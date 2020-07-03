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Трапани
2:1
Конец матча

Стадион:
Ливорно
0'
19' Желтая карточка
Богдан Лука
36' Желтая карточка
Сконьямилло Стефано
41' Желтая карточка
Маццео Фабио
58' Желтая карточка
Марсура Давиде
70' Желтая карточка
Бракен Свен
0:1
83' Гол
Мендес Мурило
84' Желтая карточка
Мендес Мурило
1:1
89' Гол
Петтинари Стефано
90' Желтая карточка
Оджер Мозес
2:1
90' Гол
Дальмонте Никола
90' Желтая карточка
Скалья Луиджи Альберто
90'+6
12
Карнесекки
Марко
31
Пиррелло
Роберто
18
Буонджорно
Алессандро
6
Сконьямилло
Стефано
23
Купиш
Томаш
28
Колпани
Андреа
10
Кулибали
Мамаду
37
Грильо
Фаусто
5
Тогордо
Антони
26
Пищек
Филип
32
Петтинари
Стефано
35
Плиццари
Алессандро
42
Бобен
Матия
5
Коппола
Алессандро
26
Богдан
Лука
15
Дель
Прато
Энрико
37
Авуа
Теофилус
34
Агацци
Давиде
47
Сек
Мустафа
24
Маццео
Фабио
9
Бракен
Свен
7
Марсура
Давиде
Трапани
3-4-1-2
Ливорно
3-4-3

Ход матча

19'
 
Богдан Лука
36'
Сконьямилло Стефано
 
41'
 
Маццео Фабио
46'
 
Лучи Андреа
Агацци Давиде
57'
Фелице Эвакуо
Пищек Филип
 
58'
 
Порчино Антонио
Сек Мустафа
58'
 
Мендес Мурило
Маццео Фабио
58'
 
Марсура Давиде
64'
Оджер Мозес
Кулибали Мамаду
 
65'
Дальмонте Никола
Колпани Андреа
 
70'
 
Бракен Свен
74'
 
Руджеро Дженнаро
Марсура Давиде
83'
0:1
Мендес Мурило
(Бракен Свен)
84'
 
Мендес Мурило
85'
Скалья Луиджи Альберто
Грильо Фаусто
 
85'
Луперини Грегорио
Тогордо Антони
 
89'
Петтинари Стефано
(Скалья Луиджи Альберто)
1:1
90'
Оджер Мозес
 
90'
Дальмонте Никола
(Скалья Луиджи Альберто)
2:1
90'
Скалья Луиджи Альберто
 
90'
 
Паллекки Маттео
Авуа Теофилус

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Трапани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петтинари Стефано 17 (1) 0.46
2. Тогордо Антони 7 (4) 0.19
3. Луперини Грегорио 3 0.08
4. Фелице Эвакуо 2 0.05
5. Москати Марко 2 0.05
6. Дальмонте Никола 2 0.05
7. Скалья Луиджи Альберто 1 0.03
8. Нзола М'Бала 1 0.03
9. Ферретти Даниэле 1 0.03
10. Кулибали Мамаду 1 0.03
11. Пищек Филип 0 0
12. Дель Прете Лоренцо 0 0
13. Страндберг Стефан 0 0
14. Якимовски Никола 0 0
15. Корапи Франческо 0 0
Ливорно
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маррас Мануэль 8 (1) 0.22
2. Марсура Давиде 4 0.11
3. Агацци Давиде 3 0.08
4. Мендес Мурило 2 0.05
5. Феррари Франко 2 0.05
6. Бракен Свен 1 0.03
7. Райчевич Филип 1 0.03
8. Дель Прато Энрико 1 0.03
9. Маццео Фабио 1 0.03
10. Богдан Лука 1 0.03
11. Бобен Матия 1 0.03
12. Рокка Микеле 1 (1) 0.03
13. Порчино Антонио 0 0
14. Лучи Андреа 0 0

Карточки

Трапани
# Игрок      
1. Сконьямилло Стефано 14 1
2. Пальяруло Лука 5 2
3. Грильо Фаусто 5 1
4. Форнасьер Микеле 6 0
5. Тогордо Антони 6 0
6. Петтинари Стефано 5 0
7. Луперини Грегорио 5 0
8. Алой Сальваторе 5 0
9. Страндберг Стефан 1 2
10. Бьябьяни Джонатан 4 0
11. Дель Прете Лоренцо 4 0
12. Нзола М'Бала 2 1
13. Скалья Луиджи Альберто 3 0
14. Купиш Томаш 2 0
15. Якимовски Никола 2 0
16. Москати Марко 2 0
17. Оджер Мозес 2 0
18. Пищек Филип 2 0
19. Кулибали Мамаду 2 0
20. Колпани Андреа 2 0
21. Фелице Эвакуо 1 0
22. Тулли Джакомо 1 0
23. Ферретти Даниэле 1 0
24. Дальмонте Никола 1 0
25. Дини Андреа 1 0
26. Буонджорно Алессандро 1 0
27. Кандела Антонио 1 0
28. Карнесекки Марко 1 0
29. Кристиан Каус 1 0
Ливорно
# Игрок      
1. Маррас Мануэль 11 0
2. Агацци Давиде 7 1
3. Лучи Андреа 7 0
4. Бобен Матия 6 0
5. Богдан Лука 4 1
6. Рокка Микеле 5 0
7. Гоннелли Лоренцо 5 0
8. Порчино Антонио 3 1
9. Райчевич Филип 4 0
10. Маццео Фабио 3 0
11. Морганелла Мишель 3 0
12. Бракен Свен 3 0
13. Марсура Давиде 1 1
14. Ди Дженнаро Маттео 1 1
15. Вивиани Федерико 2 0
16. Газбарро Андреа 2 0
17. Мендес Мурило 2 0
18. Авуа Теофилус 2 0
19. Паллекки Маттео 2 0
20. Сильвестре Матиас 1 0
21. Риццо Лука 1 0
22. Морелли Габриэле 1 0
23. Феррари Франко 1 0
24. Бриньола Энрико 1 0
25. Руджеро Дженнаро 1 0
26. Дель Прато Энрико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Трапани 2.86% (1) 22.86% (8) 31.43% (11) 8.57% (3) 22.86% (8) 11.43% (4)
 Ливорно 17.39% (4) 26.09% (6) 4.35% (1) 39.13% (9) 8.7% (2) 4.35% (1)

Предыдущие игры

Трапани Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Козенца 2:2 Трапани Трапани 3:0 Порденоне Трапани 0:0 Фрозиноне Эмполи 1:1 Трапани
Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца
Ливорно Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Ливорно 0:2 Венеция Юве Стабия 2:3 Ливорно Ливорно 0:2 Читтаделла Пиза 1:0 Ливорно
Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно

Последние игры между собой

Трапани: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Ливорно: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Ливорно 1:2 Трапани Серия B Трапани 1:0 Ливорно Серия B Ливорно 2:0 Трапани Серия B Трапани 0:0 Ливорно Серия B
Ливорно 6:0 Трапани Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 32 23 7 2 56 - 18 76
2. Кротоне Заявка 32 16 7 9 52 - 35 55
3. Читтаделла Заявка 32 15 7 10 41 - 34 52
4. Порденоне Заявка 32 15 7 10 41 - 38 52
5. Фрозиноне Заявка 32 14 9 9 35 - 28 51
6. Специя Заявка 32 14 8 10 46 - 37 50
7. Салернитана Заявка 32 13 8 11 42 - 38 47
8. Пиза Заявка 32 12 10 10 42 - 38 46
9. Кьево Заявка 32 11 13 8 39 - 32 46
10. Эмполи Заявка 32 11 12 9 36 - 36 45
11. Виртус Энтелла Заявка 32 11 9 12 38 - 41 42
12. Перуджа Заявка 32 11 7 14 31 - 40 40
13. Пескара Заявка 32 11 6 15 43 - 49 39
14. Венеция Заявка 32 9 12 11 30 - 36 39
15. Кремонезе Заявка 32 9 10 13 35 - 39 37
16. Асколи Заявка 32 10 6 16 40 - 48 36
17. Юве Стабия Заявка 32 10 6 16 39 - 52 36
18. Трапани Заявка 32 7 12 13 38 - 55 33
19. Козенца Заявка 32 7 10 15 35 - 39 31
20. Ливорно Заявка 32 5 6 21 27 - 53 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Маццео Фабио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Сконьямилло Стефано получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Богдан Лука получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Provinciale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Трапани 2:1 Ливорно онлайн

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