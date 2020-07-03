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  3. Италия
Венеция
0:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Эмполи
0'
0:1
48' Гол
 48'
12
Леццерини
Лука
2
Фьордализо
Алессандро
3
Казале
Николо
32
Чеккарони
Пьетро
11
Молинаро
Кристиан
26
Фиренце
Марко
5
Вакка
Антонио
23
Мале
Юссеф
8
Калигара
Фабрицио
28
Капелло
Алессандро
19
Лонго
Самуэле
1
Бриньоли
Альберто
36
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
3
Майетта
Доменико
13
Антонелли
Лука
38
Хендерсон
Лиам
10
Журковски
Шимон
25
Бандинелли
Филиппо
17
Чичиретти
Амато
7
Манкузо
Леонардо
11
Байрами
Недим
Венеция
4-3-1-2
Эмполи
4-3-3

Ход матча

48'
0:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 4 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Араму Маттиа 8 (2) 0.22
2. Капелло Алессандро 6 0.16
3. Бокалон Риккардо 4 0.11
4. Лонго Самуэле 4 (1) 0.11
5. Монтальто Адриано 2 (1) 0.05
6. Зигони Джанмарко 1 0.03
7. Модоло Марко 1 0.03
8. Чеккарони Пьетро 1 0.03
9. Фиренце Марко 1 0.03
10. Калигара Фабрицио 1 0.03
11. Сукулини Франко 0 0
12. Мале Юссеф 0 0
13. Лолло Лоренцо 0 0
14. Фьордализо Алессандро 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 9 (1) 0.24
2. Фраттези Давиде 5 0.14
3. Ла Гумина Антонино 4 (1) 0.11
4. Тутино Дженнаро 3 0.08
5. Байрами Недим 3 0.08
6. Дези Якопо 2 0.05
7. Штулац Лео 2 0.05
8. Балковец Юре 1 0.03
9. Хендерсон Лиам 1 0.03
10. Чичиретти Амато 1 0.03
11. Сьерральта Франсиско 1 0.03
12. Бандинелли Филиппо 1 0.03
13. Фьямоцци Риккардо 0 0
14. Морео Стефано 0 0
15. Весели Фредерик 0 0

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Фьордилино Антонио 11 0
2. Мале Юссеф 8 1
3. Араму Маттиа 5 2
4. Лолло Лоренцо 5 1
5. Сукулини Франко 6 0
6. Калигара Фабрицио 5 0
7. Кремонези Микеле 4 0
8. Модоло Марко 4 0
9. Капелло Алессандро 4 0
10. Монтальто Адриано 4 0
11. Чеккарони Пьетро 4 0
12. Фьордализо Алессандро 3 0
13. Риккарди Давид 1 1
14. Молинаро Кристиан 2 0
15. Фиренце Марко 2 0
16. Казале Николо 2 0
17. Лонго Самуэле 1 0
18. Моначелло Гаетано 1 0
19. Феличоли Джанфилиппо 1 0
20. Лакичевич Иван 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Балковец Юре 6 1
2. Бандинелли Филиппо 5 1
3. Хендерсон Лиам 4 0
4. Весели Фредерик 4 0
5. Дези Якопо 4 0
6. Майетта Доменико 4 0
7. Фраттези Давиде 4 0
8. Риччи Самуэле 4 0
9. Лариби Карим 2 1
10. Романьоли Симоне 3 0
11. Сьерральта Франсиско 3 0
12. Ла Гумина Антонино 3 0
13. Антонелли Лука 2 0
14. Тутино Дженнаро 2 0
15. Пиррелло Роберто 2 0
16. Фантаччи Томмазо 2 0
17. Ла Мантия Андреа 1 0
18. Фьямоцци Риккардо 1 0
19. Штулац Лео 1 0
20. Бриньоли Альберто 1 0
21. Николау Димитриос 1 0
22. Пинна Симоне 1 0
23. Журковски Шимон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 14.29% (4) 17.86% (5) 17.86% (5) 10.71% (3) 14.29% (4) 25% (7)
 Эмполи 23.33% (7) 16.67% (5) 20% (6) 6.67% (2) 20% (6) 13.33% (4)

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: + = -
Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне
Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно
Эмполи Последние 20 матчей: + = -
Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани
Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция

Последние игры между собой

Венеция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Эмполи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Эмполи 1:1 Венеция Серия B Эмполи 3:2 Венеция Серия B Венеция 1:0 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:2 Заявка 32 23 7 2 56 - 17 76
2. Кротоне 2:0 Заявка 32 16 7 9 51 - 35 55
3. Читтаделла Заявка 32 15 7 10 41 - 34 52
4. Порденоне 2:1 Заявка 32 15 7 10 41 - 38 52
5. Фрозиноне 1:0 Заявка 32 14 9 9 34 - 27 51
6. Специя 0:1 Заявка 32 14 8 10 45 - 36 50
7. Салернитана 1:0 Заявка 32 13 8 11 41 - 37 47
8. Пиза Заявка 32 12 10 10 42 - 38 46
9. Кьево 0:1 Заявка 32 11 12 9 38 - 32 45
10. Эмполи 1:0 Заявка 32 11 12 9 35 - 36 45
11. Виртус Энтелла 1:0 Заявка 32 12 8 12 38 - 40 44
12. Перуджа 1:2 Заявка 32 11 7 14 31 - 40 40
13. Пескара 0:1 Заявка 32 11 6 15 43 - 49 39
14. Венеция 0:1 Заявка 32 9 12 11 30 - 35 39
15. Кремонезе 1:0 Заявка 32 9 10 13 35 - 39 37
16. Юве Стабия 0:1 Заявка 32 10 6 16 38 - 51 36
17. Асколи 0:0 Заявка 32 9 7 16 39 - 48 34
18. Козенца 0:0 Заявка 32 7 11 14 35 - 38 32
19. Трапани 0:0 Заявка 32 6 13 13 36 - 54 31
20. Ливорно 0:0 Заявка 32 5 7 20 26 - 51 22
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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