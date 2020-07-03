Перуджа
1:2
Второй тайм: 47'
Стадион: Ренато Кури
Порденоне
0:1
2' ГолМаццокко Давиде
1:1
6' ГолФальцерано Марчелло
20' Желтая карточкаФольякко Алессандро
37' Желтая карточкаСгарби Филиппо
1:2
39' ГолЧиурриа Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Косми Серсе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Ход матча
2'
37'
39'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йемелло Пьетро
|17 (9)
|0.46
|2.
|Мелькьорри Федерико
|3
|0.08
|3.
|Буонаюто Кристиан
|2
|0.05
|4.
|Капоне Кристиан
|2
|0.05
|5.
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.03
|6.
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|7.
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0.03
|8.
|Фаласко Никола
|1
|0.03
|9.
|Маццокки Паскуале
|1
|0.03
|10.
|Куан Кристиан
|1
|0.03
|11.
|Фальчинелли Диего
|1 (1)
|0.03
|12.
|Рози Алеандро
|0
|0
|13.
|Балич Андрия
|0
|0
|14.
|Карраро Марко
|0
|0
|15.
|Драгомир Влад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стриццоло Лука
|8
|0.22
|2.
|Гавацци Давиде
|4
|0.11
|3.
|Чиурриа Патрик
|4 (1)
|0.11
|4.
|Побега Томмазо
|4
|0.11
|5.
|Барисон Альберто
|4
|0.11
|6.
|Буррай Сальваторе
|3 (2)
|0.08
|7.
|Маццокко Давиде
|3
|0.08
|8.
|Кьяретти Лукас
|2 (1)
|0.05
|9.
|Кампорезе Микеле
|2
|0.05
|10.
|Бокалон Риккардо
|2
|0.05
|11.
|Де Агостини Микеле
|1
|0.03
|12.
|Канделлоне Леонардо
|1
|0.03
|13.
|Мисурака Джанвито
|1
|0.03
|14.
|Тремолада Лука
|0
|0
|15.
|Газбарро Андреа
|0
|0
|16.
|Цаммарини Роберто
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рози Алеандро
|8
|1
|2.
|Йемелло Пьетро
|5
|1
|3.
|Фаласко Никола
|5
|1
|4.
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|1
|5.
|Карраро Марко
|4
|1
|6.
|Сгарби Филиппо
|5
|0
|7.
|Драгомир Влад
|3
|1
|8.
|Викарио Гульельмо
|4
|0
|9.
|Дьомбер Норберт
|2
|1
|10.
|Куан Кристиан
|2
|1
|11.
|Греко Леандро
|3
|0
|12.
|Мелькьорри Федерико
|3
|0
|13.
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|14.
|Нзита Мардоки
|3
|0
|15.
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|16.
|Буонаюто Кристиан
|2
|0
|17.
|Конате Амара
|2
|0
|18.
|Райкович Слободан
|1
|0
|19.
|Фальцерано Марчелло
|1
|0
|20.
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|21.
|Капоне Кристиан
|1
|0
|22.
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|23.
|Фернандес Пауло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Буррай Сальваторе
|7
|1
|2.
|Кампорезе Микеле
|6
|1
|3.
|Стриццоло Лука
|6
|1
|4.
|Де Агостини Микеле
|7
|0
|5.
|Побега Томмазо
|7
|0
|6.
|Кьяретти Лукас
|4
|1
|7.
|Альмичи Альберто
|5
|0
|8.
|Барисон Альберто
|5
|0
|9.
|Маццокко Давиде
|5
|0
|10.
|Мисурака Джанвито
|3
|0
|11.
|Гавацци Давиде
|3
|0
|12.
|Канделлоне Леонардо
|3
|0
|13.
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|14.
|Паза Симоне
|1
|1
|15.
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|16.
|Семенцато Даниэль
|2
|0
|17.
|Бокалон Риккардо
|2
|0
|18.
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|19.
|Ди Грегорио Микеле
|2
|0
|20.
|Моначелло Гаетано
|1
|0
|21.
|Чиурриа Патрик
|1
|0
|22.
|Газбарро Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Перуджа
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|38.46% (10)
|7.69% (2)
|Порденоне
|17.65% (6)
|8.82% (3)
|32.35% (11)
|17.65% (6)
|8.82% (3)
|14.71% (5)
Предыдущие игры
Перуджа Последние 20 матчей: + = -Читтаделла 2:0 Перуджа Перуджа 0:0 Кротоне Асколи 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Салернитана
Перуджа 1:2 Беневенто Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара
Порденоне Последние 20 матчей: + = -Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне
Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|32
|23
|7
|2
|56 - 17
|76
|2.
|Кротоне
|2:0 Заявка
|32
|16
|7
|9
|51 - 35
|55
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 34
|52
|4.
|Порденоне
|2:1 Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 38
|52
|5.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|32
|14
|9
|9
|34 - 27
|51
|6.
|Специя
|0:1 Заявка
|32
|14
|8
|10
|45 - 36
|50
|7.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|41 - 37
|47
|8.
|Пиза
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|42 - 38
|46
|9.
|Кьево
|0:1 Заявка
|32
|11
|12
|9
|38 - 32
|45
|10.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|32
|11
|12
|9
|35 - 36
|45
|11.
|Виртус Энтелла
|1:0 Заявка
|32
|12
|8
|12
|38 - 40
|44
|12.
|Перуджа
|1:2 Заявка
|32
|11
|7
|14
|31 - 40
|40
|13.
|Пескара
|0:1 Заявка
|32
|11
|6
|15
|43 - 49
|39
|14.
|Венеция
|0:1 Заявка
|32
|9
|12
|11
|30 - 35
|39
|15.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|32
|9
|10
|13
|35 - 39
|37
|16.
|Юве Стабия
|0:1 Заявка
|32
|10
|6
|16
|38 - 51
|36
|17.
|Асколи
|0:0 Заявка
|32
|9
|7
|16
|39 - 48
|34
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 38
|32
|19.
|Трапани
|0:0 Заявка
|32
|6
|13
|13
|36 - 54
|31
|20.
|Ливорно
|0:0 Заявка
|32
|5
|7
|20
|26 - 51
|22