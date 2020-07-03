  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Венеция
0:2
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
0:1
48' Гол
Манкузо Леонардо
0:2
58' Гол
Манкузо Леонардо
76' Желтая карточка
Сукулини Франко
80' Желтая карточка
Фьямоцци Риккардо
90' Желтая карточка
 90'+9
12
Леццерини
Лука
2
Фьордализо
Алессандро
3
Казале
Николо
32
Чеккарони
Пьетро
11
Молинаро
Кристиан
26
Фиренце
Марко
5
Вакка
Антонио
23
Мале
Юссеф
8
Калигара
Фабрицио
28
Капелло
Алессандро
19
Лонго
Самуэле
1
Бриньоли
Альберто
36
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
3
Майетта
Доменико
13
Антонелли
Лука
38
Хендерсон
Лиам
10
Журковски
Шимон
25
Бандинелли
Филиппо
17
Чичиретти
Амато
7
Манкузо
Леонардо
11
Байрами
Недим
Венеция
4-3-1-2
Эмполи
4-3-3

Ход матча

48'
0:1
Манкузо Леонардо
58'
Лакичевич Иван
Молинаро Кристиан
 
58'
0:2
Манкузо Леонардо
62'
Фьордилино Антонио
Вакка Антонио
 
62'
Зигони Джанмарко
Фиренце Марко
 
73'
Сукулини Франко
Калигара Фабрицио
 
73'
Лолло Лоренцо
Мале Юссеф
 
76'
Сукулини Франко
 
78'
 
Фраттези Давиде
Бандинелли Филиппо
78'
 
Морео Стефано
Манкузо Леонардо
80'
 
Фьямоцци Риккардо
90'
 
Тутино Дженнаро
Чичиретти Амато
90'
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 10
  • 10 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Араму Маттиа 8 (2) 0.22
2. Капелло Алессандро 6 0.16
3. Бокалон Риккардо 4 0.11
4. Лонго Самуэле 4 (1) 0.11
5. Монтальто Адриано 2 (1) 0.05
6. Зигони Джанмарко 1 0.03
7. Модоло Марко 1 0.03
8. Чеккарони Пьетро 1 0.03
9. Фиренце Марко 1 0.03
10. Калигара Фабрицио 1 0.03
11. Сукулини Франко 0 0
12. Мале Юссеф 0 0
13. Лолло Лоренцо 0 0
14. Фьордализо Алессандро 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 11 (1) 0.3
2. Фраттези Давиде 5 0.14
3. Ла Гумина Антонино 4 (1) 0.11
4. Тутино Дженнаро 3 0.08
5. Байрами Недим 3 0.08
6. Дези Якопо 2 0.05
7. Штулац Лео 2 0.05
8. Балковец Юре 1 0.03
9. Хендерсон Лиам 1 0.03
10. Чичиретти Амато 1 0.03
11. Сьерральта Франсиско 1 0.03
12. Бандинелли Филиппо 1 0.03
13. Фьямоцци Риккардо 0 0
14. Морео Стефано 0 0
15. Весели Фредерик 0 0

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Фьордилино Антонио 11 0
2. Мале Юссеф 8 1
3. Араму Маттиа 5 2
4. Сукулини Франко 7 0
5. Лолло Лоренцо 5 1
6. Калигара Фабрицио 5 0
7. Кремонези Микеле 4 0
8. Модоло Марко 4 0
9. Капелло Алессандро 4 0
10. Монтальто Адриано 4 0
11. Чеккарони Пьетро 4 0
12. Фьордализо Алессандро 3 0
13. Риккарди Давид 1 1
14. Молинаро Кристиан 2 0
15. Фиренце Марко 2 0
16. Казале Николо 2 0
17. Лонго Самуэле 1 0
18. Моначелло Гаетано 1 0
19. Феличоли Джанфилиппо 1 0
20. Лакичевич Иван 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Балковец Юре 6 1
2. Бандинелли Филиппо 5 1
3. Хендерсон Лиам 4 0
4. Весели Фредерик 4 0
5. Дези Якопо 4 0
6. Майетта Доменико 4 0
7. Фраттези Давиде 4 0
8. Риччи Самуэле 4 0
9. Лариби Карим 2 1
10. Романьоли Симоне 3 0
11. Сьерральта Франсиско 3 0
12. Ла Гумина Антонино 3 0
13. Антонелли Лука 2 0
14. Фьямоцци Риккардо 2 0
15. Тутино Дженнаро 2 0
16. Пиррелло Роберто 2 0
17. Фантаччи Томмазо 2 0
18. Ла Мантия Андреа 1 0
19. Штулац Лео 1 0
20. Бриньоли Альберто 1 0
21. Николау Димитриос 1 0
22. Пинна Симоне 1 0
23. Журковски Шимон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 14.29% (4) 17.86% (5) 17.86% (5) 10.71% (3) 14.29% (4) 25% (7)
 Эмполи 21.88% (7) 15.63% (5) 18.75% (6) 12.5% (4) 18.75% (6) 12.5% (4)

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне
Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно
Эмполи Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани
Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция

Последние игры между собой

Венеция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Эмполи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Эмполи 1:1 Венеция Серия B Эмполи 3:2 Венеция Серия B Венеция 1:0 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 32 23 7 2 56 - 18 76
2. Кротоне Заявка 32 16 7 9 52 - 35 55
3. Читтаделла Заявка 32 15 7 10 41 - 34 52
4. Порденоне Заявка 32 15 7 10 41 - 38 52
5. Фрозиноне Заявка 32 14 9 9 35 - 28 51
6. Специя Заявка 32 14 8 10 46 - 37 50
7. Салернитана Заявка 32 13 8 11 42 - 38 47
8. Пиза Заявка 32 12 10 10 42 - 38 46
9. Кьево Заявка 32 11 13 8 39 - 32 46
10. Эмполи Заявка 32 11 12 9 36 - 36 45
11. Виртус Энтелла Заявка 32 11 9 12 38 - 41 42
12. Перуджа Заявка 32 11 7 14 31 - 40 40
13. Пескара Заявка 32 11 6 15 43 - 49 39
14. Венеция Заявка 32 9 12 11 30 - 36 39
15. Кремонезе Заявка 32 9 10 13 35 - 39 37
16. Асколи Заявка 32 10 6 16 40 - 48 36
17. Юве Стабия Заявка 32 10 6 16 39 - 52 36
18. Трапани Заявка 32 7 12 13 38 - 55 33
19. Козенца Заявка 32 7 10 15 35 - 39 31
20. Ливорно Заявка 32 5 6 21 27 - 53 21
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Венеция 0:2 Эмполи онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Прямая трансляция матча после регистрации

Прямая трансляция матча

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 