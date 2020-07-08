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Дженоа
 
Позже

Стадион:
Наполи
1
Перин
Маттиа
5
Гольданига
Эдоардо
2
Сапата
Кристиан
55
Мазиелло
Андреа
14
Бираски
Давиде
85
Бехрами
Валон
20
Шоне
Лассе
29
Кассата
Франческо
3
Баррека
Антонио
99
Пинамонти
Андреа
9
Санабрия
Антонио
1
Мерет
Алекс
23
Хюсай
Эльсейд
44
Манолас
Костас
19
Максимович
Никола
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
68
Лоботка
Станислав
12
Элмас
Эльиф
21
Политано
Маттео
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
Дженоа
3-5-2
Наполи
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 8 0.22
2. Кришито Доменико 7 (7) 0.19
3. Куаме Кристиан 5 0.14
4. Пинамонти Андреа 5 (1) 0.14
5. Санабрия Антонио 3 0.08
6. Кассата Франческо 2 0.05
7. Фальке Яго 2 (2) 0.05
8. Стураро Стефано 1 0.03
9. Шоне Лассе 1 0.03
10. Агудело Кевин 1 0.03
11. Сумаоро Адама 1 0.03
12. Сапата Кристиан 1 0.03
13. Гильоне Паоло 0 0
14. Мазиелло Андреа 0 0
15. Радованович Иван 0 0
16. Анкерсен Петер 0 0
17. Бираски Давиде 0 0
18. Баррека Антонио 0 0
19. Раду Йонуц 0 0
20. Ромеро Кристиан 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милик Аркадиуш 10 0.27
2. Мертенс Дрис 7 0.19
3. Инсинье Лоренцо 6 (3) 0.16
4. Кальехон Хосе 4 0.11
5. Льоренте Фернандо 3 0.08
6. Лосано Ирвин 3 0.08
7. Манолас Костас 3 0.08
8. Фабиан Руис 2 0.05
9. Ди Лоренцо Джованни 2 0.05
10. Зелиньски Петр 2 0.05
11. Максимович Никола 1 0.03
12. Аллан Маркес 1 0.03
13. Элмас Эльиф 1 0.03
14. Демме Диего 1 0.03
15. Юнес Амин 1 0.03
16. Руй Мариу 0 0
17. Гулам Фаузи 0 0
18. Политано Маттео 0 0
19. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Кассата Франческо 10 1
2. Ромеро Кристиан 10 0
3. Стураро Стефано 7 0
4. Пандев Горан 5 1
5. Кришито Доменико 6 0
6. Агудело Кевин 4 1
7. Шоне Лассе 5 0
8. Сапата Кристиан 4 0
9. Фавилли Андреа 4 0
10. Гильоне Паоло 4 0
11. Бехрами Валон 2 1
12. Бираски Давиде 2 1
13. Маркетти Федерико 0 2
14. Радованович Иван 3 0
15. Лерагер Лукас 3 0
16. Сапонара Риккардо 1 1
17. Анкерсен Петер 2 0
18. Сумаоро Адама 2 0
19. Гольданига Эдоардо 2 0
20. Санабрия Антонио 2 0
21. Клеонизе Денильо 2 0
22. Перин Маттиа 1 0
23. Паяч Марко 1 0
24. Раду Йонуц 1 0
25. Пинамонти Андреа 1 0
26. Куаме Кристиан 1 0
27. Эль-Ямик Джавад 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Руй Мариу 7 0
2. Кулибали Калиду 5 1
3. Элмас Эльиф 6 0
4. Демме Диего 5 0
5. Мертенс Дрис 4 0
6. Милик Аркадиуш 4 0
7. Максимович Никола 2 1
8. Ди Лоренцо Джованни 3 0
9. Аллан Маркес 3 0
10. Зелиньски Петр 3 0
11. Хюсай Эльсейд 3 0
12. Кальехон Хосе 2 0
13. Манолас Костас 2 0
14. Гулам Фаузи 2 0
15. Фабиан Руис 2 0
16. Луперто Себастьяно 2 0
17. Льоренте Фернандо 1 0
18. Инсинье Лоренцо 1 0
19. Юнес Амин 1 0
20. Политано Маттео 1 0
21. Лосано Ирвин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 5.88% (2) 14.71% (5) 35.29% (12) 11.76% (4) 14.71% (5) 17.65% (6)
 Наполи 11.36% (5) 11.36% (5) 20.45% (9) 15.91% (7) 25% (11) 15.91% (7)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма
Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа
Наполи Последние 20 матчей: + = -
Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи
Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 13
Наполи: победы: 13, ничьи: 6, поражения: 1
Наполи 0:0 Дженоа Серия A Наполи 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:0 Дженоа Серия A
Дженоа 2:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:4 Наполи Серия A Дженоа 3:2 Наполи Серия A Наполи 6:1 Дженоа Серия A Наполи 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:0 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 24 3 4 65 - 30 75
2. Лацио Заявка 31 21 5 5 67 - 33 68
3. Интер Милан Заявка 30 19 7 4 63 - 31 64
4. Аталанта Заявка 30 19 6 5 83 - 39 63
5. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
6. Рома Заявка 30 14 6 10 54 - 42 48
7. Наполи Заявка 30 14 6 10 48 - 40 48
8. Верона Заявка 30 11 9 10 37 - 36 42
9. Болонья Заявка 30 11 8 11 43 - 47 41
10. Сассуоло Заявка 30 11 7 12 55 - 52 40
11. Парма Заявка 30 11 6 13 41 - 40 39
12. Кальяри Заявка 30 10 9 11 48 - 46 39
13. Фиорентина Заявка 30 8 10 12 37 - 43 34
14. Сампдория Заявка 30 9 5 16 36 - 51 32
15. Удинезе Заявка 30 8 8 14 27 - 43 32
16. Торино Заявка 30 9 4 17 34 - 56 31
17. Лечче Заявка 31 7 7 17 40 - 71 28
18. Дженоа Заявка 30 6 9 15 37 - 58 27
19. Брешия Заявка 30 5 6 19 27 - 58 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 30 5 4 21 23 - 53 19
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2020, осталось 24 минуты.


Прогнозы 151
Дженоа 1.3% (2)
X 9.9% (15)
Наполи 88.7% (134)
Все прогнозы
1.82 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Дженоа - Наполи

Исход игры
Дженоа
1.3% (2)
Ничья
9.9% (15)
Наполи
88.7% (134)
Тотал 2.5
Больше
65.49% (93)
Меньше
34.51% (49)
Обе команды забьют
Да
69.72% (99)
Нет
30.28% (43)
Популярный счёт
1:2 Наполи
47% (71)
0:2 Наполи
14.6% (22)
0:1 Наполи
11.9% (18)
1:3 Наполи
6.6% (10)
1:1 Ничья
5.3% (8)
2:2 Ничья
4% (6)
2:3 Наполи
1.3% (2)
0:3 Наполи
1.3% (2)
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