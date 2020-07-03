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Фрозиноне
1:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Специя
0'
1:0
14' Гол
Сальви Алессандро
16' Желтая карточка
Виньяли Лука
42' Желтая карточка
Сальви Алессандро
47'
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
25
Шиминьски
Пшемыслав
3
Капуано
Марко
14
Сальви
Алессандро
17
Роден
Маркус
5
Гори
Мирко
11
Хаас
Николас
33
Д'Элиа
Сальваторе
28
Чано
Камилло
18
Новакович
Андрия
1
Скуффет
Симоне
2
Виньяли
Лука
19
Терци
Клаудио
13
Капрадосси
Элио
5
Маркицца
Риккардо
25
Маджоре
Джулио
16
Бартоломей
Паоло
6
Мора
Лука
14
Нзола
М'Бала
9
Галабинов
Андрей
11
Гьяси
Эммануэль
Фрозиноне
3-5-2
Специя
4-3-3

Ход матча

14'
Сальви Алессандро
(Роден Маркус)
1:0
16'
 
Виньяли Лука
33'
 
Феррер Сальвадор
Виньяли Лука
42'
Сальви Алессандро
 
46'
 
Витале Луиджи
Маркицца Риккардо

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дионизи Федерико 9 (3) 0.24
2. Чано Камилло 7 (3) 0.19
3. Паганини Лука 4 0.11
4. Новакович Андрия 3 0.08
5. Бегетто Андреа 2 0.05
6. Роден Маркус 2 0.05
7. Капуано Марко 2 0.05
8. Читро Никола 2 0.05
9. Сальви Алессандро 1 0.03
10. Майелло Раффаэле 1 0.03
11. Дзампано Франческо 1 0.03
12. Хаас Николас 0 0
13. Бригенти Николо 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рагуза Антонио 8 0.22
2. Гьяси Эммануэль 7 0.19
3. Риччи Матео 4 (3) 0.11
4. Галабинов Андрей 4 (1) 0.11
5. Риччи Федерико 3 (1) 0.08
6. Бидуи Софьян 3 0.08
7. Бартоломей Паоло 2 0.05
8. Гудьонсен Свейнн 2 0.05
9. Мастину Джузеппе 2 0.05
10. Капрадосси Элио 2 0.05
11. Маджоре Джулио 1 0.03
12. Мора Лука 1 0.03
13. Ди Гаудио Антонио 1 0.03
14. Маркицца Риккардо 0 0
15. Акампора Дженнаро 0 0
16. Рамос Хуан 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 12 1
2. Дионизи Федерико 8 1
3. Паганини Лука 8 1
4. Чано Камилло 7 0
5. Гори Мирко 4 1
6. Капуано Марко 5 0
7. Ариаудо Лоренцо 4 0
8. Майелло Раффаэле 4 0
9. Бегетто Андреа 4 0
10. Сальви Алессандро 3 0
11. Крайнц Лука 3 0
12. Дзампано Франческо 3 0
13. Хаас Николас 3 0
14. Барди Франческо 2 0
15. Роден Маркус 2 0
16. Новакович Андрия 2 0
17. Читро Никола 1 0
18. Матарезе Лука 1 0
Специя
# Игрок      
1. Мора Лука 8 1
2. Маджоре Джулио 5 2
3. Рамос Хуан 4 2
4. Гьяси Эммануэль 7 0
5. Риччи Матео 7 0
6. Мастину Джузеппе 6 0
7. Бартоломей Паоло 4 0
8. Виньяли Лука 4 0
9. Гудьонсен Свейнн 4 0
10. Феррер Сальвадор 4 0
11. Эрлич Мартин 2 1
12. Терци Клаудио 3 0
13. Капрадосси Элио 3 0
14. Рагуза Антонио 2 0
15. Риччи Федерико 2 0
16. Бидуи Софьян 2 0
17. Галабинов Андрей 2 0
18. Нзола М'Бала 2 0
19. Маркицца Риккардо 2 0
20. Скуффет Симоне 1 0
21. Бастони Симоне 1 0
22. Макинтош-Баффондж Даррен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 20.69% (6) 10.34% (3) 10.34% (3) 17.24% (5) 31.03% (9) 10.34% (3)
 Специя 6.98% (3) 11.63% (5) 13.95% (6) 18.6% (8) 32.56% (14) 16.28% (7)

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе
Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне
Специя Последние 20 матчей: + = -
Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя
Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Специя: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Специя 2:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Специя Серия B Специя 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:0 Специя Серия B
Специя 0:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:0 Специя Кубок Фрозиноне 1:1 Специя Серия B Специя 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 3:2 Специя Серия C1 B Фрозиноне 4:2 Специя Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:2 Заявка 32 23 7 2 56 - 17 76
2. Кротоне 2:0 Заявка 32 16 7 9 51 - 35 55
3. Читтаделла Заявка 32 15 7 10 41 - 34 52
4. Порденоне 2:1 Заявка 32 15 7 10 41 - 38 52
5. Фрозиноне 1:0 Заявка 32 14 9 9 34 - 27 51
6. Специя 0:1 Заявка 32 14 8 10 45 - 36 50
7. Салернитана 1:0 Заявка 32 13 8 11 41 - 37 47
8. Пиза Заявка 32 12 10 10 42 - 38 46
9. Кьево 0:1 Заявка 32 11 12 9 38 - 32 45
10. Эмполи 1:0 Заявка 32 11 12 9 35 - 36 45
11. Виртус Энтелла 1:0 Заявка 32 12 8 12 38 - 40 44
12. Перуджа 1:2 Заявка 32 11 7 14 31 - 40 40
13. Пескара 0:1 Заявка 32 11 6 15 43 - 49 39
14. Венеция 0:1 Заявка 32 9 12 11 30 - 35 39
15. Кремонезе 1:0 Заявка 32 9 10 13 35 - 39 37
16. Юве Стабия 0:1 Заявка 32 10 6 16 38 - 51 36
17. Асколи 0:0 Заявка 32 9 7 16 39 - 48 34
18. Козенца 0:0 Заявка 32 7 11 14 35 - 38 32
19. Трапани 0:0 Заявка 32 6 13 13 36 - 54 31
20. Ливорно 0:0 Заявка 32 5 7 20 26 - 51 22
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