Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Лоботка Станислав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Г О О О О Л - Мертенс Дрис изменил счет на табло!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Удар от ворот произведет Дженоа

42' Лоботка Станислав не смог попасть в створ ударом издали

42' Плохо сыграл Пинамонти Андреа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

41' Сапата Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Фабиан Руис из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

40' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Лоботка Станислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Дженоа имеет хороший шанс забить.

38' Удар от ворот произведет Дженоа

38' Инсинье Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали

37' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Сапата Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Пинамонти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновится спорным мячом

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Хорошую попытку сделал Мертенс Дрис . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Элмас Эльиф наносит удар через себя, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря

15' Удар от ворот произведет Наполи

14' Манолас Костас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Хорошую попытку сделал Пинамонти Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Наполи , будет отменен из-за фола.

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

6' Санабрия Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Гольданига Эдоардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Политано Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Дженоа начинает с центра поля