  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Козенца
0:0
Перерыв

Стадион:
Асколи
0'
14' Желтая карточка
Шаудоне Даниэле
35' Желтая карточка
Презиосо Марио
33
Перина
Пьетро
5
Идда
Риккардо
23
Монако
Сальваторе
18
Леджиттимо
Маттео
15
Касасола
Тиаго
31
Презиосо
Марио
16
Шаудоне
Даниэле
11
Д'Орацио
Томмазо
10
Карретта
Мирко
29
Ривьер
Эммануэль
32
Баэс
Хайме
33
Леали
Никола
4
Феригра
Эрик
23
Броско
Риккардо
3
Раньери
Лука
19
Падоин
Симоне
7
Кавион
Микеле
30
Брлек
Петар
17
Серникола
Леонардо
9
Скамачча
Джанлука
38
Морозини
Леонардо
11
Нинкович
Никола
Козенца
3-4-3
Асколи
3-4-3

Ход матча

14'
Шаудоне Даниэле
 
35'
Презиосо Марио
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ривьер Эммануэль 8 0.22
2. Бруччини Мирко 6 (2) 0.16
3. Асенсио Рауль 6 0.16
4. Баэс Хайме 4 0.11
5. Шаудоне Даниэле 3 0.08
6. Пьерини Николас 3 0.08
7. Карретта Мирко 2 0.05
8. Машаш Зинедин 1 0.03
9. Лазаар Ашраф 1 0.03
10. Бро Жереми 1 0.03
11. Касасола Тиаго 0 0
12. Презиосо Марио 0 0
13. Биттанте Лука 0 0
14. Д'Орацио Томмазо 0 0
15. Коне Бенджамин 0 0
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скамачча Джанлука 8 0.22
2. Нинкович Никола 6 (1) 0.16
3. Да Крус Алессио 5 (1) 0.14
4. Морозини Леонардо 5 0.14
5. Ардеманьи Маттео 3 (1) 0.08
6. Тротта Марселло 3 0.08
7. Кавион Микеле 2 0.05
8. Джербо Альберто 1 0.03
9. Трояно Микеле 1 0.03
10. Броско Риккардо 1 0.03
11. Пучино Раффаэле 1 0.03
12. Чаджиа Мутир 1 0.03
13. Петруччи Давиде 0 0
14. Брлек Петар 0 0
15. Андреони Кристиан 0 0
16. Пиччинокки Марио 0 0

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Идда Риккардо 8 1
2. Шаудоне Даниэле 5 2
3. Кануте Франк 6 1
4. Бруччини Мирко 7 0
5. Монако Сальваторе 6 0
6. Капела Анибал 4 1
7. Перина Пьетро 5 0
8. Д'Орацио Томмазо 5 0
9. Леджиттимо Маттео 4 0
10. Скьяви Раффаэле 3 0
11. Ривьер Эммануэль 3 0
12. Корси Анджело 3 0
13. Касасола Тиаго 3 0
14. Презиосо Марио 3 0
15. Асенсио Рауль 1 1
16. Греко Леандро 2 0
17. Биттанте Лука 2 0
18. Баэс Хайме 2 0
19. Коне Бенджамин 2 0
20. Литтери Джанлука 1 0
21. Карретта Мирко 1 0
22. Лазаар Ашраф 1 0
23. Машаш Зинедин 1 0
24. Бро Жереми 1 0
25. Пьерини Николас 1 0
Асколи
# Игрок      
1. Гравильон Эндрю 11 0
2. Трояно Микеле 9 1
3. Нинкович Никола 7 1
4. Да Крус Алессио 2 3
5. Петруччи Давиде 4 1
6. Падоин Симоне 5 0
7. Броско Риккардо 5 0
8. Джербо Альберто 5 0
9. Кавион Микеле 5 0
10. Пучино Раффаэле 4 0
11. Брлек Петар 4 0
12. Андреони Кристиан 2 1
13. Ардеманьи Маттео 3 0
14. Эрамо Мирко 3 0
15. Скамачча Джанлука 3 0
16. Серникола Леонардо 3 0
17. Валентини Науэль 2 0
18. Леали Никола 2 0
19. Пиччинокки Марио 2 0
20. Чаджиа Мутир 2 0
21. Раньери Лука 2 0
22. Стеллоне Роберто 1 0
23. Тротта Марселло 1 0
24. Морозини Леонардо 1 0
25. Феригра Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 15.63% (5) 18.75% (6) 31.25% (10) 15.63% (5) 18.75% (6) 0
 Асколи 12.12% (4) 15.15% (5) 24.24% (8) 15.15% (5) 15.15% (5) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: + = -
Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца
Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца
Асколи Последние 20 матчей: + = -
Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе
Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца

Последние игры между собой

Козенца: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Асколи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Асколи 3:2 Козенца Серия B Козенца 0:0 Асколи Серия B Асколи 1:1 Козенца Серия B Асколи 1:2 Козенца Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:2 Заявка 32 23 7 2 56 - 17 76
2. Кротоне 2:0 Заявка 32 16 7 9 51 - 35 55
3. Читтаделла Заявка 32 15 7 10 41 - 34 52
4. Порденоне 2:1 Заявка 32 15 7 10 41 - 38 52
5. Фрозиноне 1:0 Заявка 32 14 9 9 34 - 27 51
6. Специя 0:1 Заявка 32 14 8 10 45 - 36 50
7. Салернитана 1:0 Заявка 32 13 8 11 41 - 37 47
8. Пиза Заявка 32 12 10 10 42 - 38 46
9. Кьево 0:1 Заявка 32 11 12 9 38 - 32 45
10. Эмполи 1:0 Заявка 32 11 12 9 35 - 36 45
11. Виртус Энтелла 1:0 Заявка 32 12 8 12 38 - 40 44
12. Перуджа 1:2 Заявка 32 11 7 14 31 - 40 40
13. Пескара 0:1 Заявка 32 11 6 15 43 - 49 39
14. Венеция 0:1 Заявка 32 9 12 11 30 - 35 39
15. Кремонезе 1:0 Заявка 32 9 10 13 35 - 39 37
16. Юве Стабия 0:1 Заявка 32 10 6 16 38 - 51 36
17. Асколи 0:0 Заявка 32 9 7 16 39 - 48 34
18. Козенца 0:0 Заявка 32 7 11 14 35 - 38 32
19. Трапани 0:0 Заявка 32 6 13 13 36 - 54 31
20. Ливорно 0:0 Заявка 32 5 7 20 26 - 51 22
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Козенца 0:0 Асколи онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Прямая трансляция матча после регистрации

Прямая трансляция матча

Фонбет

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 