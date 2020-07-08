Второй тайм

96' Торино заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Дзадза Симоне оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

95' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Как он промахнулся? Доннарумма Альфредо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

92' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Торино

91' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

86' Г О О О О Л - Дзадза Симоне забивает!

86' Удар от ворот произведет Торино

84' Матч возобновлен

84' Ринкон Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Рефери не любит споров - именно за это Доннарумма Альфредо сейчас получил желтую

82' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

76' Дзадза Симоне совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Безумный фол. Дзадза Симоне грубо играет против соперника. Пострадал Андреа Папетти

76' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Удар от ворот произведет Брешия

71' Торино имеет хороший шанс забить.

71' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Брешия

70' Отличный пас сделал Белотти Андреа из команды Торино . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

70' Удар от ворот произведет Брешия

67' Удар от ворот произведет Торино

66' О, нет. Из многообещающей позиции Торрегросса Эрнесто из команды Брешия наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

66' Удар от ворот произведет Брешия

65' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Торино

63' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Брешия

61' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Г О О О О О О Л - Белотти Андреа из команды Торино с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

58' Верди Симоне имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

58' Матею Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

57' Тонали Сандро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Матею Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Удар от ворот произведет Торино

55' Доннарумма Альфредо не смог попасть в створ ударом издали

55' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Андреа Папетти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Удар от ворот произведет Брешия

53' ШТАНГА! Пробил головой Белотти Андреа прямо в каркас ворот!

52' Андреа Папетти совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

52' Судья свистит. Андреа Папетти атаковал сзади соперника. Это Верди Симоне заработал своей команде штрафной

51' Удар от ворот произведет Торино

51' Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе

49' Торино имеет хороший шанс забить.

48' Г О О О О Л - Матею Алеш уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

48' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Брешия

46' Ансальди Кристиан из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

46' Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота