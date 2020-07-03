  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Пиза
2:0
Конец матча

Стадион:
Читтаделла
0'
24' Желтая карточка
Пертиконе Романо
1:0
36' Пенальти
Маркони Микеле
38' Желтая карточка
Де Витис Алессандро
53' Желтая карточка
Бенедетти Амедео
67' Желтая карточка
Караччоло Антонио
2:0
84' Гол
Марин Мариус
90' Желтая карточка
Видо Лука
90' Желтая карточка
Пизано Эрос
90'+5
1
Гори
Стефано
2
Биринделли
Самуэле
8
Караччоло
Антонио
24
Варньер
Марко
23
Лизи
Франческо
27
Гухер
Роберт
30
Де
Витис
Алессандро
7
Сьега
Николас
11
Минессо
Маттиа
31
Маркони
Микеле
26
Мазуччи
Гаэтано
1
Палеари
Альберто
2
Мора
Кристиан
5
Адорни
Давиде
18
Пертиконе
Романо
3
Бенедетти
Амедео
16
Вита
Алессио
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Дьяв
Давиде
14
Луппи
Давиде
Пиза
4-3-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

24'
 
Пертиконе Романо
36'
Маркони Микеле
1:0
38'
Де Витис Алессандро
 
41'
Фабро Микаэль
Мазуччи Гаэтано
 
46'
Марин Мариус
Минессо Маттиа
 
53'
 
Бенедетти Амедео
67'
Караччоло Антонио
 
70'
 
Проя Федерико
Луппи Давиде
70'
 
Панико Джузеппе
Д'Урсо Кристиан
70'
 
Де Марки Микаэль
Вита Алессио
76'
Видо Лука
Маркони Микеле
 
76'
Мерони Андреа
Гухер Роберт
 
84'
Марин Мариус
2:0
88'
Пизано Эрос
Биринделли Самуэле
 
90'
Видо Лука
 
90'
Пизано Эрос
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 35 Владение мячом, % 65

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 13 (2) 0.35
2. Мазуччи Гаэтано 6 0.16
3. Лизи Франческо 3 0.08
4. Пинато Марко 2 0.05
5. Биринделли Самуэле 2 0.05
6. Москарделли Давиде 2 0.05
7. Гухер Роберт 1 0.03
8. Марин Мариус 1 0.03
9. Бенедетти Симоне 1 0.03
10. Белли Франческо 1 0.03
11. Видо Лука 1 0.03
12. Фабро Микаэль 1 0.03
13. Соддимо Данило 1 0.03
14. Айя Рамзи 1 0.03
15. Де Витис Алессандро 1 0.03
16. Пизано Эрос 1 0.03
17. Минессо Маттиа 1 0.03
18. Верна Лука 1 0.03
19. Ди Квинцио Давиде 1 0.03
20. Сьега Николас 0 0
Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 13 (2) 0.35
2. Йори Мануэль 8 (7) 0.22
3. Проя Федерико 5 0.14
4. Луппи Давиде 3 0.08
5. Вита Алессио 3 0.08
6. Д'Урсо Кристиан 3 0.08
7. Бенедетти Амедео 1 0.03
8. Станко Франческо 1 0.03
9. Адорни Давиде 1 0.03
10. Паван Никола 1 0.03
11. Целар Жан 1 0.03
12. Розафио Марко 0 0
13. Бранка Симоне 0 0
14. Панико Джузеппе 0 0
15. Вриони Джакомо 0 0
16. Буссалья Андреа 0 0

Карточки

Пиза
# Игрок      
1. Бенедетти Симоне 10 2
2. Биринделли Самуэле 7 1
3. Сьега Николас 6 1
4. Марин Мариус 6 1
5. Мазуччи Гаэтано 7 0
6. Де Витис Алессандро 7 0
7. Айя Рамзи 6 0
8. Гухер Роберт 6 0
9. Пинато Марко 4 1
10. Маркони Микеле 2 2
11. Фабро Микаэль 3 1
12. Лизи Франческо 4 0
13. Белли Франческо 2 1
14. Караччоло Антонио 3 0
15. Ингроссо Джанмарко 2 0
16. Пизано Эрос 2 0
17. Гори Стефано 2 0
18. Верна Лука 2 0
19. Москарделли Давиде 1 0
20. Льотти Даниэле 1 0
21. Варньер Марко 1 0
22. Мерони Андреа 1 0
Читтаделла
# Игрок      
1. Бенедетти Амедео 11 0
2. Дьяв Давиде 10 0
3. Адорни Давиде 8 1
4. Йори Мануэль 9 0
5. Бранка Симоне 5 1
6. Проя Федерико 5 1
7. Пертиконе Романо 6 0
8. Гирингелли Лука 6 0
9. Гарджуло Марио 5 0
10. Паван Никола 4 0
11. Вита Алессио 3 0
12. Панико Джузеппе 3 0
13. Д'Урсо Кристиан 3 0
14. Палеари Альберто 3 0
15. Мора Кристиан 3 0
16. Луппи Давиде 2 0
17. Камильяно Агостино 2 0
18. Розафио Марко 2 0
19. Буссалья Андреа 2 0
20. Фраре Доменико 2 0
21. Станко Франческо 1 0
22. Риццо Альберто 1 0
23. Целар Жан 1 0
24. Де Марки Микаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пиза 13.51% (5) 13.51% (5) 27.03% (10) 21.62% (8) 10.81% (4) 13.51% (5)
 Читтаделла 15% (6) 10% (4) 17.5% (7) 20% (8) 17.5% (7) 20% (8)

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: + = -
Специя 1:2 Пиза Пиза 2:1 Пескара Салернитана 1:1 Пиза Пиза 1:0 Ливорно
Кротоне 1:0 Пиза Пиза 1:0 Перуджа Пиза 1:2 Венеция Эмполи 2:1 Пиза Пиза 1:1 Кьево Кремонезе 3:4 Пиза Пиза 1:1 Юве Стабия Беневенто 1:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Асколи 1:0 Пиза Пиза 1:3 Козенца Трапани 1:3 Пиза Пиза 0:2 Виртус Энтелла Пиза 2:0 Порденоне Читтаделла 1:1 Пиза Пиза 3:2 Специя
Читтаделла Последние 20 матчей: + = -
Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне
Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза

Последние игры между собой

Пиза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Читтаделла: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Читтаделла 1:1 Пиза Серия B Пиза 1:4 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:0 Пиза Серия B Читтаделла 3:2 Пиза Кубок
Читтаделла 1:0 Пиза Серия B Пиза 0:3 Читтаделла Серия B Пиза 1:2 Читтаделла Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:2 Заявка 32 23 7 2 56 - 17 76
2. Кротоне 2:0 Заявка 32 16 7 9 51 - 35 55
3. Читтаделла Заявка 32 15 7 10 41 - 34 52
4. Порденоне 2:1 Заявка 32 15 7 10 41 - 38 52
5. Фрозиноне 1:0 Заявка 32 14 9 9 34 - 27 51
6. Специя 0:1 Заявка 32 14 8 10 45 - 36 50
7. Салернитана 1:0 Заявка 32 13 8 11 41 - 37 47
8. Пиза Заявка 32 12 10 10 42 - 38 46
9. Кьево 0:1 Заявка 32 11 12 9 38 - 32 45
10. Эмполи 1:0 Заявка 32 11 12 9 35 - 36 45
11. Виртус Энтелла 1:0 Заявка 32 12 8 12 38 - 40 44
12. Перуджа 1:2 Заявка 32 11 7 14 31 - 40 40
13. Пескара 0:1 Заявка 32 11 6 15 43 - 49 39
14. Венеция 0:1 Заявка 32 9 12 11 30 - 35 39
15. Кремонезе 1:0 Заявка 32 9 10 13 35 - 39 37
16. Юве Стабия 0:1 Заявка 32 10 6 16 38 - 51 36
17. Асколи 0:0 Заявка 32 9 7 16 39 - 48 34
18. Козенца 0:0 Заявка 32 7 11 14 35 - 38 32
19. Трапани 0:0 Заявка 32 6 13 13 36 - 54 31
20. Ливорно 0:0 Заявка 32 5 7 20 26 - 51 22
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Пиза 2:0 Читтаделла онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Прямая трансляция матча после регистрации

Прямая трансляция матча

Фонбет

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 