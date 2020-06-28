Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ребич Анте
|9
|0.24
|2.
|Чалханоглу Хакан
|5 (1)
|0.14
|3.
|Тео Эрнандес
|5
|0.14
|4.
|Ибрагимович Златан
|4 (1)
|0.11
|5.
|Леау Рафаэл
|4
|0.11
|6.
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (3)
|0.11
|7.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.08
|8.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|9.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.03
|10.
|Кесси Франк
|1 (1)
|0.03
|11.
|Конти Андреа
|0
|0
|12.
|Билья Лукас
|0
|0
|13.
|Крунич Раде
|0
|0
|14.
|Калабрия Давиде
|0
|0
|15.
|Пакета Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|25 (9)
|0.68
|2.
|Дибала Пауло
|11 (1)
|0.3
|3.
|Игуаин Гонсало
|6
|0.16
|4.
|Пьянич Миралем
|3
|0.08
|5.
|Ремзи Аарон
|3
|0.08
|6.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0.08
|7.
|Де Лихт Маттайс
|3
|0.08
|8.
|Куадрадо Хуан
|2
|0.05
|9.
|Коста Дуглас
|1
|0.03
|10.
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|11.
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|12.
|Данило Луис
|1
|0.03
|13.
|Бетанкур Родриго
|0
|0
|14.
|Алекс Сандро
|0
|0
|15.
|Матуиди Блез
|0
|0
|16.
|Хедира Сами
|0
|0
|17.
|Бернардески Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беннасер Исмаэль
|12
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|8
|0
|3.
|Калабрия Давиде
|3
|2
|4.
|Чалханоглу Хакан
|6
|0
|5.
|Пакета Лукас
|6
|0
|6.
|Мусаккио Матео
|4
|1
|7.
|Конти Андреа
|5
|0
|8.
|Кастильехо Самуэль
|3
|1
|9.
|Романьоли Алессио
|4
|0
|10.
|Билья Лукас
|3
|0
|11.
|Ребич Анте
|3
|0
|12.
|Крунич Раде
|3
|0
|13.
|Кесси Франк
|3
|0
|14.
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|15.
|Борини Фабио
|2
|0
|16.
|Сусо Хесус
|2
|0
|17.
|Дуарте Леонардо
|2
|0
|18.
|Рейна Пепе
|0
|1
|19.
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|20.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|21.
|Кьяер Симон
|1
|0
|22.
|Доннарумма Антонио
|1
|0
|23.
|Андре Силва
|1
|0
|24.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|25.
|Габбия Маттео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бетанкур Родриго
|9
|0
|2.
|Пьянич Миралем
|8
|0
|3.
|Бонуччи Леонардо
|7
|0
|4.
|Куадрадо Хуан
|4
|1
|5.
|Рабио Адриен
|4
|1
|6.
|Дибала Пауло
|5
|0
|7.
|Де Лихт Маттайс
|5
|0
|8.
|Данило Луис
|2
|1
|9.
|Хедира Сами
|3
|0
|10.
|Алекс Сандро
|3
|0
|11.
|Бернардески Федерико
|3
|0
|12.
|Матуиди Блез
|2
|0
|13.
|Роналду Криштиану
|2
|0
|14.
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|15.
|Джан Эмре
|2
|0
|16.
|Щесны Войцех
|1
|0
|17.
|Коста Дуглас
|1
|0
|18.
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|19.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|20.
|Демирал Мерих
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|5.56% (2)
|19.44% (7)
|11.11% (4)
|27.78% (10)
|16.67% (6)
|19.44% (7)
|Ювентус
|8.93% (5)
|16.07% (9)
|19.64% (11)
|17.86% (10)
|21.43% (12)
|16.07% (9)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: + = -Лацио 0:3 Милан СПАЛ 2013 2:2 Милан Милан 2:0 Рома Лечче 1:4 Милан
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус
Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио
Последние игры между собой
Милан: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Ювентус: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Ювентус 1:0 Милан Суперкубок Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Милан Кубок Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Ювентус 1:1 Милан Суперкубок Милан 1:0 Ювентус Серия A Милан 0:1 Ювентус Кубок Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:1 Ювентус Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|63 - 26
|75
|2.
|Лацио
|Заявка
|30
|21
|5
|4
|66 - 31
|68
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|62 - 29
|64
|4.
|Аталанта
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|82 - 39
|60
|5.
|Рома
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|53 - 40
|48
|6.
|Милан
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 37
|46
|7.
|Наполи
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|46 - 39
|45
|8.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|37 - 34
|42
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|55 - 52
|40
|10.
|Парма
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|40 - 38
|39
|11.
|Кальяри
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|48 - 45
|39
|12.
|Болонья
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|41 - 46
|38
|13.
|Удинезе
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|25 - 41
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|35 - 42
|31
|15.
|Торино
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|34 - 56
|31
|16.
|Сампдория
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|33 - 51
|29
|17.
|Дженоа
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|35 - 56
|26
|18.
|Лечче
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|38 - 70
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|29
|5
|4
|20
|23 - 50
|19
|20.
|Брешия
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|25 - 58
|18
Прогнозы на матч Милан - Ювентус
Исход игры
Милан
16.7% (8)
Ничья
37.5% (18)
Ювентус
45.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (24)
Меньше
45.45% (20)
Обе команды забьют
Да
88.64% (39)
Нет
11.36% (5)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
39.6% (19)
1:1 Ничья
31.3% (15)
1:0 Милан
8.3% (4)
2:1 Милан
6.3% (3)
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