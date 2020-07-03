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Виртус Энтелла
1:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Кьево
0'
21' Желтая карточка
Сала Марко
23' Желтая карточка
Леверб Максим
1:0
25' Гол
Маццители Лука
26' Желтая карточка
Маццители Лука
28' Желтая карточка
Паолуччи Андреа
50'
22
Борра
Даниеле
17
Де
Коль
Филиппо
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Сала
Марко
25
Тоскано
Марко
23
Паолуччи
Андреа
36
Маццители
Лука
9
Родригес
Алехандро
34
Скенетти
Андреа
18
Морра
Клаудио
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
15
Леверб
Максим
33
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
16
Гарритано
Лука
6
Эспозито
Сальваторе
4
Оби
Джоэл
25
Виньято
Эмануэль
23
Джорджевич
Филип
17
Джаккерини
Эммануэле
Виртус Энтелла
4-3-3
Кьево
4-3-3

Ход матча

21'
Сала Марко
 
23'
 
Леверб Максим
25'
Маццители Лука
(Родригес Алехандро)
1:0
26'
Маццители Лука
 
28'
Паолуччи Андреа
 
44'
 
Сегре Джакопо
Оби Джоэл

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Лука Джузеппе 10 (3) 0.27
2. Поли Фабрицио 5 0.14
3. Скенетти Андреа 4 (1) 0.11
4. Манкосу Маттео 3 (2) 0.08
5. Де Лука Мануэль 2 0.05
6. Пеллиццер Микеле 2 0.05
7. Маццители Лука 2 0.05
8. Эрамо Мирко 1 0.03
9. Тоскано Марко 1 0.03
10. Паолуччи Андреа 1 0.03
11. Кьоза Марко 1 0.03
12. Морра Клаудио 1 0.03
13. Серникола Леонардо 1 0.03
14. Сала Марко 0 0
15. Криалезе Карло 0 0
16. Копполаро Мауро 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 8 (2) 0.22
2. Джорджевич Филип 6 0.16
3. Виньято Эмануэль 4 0.11
4. Джаккерини Эммануэле 4 (2) 0.11
5. Сегре Джакопо 3 0.08
6. Родригес Алехандро 2 (1) 0.05
7. Пуччарелли Мануэль 2 0.05
8. Сетер Дамир 2 0.05
9. Эспозито Сальваторе 1 0.03
10. Дикманн Лоренцо 1 0.03
11. Оби Джоэл 1 0.03
12. Риджионе Микеле 1 0.03
13. Гарритано Лука 1 0.03
14. Вяйсянен Саули 1 0.03
15. Ди Ноя Джованни 1 0.03
16. Бертаньоли Массимо 1 0.03
17. Цесар Боштян 0 0
18. Ренцетти Франческо 0 0
19. Бривио Давиде 0 0
20. Ровалья Пьетро 0 0

Карточки

Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Де Лука Джузеппе 5 2
2. Пеллиццер Микеле 8 0
3. Маццители Лука 6 1
4. Сеттембрини Андреа 6 1
5. Паолуччи Андреа 7 0
6. Контини Никита 7 0
7. Копполаро Мауро 7 0
8. Скенетти Андреа 4 1
9. Кьоза Марко 3 1
10. Эрамо Мирко 4 0
11. Поли Фабрицио 3 0
12. Сала Марко 3 0
13. Ниццетто Лука 2 0
14. Дези Якопо 2 0
15. Адорьян Кристиан 2 0
16. Криалезе Карло 2 0
17. Тоскано Марко 2 0
18. Куррарино Микеле 2 0
19. Манкосу Маттео 1 0
20. Де Лука Мануэль 1 0
21. Чаджиа Мутир 1 0
22. Бонини Федерико 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Цесар Боштян 11 0
2. Оби Джоэл 9 0
3. Гарритано Лука 8 0
4. Дикманн Лоренцо 8 0
5. Меджорини Риккардо 6 0
6. Вяйсянен Саули 6 0
7. Эспозито Сальваторе 6 0
8. Леверб Максим 5 0
9. Фрей Николя 4 0
10. Сегре Джакопо 4 0
11. Джорджевич Филип 3 0
12. Виньято Эмануэль 3 0
13. Пина Нуну 1 1
14. Родригес Алехандро 2 0
15. Риджионе Микеле 2 0
16. Ди Ноя Джованни 2 0
17. Шемпер Адриан 2 0
18. Пуччарелли Мануэль 0 1
19. Бривио Давиде 1 0
20. Джаккерини Эммануэле 1 0
21. Коттали Маттео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виртус Энтелла 7.41% (2) 18.52% (5) 33.33% (9) 11.11% (3) 3.7% (1) 25.93% (7)
 Кьево 19.44% (7) 11.11% (4) 16.67% (6) 22.22% (8) 13.89% (5) 16.67% (6)

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -
Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи
Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла
Кьево Последние 20 матчей: + = -
Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца
Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Кьево: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Кьево 2:1 Виртус Энтелла Серия B Кьево 3:0 Виртус Энтелла Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:2 Заявка 32 23 7 2 56 - 17 76
2. Кротоне 2:0 Заявка 32 16 7 9 51 - 35 55
3. Читтаделла Заявка 32 15 7 10 41 - 34 52
4. Порденоне 2:1 Заявка 32 15 7 10 41 - 38 52
5. Фрозиноне 1:0 Заявка 32 14 9 9 34 - 27 51
6. Специя 0:1 Заявка 32 14 8 10 45 - 36 50
7. Салернитана 1:0 Заявка 32 13 8 11 41 - 37 47
8. Пиза Заявка 32 12 10 10 42 - 38 46
9. Кьево 0:1 Заявка 32 11 12 9 38 - 32 45
10. Эмполи 1:0 Заявка 32 11 12 9 35 - 36 45
11. Виртус Энтелла 1:0 Заявка 32 12 8 12 38 - 40 44
12. Перуджа 1:2 Заявка 32 11 7 14 31 - 40 40
13. Пескара 0:1 Заявка 32 11 6 15 43 - 49 39
14. Венеция 0:1 Заявка 32 9 12 11 30 - 35 39
15. Кремонезе 1:0 Заявка 32 9 10 13 35 - 39 37
16. Юве Стабия 0:1 Заявка 32 10 6 16 38 - 51 36
17. Асколи 0:0 Заявка 32 9 7 16 39 - 48 34
18. Козенца 0:0 Заявка 32 7 11 14 35 - 38 32
19. Трапани 0:0 Заявка 32 6 13 13 36 - 54 31
20. Ливорно 0:0 Заявка 32 5 7 20 26 - 51 22
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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