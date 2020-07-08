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Дженоа
1:2
Конец матча

Стадион:
Наполи
0'
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Элмас Эльиф
0:1
45' Гол
Мертенс Дрис
1:1
49' Гол
Гольданига Эдоардо
1:2
66' Гол
Лосано Ирвин
71' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
90'+5
1
Перин
Маттиа
14
Бираски
Давиде
2
Сапата
Кристиан
55
Мазиелло
Андреа
5
Гольданига
Эдоардо
85
Бехрами
Валон
20
Шоне
Лассе
29
Кассата
Франческо
3
Баррека
Антонио
99
Пинамонти
Андреа
9
Санабрия
Антонио
1
Мерет
Алекс
23
Хюсай
Эльсейд
44
Манолас
Костас
19
Максимович
Никола
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
68
Лоботка
Станислав
12
Элмас
Эльиф
21
Политано
Маттео
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
Дженоа
3-5-2
Наполи
4-3-3

Ход матча

8'
 
Элмас Эльиф
45'
0:1
Мертенс Дрис
(Инсинье Лоренцо)
49'
Гольданига Эдоардо
(Шоне Лассе)
1:1
64'
 
Милик Аркадиуш
Мертенс Дрис
64'
 
Лосано Ирвин
Политано Маттео
64'
Лерагер Лукас
Бехрами Валон
 
66'
1:2
Лосано Ирвин
(Фабиан Руис)
71'
Санабрия Антонио
Кассата Франческо
 
71'
Фальке Яго
Пандев Горан
 
71'
Гольданига Эдоардо
 
82'
Гильоне Паоло
Бираски Давиде
 
82'
Фавилли Андреа
Пинамонти Андреа
 
82'
 
Зелиньски Петр
Элмас Эльиф
82'
 
Юнес Амин
Инсинье Лоренцо
87'
 
Аллан Маркес
Фабиан Руис

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 10
  • 6 Угловые 8
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 8 0.22
2. Кришито Доменико 7 (7) 0.19
3. Куаме Кристиан 5 0.14
4. Пинамонти Андреа 5 (1) 0.14
5. Санабрия Антонио 3 0.08
6. Кассата Франческо 2 0.05
7. Фальке Яго 2 (2) 0.05
8. Шоне Лассе 1 0.03
9. Стураро Стефано 1 0.03
10. Агудело Кевин 1 0.03
11. Сумаоро Адама 1 0.03
12. Сапата Кристиан 1 0.03
13. Гольданига Эдоардо 1 0.03
14. Гильоне Паоло 0 0
15. Мазиелло Андреа 0 0
16. Радованович Иван 0 0
17. Анкерсен Петер 0 0
18. Бираски Давиде 0 0
19. Баррека Антонио 0 0
20. Раду Йонуц 0 0
21. Ромеро Кристиан 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милик Аркадиуш 10 0.27
2. Мертенс Дрис 8 0.22
3. Инсинье Лоренцо 6 (3) 0.16
4. Кальехон Хосе 4 0.11
5. Лосано Ирвин 4 0.11
6. Льоренте Фернандо 3 0.08
7. Манолас Костас 3 0.08
8. Фабиан Руис 2 0.05
9. Ди Лоренцо Джованни 2 0.05
10. Зелиньски Петр 2 0.05
11. Максимович Никола 1 0.03
12. Аллан Маркес 1 0.03
13. Элмас Эльиф 1 0.03
14. Демме Диего 1 0.03
15. Юнес Амин 1 0.03
16. Руй Мариу 0 0
17. Гулам Фаузи 0 0
18. Политано Маттео 0 0
19. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Кассата Франческо 10 1
2. Ромеро Кристиан 10 0
3. Стураро Стефано 7 0
4. Пандев Горан 5 1
5. Кришито Доменико 6 0
6. Агудело Кевин 4 1
7. Шоне Лассе 5 0
8. Сапата Кристиан 4 0
9. Фавилли Андреа 4 0
10. Гильоне Паоло 4 0
11. Бехрами Валон 2 1
12. Бираски Давиде 2 1
13. Маркетти Федерико 0 2
14. Радованович Иван 3 0
15. Лерагер Лукас 3 0
16. Гольданига Эдоардо 3 0
17. Сапонара Риккардо 1 1
18. Анкерсен Петер 2 0
19. Сумаоро Адама 2 0
20. Санабрия Антонио 2 0
21. Клеонизе Денильо 2 0
22. Перин Маттиа 1 0
23. Паяч Марко 1 0
24. Раду Йонуц 1 0
25. Пинамонти Андреа 1 0
26. Куаме Кристиан 1 0
27. Эль-Ямик Джавад 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Руй Мариу 7 0
2. Кулибали Калиду 5 1
3. Элмас Эльиф 6 0
4. Демме Диего 5 0
5. Мертенс Дрис 4 0
6. Милик Аркадиуш 4 0
7. Максимович Никола 2 1
8. Ди Лоренцо Джованни 3 0
9. Аллан Маркес 3 0
10. Зелиньски Петр 3 0
11. Хюсай Эльсейд 3 0
12. Кальехон Хосе 2 0
13. Манолас Костас 2 0
14. Гулам Фаузи 2 0
15. Фабиан Руис 2 0
16. Луперто Себастьяно 2 0
17. Льоренте Фернандо 1 0
18. Инсинье Лоренцо 1 0
19. Юнес Амин 1 0
20. Политано Маттео 1 0
21. Лосано Ирвин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 5.71% (2) 14.29% (5) 34.29% (12) 14.29% (5) 14.29% (5) 17.14% (6)
 Наполи 10.87% (5) 10.87% (5) 21.74% (10) 15.22% (7) 26.09% (12) 15.22% (7)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма
Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа
Наполи Последние 20 матчей: + = -
Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи
Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 13
Наполи: победы: 13, ничьи: 6, поражения: 1
Наполи 0:0 Дженоа Серия A Наполи 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:0 Дженоа Серия A
Дженоа 2:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:4 Наполи Серия A Дженоа 3:2 Наполи Серия A Наполи 6:1 Дженоа Серия A Наполи 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:0 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 24 3 4 65 - 30 75
2. Лацио Заявка 31 21 5 5 67 - 33 68
3. Интер Милан Заявка 30 19 7 4 63 - 31 64
4. Аталанта Заявка 30 19 6 5 83 - 39 63
5. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
6. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
7. Рома Заявка 30 14 6 10 54 - 42 48
8. Верона Заявка 30 11 9 10 37 - 36 42
9. Болонья Заявка 30 11 8 11 43 - 47 41
10. Сассуоло Заявка 30 11 7 12 55 - 52 40
11. Кальяри Заявка 31 10 10 11 48 - 46 40
12. Парма Заявка 30 11 6 13 41 - 40 39
13. Фиорентина Заявка 31 8 11 12 37 - 43 35
14. Сампдория Заявка 30 9 5 16 36 - 51 32
15. Удинезе Заявка 30 8 8 14 27 - 43 32
16. Торино Заявка 30 9 4 17 34 - 56 31
17. Лечче Заявка 31 7 7 17 40 - 71 28
18. Дженоа Заявка 31 6 9 16 38 - 60 27
19. Брешия Заявка 30 5 6 19 27 - 58 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 30 5 4 21 23 - 53 19
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Дженоа 1.3% (2)
X 9.8% (15)
Наполи 88.9% (136)
Все прогнозы
1.82 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Дженоа 1:2 Наполи

Исход игры
Дженоа
1.3% (2)
Ничья
9.8% (15)
Наполи
88.9% (136)
Тотал 2.5
Больше
65.97% (95)
Меньше
34.03% (49)
Обе команды забьют
Да
70.14% (101)
Нет
29.86% (43)
Популярный счёт
1:2 Наполи
47.1% (72)
0:2 Наполи
14.4% (22)
0:1 Наполи
11.8% (18)
1:3 Наполи
7.2% (11)
1:1 Ничья
5.2% (8)
2:2 Ничья
3.9% (6)
2:3 Наполи
1.3% (2)
0:3 Наполи
1.3% (2)
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