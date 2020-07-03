Пиза
2:0
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Читтаделла
24' Желтая карточкаПертиконе Романо
1:0
36' ПенальтиМаркони Микеле
38' Желтая карточкаДе Витис Алессандро
53' Желтая карточкаБенедетти Амедео
67' Желтая карточкаКараччоло Антонио
2:0
84' ГолМарин Мариус
90' Желтая карточкаВидо Лука
90' Желтая карточкаПизано Эрос
27
Гухер
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Видо ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Луппи ДавидеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
24'
36'
1:0
53'
84'
2:0
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 12
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
35 Владение мячом, % 65
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|13 (2)
|0.35
|2.
|Мазуччи Гаэтано
|6
|0.16
|3.
|Лизи Франческо
|3
|0.08
|4.
|Пинато Марко
|2
|0.05
|5.
|Биринделли Самуэле
|2
|0.05
|6.
|Москарделли Давиде
|2
|0.05
|7.
|Гухер Роберт
|1
|0.03
|8.
|Марин Мариус
|1
|0.03
|9.
|Бенедетти Симоне
|1
|0.03
|10.
|Белли Франческо
|1
|0.03
|11.
|Видо Лука
|1
|0.03
|12.
|Фабро Микаэль
|1
|0.03
|13.
|Соддимо Данило
|1
|0.03
|14.
|Айя Рамзи
|1
|0.03
|15.
|Де Витис Алессандро
|1
|0.03
|16.
|Пизано Эрос
|1
|0.03
|17.
|Минессо Маттиа
|1
|0.03
|18.
|Верна Лука
|1
|0.03
|19.
|Ди Квинцио Давиде
|1
|0.03
|20.
|Сьега Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|13 (2)
|0.35
|2.
|Йори Мануэль
|8 (7)
|0.22
|3.
|Проя Федерико
|5
|0.14
|4.
|Луппи Давиде
|3
|0.08
|5.
|Вита Алессио
|3
|0.08
|6.
|Д'Урсо Кристиан
|3
|0.08
|7.
|Бенедетти Амедео
|1
|0.03
|8.
|Станко Франческо
|1
|0.03
|9.
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|10.
|Паван Никола
|1
|0.03
|11.
|Целар Жан
|1
|0.03
|12.
|Розафио Марко
|0
|0
|13.
|Бранка Симоне
|0
|0
|14.
|Панико Джузеппе
|0
|0
|15.
|Вриони Джакомо
|0
|0
|16.
|Буссалья Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетти Симоне
|10
|2
|2.
|Биринделли Самуэле
|7
|1
|3.
|Сьега Николас
|6
|1
|4.
|Марин Мариус
|6
|1
|5.
|Мазуччи Гаэтано
|7
|0
|6.
|Де Витис Алессандро
|7
|0
|7.
|Айя Рамзи
|6
|0
|8.
|Гухер Роберт
|6
|0
|9.
|Пинато Марко
|4
|1
|10.
|Маркони Микеле
|2
|2
|11.
|Фабро Микаэль
|3
|1
|12.
|Лизи Франческо
|4
|0
|13.
|Белли Франческо
|2
|1
|14.
|Караччоло Антонио
|3
|0
|15.
|Ингроссо Джанмарко
|2
|0
|16.
|Пизано Эрос
|2
|0
|17.
|Гори Стефано
|2
|0
|18.
|Верна Лука
|2
|0
|19.
|Москарделли Давиде
|1
|0
|20.
|Льотти Даниэле
|1
|0
|21.
|Варньер Марко
|1
|0
|22.
|Мерони Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетти Амедео
|11
|0
|2.
|Дьяв Давиде
|10
|0
|3.
|Адорни Давиде
|8
|1
|4.
|Йори Мануэль
|9
|0
|5.
|Бранка Симоне
|5
|1
|6.
|Проя Федерико
|5
|1
|7.
|Пертиконе Романо
|6
|0
|8.
|Гирингелли Лука
|6
|0
|9.
|Гарджуло Марио
|5
|0
|10.
|Паван Никола
|4
|0
|11.
|Вита Алессио
|3
|0
|12.
|Панико Джузеппе
|3
|0
|13.
|Д'Урсо Кристиан
|3
|0
|14.
|Палеари Альберто
|3
|0
|15.
|Мора Кристиан
|3
|0
|16.
|Луппи Давиде
|2
|0
|17.
|Камильяно Агостино
|2
|0
|18.
|Розафио Марко
|2
|0
|19.
|Буссалья Андреа
|2
|0
|20.
|Фраре Доменико
|2
|0
|21.
|Станко Франческо
|1
|0
|22.
|Риццо Альберто
|1
|0
|23.
|Целар Жан
|1
|0
|24.
|Де Марки Микаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пиза
|13.51% (5)
|13.51% (5)
|27.03% (10)
|21.62% (8)
|10.81% (4)
|13.51% (5)
|Читтаделла
|15% (6)
|10% (4)
|17.5% (7)
|20% (8)
|17.5% (7)
|20% (8)
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: + = -Специя 1:2 Пиза Пиза 2:1 Пескара Салернитана 1:1 Пиза Пиза 1:0 Ливорно
Читтаделла Последние 20 матчей: + = -Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне
Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза
Последние игры между собой
Пиза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Читтаделла: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|32
|23
|7
|2
|56 - 17
|76
|2.
|Кротоне
|2:0 Заявка
|32
|16
|7
|9
|51 - 35
|55
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 34
|52
|4.
|Порденоне
|2:1 Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 38
|52
|5.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|32
|14
|9
|9
|34 - 27
|51
|6.
|Специя
|0:1 Заявка
|32
|14
|8
|10
|45 - 36
|50
|7.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|41 - 37
|47
|8.
|Пиза
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|42 - 38
|46
|9.
|Кьево
|0:1 Заявка
|32
|11
|12
|9
|38 - 32
|45
|10.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|32
|11
|12
|9
|35 - 36
|45
|11.
|Виртус Энтелла
|1:0 Заявка
|32
|12
|8
|12
|38 - 40
|44
|12.
|Перуджа
|1:2 Заявка
|32
|11
|7
|14
|31 - 40
|40
|13.
|Пескара
|0:1 Заявка
|32
|11
|6
|15
|43 - 49
|39
|14.
|Венеция
|0:1 Заявка
|32
|9
|12
|11
|30 - 35
|39
|15.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|32
|9
|10
|13
|35 - 39
|37
|16.
|Юве Стабия
|0:1 Заявка
|32
|10
|6
|16
|38 - 51
|36
|17.
|Асколи
|0:0 Заявка
|32
|9
|7
|16
|39 - 48
|34
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 38
|32
|19.
|Трапани
|0:0 Заявка
|32
|6
|13
|13
|36 - 54
|31
|20.
|Ливорно
|0:0 Заявка
|32
|5
|7
|20
|26 - 51
|22