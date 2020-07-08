Дженоа
1:2
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Наполи
8' Undefined phrase: football_event_Элмас Эльиф
0:1
45' ГолМертенс Дрис
1:1
49' ГолГольданига Эдоардо
1:2
66' ГолЛосано Ирвин
71' Желтая карточкаГольданига Эдоардо
20
Шоне
Лассе
12
Элмас
Эльиф
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фальке ЯгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Элмас ЭльифПолузащитник
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Юнес АминПолузащитник
- Нападающий
-
11 Лосано ИрвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
8'
45'
0:1
49'
1:1
66'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 10
-
6 Угловые 8
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пандев Горан
|8
|0.22
|2.
|Кришито Доменико
|7 (7)
|0.19
|3.
|Куаме Кристиан
|5
|0.14
|4.
|Пинамонти Андреа
|5 (1)
|0.14
|5.
|Санабрия Антонио
|3
|0.08
|6.
|Кассата Франческо
|2
|0.05
|7.
|Фальке Яго
|2 (2)
|0.05
|8.
|Шоне Лассе
|1
|0.03
|9.
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|10.
|Агудело Кевин
|1
|0.03
|11.
|Сумаоро Адама
|1
|0.03
|12.
|Сапата Кристиан
|1
|0.03
|13.
|Гольданига Эдоардо
|1
|0.03
|14.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|15.
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|16.
|Радованович Иван
|0
|0
|17.
|Анкерсен Петер
|0
|0
|18.
|Бираски Давиде
|0
|0
|19.
|Баррека Антонио
|0
|0
|20.
|Раду Йонуц
|0
|0
|21.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милик Аркадиуш
|10
|0.27
|2.
|Мертенс Дрис
|8
|0.22
|3.
|Инсинье Лоренцо
|6 (3)
|0.16
|4.
|Кальехон Хосе
|4
|0.11
|5.
|Лосано Ирвин
|4
|0.11
|6.
|Льоренте Фернандо
|3
|0.08
|7.
|Манолас Костас
|3
|0.08
|8.
|Фабиан Руис
|2
|0.05
|9.
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.05
|10.
|Зелиньски Петр
|2
|0.05
|11.
|Максимович Никола
|1
|0.03
|12.
|Аллан Маркес
|1
|0.03
|13.
|Элмас Эльиф
|1
|0.03
|14.
|Демме Диего
|1
|0.03
|15.
|Юнес Амин
|1
|0.03
|16.
|Руй Мариу
|0
|0
|17.
|Гулам Фаузи
|0
|0
|18.
|Политано Маттео
|0
|0
|19.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кассата Франческо
|10
|1
|2.
|Ромеро Кристиан
|10
|0
|3.
|Стураро Стефано
|7
|0
|4.
|Пандев Горан
|5
|1
|5.
|Кришито Доменико
|6
|0
|6.
|Агудело Кевин
|4
|1
|7.
|Шоне Лассе
|5
|0
|8.
|Сапата Кристиан
|4
|0
|9.
|Фавилли Андреа
|4
|0
|10.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|11.
|Бехрами Валон
|2
|1
|12.
|Бираски Давиде
|2
|1
|13.
|Маркетти Федерико
|0
|2
|14.
|Радованович Иван
|3
|0
|15.
|Лерагер Лукас
|3
|0
|16.
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|17.
|Сапонара Риккардо
|1
|1
|18.
|Анкерсен Петер
|2
|0
|19.
|Сумаоро Адама
|2
|0
|20.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|21.
|Клеонизе Денильо
|2
|0
|22.
|Перин Маттиа
|1
|0
|23.
|Паяч Марко
|1
|0
|24.
|Раду Йонуц
|1
|0
|25.
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|26.
|Куаме Кристиан
|1
|0
|27.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Руй Мариу
|7
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|5
|1
|3.
|Элмас Эльиф
|6
|0
|4.
|Демме Диего
|5
|0
|5.
|Мертенс Дрис
|4
|0
|6.
|Милик Аркадиуш
|4
|0
|7.
|Максимович Никола
|2
|1
|8.
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|9.
|Аллан Маркес
|3
|0
|10.
|Зелиньски Петр
|3
|0
|11.
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|12.
|Кальехон Хосе
|2
|0
|13.
|Манолас Костас
|2
|0
|14.
|Гулам Фаузи
|2
|0
|15.
|Фабиан Руис
|2
|0
|16.
|Луперто Себастьяно
|2
|0
|17.
|Льоренте Фернандо
|1
|0
|18.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|19.
|Юнес Амин
|1
|0
|20.
|Политано Маттео
|1
|0
|21.
|Лосано Ирвин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|5.71% (2)
|14.29% (5)
|34.29% (12)
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|Наполи
|10.87% (5)
|10.87% (5)
|21.74% (10)
|15.22% (7)
|26.09% (12)
|15.22% (7)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: + = -Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма
Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа
Наполи Последние 20 матчей: + = -Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи
Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 13
Наполи: победы: 13, ничьи: 6, поражения: 1
Дженоа 2:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:4 Наполи Серия A Дженоа 3:2 Наполи Серия A Наполи 6:1 Дженоа Серия A Наполи 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:0 Дженоа Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|24
|3
|4
|65 - 30
|75
|2.
|Лацио
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|67 - 33
|68
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|63 - 31
|64
|4.
|Аталанта
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|83 - 39
|63
|5.
|Наполи
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|50 - 41
|51
|6.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 39
|49
|7.
|Рома
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|54 - 42
|48
|8.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|37 - 36
|42
|9.
|Болонья
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 47
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|55 - 52
|40
|11.
|Кальяри
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|48 - 46
|40
|12.
|Парма
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|41 - 40
|39
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|37 - 43
|35
|14.
|Сампдория
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|36 - 51
|32
|15.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|27 - 43
|32
|16.
|Торино
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|34 - 56
|31
|17.
|Лечче
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|40 - 71
|28
|18.
|Дженоа
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|38 - 60
|27
|19.
|Брешия
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|27 - 58
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|5
|4
|21
|23 - 53
|19
Прогнозы на матч Дженоа 1:2 Наполи
Исход игры
Дженоа
1.3% (2)
Ничья
9.8% (15)
Наполи
88.9% (136)
Тотал 2.5
Больше
65.97% (95)
Меньше
34.03% (49)
Обе команды забьют
Да
70.14% (101)
Нет
29.86% (43)
Популярный счёт
1:2 Наполи
47.1% (72)
0:2 Наполи
14.4% (22)
0:1 Наполи
11.8% (18)
1:3 Наполи
7.2% (11)
1:1 Ничья
5.2% (8)
2:2 Ничья
3.9% (6)
2:3 Наполи
1.3% (2)
0:3 Наполи
1.3% (2)
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