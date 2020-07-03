Трапани
2:1
Конец матча
Стадион: Stadio Provinciale
Ливорно
19' Желтая карточкаБогдан Лука
36' Желтая карточкаСконьямилло Стефано
41' Желтая карточкаМаццео Фабио
58' Желтая карточкаМарсура Давиде
70' Желтая карточкаБракен Свен
0:1
83' ГолМендес Мурило
84' Желтая карточкаМендес Мурило
1:1
89' ГолПеттинари Стефано
90' Желтая карточкаОджер Мозес
2:1
90' ГолДальмонте Никола
90' Желтая карточкаСкалья Луиджи Альберто
23
Купиш
Томаш
26
Пищек
Филип
42
Бобен
Матия
26
Богдан
Лука
47
Сек
Мустафа
24
Маццео
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Оджер МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Сек МустафаПолузащитник
-
24 Маццео ФабиоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Риччи МатеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
Ход матча
19'
41'
58'
70'
83'
0:1
84'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петтинари Стефано
|17 (1)
|0.46
|2.
|Тогордо Антони
|7 (4)
|0.19
|3.
|Луперини Грегорио
|3
|0.08
|4.
|Фелице Эвакуо
|2
|0.05
|5.
|Москати Марко
|2
|0.05
|6.
|Дальмонте Никола
|2
|0.05
|7.
|Скалья Луиджи Альберто
|1
|0.03
|8.
|Нзола М'Бала
|1
|0.03
|9.
|Ферретти Даниэле
|1
|0.03
|10.
|Кулибали Мамаду
|1
|0.03
|11.
|Пищек Филип
|0
|0
|12.
|Дель Прете Лоренцо
|0
|0
|13.
|Страндберг Стефан
|0
|0
|14.
|Якимовски Никола
|0
|0
|15.
|Корапи Франческо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маррас Мануэль
|8 (1)
|0.22
|2.
|Марсура Давиде
|4
|0.11
|3.
|Агацци Давиде
|3
|0.08
|4.
|Мендес Мурило
|2
|0.05
|5.
|Феррари Франко
|2
|0.05
|6.
|Бракен Свен
|1
|0.03
|7.
|Райчевич Филип
|1
|0.03
|8.
|Дель Прато Энрико
|1
|0.03
|9.
|Маццео Фабио
|1
|0.03
|10.
|Богдан Лука
|1
|0.03
|11.
|Бобен Матия
|1
|0.03
|12.
|Рокка Микеле
|1 (1)
|0.03
|13.
|Порчино Антонио
|0
|0
|14.
|Лучи Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сконьямилло Стефано
|14
|1
|2.
|Пальяруло Лука
|5
|2
|3.
|Грильо Фаусто
|5
|1
|4.
|Форнасьер Микеле
|6
|0
|5.
|Тогордо Антони
|6
|0
|6.
|Петтинари Стефано
|5
|0
|7.
|Луперини Грегорио
|5
|0
|8.
|Алой Сальваторе
|5
|0
|9.
|Страндберг Стефан
|1
|2
|10.
|Бьябьяни Джонатан
|4
|0
|11.
|Дель Прете Лоренцо
|4
|0
|12.
|Нзола М'Бала
|2
|1
|13.
|Скалья Луиджи Альберто
|3
|0
|14.
|Купиш Томаш
|2
|0
|15.
|Якимовски Никола
|2
|0
|16.
|Москати Марко
|2
|0
|17.
|Оджер Мозес
|2
|0
|18.
|Пищек Филип
|2
|0
|19.
|Кулибали Мамаду
|2
|0
|20.
|Колпани Андреа
|2
|0
|21.
|Фелице Эвакуо
|1
|0
|22.
|Тулли Джакомо
|1
|0
|23.
|Ферретти Даниэле
|1
|0
|24.
|Дальмонте Никола
|1
|0
|25.
|Дини Андреа
|1
|0
|26.
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|27.
|Кандела Антонио
|1
|0
|28.
|Карнесекки Марко
|1
|0
|29.
|Кристиан Каус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маррас Мануэль
|11
|0
|2.
|Агацци Давиде
|7
|1
|3.
|Лучи Андреа
|7
|0
|4.
|Бобен Матия
|6
|0
|5.
|Богдан Лука
|4
|1
|6.
|Рокка Микеле
|5
|0
|7.
|Гоннелли Лоренцо
|5
|0
|8.
|Порчино Антонио
|3
|1
|9.
|Райчевич Филип
|4
|0
|10.
|Маццео Фабио
|3
|0
|11.
|Морганелла Мишель
|3
|0
|12.
|Бракен Свен
|3
|0
|13.
|Марсура Давиде
|1
|1
|14.
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|1
|15.
|Вивиани Федерико
|2
|0
|16.
|Газбарро Андреа
|2
|0
|17.
|Мендес Мурило
|2
|0
|18.
|Авуа Теофилус
|2
|0
|19.
|Паллекки Маттео
|2
|0
|20.
|Сильвестре Матиас
|1
|0
|21.
|Риццо Лука
|1
|0
|22.
|Морелли Габриэле
|1
|0
|23.
|Феррари Франко
|1
|0
|24.
|Бриньола Энрико
|1
|0
|25.
|Руджеро Дженнаро
|1
|0
|26.
|Дель Прато Энрико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трапани
|2.86% (1)
|22.86% (8)
|31.43% (11)
|8.57% (3)
|22.86% (8)
|11.43% (4)
|Ливорно
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|4.35% (1)
|39.13% (9)
|8.7% (2)
|4.35% (1)
Предыдущие игры
Трапани Последние 20 матчей: +5 =9 -6Козенца 2:2 Трапани Трапани 3:0 Порденоне Трапани 0:0 Фрозиноне Эмполи 1:1 Трапани
Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца
Ливорно Последние 20 матчей: +2 =5 -13Ливорно 0:2 Венеция Юве Стабия 2:3 Ливорно Ливорно 0:2 Читтаделла Пиза 1:0 Ливорно
Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно
Последние игры между собой
Трапани: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Ливорно: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|32
|23
|7
|2
|56 - 18
|76
|2.
|Кротоне
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|52 - 35
|55
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 34
|52
|4.
|Порденоне
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 38
|52
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|35 - 28
|51
|6.
|Специя
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|46 - 37
|50
|7.
|Салернитана
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|42 - 38
|47
|8.
|Пиза
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|42 - 38
|46
|9.
|Кьево
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|39 - 32
|46
|10.
|Эмполи
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 36
|45
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|38 - 41
|42
|12.
|Перуджа
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|31 - 40
|40
|13.
|Пескара
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|43 - 49
|39
|14.
|Венеция
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|30 - 36
|39
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|35 - 39
|37
|16.
|Асколи
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|40 - 48
|36
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|39 - 52
|36
|18.
|Трапани
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|38 - 55
|33
|19.
|Козенца
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|35 - 39
|31
|20.
|Ливорно
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|27 - 53
|21