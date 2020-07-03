Фрозиноне
1:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Бенито Стирпе
Специя
1:0
14' ГолСальви Алессандро
16' Желтая карточкаВиньяли Лука
42' Желтая карточкаСальви Алессандро
17
Роден
Маркус
11
Хаас
Николас
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Italiano
Ход матча
14'
16'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дионизи Федерико
|9 (3)
|0.24
|2.
|Чано Камилло
|7 (3)
|0.19
|3.
|Паганини Лука
|4
|0.11
|4.
|Новакович Андрия
|3
|0.08
|5.
|Бегетто Андреа
|2
|0.05
|6.
|Роден Маркус
|2
|0.05
|7.
|Капуано Марко
|2
|0.05
|8.
|Читро Никола
|2
|0.05
|9.
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|10.
|Майелло Раффаэле
|1
|0.03
|11.
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|12.
|Хаас Николас
|0
|0
|13.
|Бригенти Николо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рагуза Антонио
|8
|0.22
|2.
|Гьяси Эммануэль
|7
|0.19
|3.
|Риччи Матео
|4 (3)
|0.11
|4.
|Галабинов Андрей
|4 (1)
|0.11
|5.
|Риччи Федерико
|3 (1)
|0.08
|6.
|Бидуи Софьян
|3
|0.08
|7.
|Бартоломей Паоло
|2
|0.05
|8.
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0.05
|9.
|Мастину Джузеппе
|2
|0.05
|10.
|Капрадосси Элио
|2
|0.05
|11.
|Маджоре Джулио
|1
|0.03
|12.
|Мора Лука
|1
|0.03
|13.
|Ди Гаудио Антонио
|1
|0.03
|14.
|Маркицца Риккардо
|0
|0
|15.
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|16.
|Рамос Хуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|12
|1
|2.
|Дионизи Федерико
|8
|1
|3.
|Паганини Лука
|8
|1
|4.
|Чано Камилло
|7
|0
|5.
|Гори Мирко
|4
|1
|6.
|Капуано Марко
|5
|0
|7.
|Ариаудо Лоренцо
|4
|0
|8.
|Майелло Раффаэле
|4
|0
|9.
|Бегетто Андреа
|4
|0
|10.
|Сальви Алессандро
|3
|0
|11.
|Крайнц Лука
|3
|0
|12.
|Дзампано Франческо
|3
|0
|13.
|Хаас Николас
|3
|0
|14.
|Барди Франческо
|2
|0
|15.
|Роден Маркус
|2
|0
|16.
|Новакович Андрия
|2
|0
|17.
|Читро Никола
|1
|0
|18.
|Матарезе Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мора Лука
|8
|1
|2.
|Маджоре Джулио
|5
|2
|3.
|Рамос Хуан
|4
|2
|4.
|Гьяси Эммануэль
|7
|0
|5.
|Риччи Матео
|7
|0
|6.
|Мастину Джузеппе
|6
|0
|7.
|Бартоломей Паоло
|4
|0
|8.
|Виньяли Лука
|4
|0
|9.
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0
|10.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|11.
|Эрлич Мартин
|2
|1
|12.
|Терци Клаудио
|3
|0
|13.
|Капрадосси Элио
|3
|0
|14.
|Рагуза Антонио
|2
|0
|15.
|Риччи Федерико
|2
|0
|16.
|Бидуи Софьян
|2
|0
|17.
|Галабинов Андрей
|2
|0
|18.
|Нзола М'Бала
|2
|0
|19.
|Маркицца Риккардо
|2
|0
|20.
|Скуффет Симоне
|1
|0
|21.
|Бастони Симоне
|1
|0
|22.
|Макинтош-Баффондж Даррен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрозиноне
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|31.03% (9)
|10.34% (3)
|Специя
|6.98% (3)
|11.63% (5)
|13.95% (6)
|18.6% (8)
|32.56% (14)
|16.28% (7)
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе
Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне
Специя Последние 20 матчей: + = -Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя
Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Специя: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|32
|23
|7
|2
|56 - 17
|76
|2.
|Кротоне
|2:0 Заявка
|32
|16
|7
|9
|51 - 35
|55
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 34
|52
|4.
|Порденоне
|2:1 Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 38
|52
|5.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|32
|14
|9
|9
|34 - 27
|51
|6.
|Специя
|0:1 Заявка
|32
|14
|8
|10
|45 - 36
|50
|7.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|41 - 37
|47
|8.
|Пиза
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|42 - 38
|46
|9.
|Кьево
|0:1 Заявка
|32
|11
|12
|9
|38 - 32
|45
|10.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|32
|11
|12
|9
|35 - 36
|45
|11.
|Виртус Энтелла
|1:0 Заявка
|32
|12
|8
|12
|38 - 40
|44
|12.
|Перуджа
|1:2 Заявка
|32
|11
|7
|14
|31 - 40
|40
|13.
|Пескара
|0:1 Заявка
|32
|11
|6
|15
|43 - 49
|39
|14.
|Венеция
|0:1 Заявка
|32
|9
|12
|11
|30 - 35
|39
|15.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|32
|9
|10
|13
|35 - 39
|37
|16.
|Юве Стабия
|0:1 Заявка
|32
|10
|6
|16
|38 - 51
|36
|17.
|Асколи
|0:0 Заявка
|32
|9
|7
|16
|39 - 48
|34
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 38
|32
|19.
|Трапани
|0:0 Заявка
|32
|6
|13
|13
|36 - 54
|31
|20.
|Ливорно
|0:0 Заявка
|32
|5
|7
|20
|26 - 51
|22