Козенца
0:1
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Асколи
14' Желтая карточкаШаудоне Даниэле
35' Желтая карточкаПрезиосо Марио
50' Желтая карточкаСерникола Леонардо
0:1
62' ГолСкамачча Джанлука
81' Желтая карточкаБрлек Петар
83' Желтая карточкаКавион Микеле
32
Баэс
Хайме
33
Леали
Никола
30
Брлек
Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джузеппе Пиллон
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Пинту ДиогуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Davide Dionigi
Ход матча
14'
35'
62'
81'
83'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
4 Офсайды 5
-
13 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ривьер Эммануэль
|8
|0.22
|2.
|Бруччини Мирко
|6 (2)
|0.16
|3.
|Асенсио Рауль
|6
|0.16
|4.
|Баэс Хайме
|4
|0.11
|5.
|Шаудоне Даниэле
|3
|0.08
|6.
|Пьерини Николас
|3
|0.08
|7.
|Карретта Мирко
|2
|0.05
|8.
|Машаш Зинедин
|1
|0.03
|9.
|Лазаар Ашраф
|1
|0.03
|10.
|Бро Жереми
|1
|0.03
|11.
|Касасола Тиаго
|0
|0
|12.
|Презиосо Марио
|0
|0
|13.
|Биттанте Лука
|0
|0
|14.
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
|15.
|Коне Бенджамин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скамачча Джанлука
|9
|0.24
|2.
|Нинкович Никола
|6 (1)
|0.16
|3.
|Да Крус Алессио
|5 (1)
|0.14
|4.
|Морозини Леонардо
|5
|0.14
|5.
|Ардеманьи Маттео
|3 (1)
|0.08
|6.
|Тротта Марселло
|3
|0.08
|7.
|Кавион Микеле
|2
|0.05
|8.
|Джербо Альберто
|1
|0.03
|9.
|Трояно Микеле
|1
|0.03
|10.
|Броско Риккардо
|1
|0.03
|11.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.03
|12.
|Чаджиа Мутир
|1
|0.03
|13.
|Петруччи Давиде
|0
|0
|14.
|Брлек Петар
|0
|0
|15.
|Андреони Кристиан
|0
|0
|16.
|Пиччинокки Марио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Идда Риккардо
|8
|1
|2.
|Шаудоне Даниэле
|5
|2
|3.
|Кануте Франк
|6
|1
|4.
|Бруччини Мирко
|7
|0
|5.
|Монако Сальваторе
|6
|0
|6.
|Капела Анибал
|4
|1
|7.
|Перина Пьетро
|5
|0
|8.
|Д'Орацио Томмазо
|5
|0
|9.
|Леджиттимо Маттео
|4
|0
|10.
|Скьяви Раффаэле
|3
|0
|11.
|Ривьер Эммануэль
|3
|0
|12.
|Корси Анджело
|3
|0
|13.
|Касасола Тиаго
|3
|0
|14.
|Презиосо Марио
|3
|0
|15.
|Асенсио Рауль
|1
|1
|16.
|Греко Леандро
|2
|0
|17.
|Биттанте Лука
|2
|0
|18.
|Баэс Хайме
|2
|0
|19.
|Коне Бенджамин
|2
|0
|20.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|21.
|Карретта Мирко
|1
|0
|22.
|Лазаар Ашраф
|1
|0
|23.
|Машаш Зинедин
|1
|0
|24.
|Бро Жереми
|1
|0
|25.
|Пьерини Николас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гравильон Эндрю
|11
|0
|2.
|Трояно Микеле
|9
|1
|3.
|Нинкович Никола
|7
|1
|4.
|Да Крус Алессио
|2
|3
|5.
|Кавион Микеле
|6
|0
|6.
|Петруччи Давиде
|4
|1
|7.
|Падоин Симоне
|5
|0
|8.
|Броско Риккардо
|5
|0
|9.
|Джербо Альберто
|5
|0
|10.
|Брлек Петар
|5
|0
|11.
|Пучино Раффаэле
|4
|0
|12.
|Серникола Леонардо
|4
|0
|13.
|Андреони Кристиан
|2
|1
|14.
|Ардеманьи Маттео
|3
|0
|15.
|Эрамо Мирко
|3
|0
|16.
|Скамачча Джанлука
|3
|0
|17.
|Валентини Науэль
|2
|0
|18.
|Леали Никола
|2
|0
|19.
|Пиччинокки Марио
|2
|0
|20.
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|21.
|Раньери Лука
|2
|0
|22.
|Стеллоне Роберто
|1
|0
|23.
|Тротта Марселло
|1
|0
|24.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|25.
|Феригра Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Козенца
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|31.25% (10)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|0
|Асколи
|11.76% (4)
|14.71% (5)
|23.53% (8)
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +5 =5 -10Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца
Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца
Асколи Последние 20 матчей: +4 =4 -12Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе
Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца
Последние игры между собой
Козенца: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Асколи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|32
|23
|7
|2
|56 - 18
|76
|2.
|Кротоне
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|52 - 35
|55
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 34
|52
|4.
|Порденоне
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 38
|52
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|35 - 28
|51
|6.
|Специя
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|46 - 37
|50
|7.
|Салернитана
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|42 - 38
|47
|8.
|Пиза
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|42 - 38
|46
|9.
|Кьево
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|39 - 32
|46
|10.
|Эмполи
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 36
|45
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|38 - 41
|42
|12.
|Перуджа
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|31 - 40
|40
|13.
|Пескара
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|43 - 49
|39
|14.
|Венеция
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|30 - 36
|39
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|35 - 39
|37
|16.
|Асколи
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|40 - 48
|36
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|39 - 52
|36
|18.
|Трапани
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|38 - 55
|33
|19.
|Козенца
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|35 - 39
|31
|20.
|Ливорно
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|27 - 53
|21