.03
9. Н'Кулу Николя 1 0.03
10. Иццо Армандо 1 0.03
11. Бонифаци Кевин 1 0.03
12. Мейте Суалихо 0 0
13. Базелли Даниэле 0 0
14. Эйна Ола 0 0
15. Лашальт Диего 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доннарумма Альфредо 7 (2) 0.19
2. Балотелли Марио 5 0.14
3. Торрегросса Эрнесто 4 (1) 0.11
4. Чансельор Джон 3 0.08
5. Тонали Сандро 1 0.03
6. Ромуло Соуза 1 0.03
7. Бизоли Димитри 1 0.03
8. Шпалек Николас 1 0.03
9. Кистана Андреа 1 0.03
10. Семприни Алессандро 1 0.03
11. Папетти Андреа 1 0.03
12. Сабелли Стефано 0 0
13. Бьярнасон Биркир 0 0
14. Матею Алеш 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Иццо Армандо 6 2
2. Ринкон Томас 8 0
3. Бремер Глейсон 4 2
4. Ансальди Кристиан 7 0
5. Эйна Ола 7 0
6. Лукич Саша 4 1
7. Н'Кулу Николя 3 1
8. Эдера Симоне 3 1
9. Дзадза Симоне 4 0
10. Сиригу Сальваторе 4 0
11. Верди Симоне 3 0
12. Мейте Суалихо 3 0
13. Белотти Андреа 3 0
14. Базелли Даниэле 3 0
15. Лашальт Диего 3 0
16. Беренгер Алекс 3 0
17. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
18. Джиджи Коффи 1 0
19. Лянко Войнович 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 8 1
2. Кистана Андреа 7 1
3. Балотелли Марио 6 1
4. Дессена Даниэле 5 1
5. Торрегросса Эрнесто 6 0
6. Бизоли Димитри 6 0
7. Тонали Сандро 6 0
8. Айе Флориан 3 1
9. Сабелли Стефано 4 0
10. Шпалек Николас 4 0
11. Ромуло Соуза 3 0
12. Чансельор Джон 3 0
13. Мартелла Бруно 3 0
14. Матри Алессандро 1 1
15. Ндой Эмануэле 2 0
16. Семприни Алессандро 2 0
17. Мангравити Массимилиано 2 0
18. Маньяни Джанджакомо 2 0
19. Папетти Андреа 2 0
20. Бьярнасон Биркир 1 0
21. Скрабб Симон 1 0
22. Йоронен Йессе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 18.75% (6) 15.63% (5) 12.5% (4) 18.75% (6) 21.88% (7) 12.5% (4)
 Брешия 20% (5) 20% (5) 20% (5) 20% (5) 12% (3) 8% (2)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе
Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан
Брешия Последние 20 матчей: + = -
Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия
Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия

Последние игры между собой

Торино: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Брешия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Брешия 0:4 Торино Серия A Брешия 1:0 Торино Серия B Торино 0:0 Брешия Серия B Брешия 2:1 Торино Серия B
Торино 0:0 Брешия Серия B Торино 1:1 Брешия Серия B Брешия 1:0 Торино Серия B Торино 1:1 Брешия Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 24 3 4 65 - 30 75
2. Лацио Заявка 31 21 5 5 67 - 33 68
3. Интер Милан Заявка 30 19 7 4 63 - 31 64
4. Аталанта Заявка 30 19 6 5 83 - 39 63
5. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
6. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
7. Рома Заявка 30 14 6 10 54 - 42 48
8. Верона Заявка 30 11 9 10 37 - 36 42
9. Болонья Заявка 30 11 8 11 43 - 47 41
10. Сассуоло Заявка 30 11 7 12 55 - 52 40
11. Кальяри Заявка 31 10 10 11 48 - 46 40
12. Парма Заявка 30 11 6 13 41 - 40 39
13. Фиорентина Заявка 31 8 11 12 37 - 43 35
14. Сампдория Заявка 30 9 5 16 36 - 51 32
15. Удинезе Заявка 30 8 8 14 27 - 43 32
16. Торино Заявка 30 9 4 17 34 - 56 31
17. Лечче Заявка 31 7 7 17 40 - 71 28
18. Дженоа Заявка 31 6 9 16 38 - 60 27
19. Брешия Заявка 30 5 6 19 27 - 58 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 30 5 4 21 23 - 53 19
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Брешия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2020, осталось 7 минут.


Прогнозы 148
Торино 88.5% (131)
X 9.5% (14)
Брешия 2% (3)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Торино - Брешия

Исход игры
Торино
88.5% (131)
Ничья
9.5% (14)
Брешия
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
39.86% (55)
Меньше
60.14% (83)
Обе команды забьют
Да
45.65% (63)
Нет
54.35% (75)
Популярный счёт
1:0 Торино
33.1% (49)
2:1 Торино
31.8% (47)
2:0 Торино
14.9% (22)
1:1 Ничья
6.8% (10)
3:1 Торино
1.4% (2)
1:2 Брешия
1.4% (2)
3:0 Торино
1.4% (2)
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