Трапани
0:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Stadio Provinciale
Ливорно
19' Желтая карточкаБогдан Лука
36' Желтая карточкаСконьямилло Стефано
41' Желтая карточкаМаццео Фабио
23
Купиш
Томаш
26
Пищек
Филип
42
Бобен
Матия
26
Богдан
Лука
47
Сек
Мустафа
24
Маццео
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Оджер МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Сек МустафаПолузащитник
-
24 Маццео ФабиоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Риччи МатеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Antonio Filippini
Ход матча
19'
41'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петтинари Стефано
|16 (1)
|0.43
|2.
|Тогордо Антони
|7 (4)
|0.19
|3.
|Луперини Грегорио
|3
|0.08
|4.
|Фелице Эвакуо
|2
|0.05
|5.
|Москати Марко
|2
|0.05
|6.
|Скалья Луиджи Альберто
|1
|0.03
|7.
|Нзола М'Бала
|1
|0.03
|8.
|Ферретти Даниэле
|1
|0.03
|9.
|Дальмонте Никола
|1
|0.03
|10.
|Кулибали Мамаду
|1
|0.03
|11.
|Пищек Филип
|0
|0
|12.
|Дель Прете Лоренцо
|0
|0
|13.
|Страндберг Стефан
|0
|0
|14.
|Якимовски Никола
|0
|0
|15.
|Корапи Франческо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маррас Мануэль
|8 (1)
|0.22
|2.
|Марсура Давиде
|4
|0.11
|3.
|Агацци Давиде
|3
|0.08
|4.
|Феррари Франко
|2
|0.05
|5.
|Райчевич Филип
|1
|0.03
|6.
|Мендес Мурило
|1
|0.03
|7.
|Дель Прато Энрико
|1
|0.03
|8.
|Маццео Фабио
|1
|0.03
|9.
|Бракен Свен
|1
|0.03
|10.
|Богдан Лука
|1
|0.03
|11.
|Бобен Матия
|1
|0.03
|12.
|Рокка Микеле
|1 (1)
|0.03
|13.
|Порчино Антонио
|0
|0
|14.
|Лучи Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сконьямилло Стефано
|14
|1
|2.
|Пальяруло Лука
|5
|2
|3.
|Грильо Фаусто
|5
|1
|4.
|Форнасьер Микеле
|6
|0
|5.
|Тогордо Антони
|6
|0
|6.
|Петтинари Стефано
|5
|0
|7.
|Луперини Грегорио
|5
|0
|8.
|Алой Сальваторе
|5
|0
|9.
|Страндберг Стефан
|1
|2
|10.
|Бьябьяни Джонатан
|4
|0
|11.
|Дель Прете Лоренцо
|4
|0
|12.
|Нзола М'Бала
|2
|1
|13.
|Купиш Томаш
|2
|0
|14.
|Скалья Луиджи Альберто
|2
|0
|15.
|Якимовски Никола
|2
|0
|16.
|Москати Марко
|2
|0
|17.
|Пищек Филип
|2
|0
|18.
|Кулибали Мамаду
|2
|0
|19.
|Колпани Андреа
|2
|0
|20.
|Фелице Эвакуо
|1
|0
|21.
|Тулли Джакомо
|1
|0
|22.
|Оджер Мозес
|1
|0
|23.
|Ферретти Даниэле
|1
|0
|24.
|Дальмонте Никола
|1
|0
|25.
|Дини Андреа
|1
|0
|26.
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|27.
|Кандела Антонио
|1
|0
|28.
|Карнесекки Марко
|1
|0
|29.
|Кристиан Каус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маррас Мануэль
|11
|0
|2.
|Агацци Давиде
|7
|1
|3.
|Лучи Андреа
|7
|0
|4.
|Бобен Матия
|6
|0
|5.
|Богдан Лука
|4
|1
|6.
|Рокка Микеле
|5
|0
|7.
|Гоннелли Лоренцо
|5
|0
|8.
|Порчино Антонио
|3
|1
|9.
|Райчевич Филип
|4
|0
|10.
|Маццео Фабио
|3
|0
|11.
|Морганелла Мишель
|3
|0
|12.
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|1
|13.
|Бракен Свен
|2
|0
|14.
|Вивиани Федерико
|2
|0
|15.
|Газбарро Андреа
|2
|0
|16.
|Авуа Теофилус
|2
|0
|17.
|Паллекки Маттео
|2
|0
|18.
|Марсура Давиде
|0
|1
|19.
|Сильвестре Матиас
|1
|0
|20.
|Риццо Лука
|1
|0
|21.
|Мендес Мурило
|1
|0
|22.
|Морелли Габриэле
|1
|0
|23.
|Феррари Франко
|1
|0
|24.
|Бриньола Энрико
|1
|0
|25.
|Руджеро Дженнаро
|1
|0
|26.
|Дель Прато Энрико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трапани
|2.94% (1)
|23.53% (8)
|32.35% (11)
|8.82% (3)
|23.53% (8)
|8.82% (3)
|Ливорно
|18.18% (4)
|27.27% (6)
|4.55% (1)
|40.91% (9)
|9.09% (2)
|0
Предыдущие игры
Трапани Последние 20 матчей: + = -Козенца 2:2 Трапани Трапани 3:0 Порденоне Трапани 0:0 Фрозиноне Эмполи 1:1 Трапани
Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца
Ливорно Последние 20 матчей: + = -Ливорно 0:2 Венеция Юве Стабия 2:3 Ливорно Ливорно 0:2 Читтаделла Пиза 1:0 Ливорно
Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно
Последние игры между собой
Трапани: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Ливорно: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|32
|23
|7
|2
|56 - 17
|76
|2.
|Кротоне
|2:0 Заявка
|32
|16
|7
|9
|51 - 35
|55
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 34
|52
|4.
|Порденоне
|2:1 Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 38
|52
|5.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|32
|14
|9
|9
|34 - 27
|51
|6.
|Специя
|0:1 Заявка
|32
|14
|8
|10
|45 - 36
|50
|7.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|41 - 37
|47
|8.
|Пиза
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|42 - 38
|46
|9.
|Кьево
|0:1 Заявка
|32
|11
|12
|9
|38 - 32
|45
|10.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|32
|11
|12
|9
|35 - 36
|45
|11.
|Виртус Энтелла
|1:0 Заявка
|32
|12
|8
|12
|38 - 40
|44
|12.
|Перуджа
|1:2 Заявка
|32
|11
|7
|14
|31 - 40
|40
|13.
|Пескара
|0:1 Заявка
|32
|11
|6
|15
|43 - 49
|39
|14.
|Венеция
|0:1 Заявка
|32
|9
|12
|11
|30 - 35
|39
|15.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|32
|9
|10
|13
|35 - 39
|37
|16.
|Юве Стабия
|0:1 Заявка
|32
|10
|6
|16
|38 - 51
|36
|17.
|Асколи
|0:0 Заявка
|32
|9
|7
|16
|39 - 48
|34
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 38
|32
|19.
|Трапани
|0:0 Заявка
|32
|6
|13
|13
|36 - 54
|31
|20.
|Ливорно
|0:0 Заявка
|32
|5
|7
|20
|26 - 51
|22