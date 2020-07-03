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  3. Италия
Кремонезе
1:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Пескара
0'
1:0
5' Гол
Вальцания Лука
15' Желтая карточка
Вальцания Лука
50'
1
Равалья
Никола
15
Бьянкетти
Маттео
20
Раванелли
Лука
26
Терранова
Эмануэле
21
Цортеа
Надир
5
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
6
Густафссон
Самуэль
33
Париджини
Витторио
9
Чофани
Даниэль
27
Целар
Жан
1
Фиорилло
Винченцо
14
Бальцано
Антонио
18
Бетелла
Давиде
6
Сконьямильо
Дженнаро
40
Машанджело
Эдоардо
27
Дзаппа
Габриэле
31
Бузеллато
Массимилиано
8
Мемушай
Ледиан
13
Клеменца
Лука
11
Галано
Кристиан
19
Маньеро
Риккардо
Кремонезе
4-3-3
Пескара
4-4-2

Ход матча

5'
Вальцания Лука
1:0
15'
Вальцания Лука
 
46'
Паломби Симоне
Париджини Витторио
 
46'
 
Пуччарелли Мануэль
Бальцано Антонио

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 33 Владение мячом, % 67

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паломби Симоне 6 0.16
2. Соддимо Данило 3 0.08
3. Пикколо Антонио 3 (1) 0.08
4. Париджини Витторио 3 0.08
5. Мильоре Франческо 2 0.05
6. Кастаньетти Микеле 2 0.05
7. Чофани Даниэль 2 0.05
8. Могос Василе 2 0.05
9. Чераволо Фабио 2 0.05
10. Клейтон Машадо 2 0.05
11. Целар Жан 2 0.05
12. Бьянкетти Маттео 1 0.03
13. Вальцания Лука 1 0.03
14. Дели Франческо 1 0.03
15. Раванелли Лука 1 0.03
16. Гаэтано Джанлука 1 0.03
17. Цортеа Надир 1 0.03
18. Ренцетти Франческо 0 0
19. Арини Мариано 0 0
Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галано Кристиан 12 (1) 0.32
2. Мачин Хосе 7 (1) 0.19
3. Маньеро Риккардо 4 (3) 0.11
4. Дзаппа Габриэле 4 0.11
5. Мемушай Ледиан 3 0.08
6. Бузеллато Массимилиано 2 (1) 0.05
7. Тумминелло Марко 2 (1) 0.05
8. Крекко Лука 1 0.03
9. Бетелла Давиде 1 0.03
10. Бошич Милош 1 0.03
11. Кампаньяро Уго 1 0.03
12. Чофани Маттео 1 0.03
13. Пуччарелли Мануэль 1 0.03
14. Пальмьеро Лука 1 0.03
15. Клеменца Лука 1 0.03
16. Боррелли Дженнаро 1 0.03
17. Кастанос Григорис 0 0
18. Машанджело Эдоардо 0 0
19. Мелегони Филиппо 0 0
20. Друди Мирко 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Вальцания Лука 10 1
2. Арини Мариано 8 2
3. Караччоло Антонио 8 0
4. Терранова Эмануэле 5 1
5. Кастаньетти Микеле 6 0
6. Клейтон Машадо 4 1
7. Мильоре Франческо 5 0
8. Бьянкетти Маттео 4 0
9. Дели Франческо 4 0
10. Кингсли Майкл 4 0
11. Пикколо Антонио 3 0
12. Густафссон Самуэль 3 0
13. Раванелли Лука 3 0
14. Могос Василе 1 1
15. Чераволо Фабио 2 0
16. Париджини Витторио 2 0
17. Бултам Реда 2 0
18. Соддимо Данило 1 0
19. Чофани Даниэль 1 0
20. Гаэтано Джанлука 1 0
21. Цортеа Надир 1 0
Пескара
# Игрок      
1. Друди Мирко 8 0
2. Пальмьеро Лука 6 1
3. Чофани Маттео 4 1
4. Мемушай Ледиан 5 0
5. Кастанос Григорис 5 0
6. Машанджело Эдоардо 5 0
7. Бетелла Давиде 3 1
8. Сконьямильо Дженнаро 4 0
9. Бузеллато Массимилиано 4 0
10. Мачин Хосе 4 0
11. Брунори Маттео 4 0
12. Бальцано Антонио 3 0
13. Маньеро Риккардо 2 0
14. Дель Гроссо Кристиано 2 0
15. Галано Кристиан 2 0
16. Крекко Лука 2 0
17. Бошич Милош 2 0
18. Боррелли Дженнаро 2 0
19. Божинов Валери 0 1
20. Чиско Андреа 0 1
21. Бруно Алессандро 1 0
22. Клеменца Лука 1 0
23. Тумминелло Марко 1 0
24. Мелегони Филиппо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 25% (8) 18.75% (6) 6.25% (2) 15.63% (5) 12.5% (4) 21.88% (7)
 Пескара 12.82% (5) 12.82% (5) 10.26% (4) 23.08% (9) 20.51% (8) 20.51% (8)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: + = -
Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе
Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно
Пескара Последние 20 матчей: + = -
Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара
Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 0
Пескара: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 0
Пескара 1:1 Кремонезе Серия B Пескара 0:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:1 Пескара Серия B Пескара 0:0 Кремонезе Серия B
Кремонезе 0:0 Пескара Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:2 Заявка 32 23 7 2 56 - 17 76
2. Кротоне 2:0 Заявка 32 16 7 9 51 - 35 55
3. Читтаделла Заявка 32 15 7 10 41 - 34 52
4. Порденоне 2:1 Заявка 32 15 7 10 41 - 38 52
5. Фрозиноне 1:0 Заявка 32 14 9 9 34 - 27 51
6. Специя 0:1 Заявка 32 14 8 10 45 - 36 50
7. Салернитана 1:0 Заявка 32 13 8 11 41 - 37 47
8. Пиза Заявка 32 12 10 10 42 - 38 46
9. Кьево 0:1 Заявка 32 11 12 9 38 - 32 45
10. Эмполи 1:0 Заявка 32 11 12 9 35 - 36 45
11. Виртус Энтелла 1:0 Заявка 32 12 8 12 38 - 40 44
12. Перуджа 1:2 Заявка 32 11 7 14 31 - 40 40
13. Пескара 0:1 Заявка 32 11 6 15 43 - 49 39
14. Венеция 0:1 Заявка 32 9 12 11 30 - 35 39
15. Кремонезе 1:0 Заявка 32 9 10 13 35 - 39 37
16. Юве Стабия 0:1 Заявка 32 10 6 16 38 - 51 36
17. Асколи 0:0 Заявка 32 9 7 16 39 - 48 34
18. Козенца 0:0 Заявка 32 7 11 14 35 - 38 32
19. Трапани 0:0 Заявка 32 6 13 13 36 - 54 31
20. Ливорно 0:0 Заявка 32 5 7 20 26 - 51 22
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    15'
    Вальцания Лука получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Вальцания Лука бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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