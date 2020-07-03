Кремонезе
1:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Джованни Цини
Пескара
1:0
5' ГолВальцания Лука
15' Желтая карточкаВальцания Лука
21
Цортеа
Надир
27
Целар
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Могос ВасилеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Друди МиркоЗащитник
-
25 Крекко ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
21 Мане ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Nicola Legrottaglie
Ход матча
5'
1:0
15'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
33 Владение мячом, % 67
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паломби Симоне
|6
|0.16
|2.
|Соддимо Данило
|3
|0.08
|3.
|Пикколо Антонио
|3 (1)
|0.08
|4.
|Париджини Витторио
|3
|0.08
|5.
|Мильоре Франческо
|2
|0.05
|6.
|Кастаньетти Микеле
|2
|0.05
|7.
|Чофани Даниэль
|2
|0.05
|8.
|Могос Василе
|2
|0.05
|9.
|Чераволо Фабио
|2
|0.05
|10.
|Клейтон Машадо
|2
|0.05
|11.
|Целар Жан
|2
|0.05
|12.
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.03
|13.
|Вальцания Лука
|1
|0.03
|14.
|Дели Франческо
|1
|0.03
|15.
|Раванелли Лука
|1
|0.03
|16.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.03
|17.
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|18.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|19.
|Арини Мариано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галано Кристиан
|12 (1)
|0.32
|2.
|Мачин Хосе
|7 (1)
|0.19
|3.
|Маньеро Риккардо
|4 (3)
|0.11
|4.
|Дзаппа Габриэле
|4
|0.11
|5.
|Мемушай Ледиан
|3
|0.08
|6.
|Бузеллато Массимилиано
|2 (1)
|0.05
|7.
|Тумминелло Марко
|2 (1)
|0.05
|8.
|Крекко Лука
|1
|0.03
|9.
|Бетелла Давиде
|1
|0.03
|10.
|Бошич Милош
|1
|0.03
|11.
|Кампаньяро Уго
|1
|0.03
|12.
|Чофани Маттео
|1
|0.03
|13.
|Пуччарелли Мануэль
|1
|0.03
|14.
|Пальмьеро Лука
|1
|0.03
|15.
|Клеменца Лука
|1
|0.03
|16.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.03
|17.
|Кастанос Григорис
|0
|0
|18.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|19.
|Мелегони Филиппо
|0
|0
|20.
|Друди Мирко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вальцания Лука
|10
|1
|2.
|Арини Мариано
|8
|2
|3.
|Караччоло Антонио
|8
|0
|4.
|Терранова Эмануэле
|5
|1
|5.
|Кастаньетти Микеле
|6
|0
|6.
|Клейтон Машадо
|4
|1
|7.
|Мильоре Франческо
|5
|0
|8.
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|9.
|Дели Франческо
|4
|0
|10.
|Кингсли Майкл
|4
|0
|11.
|Пикколо Антонио
|3
|0
|12.
|Густафссон Самуэль
|3
|0
|13.
|Раванелли Лука
|3
|0
|14.
|Могос Василе
|1
|1
|15.
|Чераволо Фабио
|2
|0
|16.
|Париджини Витторио
|2
|0
|17.
|Бултам Реда
|2
|0
|18.
|Соддимо Данило
|1
|0
|19.
|Чофани Даниэль
|1
|0
|20.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|21.
|Цортеа Надир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Друди Мирко
|8
|0
|2.
|Пальмьеро Лука
|6
|1
|3.
|Чофани Маттео
|4
|1
|4.
|Мемушай Ледиан
|5
|0
|5.
|Кастанос Григорис
|5
|0
|6.
|Машанджело Эдоардо
|5
|0
|7.
|Бетелла Давиде
|3
|1
|8.
|Сконьямильо Дженнаро
|4
|0
|9.
|Бузеллато Массимилиано
|4
|0
|10.
|Мачин Хосе
|4
|0
|11.
|Брунори Маттео
|4
|0
|12.
|Бальцано Антонио
|3
|0
|13.
|Маньеро Риккардо
|2
|0
|14.
|Дель Гроссо Кристиано
|2
|0
|15.
|Галано Кристиан
|2
|0
|16.
|Крекко Лука
|2
|0
|17.
|Бошич Милош
|2
|0
|18.
|Боррелли Дженнаро
|2
|0
|19.
|Божинов Валери
|0
|1
|20.
|Чиско Андреа
|0
|1
|21.
|Бруно Алессандро
|1
|0
|22.
|Клеменца Лука
|1
|0
|23.
|Тумминелло Марко
|1
|0
|24.
|Мелегони Филиппо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|25% (8)
|18.75% (6)
|6.25% (2)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|Пескара
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|10.26% (4)
|23.08% (9)
|20.51% (8)
|20.51% (8)
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: + = -Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе
Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно
Пескара Последние 20 матчей: + = -Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара
Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 0
Пескара: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|32
|23
|7
|2
|56 - 17
|76
|2.
|Кротоне
|2:0 Заявка
|32
|16
|7
|9
|51 - 35
|55
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 34
|52
|4.
|Порденоне
|2:1 Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 38
|52
|5.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|32
|14
|9
|9
|34 - 27
|51
|6.
|Специя
|0:1 Заявка
|32
|14
|8
|10
|45 - 36
|50
|7.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|41 - 37
|47
|8.
|Пиза
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|42 - 38
|46
|9.
|Кьево
|0:1 Заявка
|32
|11
|12
|9
|38 - 32
|45
|10.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|32
|11
|12
|9
|35 - 36
|45
|11.
|Виртус Энтелла
|1:0 Заявка
|32
|12
|8
|12
|38 - 40
|44
|12.
|Перуджа
|1:2 Заявка
|32
|11
|7
|14
|31 - 40
|40
|13.
|Пескара
|0:1 Заявка
|32
|11
|6
|15
|43 - 49
|39
|14.
|Венеция
|0:1 Заявка
|32
|9
|12
|11
|30 - 35
|39
|15.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|32
|9
|10
|13
|35 - 39
|37
|16.
|Юве Стабия
|0:1 Заявка
|32
|10
|6
|16
|38 - 51
|36
|17.
|Асколи
|0:0 Заявка
|32
|9
|7
|16
|39 - 48
|34
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 38
|32
|19.
|Трапани
|0:0 Заявка
|32
|6
|13
|13
|36 - 54
|31
|20.
|Ливорно
|0:0 Заявка
|32
|5
|7
|20
|26 - 51
|22