Венеция
0:1
Второй тайм: 48'
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Эмполи
23
Мале
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Пинна СимонеЗащитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
Ход матча
48'
0:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
4 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Араму Маттиа
|8 (2)
|0.22
|2.
|Капелло Алессандро
|6
|0.16
|3.
|Бокалон Риккардо
|4
|0.11
|4.
|Лонго Самуэле
|4 (1)
|0.11
|5.
|Монтальто Адриано
|2 (1)
|0.05
|6.
|Зигони Джанмарко
|1
|0.03
|7.
|Модоло Марко
|1
|0.03
|8.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.03
|9.
|Фиренце Марко
|1
|0.03
|10.
|Калигара Фабрицио
|1
|0.03
|11.
|Сукулини Франко
|0
|0
|12.
|Мале Юссеф
|0
|0
|13.
|Лолло Лоренцо
|0
|0
|14.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|9 (1)
|0.24
|2.
|Фраттези Давиде
|5
|0.14
|3.
|Ла Гумина Антонино
|4 (1)
|0.11
|4.
|Тутино Дженнаро
|3
|0.08
|5.
|Байрами Недим
|3
|0.08
|6.
|Дези Якопо
|2
|0.05
|7.
|Штулац Лео
|2
|0.05
|8.
|Балковец Юре
|1
|0.03
|9.
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|10.
|Чичиретти Амато
|1
|0.03
|11.
|Сьерральта Франсиско
|1
|0.03
|12.
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.03
|13.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|14.
|Морео Стефано
|0
|0
|15.
|Весели Фредерик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фьордилино Антонио
|11
|0
|2.
|Мале Юссеф
|8
|1
|3.
|Араму Маттиа
|5
|2
|4.
|Лолло Лоренцо
|5
|1
|5.
|Сукулини Франко
|6
|0
|6.
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|7.
|Кремонези Микеле
|4
|0
|8.
|Модоло Марко
|4
|0
|9.
|Капелло Алессандро
|4
|0
|10.
|Монтальто Адриано
|4
|0
|11.
|Чеккарони Пьетро
|4
|0
|12.
|Фьордализо Алессандро
|3
|0
|13.
|Риккарди Давид
|1
|1
|14.
|Молинаро Кристиан
|2
|0
|15.
|Фиренце Марко
|2
|0
|16.
|Казале Николо
|2
|0
|17.
|Лонго Самуэле
|1
|0
|18.
|Моначелло Гаетано
|1
|0
|19.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|20.
|Лакичевич Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Балковец Юре
|6
|1
|2.
|Бандинелли Филиппо
|5
|1
|3.
|Хендерсон Лиам
|4
|0
|4.
|Весели Фредерик
|4
|0
|5.
|Дези Якопо
|4
|0
|6.
|Майетта Доменико
|4
|0
|7.
|Фраттези Давиде
|4
|0
|8.
|Риччи Самуэле
|4
|0
|9.
|Лариби Карим
|2
|1
|10.
|Романьоли Симоне
|3
|0
|11.
|Сьерральта Франсиско
|3
|0
|12.
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|13.
|Антонелли Лука
|2
|0
|14.
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|15.
|Пиррелло Роберто
|2
|0
|16.
|Фантаччи Томмазо
|2
|0
|17.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|18.
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|19.
|Штулац Лео
|1
|0
|20.
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|21.
|Николау Димитриос
|1
|0
|22.
|Пинна Симоне
|1
|0
|23.
|Журковски Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венеция
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|25% (7)
|Эмполи
|23.33% (7)
|16.67% (5)
|20% (6)
|6.67% (2)
|20% (6)
|13.33% (4)
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: + = -Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне
Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно
Эмполи Последние 20 матчей: + = -Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани
Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция
Последние игры между собой
Венеция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Эмполи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|32
|23
|7
|2
|56 - 17
|76
|2.
|Кротоне
|2:0 Заявка
|32
|16
|7
|9
|51 - 35
|55
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 34
|52
|4.
|Порденоне
|2:1 Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 38
|52
|5.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|32
|14
|9
|9
|34 - 27
|51
|6.
|Специя
|0:1 Заявка
|32
|14
|8
|10
|45 - 36
|50
|7.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|41 - 37
|47
|8.
|Пиза
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|42 - 38
|46
|9.
|Кьево
|0:1 Заявка
|32
|11
|12
|9
|38 - 32
|45
|10.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|32
|11
|12
|9
|35 - 36
|45
|11.
|Виртус Энтелла
|1:0 Заявка
|32
|12
|8
|12
|38 - 40
|44
|12.
|Перуджа
|1:2 Заявка
|32
|11
|7
|14
|31 - 40
|40
|13.
|Пескара
|0:1 Заявка
|32
|11
|6
|15
|43 - 49
|39
|14.
|Венеция
|0:1 Заявка
|32
|9
|12
|11
|30 - 35
|39
|15.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|32
|9
|10
|13
|35 - 39
|37
|16.
|Юве Стабия
|0:1 Заявка
|32
|10
|6
|16
|38 - 51
|36
|17.
|Асколи
|0:0 Заявка
|32
|9
|7
|16
|39 - 48
|34
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 38
|32
|19.
|Трапани
|0:0 Заявка
|32
|6
|13
|13
|36 - 54
|31
|20.
|Ливорно
|0:0 Заявка
|32
|5
|7
|20
|26 - 51
|22