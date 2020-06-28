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Милан
 
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Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ребич Анте 9 0.24
2. Чалханоглу Хакан 5 (1) 0.14
3. Тео Эрнандес 5 0.14
4. Ибрагимович Златан 4 (1) 0.11
5. Леау Рафаэл 4 0.11
6. Пёнтек Кшиштоф 4 (3) 0.11
7. Бонавентура Джакомо 3 0.08
8. Сусо Хесус 1 0.03
9. Кастильехо Самуэль 1 0.03
10. Кесси Франк 1 (1) 0.03
11. Конти Андреа 0 0
12. Билья Лукас 0 0
13. Крунич Раде 0 0
14. Калабрия Давиде 0 0
15. Пакета Лукас 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 25 (9) 0.68
2. Дибала Пауло 11 (1) 0.3
3. Игуаин Гонсало 6 0.16
4. Пьянич Миралем 3 0.08
5. Ремзи Аарон 3 0.08
6. Бонуччи Леонардо 3 0.08
7. Де Лихт Маттайс 3 0.08
8. Куадрадо Хуан 2 0.05
9. Коста Дуглас 1 0.03
10. Демирал Мерих 1 0.03
11. Кьеллини Джорджо 1 0.03
12. Данило Луис 1 0.03
13. Бетанкур Родриго 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Матуиди Блез 0 0
16. Хедира Сами 0 0
17. Бернардески Федерико 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Беннасер Исмаэль 12 0
2. Тео Эрнандес 8 0
3. Калабрия Давиде 3 2
4. Чалханоглу Хакан 6 0
5. Пакета Лукас 6 0
6. Мусаккио Матео 4 1
7. Конти Андреа 5 0
8. Кастильехо Самуэль 3 1
9. Романьоли Алессио 4 0
10. Билья Лукас 3 0
11. Ребич Анте 3 0
12. Крунич Раде 3 0
13. Кесси Франк 3 0
14. Доннарумма Джанлуиджи 3 0
15. Борини Фабио 2 0
16. Сусо Хесус 2 0
17. Дуарте Леонардо 2 0
18. Рейна Пепе 0 1
19. Ибрагимович Златан 1 0
20. Бонавентура Джакомо 1 0
21. Кьяер Симон 1 0
22. Доннарумма Антонио 1 0
23. Андре Силва 1 0
24. Пёнтек Кшиштоф 1 0
25. Габбия Маттео 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Бетанкур Родриго 9 0
2. Пьянич Миралем 8 0
3. Бонуччи Леонардо 7 0
4. Куадрадо Хуан 4 1
5. Рабио Адриен 4 1
6. Дибала Пауло 5 0
7. Де Лихт Маттайс 5 0
8. Данило Луис 2 1
9. Хедира Сами 3 0
10. Алекс Сандро 3 0
11. Бернардески Федерико 3 0
12. Матуиди Блез 2 0
13. Роналду Криштиану 2 0
14. Игуаин Гонсало 2 0
15. Джан Эмре 2 0
16. Щесны Войцех 1 0
17. Коста Дуглас 1 0
18. Де Шильо Маттиа 1 0
19. Ругани Даниэле 1 0
20. Демирал Мерих 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 5.56% (2) 19.44% (7) 11.11% (4) 27.78% (10) 16.67% (6) 19.44% (7)
 Ювентус 8.93% (5) 16.07% (9) 19.64% (11) 17.86% (10) 21.43% (12) 16.07% (9)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: + = -
Лацио 0:3 Милан СПАЛ 2013 2:2 Милан Милан 2:0 Рома Лечче 1:4 Милан
Ювентус 0:0 Милан Милан 1:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Милан Милан 1:0 Торино Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 4:2 Милан Милан 1:1 Верона Милан 4:2 Торино Брешия 0:1 Милан Милан 3:2 Удинезе Милан 3:0 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Сампдория Аталанта 5:0 Милан Милан 0:0 Сассуоло Болонья 2:3 Милан
Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус
Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио

Последние игры между собой

Милан: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Ювентус: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Ювентус 0:0 Милан Кубок Милан 1:1 Ювентус Кубок Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A
Ювентус 1:0 Милан Суперкубок Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Милан Кубок Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Ювентус 1:1 Милан Суперкубок Милан 1:0 Ювентус Серия A Милан 0:1 Ювентус Кубок Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:1 Ювентус Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 30 24 3 3 63 - 26 75
2. Лацио Заявка 30 21 5 4 66 - 31 68
3. Интер Милан Заявка 29 19 7 3 62 - 29 64
4. Аталанта Заявка 29 18 6 5 82 - 39 60
5. Рома Заявка 29 14 6 9 53 - 40 48
6. Милан Заявка 30 13 7 10 39 - 37 46
7. Наполи Заявка 29 13 6 10 46 - 39 45
8. Верона Заявка 29 11 9 9 37 - 34 42
9. Сассуоло Заявка 30 11 7 12 55 - 52 40
10. Парма Заявка 29 11 6 12 40 - 38 39
11. Кальяри Заявка 29 10 9 10 48 - 45 39
12. Болонья Заявка 29 10 8 11 41 - 46 38
13. Удинезе Заявка 29 8 7 14 25 - 41 31
14. Фиорентина Заявка 29 7 10 12 35 - 42 31
15. Торино Заявка 30 9 4 17 34 - 56 31
16. Сампдория Заявка 29 8 5 16 33 - 51 29
17. Дженоа Заявка 29 6 8 15 35 - 56 26
18. Лечче Заявка 30 6 7 17 38 - 70 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 29 5 4 20 23 - 50 19
20. Брешия Заявка 29 4 6 19 25 - 58 18
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июля 2020, осталось 2 дня 9 часов 54 минуты.


    • Прогнозы 48
    Милан 16.7% (8)
    X 37.5% (18)
    Ювентус 45.8% (22)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Милан - Ювентус

    Исход игры
    Милан
    16.7% (8)
    Ничья
    37.5% (18)
    Ювентус
    45.8% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (24)
    Меньше
    45.45% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    88.64% (39)
    Нет
    11.36% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    39.6% (19)
    1:1 Ничья
    31.3% (15)
    1:0 Милан
    8.3% (4)
    2:1 Милан
    6.3% (3)
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