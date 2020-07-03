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  3. Италия
Трапани
0:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Ливорно
0'
19' Желтая карточка
Богдан Лука
36' Желтая карточка
Сконьямилло Стефано
41' Желтая карточка
Маццео Фабио
48'
12
Карнесекки
Марко
31
Пиррелло
Роберто
18
Буонджорно
Алессандро
6
Сконьямилло
Стефано
23
Купиш
Томаш
28
Колпани
Андреа
10
Кулибали
Мамаду
37
Грильо
Фаусто
5
Тогордо
Антони
26
Пищек
Филип
32
Петтинари
Стефано
35
Плиццари
Алессандро
42
Бобен
Матия
5
Коппола
Алессандро
26
Богдан
Лука
15
Дель
Прато
Энрико
37
Авуа
Теофилус
34
Агацци
Давиде
47
Сек
Мустафа
24
Маццео
Фабио
9
Бракен
Свен
7
Марсура
Давиде
Трапани
3-4-1-2
Ливорно
3-4-3

Ход матча

19'
 
Богдан Лука
36'
Сконьямилло Стефано
 
41'
 
Маццео Фабио
46'
 
Лучи Андреа
Агацци Давиде

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Трапани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петтинари Стефано 16 (1) 0.43
2. Тогордо Антони 7 (4) 0.19
3. Луперини Грегорио 3 0.08
4. Фелице Эвакуо 2 0.05
5. Москати Марко 2 0.05
6. Скалья Луиджи Альберто 1 0.03
7. Нзола М'Бала 1 0.03
8. Ферретти Даниэле 1 0.03
9. Дальмонте Никола 1 0.03
10. Кулибали Мамаду 1 0.03
11. Пищек Филип 0 0
12. Дель Прете Лоренцо 0 0
13. Страндберг Стефан 0 0
14. Якимовски Никола 0 0
15. Корапи Франческо 0 0
Ливорно
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маррас Мануэль 8 (1) 0.22
2. Марсура Давиде 4 0.11
3. Агацци Давиде 3 0.08
4. Феррари Франко 2 0.05
5. Райчевич Филип 1 0.03
6. Мендес Мурило 1 0.03
7. Дель Прато Энрико 1 0.03
8. Маццео Фабио 1 0.03
9. Бракен Свен 1 0.03
10. Богдан Лука 1 0.03
11. Бобен Матия 1 0.03
12. Рокка Микеле 1 (1) 0.03
13. Порчино Антонио 0 0
14. Лучи Андреа 0 0

Карточки

Трапани
# Игрок      
1. Сконьямилло Стефано 14 1
2. Пальяруло Лука 5 2
3. Грильо Фаусто 5 1
4. Форнасьер Микеле 6 0
5. Тогордо Антони 6 0
6. Петтинари Стефано 5 0
7. Луперини Грегорио 5 0
8. Алой Сальваторе 5 0
9. Страндберг Стефан 1 2
10. Бьябьяни Джонатан 4 0
11. Дель Прете Лоренцо 4 0
12. Нзола М'Бала 2 1
13. Купиш Томаш 2 0
14. Скалья Луиджи Альберто 2 0
15. Якимовски Никола 2 0
16. Москати Марко 2 0
17. Пищек Филип 2 0
18. Кулибали Мамаду 2 0
19. Колпани Андреа 2 0
20. Фелице Эвакуо 1 0
21. Тулли Джакомо 1 0
22. Оджер Мозес 1 0
23. Ферретти Даниэле 1 0
24. Дальмонте Никола 1 0
25. Дини Андреа 1 0
26. Буонджорно Алессандро 1 0
27. Кандела Антонио 1 0
28. Карнесекки Марко 1 0
29. Кристиан Каус 1 0
Ливорно
# Игрок      
1. Маррас Мануэль 11 0
2. Агацци Давиде 7 1
3. Лучи Андреа 7 0
4. Бобен Матия 6 0
5. Богдан Лука 4 1
6. Рокка Микеле 5 0
7. Гоннелли Лоренцо 5 0
8. Порчино Антонио 3 1
9. Райчевич Филип 4 0
10. Маццео Фабио 3 0
11. Морганелла Мишель 3 0
12. Ди Дженнаро Маттео 1 1
13. Бракен Свен 2 0
14. Вивиани Федерико 2 0
15. Газбарро Андреа 2 0
16. Авуа Теофилус 2 0
17. Паллекки Маттео 2 0
18. Марсура Давиде 0 1
19. Сильвестре Матиас 1 0
20. Риццо Лука 1 0
21. Мендес Мурило 1 0
22. Морелли Габриэле 1 0
23. Феррари Франко 1 0
24. Бриньола Энрико 1 0
25. Руджеро Дженнаро 1 0
26. Дель Прато Энрико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Трапани 2.94% (1) 23.53% (8) 32.35% (11) 8.82% (3) 23.53% (8) 8.82% (3)
 Ливорно 18.18% (4) 27.27% (6) 4.55% (1) 40.91% (9) 9.09% (2) 0

Предыдущие игры

Трапани Последние 20 матчей: + = -
Козенца 2:2 Трапани Трапани 3:0 Порденоне Трапани 0:0 Фрозиноне Эмполи 1:1 Трапани
Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца
Ливорно Последние 20 матчей: + = -
Ливорно 0:2 Венеция Юве Стабия 2:3 Ливорно Ливорно 0:2 Читтаделла Пиза 1:0 Ливорно
Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно

Последние игры между собой

Трапани: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Ливорно: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Ливорно 1:2 Трапани Серия B Трапани 1:0 Ливорно Серия B Ливорно 2:0 Трапани Серия B Трапани 0:0 Ливорно Серия B
Ливорно 6:0 Трапани Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:2 Заявка 32 23 7 2 56 - 17 76
2. Кротоне 2:0 Заявка 32 16 7 9 51 - 35 55
3. Читтаделла Заявка 32 15 7 10 41 - 34 52
4. Порденоне 2:1 Заявка 32 15 7 10 41 - 38 52
5. Фрозиноне 1:0 Заявка 32 14 9 9 34 - 27 51
6. Специя 0:1 Заявка 32 14 8 10 45 - 36 50
7. Салернитана 1:0 Заявка 32 13 8 11 41 - 37 47
8. Пиза Заявка 32 12 10 10 42 - 38 46
9. Кьево 0:1 Заявка 32 11 12 9 38 - 32 45
10. Эмполи 1:0 Заявка 32 11 12 9 35 - 36 45
11. Виртус Энтелла 1:0 Заявка 32 12 8 12 38 - 40 44
12. Перуджа 1:2 Заявка 32 11 7 14 31 - 40 40
13. Пескара 0:1 Заявка 32 11 6 15 43 - 49 39
14. Венеция 0:1 Заявка 32 9 12 11 30 - 35 39
15. Кремонезе 1:0 Заявка 32 9 10 13 35 - 39 37
16. Юве Стабия 0:1 Заявка 32 10 6 16 38 - 51 36
17. Асколи 0:0 Заявка 32 9 7 16 39 - 48 34
18. Козенца 0:0 Заявка 32 7 11 14 35 - 38 32
19. Трапани 0:0 Заявка 32 6 13 13 36 - 54 31
20. Ливорно 0:0 Заявка 32 5 7 20 26 - 51 22
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Маццео Фабио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Сконьямилло Стефано получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Богдан Лука получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Provinciale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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