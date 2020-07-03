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Перуджа
1:2
Второй тайм: 47'

Стадион:
Порденоне
0'
0:1
2' Гол
Маццокко Давиде
1:1
6' Гол
Фальцерано Марчелло
20' Желтая карточка
Фольякко Алессандро
37' Желтая карточка
Сгарби Филиппо
1:2
39' Гол
Чиурриа Патрик
47'
22
Фулиньяти
Андреа
2
Рози
Алеандро
6
Сгарби
Филиппо
35
Райкович
Слободан
7
Маццокки
Паскуале
23
Фальцерано
Марчелло
4
Карраро
Марко
14
Николусси
Кавилья
Ханс
10
Драгомир
Влад
36
Мелькьорри
Федерико
11
Буонаюто
Кристиан
22
Ди
Грегорио
Микеле
5
Фольякко
Алессандро
6
Барисон
Альберто
26
Бассоли
Алессандро
3
Де
Агостини
Микеле
18
Маццокко
Давиде
8
Буррай
Сальваторе
24
Побега
Томмазо
23
Тремолада
Лука
13
Чиурриа
Патрик
27
Канделлоне
Леонардо
Перуджа
3-5-2
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

2'
0:1
Маццокко Давиде
(Тремолада Лука)
6'
Фальцерано Марчелло
(Николусси Кавилья Ханс)
1:1
20'
 
Фольякко Алессандро
37'
Сгарби Филиппо
 
39'
1:2
Чиурриа Патрик
(Де Агостини Микеле)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йемелло Пьетро 17 (9) 0.46
2. Мелькьорри Федерико 3 0.08
3. Буонаюто Кристиан 2 0.05
4. Капоне Кристиан 2 0.05
5. Николусси Кавилья Ханс 1 0.03
6. Фальцерано Марчелло 1 0.03
7. Ди Кьяра Джанлука 1 0.03
8. Фаласко Никола 1 0.03
9. Маццокки Паскуале 1 0.03
10. Куан Кристиан 1 0.03
11. Фальчинелли Диего 1 (1) 0.03
12. Рози Алеандро 0 0
13. Балич Андрия 0 0
14. Карраро Марко 0 0
15. Драгомир Влад 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 8 0.22
2. Гавацци Давиде 4 0.11
3. Чиурриа Патрик 4 (1) 0.11
4. Побега Томмазо 4 0.11
5. Барисон Альберто 4 0.11
6. Буррай Сальваторе 3 (2) 0.08
7. Маццокко Давиде 3 0.08
8. Кьяретти Лукас 2 (1) 0.05
9. Кампорезе Микеле 2 0.05
10. Бокалон Риккардо 2 0.05
11. Де Агостини Микеле 1 0.03
12. Канделлоне Леонардо 1 0.03
13. Мисурака Джанвито 1 0.03
14. Тремолада Лука 0 0
15. Газбарро Андреа 0 0
16. Цаммарини Роберто 0 0

Карточки

Перуджа
# Игрок      
1. Рози Алеандро 8 1
2. Йемелло Пьетро 5 1
3. Фаласко Никола 5 1
4. Ди Кьяра Джанлука 4 1
5. Карраро Марко 4 1
6. Сгарби Филиппо 5 0
7. Драгомир Влад 3 1
8. Викарио Гульельмо 4 0
9. Дьомбер Норберт 2 1
10. Куан Кристиан 2 1
11. Греко Леандро 3 0
12. Мелькьорри Федерико 3 0
13. Фальчинелли Диего 3 0
14. Нзита Мардоки 3 0
15. Анджелла Габриэле 2 0
16. Буонаюто Кристиан 2 0
17. Конате Амара 2 0
18. Райкович Слободан 1 0
19. Фальцерано Марчелло 1 0
20. Маццокки Паскуале 1 0
21. Капоне Кристиан 1 0
22. Бьянкимано Андреа 1 0
23. Фернандес Пауло 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Буррай Сальваторе 7 1
2. Кампорезе Микеле 6 1
3. Стриццоло Лука 6 1
4. Де Агостини Микеле 7 0
5. Побега Томмазо 7 0
6. Кьяретти Лукас 4 1
7. Альмичи Альберто 5 0
8. Барисон Альберто 5 0
9. Маццокко Давиде 5 0
10. Мисурака Джанвито 3 0
11. Гавацци Давиде 3 0
12. Канделлоне Леонардо 3 0
13. Фольякко Алессандро 3 0
14. Паза Симоне 1 1
15. Бассоли Алессандро 2 0
16. Семенцато Даниэль 2 0
17. Бокалон Риккардо 2 0
18. Цаммарини Роберто 2 0
19. Ди Грегорио Микеле 2 0
20. Моначелло Гаетано 1 0
21. Чиурриа Патрик 1 0
22. Газбарро Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Перуджа 7.69% (2) 23.08% (6) 15.38% (4) 7.69% (2) 38.46% (10) 7.69% (2)
 Порденоне 17.65% (6) 8.82% (3) 32.35% (11) 17.65% (6) 8.82% (3) 14.71% (5)

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: + = -
Читтаделла 2:0 Перуджа Перуджа 0:0 Кротоне Асколи 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Салернитана
Перуджа 1:2 Беневенто Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара
Порденоне Последние 20 матчей: + = -
Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне
Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Порденоне 3:0 Перуджа Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:2 Заявка 32 23 7 2 56 - 17 76
2. Кротоне 2:0 Заявка 32 16 7 9 51 - 35 55
3. Читтаделла Заявка 32 15 7 10 41 - 34 52
4. Порденоне 2:1 Заявка 32 15 7 10 41 - 38 52
5. Фрозиноне 1:0 Заявка 32 14 9 9 34 - 27 51
6. Специя 0:1 Заявка 32 14 8 10 45 - 36 50
7. Салернитана 1:0 Заявка 32 13 8 11 41 - 37 47
8. Пиза Заявка 32 12 10 10 42 - 38 46
9. Кьево 0:1 Заявка 32 11 12 9 38 - 32 45
10. Эмполи 1:0 Заявка 32 11 12 9 35 - 36 45
11. Виртус Энтелла 1:0 Заявка 32 12 8 12 38 - 40 44
12. Перуджа 1:2 Заявка 32 11 7 14 31 - 40 40
13. Пескара 0:1 Заявка 32 11 6 15 43 - 49 39
14. Венеция 0:1 Заявка 32 9 12 11 30 - 35 39
15. Кремонезе 1:0 Заявка 32 9 10 13 35 - 39 37
16. Юве Стабия 0:1 Заявка 32 10 6 16 38 - 51 36
17. Асколи 0:0 Заявка 32 9 7 16 39 - 48 34
18. Козенца 0:0 Заявка 32 7 11 14 35 - 38 32
19. Трапани 0:0 Заявка 32 6 13 13 36 - 54 31
20. Ливорно 0:0 Заявка 32 5 7 20 26 - 51 22
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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