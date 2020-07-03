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Салернитана
1:0
Перерыв

Стадион:
Юве Стабия
0'
5' Красная карточка
Айя Рамзи
15' Красная карточка
Джаллоу Ламин
16' Желтая карточка
Гондо Седрик
16' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо
1:0
23' Гол
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
42' Желтая карточка
Малламо Алессандро
12
Микай
Алессандро
18
Айя
Рамзи
4
Мильорини
Марко
24
Ярошински
Павел
21
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
27
Дзичек
Патрик
14
Ди
Таккио
Франческо
6
Курсиу
Фелипи
13
Кийине
Софиан
10
Джаллоу
Ламин
15
Гондо
Седрик
22
Проведель
Иван
28
Витиелло
Роберто
20
Трост
Магнус
6
Аллеви
Николас
21
Элия
Сальваторе
5
Кало
Джакомо
37
Кальвано
Симоне
30
Малламо
Алессандро
18
Канотто
Луиджи
16
Сиссе
Карамоко
32
Форте
Франческо
Салернитана
3-4-1-2
Юве Стабия
4-3-1-2

Ход матча

5'
Айя Рамзи
 
7'
 
Ди Мариано Франческо
Сиссе Карамоко
12'
Каро Андреас
Джаллоу Ламин
 
15'
Джаллоу Ламин
 
16'
Гондо Седрик
 
16'
 
Ди Мариано Франческо
23'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
(Кийине Софиан)
1:0
42'
 
Малламо Алессандро

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 2
  • 1 Замены 1
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джурич Милан 10 0.27
2. Кийине Софиан 8 (6) 0.22
3. Джаллоу Ламин 6 0.16
4. Ломбарди Кристиано 3 0.08
5. Гондо Седрик 2 0.05
6. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 0.05
7. Ди Таккио Франческо 2 (1) 0.05
8. Джаннетти Никколо 2 0.05
9. Дзичек Патрик 1 (1) 0.03
10. Каро Андреас 1 0.03
11. Мильорини Марко 1 0.03
12. Фиренце Марко 1 0.03
13. Майстро Фабио 1 0.03
14. Чичерелли Эмануэле 0 0
15. Лопес Вальтер 0 0
16. Черчи Алессио 0 0
17. Ярошински Павел 0 0
Юве Стабия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 13 (5) 0.35
2. Канотто Луиджи 5 0.14
3. Кало Джакомо 4 0.11
4. Сиссе Карамоко 4 0.11
5. Аддэ Брайт 2 0.05
6. Бифулько Альфредо 2 0.05
7. Ди Дженнаро Давид 1 0.03
8. Элия Сальваторе 1 0.03
9. Тонуччи Денис 1 0.03
10. Кальвано Симоне 1 0.03
11. Медзавилла Адриано 1 0.03
12. Проведель Иван 1 0.03
13. Ди Мариано Франческо 1 (1) 0.03
14. Ицко Мариано 0 0
15. Витиелло Роберто 0 0
16. Мелара Фабрицио 0 0
17. Росси Алессандро 0 0
18. Риччи Джакомо 0 0
19. Карлини Массимилиано 0 0

Карточки

Салернитана
# Игрок      
1. Кийине Софиан 10 1
2. Ярошински Павел 9 0
3. Майстро Фабио 9 0
4. Лопес Вальтер 7 0
5. Ди Таккио Франческо 7 0
6. Гондо Седрик 7 0
7. Ломбарди Кристиано 5 1
8. Джаллоу Ламин 5 1
9. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 6 0
10. Каро Андреас 6 0
11. Дзичек Патрик 4 0
12. Мильорини Марко 2 1
13. Джаннетти Никколо 3 0
14. Фиренце Марко 3 0
15. Айя Рамзи 1 1
16. Джурич Милан 2 0
17. Чичерелли Эмануэле 2 0
18. Микай Алессандро 2 0
19. Оджер Мозес 1 0
20. Биллонг Жан-Клод 1 0
21. Каломбо Седрик 1 0
Юве Стабия
# Игрок      
1. Малламо Алессандро 9 2
2. Джермони Лука 6 2
3. Кало Джакомо 9 0
4. Сиссе Карамоко 5 1
5. Риччи Джакомо 5 1
6. Тонуччи Денис 6 0
7. Фацио Паскуале 6 0
8. Форте Франческо 6 0
9. Канотто Луиджи 6 0
10. Аддэ Брайт 5 0
11. Кальвано Симоне 3 1
12. Витиелло Роберто 4 0
13. Трост Магнус 2 1
14. Руссо Данило 3 0
15. Элия Сальваторе 3 0
16. Бюхель Марсель 2 0
17. Росси Алессандро 2 0
18. Бифулько Альфредо 2 0
19. Дель Соле Фердинандо 2 0
20. Брандуани Паоло 2 0
21. Медзавилла Адриано 1 0
22. Ди Мариано Франческо 1 0
23. Аллеви Николас 1 0
24. Карлини Массимилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Салернитана 8.33% (3) 8.33% (3) 22.22% (8) 13.89% (5) 19.44% (7) 27.78% (10)
 Юве Стабия 18.75% (6) 25% (8) 3.13% (1) 9.38% (3) 21.88% (7) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Салернитана Последние 20 матчей: + = -
Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана
Салернитана 2:0 Венеция Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Трапани Беневенто 1:1 Салернитана Салернитана 2:1 Козенца Пескара 1:2 Салернитана Специя 2:1 Салернитана Салернитана 4:0 Порденоне Эмполи 1:1 Салернитана Салернитана 3:2 Кротоне Читтаделла 4:3 Салернитана Салернитана 1:1 Асколи Юве Стабия 2:0 Салернитана Кремонезе 1:0 Салернитана
Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -
Беневенто 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:3 Ливорно Пескара 3:1 Юве Стабия Юве Стабия 3:1 Специя
Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто

Последние игры между собой

Салернитана: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Юве Стабия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Юве Стабия 2:0 Салернитана Серия B Юве Стабия 1:0 Салернитана Лега Про Салернитана 3:2 Юве Стабия Лега Про Салернитана 1:0 Юве Стабия Серия C1 B
Юве Стабия 0:1 Салернитана Серия C1 B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:2 Заявка 32 23 7 2 56 - 17 76
2. Кротоне 2:0 Заявка 32 16 7 9 51 - 35 55
3. Читтаделла Заявка 32 15 7 10 41 - 34 52
4. Порденоне 2:1 Заявка 32 15 7 10 41 - 38 52
5. Фрозиноне 1:0 Заявка 32 14 9 9 34 - 27 51
6. Специя 0:1 Заявка 32 14 8 10 45 - 36 50
7. Салернитана 1:0 Заявка 32 13 8 11 41 - 37 47
8. Пиза Заявка 32 12 10 10 42 - 38 46
9. Кьево 0:1 Заявка 32 11 12 9 38 - 32 45
10. Виртус Энтелла 1:0 Заявка 32 12 8 12 38 - 40 44
11. Эмполи 0:0 Заявка 32 10 13 9 34 - 36 43
12. Перуджа 1:2 Заявка 32 11 7 14 31 - 40 40
13. Венеция 0:0 Заявка 32 9 13 10 30 - 34 40
14. Пескара 0:1 Заявка 32 11 6 15 43 - 49 39
15. Кремонезе 1:0 Заявка 32 9 10 13 35 - 39 37
16. Юве Стабия 0:1 Заявка 32 10 6 16 38 - 51 36
17. Асколи 0:0 Заявка 32 9 7 16 39 - 48 34
18. Козенца 0:0 Заявка 32 7 11 14 35 - 38 32
19. Трапани 0:0 Заявка 32 6 13 13 36 - 54 31
20. Ливорно 0:0 Заявка 32 5 7 20 26 - 51 22
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Салернитана 1:0 Юве Стабия онлайн

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