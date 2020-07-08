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Торино
3:1
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
0:1
21' Гол
Торрегросса Эрнесто
1:1
48' Гол в свои ворота
Матею Алеш
52' Желтая карточка
Папетти Андреа
57' Желтая карточка
Тонали Сандро
2:1
58' Гол
Белотти Андреа
76' Желтая карточка
Дзадза Симоне
82' Желтая карточка
Доннарумма Альфредо
3:1
86' Гол
Дзадза Симоне
90'+6
39
Сиригу
Сальваторе
4
Лянко
Войнович
33
Н'Кулу
Николя
36
Бремер
Глейсон
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
88
Ринкон
Томас
23
Мейте
Суалихо
15
Ансальди
Кристиан
24
Верди
Симоне
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
32
Папетти
Андреа
3
Матею
Алеш
26
Мартелла
Бруно
7
Шпалек
Николас
4
Тонали
Сандро
27
Дессена
Даниэле
31
Бьярнасон
Биркир
9
Доннарумма
Альфредо
11
Торрегросса
Эрнесто
Торино
3-4-1-2
Брешия
4-4-2

Ход матча

21'
0:1
Торрегросса Эрнесто
48'
Матею Алеш
1:1
52'
 
Папетти Андреа
57'
 
Тонали Сандро
58'
Белотти Андреа
2:1
60'
 
Вивиани Маттиа
Тонали Сандро
61'
 
Змрхаль Яромир
Бьярнасон Биркир
74'
 
Ндой Эмануэле
Дессена Даниэле
74'
 
Скрабб Симон
Шпалек Николас
75'
Эйна Ола
Ансальди Кристиан
 
76'
Дзадза Симоне
 
79'
Лукич Саша
Верди Симоне
 
82'
 
Доннарумма Альфредо
86'
Дзадза Симоне
3:1
87'
 
Гецци Андреа
Торрегросса Эрнесто
89'
Беренгер Алекс
Белотти Андреа
 
89'
Джиджи Коффи
Де Сильвестри Лоренцо
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 24 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 13 (7) 0.35
2. Беренгер Алекс 5 0.14
3. Дзадза Симоне 5 0.14
4. Ансальди Кристиан 4 0.11
5. Бремер Глейсон 2 0.05
6. Верди Симоне 1 0.03
7. Ринкон Томас 1 0.03
8. Эдера Симоне 1 0.03
9. Н'Кулу Николя 1 0.03
10. Иццо Армандо 1 0.03
11. Бонифаци Кевин 1 0.03
12. Мейте Суалихо 0 0
13. Базелли Даниэле 0 0
14. Эйна Ола 0 0
15. Лашальт Диего 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доннарумма Альфредо 7 (2) 0.19
2. Торрегросса Эрнесто 5 (1) 0.14
3. Балотелли Марио 5 0.14
4. Чансельор Джон 3 0.08
5. Тонали Сандро 1 0.03
6. Ромуло Соуза 1 0.03
7. Бизоли Димитри 1 0.03
8. Шпалек Николас 1 0.03
9. Кистана Андреа 1 0.03
10. Семприни Алессандро 1 0.03
11. Папетти Андреа 1 0.03
12. Сабелли Стефано 0 0
13. Бьярнасон Биркир 0 0
14. Матею Алеш 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Иццо Армандо 6 2
2. Ринкон Томас 8 0
3. Бремер Глейсон 4 2
4. Ансальди Кристиан 7 0
5. Эйна Ола 7 0
6. Лукич Саша 4 1
7. Дзадза Симоне 5 0
8. Н'Кулу Николя 3 1
9. Эдера Симоне 3 1
10. Сиригу Сальваторе 4 0
11. Верди Симоне 3 0
12. Мейте Суалихо 3 0
13. Белотти Андреа 3 0
14. Базелли Даниэле 3 0
15. Лашальт Диего 3 0
16. Беренгер Алекс 3 0
17. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
18. Джиджи Коффи 1 0
19. Лянко Войнович 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 8 1
2. Кистана Андреа 7 1
3. Балотелли Марио 6 1
4. Тонали Сандро 7 0
5. Дессена Даниэле 5 1
6. Торрегросса Эрнесто 6 0
7. Бизоли Димитри 6 0
8. Айе Флориан 3 1
9. Сабелли Стефано 4 0
10. Шпалек Николас 4 0
11. Ромуло Соуза 3 0
12. Чансельор Джон 3 0
13. Мартелла Бруно 3 0
14. Папетти Андреа 3 0
15. Матри Алессандро 1 1
16. Ндой Эмануэле 2 0
17. Семприни Алессандро 2 0
18. Мангравити Массимилиано 2 0
19. Маньяни Джанджакомо 2 0
20. Бьярнасон Биркир 1 0
21. Скрабб Симон 1 0
22. Доннарумма Альфредо 1 0
23. Йоронен Йессе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 18.75% (6) 15.63% (5) 12.5% (4) 18.75% (6) 21.88% (7) 12.5% (4)
 Брешия 20% (5) 20% (5) 20% (5) 20% (5) 12% (3) 8% (2)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе
Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан
Брешия Последние 20 матчей: + = -
Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия
Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия

Последние игры между собой

Торино: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Брешия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Брешия 0:4 Торино Серия A Брешия 1:0 Торино Серия B Торино 0:0 Брешия Серия B Брешия 2:1 Торино Серия B
Торино 0:0 Брешия Серия B Торино 1:1 Брешия Серия B Брешия 1:0 Торино Серия B Торино 1:1 Брешия Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 24 3 4 65 - 30 75
2. Лацио Заявка 31 21 5 5 67 - 33 68
3. Аталанта Заявка 31 20 6 5 85 - 39 66
4. Интер Милан Заявка 30 19 7 4 63 - 31 64
5. Рома Заявка 31 15 6 10 56 - 43 51
6. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
7. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
8. Сассуоло Заявка 31 12 7 12 57 - 53 43
9. Верона Заявка 30 11 9 10 37 - 36 42
10. Болонья Заявка 31 11 8 12 44 - 49 41
11. Кальяри Заявка 31 10 10 11 48 - 46 40
12. Парма Заявка 31 11 6 14 42 - 42 39
13. Фиорентина Заявка 31 8 11 12 37 - 43 35
14. Торино Заявка 31 10 4 17 37 - 57 34
15. Удинезе Заявка 30 8 8 14 27 - 43 32
16. Сампдория Заявка 31 9 5 17 36 - 53 32
17. Лечче Заявка 31 7 7 17 40 - 71 28
18. Дженоа Заявка 31 6 9 16 38 - 60 27
19. Брешия Заявка 31 5 6 20 28 - 61 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 30 5 4 21 23 - 53 19
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Торино 88.6% (132)
X 9.4% (14)
Брешия 2% (3)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Торино 3:1 Брешия

Исход игры
Торино
88.6% (132)
Ничья
9.4% (14)
Брешия
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.29% (56)
Меньше
59.71% (83)
Обе команды забьют
Да
46.04% (64)
Нет
53.96% (75)
Популярный счёт
1:0 Торино
32.9% (49)
2:1 Торино
31.5% (47)
2:0 Торино
14.8% (22)
1:1 Ничья
6.7% (10)
3:1 Торино
2% (3)
1:2 Брешия
1.3% (2)
3:0 Торино
1.3% (2)
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