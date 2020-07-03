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Кремонезе
1:0
Конец матча

Стадион:
Пескара
0'
1:0
5' Гол
Вальцания Лука
15' Желтая карточка
Вальцания Лука
65' Желтая карточка
Галано Кристиан
85' Желтая карточка
Равалья Никола
90' Желтая карточка
Сконьямильо Дженнаро
90'+6
1
Равалья
Никола
15
Бьянкетти
Маттео
20
Раванелли
Лука
26
Терранова
Эмануэле
21
Цортеа
Надир
5
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
6
Густафссон
Самуэль
33
Париджини
Витторио
9
Чофани
Даниэль
27
Целар
Жан
1
Фиорилло
Винченцо
14
Бальцано
Антонио
18
Бетелла
Давиде
6
Сконьямильо
Дженнаро
40
Машанджело
Эдоардо
27
Дзаппа
Габриэле
31
Бузеллато
Массимилиано
8
Мемушай
Ледиан
13
Клеменца
Лука
11
Галано
Кристиан
19
Маньеро
Риккардо
Кремонезе
4-3-3
Пескара
4-4-2

Ход матча

5'
Вальцания Лука
1:0
15'
Вальцания Лука
 
46'
Паломби Симоне
Париджини Витторио
 
46'
 
Пуччарелли Мануэль
Бальцано Антонио
61'
Кингсли Майкл
Вальцания Лука
 
65'
 
Галано Кристиан
71'
Крешенци Алессандро
Целар Жан
 
71'
Чераволо Фабио
Чофани Даниэль
 
71'
 
Кастанос Григорис
Бузеллато Массимилиано
71'
 
Крекко Лука
Машанджело Эдоардо
82'
 
Боррелли Дженнаро
Маньеро Риккардо
82'
 
Павоне Фабиан
Клеменца Лука
85'
Равалья Никола
 
88'
Могос Василе
Кастаньетти Микеле
 
90'
 
Сконьямильо Дженнаро

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 20 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 28 Владение мячом, % 72

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паломби Симоне 6 0.16
2. Соддимо Данило 3 0.08
3. Пикколо Антонио 3 (1) 0.08
4. Париджини Витторио 3 0.08
5. Мильоре Франческо 2 0.05
6. Кастаньетти Микеле 2 0.05
7. Чофани Даниэль 2 0.05
8. Могос Василе 2 0.05
9. Чераволо Фабио 2 0.05
10. Клейтон Машадо 2 0.05
11. Целар Жан 2 0.05
12. Бьянкетти Маттео 1 0.03
13. Вальцания Лука 1 0.03
14. Дели Франческо 1 0.03
15. Раванелли Лука 1 0.03
16. Гаэтано Джанлука 1 0.03
17. Цортеа Надир 1 0.03
18. Ренцетти Франческо 0 0
19. Арини Мариано 0 0
Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галано Кристиан 12 (1) 0.32
2. Мачин Хосе 7 (1) 0.19
3. Маньеро Риккардо 4 (3) 0.11
4. Дзаппа Габриэле 4 0.11
5. Мемушай Ледиан 3 0.08
6. Бузеллато Массимилиано 2 (1) 0.05
7. Тумминелло Марко 2 (1) 0.05
8. Крекко Лука 1 0.03
9. Бетелла Давиде 1 0.03
10. Бошич Милош 1 0.03
11. Кампаньяро Уго 1 0.03
12. Чофани Маттео 1 0.03
13. Пуччарелли Мануэль 1 0.03
14. Пальмьеро Лука 1 0.03
15. Клеменца Лука 1 0.03
16. Боррелли Дженнаро 1 0.03
17. Кастанос Григорис 0 0
18. Машанджело Эдоардо 0 0
19. Мелегони Филиппо 0 0
20. Друди Мирко 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Вальцания Лука 10 1
2. Арини Мариано 8 2
3. Караччоло Антонио 8 0
4. Терранова Эмануэле 5 1
5. Кастаньетти Микеле 6 0
6. Клейтон Машадо 4 1
7. Мильоре Франческо 5 0
8. Бьянкетти Маттео 4 0
9. Дели Франческо 4 0
10. Кингсли Майкл 4 0
11. Пикколо Антонио 3 0
12. Густафссон Самуэль 3 0
13. Раванелли Лука 3 0
14. Могос Василе 1 1
15. Чераволо Фабио 2 0
16. Париджини Витторио 2 0
17. Бултам Реда 2 0
18. Соддимо Данило 1 0
19. Чофани Даниэль 1 0
20. Равалья Никола 1 0
21. Гаэтано Джанлука 1 0
22. Цортеа Надир 1 0
Пескара
# Игрок      
1. Друди Мирко 8 0
2. Пальмьеро Лука 6 1
3. Чофани Маттео 4 1
4. Мемушай Ледиан 5 0
5. Сконьямильо Дженнаро 5 0
6. Кастанос Григорис 5 0
7. Машанджело Эдоардо 5 0
8. Бетелла Давиде 3 1
9. Бузеллато Массимилиано 4 0
10. Мачин Хосе 4 0
11. Брунори Маттео 4 0
12. Бальцано Антонио 3 0
13. Галано Кристиан 3 0
14. Маньеро Риккардо 2 0
15. Дель Гроссо Кристиано 2 0
16. Крекко Лука 2 0
17. Бошич Милош 2 0
18. Боррелли Дженнаро 2 0
19. Божинов Валери 0 1
20. Чиско Андреа 0 1
21. Бруно Алессандро 1 0
22. Клеменца Лука 1 0
23. Тумминелло Марко 1 0
24. Мелегони Филиппо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 27.27% (9) 18.18% (6) 6.06% (2) 15.15% (5) 12.12% (4) 21.21% (7)
 Пескара 12.82% (5) 12.82% (5) 10.26% (4) 23.08% (9) 20.51% (8) 20.51% (8)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе
Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно
Пескара Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара
Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 0
Пескара: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 0
Пескара 1:1 Кремонезе Серия B Пескара 0:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:1 Пескара Серия B Пескара 0:0 Кремонезе Серия B
Кремонезе 0:0 Пескара Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 32 23 7 2 56 - 18 76
2. Кротоне Заявка 32 16 7 9 52 - 35 55
3. Читтаделла Заявка 32 15 7 10 41 - 34 52
4. Порденоне Заявка 32 15 7 10 41 - 38 52
5. Фрозиноне Заявка 32 14 9 9 35 - 28 51
6. Специя Заявка 32 14 8 10 46 - 37 50
7. Салернитана Заявка 32 13 8 11 42 - 38 47
8. Пиза Заявка 32 12 10 10 42 - 38 46
9. Кьево Заявка 32 11 13 8 39 - 32 46
10. Эмполи Заявка 32 11 12 9 36 - 36 45
11. Виртус Энтелла Заявка 32 11 9 12 38 - 41 42
12. Перуджа Заявка 32 11 7 14 31 - 40 40
13. Пескара Заявка 32 11 6 15 43 - 49 39
14. Венеция Заявка 32 9 12 11 30 - 36 39
15. Кремонезе Заявка 32 9 10 13 35 - 39 37
16. Асколи Заявка 32 10 6 16 40 - 48 36
17. Юве Стабия Заявка 32 10 6 16 39 - 52 36
18. Трапани Заявка 32 7 12 13 38 - 55 33
19. Козенца Заявка 32 7 10 15 35 - 39 31
20. Ливорно Заявка 32 5 6 21 27 - 53 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    15'
    Вальцания Лука получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Вальцания Лука бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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